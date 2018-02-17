 Порошенко и делегация Конгресса США скоординировали шаги по деоккупации Крыма. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Как отмечается, стороны осудили намерение провести российские президентские выборы на временно оккупированной территории Крыма. Были скоординированы дальнейшие шаги по усилению международного фронта по деоккупации украинского полуострова.

Порошенко выразил благодарность за ведущую роль Конгресса США в деле отпора российской агрессии, в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, ярким подтверждением чего стало принятие закона о противодействии противникам США посредством санкций, отдельные положения которого уже имплементируются.

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Глава государства подчеркнул, что принятие Вашингтоном решения о предоставлении Украине летального оборонительного оружия и усиление санкционного давления - это не только ответ на деструктивную позицию Москвы, но и формирование благоприятного фона для продвижения мирного процесса на Донбассе.

Он выразил надежду, что финансирование программ помощи по безопасности Украинского государства, включая предоставление вооружений оборонительного характера, и в дальнейшем получит полную поддержку со стороны Конгресса США.

"Обсуждался также прогресс Украины в реализации программ реформ и развитие сотрудничества с МВФ. Отмечены усилия по реформированию сектора безопасности, свидетельством чего является намерение уже в ближайшее время рассмотреть в парламенте законопроект "О национальной безопасности"", - сообщает пресс-служба.

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Кроме того, Порошенко призвал Конгресс США поддержать официальное признание Соединенными Штатами Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.