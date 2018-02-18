 Женщина, состоявшая в бандформировании "Оплот", задержана на КПВВ "Новотроицкое", - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Сегодня в КПВВ "Новотроицкое" из оккупированного Донецка прибыла гражданка Украины 1989 года рождения.

Оперативники выяснили, что женщина входила в состав непредусмотренных законом Украины военизированных формирований так называемой Донецкой народной республики. В августе 2014 она вступила в подразделение "Оплот", где должна была якобы получить должность помощника повара, однако в дальнейшем, по совету мужа, отказалась проходить службу в НЗФ.

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В действиях гражданки усматриваются признаки состава правонарушения УК по ч.1 ст. 260 (создание предусмотрено законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности). Женщину передали сотрудникам Национальной полиции и устанавливается, кем на самом деле она была, находясь в составе бандформирования.