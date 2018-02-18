 Байкеру из российского клуба "Ночные волки" запретили въезд в Украину, – Госпогранслужба. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
"Мужчина, гражданин России, прибыл рейсом в аэропорт Борисполь. Во время осуществления пограничного контроля правоохранители установили, что россиянин является активным участником российской ассоциации байкеров и байкерского клуба России "Ночные волки", – отметили в пресс-службе.
В Госпогранслужбе не назвали имя байкера. Его публичных комментариев по этому поводу нет.
Пархатому кондитеру лучше отдать всех российских солдат в обмен на друрачка-журналиста Сущенко .
а то прибуде льодяним в першо-скрепну!
ваш свинособачий вой и скулеж, вместе с вашими полицаями из дыры, выдает вас с головой, уроды...)
вы б его впустили, звездюлей дали, потом на подвал за покушение на шоколаднолицего...
вот это, понимаю - многоходовочка.
трутни....
Как то не серьезно...
А если на "БМВ", так это вообще, позор-позорище!
Едут два байкера по узкой дороге, навстречу КАМАЗ.
Один кричит другому .
- Ну че, дорогу уступаем???
Второй.
- Никогда!!...
Ну, влетают в лоб, байки в щепки, те валяются на асфальте....
Врачи скорой помощи по очереди заносят обоих раненных в машины..
- Мы... еще.... живы? - спрашивает один.
- Частично... - отвечает врач..
- А этот.... На КАМАЗе?...
- А у него.... напарник с полки упал... проснулся... злой как собака...
Хто його завернув? Посіпаки бариги з погранслужби, які нещодавно витурили з України головного баригоборцуна. Так ти хочеш сказати, що вони закрили в"їзд для того, хто їхав підтримувати їх шефа? Чи що вони не посіпаки барИги? Але в такому випадку, як же вони, по вказівці барИги з радістю викинли з України саакашвілі?