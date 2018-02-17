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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Порошенко (14305) Столтенберг (520) Мюнхен (54)

 Порошенко встретился со Столтенбергом и поблагодарил за солидарность в противодействии агрессии РФ. ФОТО

В Мюнхене Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как передет Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главы государства.

Президент Украины поблагодарил за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны НАТО и солидарность в противодействии российской агрессии.

Порошенко подчеркнул, что Украина последовательно продолжает курс евроатлантической интеграции и реформы сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами Альянса. Им была высказана заинтересованность в привлечении большей практической и экспертной помощи НАТО для достижения дальнейшего прогресса на этом пути.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко и Мэттис в Мюнхене обсудили дальнейшее укрепление обороноспособности Украины. ФОТО

Глава государства обсудил с Генеральным секретарем НАТО перспективы усиления взаимодействия Украины с Альянсом по результатам саммита НАТО в Брюсселе в июле 2018 года.

Президент Порошенко также поблагодарил Генерального секретаря Столтенбергу за четкую позицию по сохранению политики открытых дверей Альянса.

Порошенко встретился со Столтенбергом и поблагодарил за солидарность в противодействии агрессии РФ 01
Порошенко встретился со Столтенбергом и поблагодарил за солидарность в противодействии агрессии РФ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3051002
 
 
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Встретился поблагодарить？ даааа, мощно встретился
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https://www.youtube.com/watch?v=bApRcL6A4B0
такой конец ждёт м.......о кнура !
всё стадо свиней ма......го хряка
пора загнать в стойло !!!﻿
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на треть заполненный зал и во время выступления генсека НАТО Столтенберга, и во время выступления министра обороны Ее Величества, и во время выступлений других гостей...

Мне интересно одно: Столтенбергу тоже какая-нибудь тупая тринда кидала предъявы "хватит ездить за наше бабло по конференциям, натовский барыга, сиди дома и вяжи носки!", или это только Украине так повезло?
Повезло настолько, что тупые животные, вместо того, чтобы слушать само выступление, выискивают дырки на носках и считают, сколько пустых кресел в зале?
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порохоботка, которая считает количество "бомжей" на митингах против коррупции, негодуЭ, что кто-то посчтитал кресла?
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вот именно!!!
это же столенберг колотит себе будки во время войны и на мальдивах спускает по поллимона зяленых, а потом ездит выпрашивать транши и вгоняет американцев в нищету, да? его за это и уважают наверное
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тупые животные не видят дыр на своих носках....но представляют эти носки с дырами мировым носкам ,которые без дыр...им позорно иметь дыры
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Таке враження, щ Україною правлять або немочі, або упирі. А скоріше немічні упирі.
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"Я президент миру, а не президент війни... Ми не хочемо перемогти Росію, й тільки хочемо, щоби Росія забралася з України", - підкреслив він.

Порошенко підкреслив, що ці вимоги з боку України є законними та безумовними.

"Нам потрібно, щоб вони забрали свої танки, своїх військових, свою новітню зброю з нашої території", - заявив Порошенко. "Наш запит простий: заберіть свою артилерію, свої танки, свої війська", - додав він.

Президент підкреслив, що це стосується як окупованого Донбасу, так і Криму.

"Крим лишається нашим пріоритетом", - заявив він.

А что тебе ненравиться? Или что он не правильно сказал?
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Те, що в нього немає бажання звільняти Україну.
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Бажання есть вот возможностей у нас нет! Как ты представляешь войну с армией которая больше в разы по числености и с бюджетом в 70 милиардов?
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Сначала встречи, встречи а потом пиндец рашке
Порошенко встретился со Столтенбергом и поблагодарил за солидарность в противодействии агрессии РФ - Цензор.НЕТ 2786
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Петр Алексеевич молодец. Повезло Украине с президентом!
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Лечиться не пробовал?
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У тебя ошибка в слове "лидер", нужно писать через "П"
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Тому що Вожді їхньої нації мешкають в Ростові і гастролюють по країнах Євросоюзу без паспортів.
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ему диагноз установить не могут. там только эвтаназия
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Столтенбергу сподобались канхфети проізводства Ліпецька ?
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Да не работает давно уже липецкая фабрика ещё с 2014 не работает
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понамаренка.......понамаренка.......
.....понамаренка............понамаренка.зачем ты себя #0 ny e
ьеschь ?
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Кацап не кацап если что-то не скажет про гомосексуализм. Что попка чешеться? Ничего вечером тебе чеченцы её почешут! Порошенко зустрівся із Столтенбергом і подякував за солідарність у протидії агресії РФ - Цензор.НЕТ 8583
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Да слышали уже что Европа от Украины устала вот только врете вы всё кацапские ублюдки!
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Жириновский похвалил Порошенко: Наш человек! Все правильно делает!

https://youtu.be/3_gN5y5wwHY Порошенко зустрівся із Столтенбергом і подякував за солідарність у протидії агресії РФ - Цензор.НЕТ 9141
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Он и Сакашвили хвалил. Росия видит что в открытом бою не может победить вот и пытаеться сбросить президента с которым не может договориться сначала прислала Сакашвили теперь будет пытаться через ЮЛю!
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Ссылку дай на восхваление Жириновским Саакашвили. Ты бы ещё ляпнул, что само Хуйло хвалило Миху!)))
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Ото-то вже дурень!!! Навіть якщо і проплачений.
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НАТОвские кораблики в Черном море сожаут РАБсстю что ЧВК Вагнеров в вНовоСирии...,кацаПсины где ваше блин Вяличие? Порошенко зустрівся із Столтенбергом і подякував за солідарність у протидії агресії РФ - Цензор.НЕТ 3648
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в 1967 году замполит моего батальона майор Новожилов по пьяне сказал на СКП в Минске ,: мы против НАТО обыккновенное гоффно без палочки..., 1967 год...50 лет сраной дохлой советской власти
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в Мюнхене Жуткий скандал между Юлей Тимошенко и дурой из Кремля Машкой Захеровой Порошенко зустрівся із Столтенбергом і подякував за солідарність у протидії агресії РФ - Цензор.НЕТ 2541
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Нету на Украине города Владимир, ты спалился кацапчик!
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Снова попалилось чепушило ольгинское- не НА, а В Украине! Учи матчасть, трололо соевое!
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Кстати один я заметил что после высылки Сакаашвили тут стало меньше кацапских тролей?
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Генерал Деникин и мой дед воевали против краснопузых Шакалов изменивших присяге в 1917-18гг.,среди них Чапаев,Жюков,Шапошников и прочая бездарность той дохлой РАБссии Весной буду у сына в Чехии,напечатаю фамилии всех тех негодяев утопивших в КРОВИ простой народ...Архив деда я сохранил...вас много Удивит...
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5 лет назад я все вбросил в ЮТЬЮБ...быдло,что спамите Сцуки ПОЗОРНЫЕ тупорылые Порошенко зустрівся із Столтенбергом і подякував за солідарність у протидії агресії РФ - Цензор.НЕТ 5809 ...
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Там де повага усіх до працюючих законів це нормально, це буденно. Уявити таке в Україні?!?! Навіть через 100 років таке навряд чи реально. Лохталітет, знаєте.
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Встретились два одиночества, от которых ничего не зависит
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко встретился со Столтенбергом и поблагодарил за солидарность в противодействии агрессии РФ. ФОТО
 
 
 
 
 
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