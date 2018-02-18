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 Женщина, состоявшая в бандформировании "Оплот", задержана на КПВВ "Новотроицкое", - Госпогранслужба. ФОТО

В пункте пропуска "Новотроицкое" на Донетчине задержана женщина, состоявшая в 2014 году в НЗФ "Оплот".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Сегодня в КПВВ "Новотроицкое" из оккупированного Донецка прибыла гражданка Украины 1989 года рождения.

Оперативники выяснили, что женщина входила в состав непредусмотренных законом Украины военизированных формирований так называемой Донецкой народной республики. В августе 2014 она вступила в подразделение "Оплот", где должна была якобы получить должность помощника повара, однако в дальнейшем, по совету мужа, отказалась проходить службу в НЗФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": При проверке автомобиля в зоне АТО выявлена символика "ДНР", жетон бандформирования "Восток" и списки террористов, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Женщина, состоявшая в бандформировании Оплот, задержана на КПВВ Новотроицкое, - Госпогранслужба 01

В действиях гражданки усматриваются признаки состава правонарушения УК по ч.1 ст. 260 (создание предусмотрено законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности). Женщину передали сотрудникам Национальной полиции и устанавливается, кем на самом деле она была, находясь в составе бандформирования.

Источник: https://censor.net.ua/p3051099
 
 
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не смешивайте ЖЕНЩИНА И КАЦАПКА.. то разные Вселенные...
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Для чого?По оилу видно,що макшанскає вЯлікає.
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Размечтались, завтра отпустят, в статье ж написано "повар", а это не преступление.
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Вот дался Вам "Гыг".. Можете меня "склонять" - я паскуднее... "Гыг", по сравнению со мной - простой "лесной хорь"... А я - "настоящий американский скунс"... Правда, мою "вонь" только "внутриМКАДовские" воспринимают... После чего их "колбасит"...
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когда нужно будет,я с вас обоих шкурки сниму,если вы тут скунсы и хорьки,то я дератзатор,по простому крыс травлю в хате
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Вот и "заколбасило"... Сработал капкан! Поймали "крысу внутриМКАДовскую"! "Вот она, радимая", визжит, ядом плюётся!
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"Крыса в капкане" ещё и угрожает? В Сириитоже угрожали... Чем кончилось?
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О, ещё одна "кріса" поймалась... И, данном случае, упрёк "мент" воспринимается, как оценка профессионализма" - "крысы полезли у капкан"...
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ты бы грамотно писать научилось,меняра. Кстати,вот аваков сказал,что "мусора - не люди". Он прав или это огенд крембля?)))
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Ты, теперь мой враг назавжди.... Ты заставил меня засмеяться в семь часов вечерка
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Запінять, чи не запінять - ось в чому питання.. Женщина, состоявшая в бандформировании "Оплот", задержана на КПВВ "Новотроицкое", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7649
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ехала тетка на митинг Саакашвило, а её "злочинная влада" задержала... печалька!
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куда ехала, в Нидерланды? Митинг Саакашвили есть только в твоей голове, для остальных это митинг против коррупции.
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он больное,как и его начальник на Банковой
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я за последние три года не дал ни одной взятки... и вот я действительно против коррупции!..
а когда Саакашвило берет коррупционное бабало у Курченко через Дангадзе, и на эти бабки устраивает митинги радикальных пенсов и городских сумасшедщих, то вот это и есть коррупция!
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давай подробней разберем ситуацию

Саакашвили бабло не брал и брать не мог,где свидетели передачи бабла?понятые,вещоки,ничего этого нет,ты сбрехал

Курченко и Порошенко работали в правительстве Януковича,друг друга хорошо знают,Саакашвили его никогда не видел,ты сбрехал еще раз

Про взятки тоежн набрехал,скорее всего ты их падло такое гребешь и за порошенко топишь,что бы кормушку не потерять
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а американцы точно указывают сколько было передано через Меланию на постройку дворца и оплату певичек
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ударься головой об стену,кацапский пациент Жінка з бандформування "Оплот" затримана на КПВВ "Новотроїцьке", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1788
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- "Курченко и Порошенко работали в правительстве Януковича" - ты что куришь?!

- "Саакашвили бабло не брал и брать не мог,где свидетели передачи бабла?" - Дангадзе эа это сидит в СИЗО

Грабель Монте! ты бы хотя бы готовился, перед тем как вступать в дисскусию!
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В конце 2012 года группа созданная Курченко контролировала на территории Украины 150 АЗС, планируя в течение года-двух увеличить их число до 700, а также около 18 % украинского рынка сжиженного газа, с намерением за год увеличить свою долю до 20 %. В начале 2013 года сообщалось, что годовой оборот группы компаний составлял около 10 миллиардов долларов

