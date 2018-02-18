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 Украинец Абраменко завоевал "золото" во фристайле на Олимпиаде. ФОТО

Украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в мужском фристайле. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Украинец Абраменко завоевал золото во фристайле на Олимпиаде 01

Украинец Абраменко завоевал золото во фристайле на Олимпиаде 02

Украинец Абраменко завоевал золото во фристайле на Олимпиаде 03

Украинец Абраменко завоевал золото во фристайле на Олимпиаде 04
Украинец Абраменко завоевал золото во фристайле на Олимпиаде 05
Украинец Абраменко завоевал золото во фристайле на Олимпиаде 06
Украинец Абраменко завоевал золото во фристайле на Олимпиаде 07
Украинец Абраменко завоевал золото во фристайле на Олимпиаде 08
Украинец Абраменко завоевал золото во фристайле на Олимпиаде 09
Украинец Абраменко завоевал золото во фристайле на Олимпиаде 10
Украинец Абраменко завоевал золото во фристайле на Олимпиаде 11

Украинец Абраменко завоевал золото во фристайле на Олимпиаде 12

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина закупила в 2017 году оборудования и экипировки на 20 млн грн для подготовки к Олимпиаде-2018, - Жданов. ТАБЛИЦА

Источник: https://censor.net.ua/p3051085
 
 
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Как там Кремлёвское Хуйло,ещё не сдохло всем людям(не кацапам)на радость?
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Ну хоть одна медаль, в 2014 тоже была 1 золотая и 1 бронза.
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Золотой прыжок Абраменко: https://www.youtube.com/watch?v=czTrH7boXFk
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У кацапского кёрленгиста положительная проба на мельдоний.Завтра вскрывают пробу В
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Скиньте ссылку на полную трансляцию..
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Надо понимать что это тоже ЗРАДА? Українець Абраменко завоював "золото" у фрістайлі на Олімпіаді - Цензор.НЕТ 8233 Хочу услыхать ответ от множества здешних зрадофилов.
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А вот как преподносят кацапы на ленте ру 3е место:
"Российский фристайлист проиграл украинцу в борьбе за золото
85"
Не в борьбе за серебро китайцу,а за золото!
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И не Российский а гражданин ОАР (объедненные антихристом регионы)
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Валера, хватит кацапские сми читать,кацапом станешь.
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Я за это-выпью коньяку.чесслово.Слава Україні!!!
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А че это за ихтамнет из Вейшнории справа от нашего чемпиона стоит?
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На прошлой неделе, очень сильный ветер был на Олимпиаде... -- чёй-то перенесли или как? -- а то я не следил...
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Крушельницкий обвинил соперников из сборной России в том, что это они подмешали ему мельдоний.
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у него на лыжах Тиса написано! Круто! Но если б было "путинхуйло" - было б еще круче))!
И что это кацап из оар себе на голову приставил?
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красные человечки..., на снегу хорошо видны...
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Мдя .. Рашка мля ,, какое же это позорище .. Поднимать вместо флага игрушку . Українець Абраменко завоював "золото" у фристайлі на Олімпіаді - Цензор.НЕТ 4923 .

Как этот Аленьпиец ещё не догадался поднять над головой икону Х.йла . !

Українець Абраменко завоював "золото" у фристайлі на Олімпіаді - Цензор.НЕТ 2712 .
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кацапня,позорище иппаное,опущенцы мельдониевы..
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Українські лижі стали найпопулярнішими у Європі Українець Абраменко завоював "золото" у фрістайлі на Олімпіаді - Цензор.НЕТ 1912

Исторический экскурс. Сегодня фабрика в Мукачево - современное предприятие, оснащенное по последнему слову техники. Располагается на территории 17 гектаров. В 2006 году был пик производства лыж, тогда выпустили 1 380 000 лыж, из них 980 000 - беговых. А клюшек - 1 200 000 штук. Сегодня в день выпускается около 4 300 пар лыж. Сейчас на фабрике работает 1200 человек и он самый большой налогоплательщик в регионе. Даты в истории Начиналось все в 1945 году, когда была создан фабрика - артель им. Молотова по производству лыж. Тогда на фабрике работало всего лишь 80 человек. В 1960 году начинают выпускать многошаровые деревянные лыжи, в 1970 - пластиковые, а в 1977 - клюшки хоккейные. В 1979 году Дмитрий Шпаро вместе с экспедицией впервые достигает Северного полюса на лыжах, и лыжи эти - "Бескид" производства Мукачевской фабрики. В 1985 году Мукачевская фабрика покупает у австрийского бренда Fischer технологию производства лыж. В 1988 году начинается производство лыж по лицензии Fischer. В 1995 году основано совместное предприятия "Фишер-Мукачево", учредителями которого стала австрийская компания Fischer и украинская фабрика "Тиса".


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Помог нашим ворам-чиновникам от спорта отчитаться...
Но молодец, конечно, но вопреки, а не благодаря...
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Молодец ..рад за вас .привет из Латвии !
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ТАК А ОРДА ПЕДЕРАТИВНАЯ ЧТО ПОКАЗАЛА ПО КАТЕГОРИИ КАТАНИЯ В ВАЛЕНКАХ И ЛАПТЯХ?
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УКРАИНА, ПОЗДРАВЛЯЮ С ПОЧИНОМ. Как говорила Проня Прокоповна:" Сидели, сидели. за то высидели. " Сразу золото.
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Петро Алексеевич уже пакует чемоданы, завтра с родственниками гос.чартером полетит поздравлять.
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Вот это сюрприз, честно говоря не ожидал, молодчина !!!!! Спасибо и удачи !!!! Українець Абраменко завоював "золото" у фристайлі на Олімпіаді - Цензор.НЕТ 7928
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Класний день сьогодні і майдан проти бариг мальдівських і 1 золото - все для України!
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важно, чтобы парашенко не сказал сколько он вложил в подготовку спортсмена...
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Цензор.НЕТФотоСпортУкраинец Абраменко завоевал "золото" во фристайле на Олимпиаде. ФОТО
 
 
 
 
 
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