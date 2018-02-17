 Порошенко встретился со Столтенбергом и поблагодарил за солидарность в противодействии агрессии РФ. ФОТО

Как передет Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главы государства.
Президент Украины поблагодарил за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны НАТО и солидарность в противодействии российской агрессии.
Порошенко подчеркнул, что Украина последовательно продолжает курс евроатлантической интеграции и реформы сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами Альянса. Им была высказана заинтересованность в привлечении большей практической и экспертной помощи НАТО для достижения дальнейшего прогресса на этом пути.
Глава государства обсудил с Генеральным секретарем НАТО перспективы усиления взаимодействия Украины с Альянсом по результатам саммита НАТО в Брюсселе в июле 2018 года.
Президент Порошенко также поблагодарил Генерального секретаря Столтенбергу за четкую позицию по сохранению политики открытых дверей Альянса.
такой конец ждёт м.......о кнура !
всё стадо свиней ма......го хряка
пора загнать в стойло !!!
Мне интересно одно: Столтенбергу тоже какая-нибудь тупая тринда кидала предъявы "хватит ездить за наше бабло по конференциям, натовский барыга, сиди дома и вяжи носки!", или это только Украине так повезло?
Повезло настолько, что тупые животные, вместо того, чтобы слушать само выступление, выискивают дырки на носках и считают, сколько пустых кресел в зале?
это же столенберг колотит себе будки во время войны и на мальдивах спускает по поллимона зяленых, а потом ездит выпрашивать транши и вгоняет американцев в нищету, да? его за это и уважают наверное
Порошенко підкреслив, що ці вимоги з боку України є законними та безумовними.
"Нам потрібно, щоб вони забрали свої танки, своїх військових, свою новітню зброю з нашої території", - заявив Порошенко. "Наш запит простий: заберіть свою артилерію, свої танки, свої війська", - додав він.
Президент підкреслив, що це стосується як окупованого Донбасу, так і Криму.
"Крим лишається нашим пріоритетом", - заявив він.
А что тебе ненравиться? Или что он не правильно сказал?
.....понамаренка............понамаренка.зачем ты себя #0 ny e
ьеschь ?
https://youtu.be/3_gN5y5wwHY
Кроме Владимир Пономаренко 2f5552a6