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 Байкеру из российского клуба "Ночные волки" запретили въезд в Украину, – Госпогранслужба. ФОТО

Российскому байкеру из клуба "Ночные волки" по прозвищу "Водяной" запретили въезд в Украину на три года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

"Мужчина, гражданин России, прибыл рейсом в аэропорт Борисполь. Во время осуществления пограничного контроля правоохранители установили, что россиянин является активным участником российской ассоциации байкеров и байкерского клуба России "Ночные волки", – отметили в пресс-службе.

Байкеру из российского клуба Ночные волки запретили въезд в Украину, – Госпогранслужба 01

В Госпогранслужбе не назвали имя байкера. Его публичных комментариев по этому поводу нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три грузовика с гуманитарной помощью направили на оккупированный Донбасс, - Госпогранслужба

Источник: https://censor.net.ua/p3051082
 
 
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Космтічка у нього не той системи....
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ночным петухам пожизненно нужно запретить
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Почему не арестовали за связь с террористической организацией ?
Пархатому кондитеру лучше отдать всех российских солдат в обмен на друрачка-журналиста Сущенко .
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Про дурачка-журналиста, который непонятно с каких херов попёрся в ту мацькву, когда он собкор во Франции полностью согласен. Нехай там сидит теперь.
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А что, собственно, этому лешаку здесь делать? Или это он так легитимно в Крым пытается въехать?
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Ім'я не названо, його коментаріїв - немає..................... питання - а чи був той байкер взагалі?.............
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Уроду не позволили заехать --- ну и в чём новость??????
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Жалко что не отхренячили как скотину --- чтобы другим неповадно было........
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Я бы этой суке показал --" На берлин" А как сами у того же Берлина кредиты просили - не икалось????? Морда тупого кацапского урода,, - и она понимают только один разговор - когда их бьют но харе......
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Ты только в интернете такой крутой, а на деле подлизнул бы ему.
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или Башку прострелил. Пусть въезжают, только по Новому закону РуцкимФСБайкерам надо получить "По яйцам" в смятку, пусть въезжает. (ему за это деньги платят)
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да ладно, знаем етих ночьных сыкунов, кстати, а плачь о косметичке от него будет или этого отодрали и шакльё хвост зажал и тихо скулит.
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Я в стройбате на Северном Кавказе служил,, дурачок...С 89 - по 91......И дослужился до сержанта..За моё время службы - было три бунта в части.. Набери - в.ч 46149 и почитай отзывы..... А я тебе потом скину фотку моего военного билета....Если нас здесь кто-то хочет попугать --- пусть готовится иметь перо в задницу......
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Кстати - у меня до сих пор хранится дембельский подарок - клинок из подшипника --- ( обойму подшипника разрезают, разогревают резаком, куют и выпрямляют,,,а потом - уже на наждаке делают клинком)))Это для тебя тоже новость, моль ты комповая???? Ручка - из орстекла, а стержень сделан такой - чтобы он после удара сломался - и клинок нельзя было достать из раны... На клинке - кровосток.... Моя жена когда его увидела - сразу прятать начала..... А вместо кастета я с собой ношу бабашек от крупного вентиля - и неподсудно, и безопастно..Не раз меня уже выручал....
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на зад) в масквабад, водяного)) хоч не через космос запустили?!
а то прибуде льодяним в першо-скрепну! Байкеру из российского клуба "Ночные волки" запретили въезд в Украину, – Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5995
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У НАС ЗОЛОТО НА ОЛИМПИАДЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Байкеру из российского клуба "Ночные волки" запретили въезд в Украину, – Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 276
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Лучше шакалу порошенко и его банде въезд запретить ....
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еще раз говорю - вали обратно, к своему Хуйлу, не погань собой мир....
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Ты не говоришь и даже не лаешь ,ты воешь,как шакал и твоё вытьё никого не интересует ,банда порошекно пойдёт под суд !!!!
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Это порохобот,не обращайте внимания.
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а Хуйло вас имеет во все дыры....
ваш свинособачий вой и скулеж, вместе с вашими полицаями из дыры, выдает вас с головой, уроды...)
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Сорі за офтоп. Щойно наш Олександр Абраменко завоював золоту медаль Олімпіади у фрістайлі!!! Вітаю!!!
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трындец работа....

