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Все про:акция (1685) Киев (15381) националисты (324) Сбербанк России (111) Богачук Олег (478)

 "Смерть России!": Националисты забросали камнями здание "Россотрудничества" и двух банков в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Активисты националистических организаций в ходе акции "Смерть России!" забросали камнями здание Российского центра науки и культуры (Россотрудничества) на Подоле в Киеве, а также здания "Альфа-Банка" и "Сбербанка".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В акции принимали участие активисты Добровольческого движения ОУН и других националистических организаций.

После погрома "Россотрудничества", а также "Альфа-Банка" и "Сбербанка" участники акции отправились колонной обратно на Майдан. Правоохранители в ходе акции не предпринимали никаких действий в отношении активистов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия требует от ОБСЕ и Украины оперативной реакции на угрозы Россотрудничеству в Киеве, - Лукашевич

Смерть России!: Националисты забросали камнями здание Россотрудничества и двух банков в Киеве 01
Смерть России!: Националисты забросали камнями здание Россотрудничества и двух банков в Киеве 02
Смерть России!: Националисты забросали камнями здание Россотрудничества и двух банков в Киеве 03
Смерть России!: Националисты забросали камнями здание Россотрудничества и двух банков в Киеве 04

Смерть России!: Националисты забросали камнями здание Россотрудничества и двух банков в Киеве 05
Смерть России!: Националисты забросали камнями здание Россотрудничества и двух банков в Киеве 06
Смерть России!: Националисты забросали камнями здание Россотрудничества и двух банков в Киеве 07
Смерть России!: Националисты забросали камнями здание Россотрудничества и двух банков в Киеве 08
Смерть России!: Националисты забросали камнями здание Россотрудничества и двух банков в Киеве 09
Смерть России!: Националисты забросали камнями здание Россотрудничества и двух банков в Киеве 10
Смерть России!: Националисты забросали камнями здание Россотрудничества и двух банков в Киеве 11
Смерть России!: Националисты забросали камнями здание Россотрудничества и двух банков в Киеве 12
Смерть России!: Националисты забросали камнями здание Россотрудничества и двух банков в Киеве 13
Смерть России!: Националисты забросали камнями здание Россотрудничества и двух банков в Киеве 14
Смерть России!: Националисты забросали камнями здание Россотрудничества и двух банков в Киеве 15
Смерть России!: Националисты забросали камнями здание Россотрудничества и двух банков в Киеве 16
Смерть России!: Националисты забросали камнями здание Россотрудничества и двух банков в Киеве 17
Смерть России!: Националисты забросали камнями здание Россотрудничества и двух банков в Киеве 18
Смерть России!: Националисты забросали камнями здание Россотрудничества и двух банков в Киеве 19
Смерть России!: Националисты забросали камнями здание Россотрудничества и двух банков в Киеве 20
Смерть России!: Националисты забросали камнями здание Россотрудничества и двух банков в Киеве 21
Смерть России!: Националисты забросали камнями здание Россотрудничества и двух банков в Киеве 22
Смерть России!: Националисты забросали камнями здание Россотрудничества и двух банков в Киеве 23
Смерть России!: Националисты забросали камнями здание Россотрудничества и двух банков в Киеве 24
Смерть России!: Националисты забросали камнями здание Россотрудничества и двух банков в Киеве 25
Смерть России!: Националисты забросали камнями здание Россотрудничества и двух банков в Киеве 26
Смерть России!: Националисты забросали камнями здание Россотрудничества и двух банков в Киеве 27
Смерть России!: Националисты забросали камнями здание Россотрудничества и двух банков в Киеве 28
Смерть России!: Националисты забросали камнями здание Россотрудничества и двух банков в Киеве 29
Смерть России!: Националисты забросали камнями здание Россотрудничества и двух банков в Киеве 30
Смерть России!: Националисты забросали камнями здание Россотрудничества и двух банков в Киеве 31
Смерть России!: Националисты забросали камнями здание Россотрудничества и двух банков в Киеве 32
Смерть России!: Националисты забросали камнями здание Россотрудничества и двух банков в Киеве 33
Смерть России!: Националисты забросали камнями здание Россотрудничества и двух банков в Киеве 34
Смерть России!: Националисты забросали камнями здание Россотрудничества и двух банков в Киеве 35
фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3051104
 
 
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Закидайте камнями особняк Луценко, хотя бы. Ну или побейте топорами судейские машины! Вот это будет сильно! А также более эффективно в плане выведения рос. бизнеса из Украины. Как только будет власть, не имеющая междусобойчиков с Россией - начнутся перемены у нас в Украине.
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Политический движ и политический психоз - это разные вещи. Хочу жить в благополучной стране, где граждане с трудом вспоминают, как зовут их преза. Улыбайтесь,господа,улыбайтесь!)))
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У твоєму кацапстані така ситуація неможлива навіть гіпотетична. Тож співай, "марусю": "Боже, х*йла храни!"
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Полиция не кого не задержала . Хотя их там в раз двадцать больше Странно все это . Как по мне.
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а теперь внимание нужно не банки кацапские валить а задать вопросы организациям и гражданам задать вопрос почему держат там деньги "Смерть Росії!" Націоналісти закидали камінням будівлі "Росспівробітництва" та двох банків у Києві - Цензор.НЕТ 5609 не будет клиентов исчезнут банки а от битья стекол они не уйдут и государство здесь не причем
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провокации ментушек - для дискредитации Патриотов Украины, которые постоянно мешают вальцману и его синагоге - спокойно воровать..
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коктейлями независимость не построишь... мы зависимы от ру, это десятилетиями складывалось. - arbeiten, arbaiten und arbeiten
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Ты в корне не прав. От зависимости ру надо избавляться и делать это необходимо быстро, не растягивая на десятилетия.
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"Смерть расее" - актуальный лозунг для выживания не только Украины, это общая тема всего мира.
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В Николаеве сегодня лозунги были немножко другие:

"Починаємо демонтаж системи корупціонерів і олігархів", "Очень хочется весны без Порошенка и войны"...и много др.
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Война - это тоже происхождением из мордора, так что возвращаемся на исходные позиции - "Смерть расии"
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молодцы! продолжайте и доведите до победы! режим парашенки надо сковырнуть ...
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Опасное предприятие, битое стекло люди легко могут пораниться. Полиция в носу ковыряется как обычно, щенки
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Это замкнутый круг. Россия это миллиарды долларов от которых Украина отказаться не в состоянии и поэтому объем торговли будет только расти. А чем больше объем торговли тем больше зависимость Украины от России.
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Це тупо работа на русозмі... Відпрацьовують пуйлові гроші...
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Раскрыт секрет балаклавы - она приглушает крик о помощи, когда сломана нога...

"Смерть Росії!" Націоналісти закидали камінням будівлі "Росспівробітництва" та двох банків у Києві - Цензор.НЕТ 1855
"Смерть Росії!" Націоналісти закидали камінням будівлі "Росспівробітництва" та двох банків у Києві - Цензор.НЕТ 3942
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Смерть России!": Националисты забросали камнями здание "Россотрудничества" и двух банков в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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