 Чиновник ГФС, за 1,5 тыс. долл. продававший служебную информацию, задержан на Закарпатье, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области.
Налоговик, злоупотребляя служебным положением, за неправомерную выгоду предоставлял одному из предпринимателей информацию с ограниченным доступом, а именно - служебную информацию из базы ГФС Ужгородского района. За свои "услуги" работник налоговой инспекции требовал "оплату".
При получении от предпринимателя части неправомерной выгоды в сумме 250 долл. чиновник был задержан (общая сумма взятки - 1500 долларов).
Решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении по ч.3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом сопряженное с вымогательством) и избрании ему меры пресечения.