 Байкеру из российского клуба "Ночные волки" запретили въезд в Украину, – Госпогранслужба. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

"Мужчина, гражданин России, прибыл рейсом в аэропорт Борисполь. Во время осуществления пограничного контроля правоохранители установили, что россиянин является активным участником российской ассоциации байкеров и байкерского клуба России "Ночные волки", – отметили в пресс-службе.

В Госпогранслужбе не назвали имя байкера. Его публичных комментариев по этому поводу нет.

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