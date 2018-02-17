 Порошенко встретился со Столтенбергом и поблагодарил за солидарность в противодействии агрессии РФ. ФОТО

Как передет Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главы государства.

Президент Украины поблагодарил за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны НАТО и солидарность в противодействии российской агрессии.

Порошенко подчеркнул, что Украина последовательно продолжает курс евроатлантической интеграции и реформы сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами Альянса. Им была высказана заинтересованность в привлечении большей практической и экспертной помощи НАТО для достижения дальнейшего прогресса на этом пути.

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Глава государства обсудил с Генеральным секретарем НАТО перспективы усиления взаимодействия Украины с Альянсом по результатам саммита НАТО в Брюсселе в июле 2018 года.

Президент Порошенко также поблагодарил Генерального секретаря Столтенбергу за четкую позицию по сохранению политики открытых дверей Альянса.