это не РАБТА С ЯНКОВИЧЕМ? расскажи нам что и Сашу Стоматолога Порошенко не знал

Деконаидзе сидит за то,что ему предъявили телефонные переговоры ,которые на кухне порошенко с луценчихой склеели,где свидетели,где передача денег?
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Демагог.
Тільки маніпуляція надто примітивна. Тема "привязки" Порошенка зо Яника не розвинута.
Хто ткакий курченко всі знали. Мене, коли на його дачі біля Переяслава-Хмельницького сруб спортзалу "поїхав", запрошували подивитися, що з цим робити. І що, я після цього карупцианєр?
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Мало ли за что сидит Дагадзе? Он и для тебя бі бабки взял, если бы были желающие их дать, так что теперь, ты тоже коррупционер?
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Журналісти та деякі експерти називають Курченка «п'ятим елементом» так званої «Сім'ї»

Семьи на которую работал ПОРОШЕНКО или расскажи нам,какой порошенко белый и пушистый работал в правительстве Азарова,Януковича,состоял в партии Медведчука,Регионал и не знал ни Курченко,ни Януковича,ни Азарова,вообще дурачком ходил там Жінка з бандформування "Оплот" затримана на КПВВ "Новотроїцьке", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2232как ты не при делах
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Демагогія.
Коли та партія стала партією Азарова Порошенка там уже не було. Зрозумівши, що контроль наж партією захопили донецькі він звідти пішов, що свідчить про розум та чесність.
В уряді займався питанням просування угоди про асоціацію та безвіз, і навряд був долучений до "потоків", хоча, мав звичайно, доступ до інформації і якби для цого бізнесу смаленим запахло всиг би вжити заходів. і Асоціація і безвіз кожному Українцю на користь.
Розумний дядько. І не замарався і власність убезпечив і Україні прислужився.
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Я вас с "Шреком" помирю... Коррупция обязательно предполагает наличие должностного лица, которое участвует в коррупционном деянии ... Кто есть Саакашвили? Юридически - "апатрид" без гражданства и законных источников существования". Кто есть Курченко? Гражданин Украины с деньгами, находящийся в розыске за совершение преступлений. Где "коррупционная составляющая?! Нет... А раз нет, о чём речь? Просто кто-то, нанял кого-то, имеющего поддержку у некоторой части населения, недовольного существующим режимом (или просто желающим "срубить "бабла" "на халяву"), дал ему "хрустов", и он, через своих сторонников, пытается "заварить кашу" в Украине...
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Дал бабла когда --когда МИХО был Губернатором Одессы и помог выиграть гражданину России Труханову выборы в Одессе ???
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А я что - против? "Пацаны" пытаются заработать "бабло"... Каждый - по разному...
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"а когда Саакашвило... "

А я говорю что ты латентный пид..ас! Ну и что что у меня доказательств нету? Ты же югисту Юге на слово веришь?
Да и почитай для начала что такое коррупция.
И еще, я вчера разговаривал с задержанным грузинским вором в законе. спросил как он относится к Саакашвили. Того бедного аж перекосило. Говорит пришли с видеокамерой полицаи, спросили ты вор? Я сказал да, мне 8 лет дали. Все что было продал, адвокатов нанял, подал апелляцию, в итоге получил 9-ть... Поэтому мы все у вас сейчас гастролируем.
А что сделал Юга? Ну кроме того что не брезгует ублажать "Жинку 3-го тысячилетия"?
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Как передает Цензор.НЕТ, в воскресенье, 18 февраля, в Киеве сторонники экс-президента Грузии и лидера партии "Рух нових сил" Михеила Саакашвили, недавно депортированного из Украины, устроили очередную акцию протеста в поддержку политика.Источник: https://censor.net.ua/p3051078
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вам Саакашвили даже в Голландии покоя не дает? Может она скорее ехала на антимайдан Порошенка?
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я с тобой согласен, в том, что сегодня было под руководством Сакаварелидзе, это настоящий Антимайдан, затеянный грузынсками барыгами!
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а мне кажется что ты понятия не имеешь что такое Майдан и антимайдан.
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Секварелидзе тоже за волосы таскать будете?Он же тоже ваших денег не возьмет,как Саакашвили не взял,это тебе не продажный порохососы
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Жінка з бандформування "Оплот" затримана на КПВВ "Новотроїцьке", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 310 Соевый, ты методичку вверх ногами читаешь. Майдан ето тот что народ собирантся против власти, а антимайдан всегда власть собирала.
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уверен, в дупле героин перевозила! проверьте обязательно!
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Блин, наградите СБУшников, помощника повара поймали, это вам не хухры мухры, это вам СПЕЦСЛУЖБА!
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Порохня! Ви перед тим як тявкать про Саакашвілі вижеріть труханова, гепу, допу, бондарєнко лєнку , лукаш.....і т.д і тп.кого ви виграли? Сєпарів повиганяли?
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Так то же настоящие патриоты Украины, зачем их выгонять.
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"возможно Гыгу повязали" 😀
А я думаю, куда ж оно пропало? 😁
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И чего им морды маскируют? Страна должна знать своих хероев
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зрада вас снова предали Женщина, состоявшая в бандформировании "Оплот", задержана на КПВВ "Новотроицкое", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1919.переписывайте методички...

