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Все про:Госпогранслужба (2651) граница (2959) грузы (192) Харьковщина (1077)

 Россия не пропускает грузовики из Украины, возле пункта пропуска на Харьковщине скопилось около 100 фур, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Возле пункта пропуска "Гоптовка" в Харьковской области образовалась очередь из приблизительно ста грузовых автомобилей, которые не могут попасть на территорию Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы Украины.

"Со вчерашнего вечера контрольные службы в российском пункте пропуска для автомобильного сообщения "Нехотеевка" не осуществляют пропуск грузовых автомобилей через российско-украинскую границу. Очередь грузовиков, которые скопились у пункта пропуска "Гоптовка" и на территории пункта пропуска, составляет около 100 автомобилей. Еще около 100 транспортных средств вернулись, чтобы следовать другим маршрутом",  сообщает ГПСУ.

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Отмечается, что на официальный запрос Госпогранслужбы относительно ситуации, которая сложилась на границе, российская сторона не ответила.

От лиц, которые путешествуют из России, стало известно, что пропуск грузовых автомобилей якобы не осуществляется из-за неисправности оборудования для досмотра грузов.

Госпогранслужба обращается ко всем туристам, которые намерены в ближайшее время пересечь украинско-российскую границу через пункт пропуска "Гоптовка", принять к сведению эту информацию и по возможности выбрать другой маршрут.

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Россия не пропускает грузовики из Украины, возле пункта пропуска на Харьковщине скопилось около 100 фур, - Госпогранслужба 01
Россия не пропускает грузовики из Украины, возле пункта пропуска на Харьковщине скопилось около 100 фур, - Госпогранслужба 02
Россия не пропускает грузовики из Украины, возле пункта пропуска на Харьковщине скопилось около 100 фур, - Госпогранслужба 03
Россия не пропускает грузовики из Украины, возле пункта пропуска на Харьковщине скопилось около 100 фур, - Госпогранслужба 04
Россия не пропускает грузовики из Украины, возле пункта пропуска на Харьковщине скопилось около 100 фур, - Госпогранслужба 05
Россия не пропускает грузовики из Украины, возле пункта пропуска на Харьковщине скопилось около 100 фур, - Госпогранслужба 06

Источник: https://censor.net.ua/p3051098
 
 
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точно "миллинеы"..? а мільярди там , часом , не працюють ?
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Поезд в Китай запустили, так и фуры по этому маршруту
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В обход россии , перемещение наших грузов , намного дороже , вот и поехали илиоты !
Лучше с умным потерять , чем с дураком найти , пора усвоить это правило нашим перевозчикам !
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Зато фуры и поезда из Рашки Вальцман не то что пропускает по Украине а и выделяет им милицейское сопровождение за бюджетный счет.
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конечно Шнобельман все как ты вещаешь тупорилый ты идиот
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щас порошенко пару волостей сдаст - и пойдут фуры родимые
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Эрдоган сбил рАсейского урода - остальные уроды отомстили тем, что вместо помидоров стали жрать скрепную репу.
НАТО закуячила несколько сотен ублюдков с паролем ИХТАМНЕТ - охрененно смелая ответка встающих коленососов (НЕ НАТО или АМЕРИКОСАМ) по фурам везущих корм остальным УКБЛЮДКАМ!
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В Интернете ажиотаж из-за видео с призывом россиян прийти на выборы
смотреть здесь: "Специально для электората путина"
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один в один як про Льоню Голубкова з МММ, який жінці чоботи купляв. Саме на той прошарок людей і спрямований цей "агітаційний ролик"
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Senator S 01a656ec
Кстати Новинский намыл в Украине бабла за 2016 и 17 годы в 6 раз больше чем всё состояние Кондитерами с Рошенами
18.02.2018 16:31
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- так це ж справжня "перамога" ...хіба ні ?
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Странно! Утилизировали вагнеровское и прокуйловское быдло ИХТАМНЕТОВ - НАТО. А комментарии родственников быдла из Ольгино. Отсосите уже там сами у себя, ЦЕЛЕЕ БУДЕТЕ, ИХТАМНЕТЫ ВОНЮЧИЕ!
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Сейчас зима, продукты не испортятся(если качественные).
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Війна - війною , а барижний гешефт страждати не повинен ... А ви воюйте - хоч ще 100 років ..
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И как теперь чорнорота оправдается за одиннарот ))
Кремль всрался в полном составе. )
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Торгівля триває - і Порох може скільки завгодно про "агресію" розповідати ... Росія не пропускає вантажівки з України, біля пункту пропуску на Харківщині скупчилося близько 100 фур, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3834
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Ничего себе торговля. Все кричат ,что Петр Алексеевич,а по ходу так вся страна жопу лижет агрессору.
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А как же война, если такая торговля, или просто Россиия санкции поддреживате в отношении себя и против торговли с Украиной?
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сжечь на...уй фуры предателей-"бизнесменов", дабы впредь неповадно было
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРоссия не пропускает грузовики из Украины, возле пункта пропуска на Харьковщине скопилось около 100 фур, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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