 Женщина, состоявшая в бандформировании "Оплот", задержана на КПВВ "Новотроицкое", - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Сегодня в КПВВ "Новотроицкое" из оккупированного Донецка прибыла гражданка Украины 1989 года рождения.
Оперативники выяснили, что женщина входила в состав непредусмотренных законом Украины военизированных формирований так называемой Донецкой народной республики. В августе 2014 она вступила в подразделение "Оплот", где должна была якобы получить должность помощника повара, однако в дальнейшем, по совету мужа, отказалась проходить службу в НЗФ.
В действиях гражданки усматриваются признаки состава правонарушения УК по ч.1 ст. 260 (создание предусмотрено законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности). Женщину передали сотрудникам Национальной полиции и устанавливается, кем на самом деле она была, находясь в составе бандформирования.
а когда Саакашвило берет коррупционное бабало у Курченко через Дангадзе, и на эти бабки устраивает митинги радикальных пенсов и городских сумасшедщих, то вот это и есть коррупция!
Саакашвили бабло не брал и брать не мог,где свидетели передачи бабла?понятые,вещоки,ничего этого нет,ты сбрехал
Курченко и Порошенко работали в правительстве Януковича,друг друга хорошо знают,Саакашвили его никогда не видел,ты сбрехал еще раз
Про взятки тоежн набрехал,скорее всего ты их падло такое гребешь и за порошенко топишь,что бы кормушку не потерять
- "Саакашвили бабло не брал и брать не мог,где свидетели передачи бабла?" - Дангадзе эа это сидит в СИЗО
Грабель Монте! ты бы хотя бы готовился, перед тем как вступать в дисскусию!
это не РАБТА С ЯНКОВИЧЕМ? расскажи нам что и Сашу Стоматолога Порошенко не знал
Деконаидзе сидит за то,что ему предъявили телефонные переговоры ,которые на кухне порошенко с луценчихой склеели,где свидетели,где передача денег?
Тільки маніпуляція надто примітивна. Тема "привязки" Порошенка зо Яника не розвинута.
Хто ткакий курченко всі знали. Мене, коли на його дачі біля Переяслава-Хмельницького сруб спортзалу "поїхав", запрошували подивитися, що з цим робити. І що, я після цього карупцианєр?
Семьи на которую работал ПОРОШЕНКО или расскажи нам,какой порошенко белый и пушистый работал в правительстве Азарова,Януковича,состоял в партии Медведчука,Регионал и не знал ни Курченко,ни Януковича,ни Азарова,вообще дурачком ходил там как ты не при делах
Коли та партія стала партією Азарова Порошенка там уже не було. Зрозумівши, що контроль наж партією захопили донецькі він звідти пішов, що свідчить про розум та чесність.
В уряді займався питанням просування угоди про асоціацію та безвіз, і навряд був долучений до "потоків", хоча, мав звичайно, доступ до інформації і якби для цого бізнесу смаленим запахло всиг би вжити заходів. і Асоціація і безвіз кожному Українцю на користь.
Розумний дядько. І не замарався і власність убезпечив і Україні прислужився.
А я говорю что ты латентный пид..ас! Ну и что что у меня доказательств нету? Ты же югисту Юге на слово веришь?
Да и почитай для начала что такое коррупция.
И еще, я вчера разговаривал с задержанным грузинским вором в законе. спросил как он относится к Саакашвили. Того бедного аж перекосило. Говорит пришли с видеокамерой полицаи, спросили ты вор? Я сказал да, мне 8 лет дали. Все что было продал, адвокатов нанял, подал апелляцию, в итоге получил 9-ть... Поэтому мы все у вас сейчас гастролируем.
А что сделал Юга? Ну кроме того что не брезгует ублажать "Жинку 3-го тысячилетия"?
А я думаю, куда ж оно пропало? 😁
Одесса-Сингапур @uanews3 4 мин.4 минуты назад
А в Киеве так. Несмотря на отсутствие Саакашвили в Украине ситуация не улучшилась. Может кого-то не того выгнали?
одних поварят только ловят, там у них одни повара что-ли?....
тьху (смачный плевок), а не новость...
Ну вот, выходит, что АТО- это правильное название.
У него стих есть про бабищу из пищеблока:
Люблю уста твоей живой усмешки
Люблю уста твоей живой усмешки ,
Когда, как золото во рту играл рандоль
И, в створки губ на вилочке пельмешки
Входили пропищав наваристо пароль.
Что только не влекли уста такие
И трепет губ моих и сухость языка.
Пренадлежать могли одной Богине
Из сто второй у части ОТКа.
Я с нею познакомился в столовой:
Наш взвод всё делал там как планновый ремонт.
С замены пола к встрече разнополой
Привел меня армейской службе недочёт;
Я сел напротив, так как не покушал -
Не подкрепился я, забегавшись с утра,
Котлеты рассекая ложкой тушу
Я вдруг увидел эти жаркие уста...
Я к ним прельнул влюблённым, где то взглядом...
Молчала ты , но говорил твой рот живой...
Встречались позже в жизне мне девчата,
Но с ней я обзавёлся только детворой
отвалила проституткой в оплот" (С)