Женщина, состоявшая в бандформировании "Оплот", задержана на КПВВ "Новотроицкое", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9152
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ну что вы, она такая умная и правильная, это по мнению русру, так круто поставила всех на место после встречи с оркопослом.
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видать поняла,шо бабки на заказ рейтинга тупо кем то потрачены
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Ну що і треба було довести: кремлівське Хуйло Путін робить усе, щоб не допустити відсторонення від просади внаслідок дострокових виборів свого агента "Лоліта", більше знаного в Україні як Барига Офшорна. Кремлівський карлик напружує усі сили щоб не допустити дострокових виборів. Поки що йому вдалось руками свого ставленика агента Лоліти Мальдівської вигнати свого лютого ворога Саакашвілі з України. Хуйло робить усе, щоб зберегти Брехло на посаді Президента.
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дамбасская крысавица? вот какие вы представители народа дамбаса. Ламброзо рыдает в стороне.
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А зачем рАсейской простишлюшке светлы оченьки закрыли? От плевков не спасёт!
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Якщо епілептічка то,ізнасіловати і задути монтажною піною.
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Причому зґвалтувати танком. Бо в живого чоловіка прутень не встане на таку "красавіцу".
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Ну так, якщо живий чоловік скільки вип'є, то живим він бути перестане точно...
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Гыгу выпустили пид заставу, а оно опять за Панду топить😀
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когда эта грязь на ресурсе прекратиться, неужели судьба бульварщины привлекательней просто нормального сайта. Вы сами то читаете, что здесь несут?
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Чого вона поперла до хунти?! По ковбасу?!
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планировала пойти по стопам Пригожина . тот тоже у Путина поваром начинал Жінка з бандформування "Оплот" затримана на КПВВ "Новотроїцьке", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8413
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От не сидится им у себя под ободком унитаза...
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не того выгнали.... , ну как же так...Жінка з бандформування "Оплот" затримана на КПВВ "Новотроїцьке", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2742

Жінка з бандформування "Оплот" затримана на КПВВ "Новотроїцьке", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7567 Одесса-Сингапур‏ @uanews3 4 мин.4 минуты назад
А в Киеве так. Несмотря на отсутствие Саакашвили в Украине ситуация не улучшилась. Может кого-то не того выгнали?

Жінка з бандформування "Оплот" затримана на КПВВ "Новотроїцьке", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5725
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Режим "панорама"+ фотошоп з фото Майдану. НА задньому план польські прапори та білоруська "Погоня". Жінка з бандформування "Оплот" затримана на КПВВ "Новотроїцьке", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4102
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"....должна была якобы получить должность помощника повара, однако в дальнейшем, по совету мужа, отказалась проходить службу в НЗФ....."
одних поварят только ловят, там у них одни повара что-ли?....
тьху (смачный плевок), а не новость...
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серьёзный сепар..целый помощник повара..это, несомненно, успех спецслужб..
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"Сейчас ко мне вошли четверо - среди них одна женщина, переодетая мужчиной, двое мужчин, вооруженных револьверами, - и терроризировали меня ...(с)

Ну вот, выходит, что АТО- это правильное название.
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Друзья, я конечно могу ошибаться, но если судить по выражению лица, женщина на фотографии - употребляет регулярно....
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а че там ошибаться . она же с Донбасса
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Нафига освещать это в прессе? По тихому за будкой пристрелили и всё.
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приехала за собакошвили поорать в Киеве.
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зачем рожу прикрыли?страна должна знать своих "героев".
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И вновь вспомним феерично-скрепного поэта Шляпникова!
У него стих есть про бабищу из пищеблока:

Люблю уста твоей живой усмешки

Люблю уста твоей живой усмешки ,
Когда, как золото во рту играл рандоль
И, в створки губ на вилочке пельмешки
Входили пропищав наваристо пароль.

Что только не влекли уста такие
И трепет губ моих и сухость языка.
Пренадлежать могли одной Богине
Из сто второй у части ОТКа.

Я с нею познакомился в столовой:
Наш взвод всё делал там как планновый ремонт.
С замены пола к встрече разнополой
Привел меня армейской службе недочёт;

Я сел напротив, так как не покушал -
Не подкрепился я, забегавшись с утра,
Котлеты рассекая ложкой тушу
Я вдруг увидел эти жаркие уста...

Я к ним прельнул влюблённым, где то взглядом...
Молчала ты , но говорил твой рот живой...
Встречались позже в жизне мне девчата,
Но с ней я обзавёлся только детворой
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"повариха не дожарив рагу
отвалила проституткой в оплот" (С)
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЖенщина, состоявшая в бандформировании "Оплот", задержана на КПВВ "Новотроицкое", - Госпогранслужба. ФОТО
 
 
 
 
 
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