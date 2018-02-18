 "Смерть России!": Националисты забросали камнями здание "Россотрудничества" и двух банков в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
В акции принимали участие активисты Добровольческого движения ОУН и других националистических организаций.
После погрома "Россотрудничества", а также "Альфа-Банка" и "Сбербанка" участники акции отправились колонной обратно на Майдан. Правоохранители в ходе акции не предпринимали никаких действий в отношении активистов.
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"Починаємо демонтаж системи корупціонерів і олігархів", "Очень хочется весны без Порошенка и войны"...и много др.