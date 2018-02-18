 Украинец Абраменко завоевал "золото" во фристайле на Олимпиаде. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Тренер олимпийского чемпиона Абраменко - именитый украинский спортсмен крымскотатарского происхождения Энвер Аблаев
"Это был огромный риск – и он оправдался", - олимпийский чемпион Абраменко рассказал о финальном прыжке. ВИДЕО
"Золотой" прыжок олимпийского чемпиона Абраменко. ВИДЕО
Порошенко поздравил Абраменко с победой на Олимпиаде
"Российский фристайлист проиграл украинцу в борьбе за золото
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Не в борьбе за серебро китайцу,а за золото!
УКРАЇНІ СЛАВА
И что это кацап из оар себе на голову приставил?
Как этот Аленьпиец ещё не догадался поднять над головой икону Х.йла . !
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Исторический экскурс. Сегодня фабрика в Мукачево - современное предприятие, оснащенное по последнему слову техники. Располагается на территории 17 гектаров. В 2006 году был пик производства лыж, тогда выпустили 1 380 000 лыж, из них 980 000 - беговых. А клюшек - 1 200 000 штук. Сегодня в день выпускается около 4 300 пар лыж. Сейчас на фабрике работает 1200 человек и он самый большой налогоплательщик в регионе. Даты в истории Начиналось все в 1945 году, когда была создан фабрика - артель им. Молотова по производству лыж. Тогда на фабрике работало всего лишь 80 человек. В 1960 году начинают выпускать многошаровые деревянные лыжи, в 1970 - пластиковые, а в 1977 - клюшки хоккейные. В 1979 году Дмитрий Шпаро вместе с экспедицией впервые достигает Северного полюса на лыжах, и лыжи эти - "Бескид" производства Мукачевской фабрики. В 1985 году Мукачевская фабрика покупает у австрийского бренда Fischer технологию производства лыж. В 1988 году начинается производство лыж по лицензии Fischer. В 1995 году основано совместное предприятия "Фишер-Мукачево", учредителями которого стала австрийская компания Fischer и украинская фабрика "Тиса".
Но молодец, конечно, но вопреки, а не благодаря...