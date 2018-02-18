 Россия не пропускает грузовики из Украины, возле пункта пропуска на Харьковщине скопилось около 100 фур, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы Украины.

"Со вчерашнего вечера контрольные службы в российском пункте пропуска для автомобильного сообщения "Нехотеевка" не осуществляют пропуск грузовых автомобилей через российско-украинскую границу. Очередь грузовиков, которые скопились у пункта пропуска "Гоптовка" и на территории пункта пропуска, составляет около 100 автомобилей. Еще около 100 транспортных средств вернулись, чтобы следовать другим маршрутом", сообщает ГПСУ.

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Отмечается, что на официальный запрос Госпогранслужбы относительно ситуации, которая сложилась на границе, российская сторона не ответила.

От лиц, которые путешествуют из России, стало известно, что пропуск грузовых автомобилей якобы не осуществляется из-за неисправности оборудования для досмотра грузов.

Госпогранслужба обращается ко всем туристам, которые намерены в ближайшее время пересечь украинско-российскую границу через пункт пропуска "Гоптовка", принять к сведению эту информацию и по возможности выбрать другой маршрут.

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