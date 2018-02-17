 Чиновник ГФС, за 1,5 тыс. долл. продававший служебную информацию, задержан на Закарпатье, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области.

Налоговик, злоупотребляя служебным положением, за неправомерную выгоду предоставлял одному из предпринимателей информацию с ограниченным доступом, а именно - служебную информацию из базы ГФС Ужгородского района. За свои "услуги" работник налоговой инспекции требовал "оплату".

При получении от предпринимателя части неправомерной выгоды в сумме 250 долл. чиновник был задержан (общая сумма взятки - 1500 долларов).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Один из руководителей райотдела полиции на Закарпатье задержан за "крышевание" игорного бизнеса, - СБУ. ФОТОрепортаж

Решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении по ч.3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом сопряженное с вымогательством) и избрании ему меры пресечения.

Смотрите: Два чиновника "Укрзализныци" организовали масштабную схему хищения дизтоплива на Закарпатье, - СБУ. ФОТО