вы б его впустили, звездюлей дали, потом на подвал за покушение на шоколаднолицего...
вот это, понимаю - многоходовочка.
трутни....
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Ура, Ура, це вулика перемога!! Вже за це, ми повинні любити владу!!
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А почему "На Берлин!" не на мотоцикле "Иж", или "Урал", а на всяких там "Ямаха" и "Халей-Дэвидсон"? Байкеру з російського клубу "Нічні вовки" заборонили в'їзд до України, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6039
Как то не серьезно...
А если на "БМВ", так это вообще, позор-позорище!
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Я - водяной, я водяной. Нихто не дружит,бля, со мной! Русофоби затєвают ето вот фсьо...
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***
Едут два байкера по узкой дороге, навстречу КАМАЗ.
Один кричит другому .
- Ну че, дорогу уступаем???
Второй.
- Никогда!!...
Ну, влетают в лоб, байки в щепки, те валяются на асфальте....
Врачи скорой помощи по очереди заносят обоих раненных в машины..
- Мы... еще.... живы? - спрашивает один.
- Частично... - отвечает врач..
- А этот.... На КАМАЗе?...
- А у него.... напарник с полки упал... проснулся... злой как собака...
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Суку надо было бы пристрелить при попытке достать косметичку
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Надо было ему маячок незаметно повесить и отследить контакты. А потом по статье загрести всех, впаять хорошие сроки и менять на наших, которых орки арестовали.
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І не боїться, падлюка, що його тут бандерівці згвалтуть? А може якраз тому і їде сюди? )))
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Когда прилетел смещать барИгу, но что-то пошло не так.
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Та ти шо?

Хто його завернув? Посіпаки бариги з погранслужби, які нещодавно витурили з України головного баригоборцуна. Так ти хочеш сказати, що вони закрили в"їзд для того, хто їхав підтримувати їх шефа? Чи що вони не посіпаки барИги? Але в такому випадку, як же вони, по вказівці барИги з радістю викинли з України саакашвілі?
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Не даёте ФСБешнику работать спокойно, они ужи и так и сяк и волками и певцами прикыдываются.
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Какое громкое звание для прусака, оно еще и ночное..
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Бешеных волков надо пропускать через границу и тут отстреливать что бы не разносили сказ и ящур.
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Брехня. Артистов называют, а байкеров не называют? Поэтому брехня
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И тянет их всех на Берлин,в засранске сидите!
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та невже? оце досягнення! а в цюпу його і в "обмінний фонд" ненайшли можливості запроторити. погано працюєте.
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Треба було його під запис (підпис) запитати пароль: "Чий Крим?" І у випадку правильної відповіді вивісити результат у кацапських мережах. Потім запасатися попкорном і спостерігати, що з ним буде по поверненню в кацабад!
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Вот в МИД и МВД расеи хоть и сидят неадекваты, но кое что от них надо взять на вооружение. Объявила бы киевская "хунта" это ночное шакалье террористической организацией и сейчас бы этот засранец не в рашку возвращался, а в СИЗО СБУ нары грел. За одно и для обмена на патриотов Украины пригодился бы
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А чому цього терориста незаарештували на обмін на наших заручників ?!




Байкеру з російського клубу "Нічні вовки" заборонили в'їзд до України, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4165

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Надо было принять эту утварь на кичу, засунув герыча в багаж а потом менять на Сенцова.
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В кацапни снова подорожал вазелин:

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Какой он байкер?! Подстилка путановская.
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Уничтожать кацапье нужно легально - на фронте. Во всех остальных случаях просто изгонять за поребрик. Уже давно пора с РФ ввести, так, для начала, перед полным разрывом дипотношений, жесточайший визовый режим и создать такие условия, чтобы они шустренько свалили в орду. И пусть там беснуются и байкеры и бухари хоть 24 часа в сутки.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияБайкеру из российского клуба "Ночные волки" запретили въезд в Украину, – Госпогранслужба. ФОТО
 
 
 
 
 
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