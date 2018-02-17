EN|RU|UK
Темы дня: Депортация Саакашвили Арест Шепелева Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия, Фоторепортаж
  1965  4
Материалы по теме:
Все про:взятка (3558) Закарпатье (1269) прокуратура (2969) ГФС (2434)

 Чиновник ГФС, за 1,5 тыс. долл. продававший служебную информацию, задержан на Закарпатье, - прокуратура. ФОТО

В Закарпатской области при получении неправомерной выгоды задержали завсектором информационных технологий Ужгородской областной государственной налоговой инспекции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области.

Налоговик, злоупотребляя служебным положением, за неправомерную выгоду предоставлял одному из предпринимателей информацию с ограниченным доступом, а именно - служебную информацию из базы ГФС Ужгородского района. За свои "услуги" работник налоговой инспекции требовал "оплату".

При получении от предпринимателя части неправомерной выгоды в сумме 250 долл. чиновник был задержан (общая сумма взятки - 1500 долларов).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Один из руководителей райотдела полиции на Закарпатье задержан за "крышевание" игорного бизнеса, - СБУ. ФОТОрепортаж

Чиновник ГФС, за 1,5 тыс. долл. продававший служебную информацию, задержан на Закарпатье, - прокуратура 01

Решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении по ч.3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом сопряженное с вымогательством) и избрании ему меры пресечения.

Смотрите: Два чиновника "Укрзализныци" организовали масштабную схему хищения дизтоплива на Закарпатье, - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3051003
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
імені нема у чиновника, може й історії не було. Закон каже, що не можна знати шахрая в лице, бо знатимеш, хто в тебе краде.
 показать весь комментарий
 
 
оце так), а що за підприємець?! що за бізнес у нього, що потребує сякретів від дфс?! Чиновник ГФС, за 1,5 тыс. долл. продававший служебную информацию, задержан на Закарпатье, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7355
 показать весь комментарий
 
 
Как можно? Ему еще дальше работать на этом же месте...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновник ГФС, за 1,5 тыс. долл. продававший служебную информацию, задержан на Закарпатье, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх