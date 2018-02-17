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Все про:Конгресс США (313) Порошенко (14305)

 Порошенко и делегация Конгресса США скоординировали шаги по деоккупации Крыма. ФОТО

Президент Петр Порошенко и делегация Конгресса США на встрече в рамках Мюнхенской конференции обсудили вопрос финансирования программ помощи Украине, а также скоординировали дальнейшие шаги по деоккупации Крымского полуострова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Как отмечается, стороны осудили намерение провести российские президентские выборы на временно оккупированной территории Крыма. Были скоординированы дальнейшие шаги по усилению международного фронта по деоккупации украинского полуострова.

Порошенко и делегация Конгресса США скоординировали шаги по деоккупации Крыма 01

Порошенко выразил благодарность за ведущую роль Конгресса США в деле отпора российской агрессии, в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, ярким подтверждением чего стало принятие закона о противодействии противникам США посредством санкций, отдельные положения которого уже имплементируются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передача ВСУ ПТРК Javelin проходит процедуру утверждения в Конгрессе США, - Йованович

Глава государства подчеркнул, что принятие Вашингтоном решения о предоставлении Украине летального оборонительного оружия и усиление санкционного давления - это не только ответ на деструктивную позицию Москвы, но и формирование благоприятного фона для продвижения мирного процесса на Донбассе.

Порошенко и делегация Конгресса США скоординировали шаги по деоккупации Крыма 02

Он выразил надежду, что финансирование программ помощи по безопасности Украинского государства, включая предоставление вооружений оборонительного характера, и в дальнейшем получит полную поддержку со стороны Конгресса США.

"Обсуждался также прогресс Украины в реализации программ реформ и развитие сотрудничества с МВФ. Отмечены усилия по реформированию сектора безопасности, свидетельством чего является намерение уже в ближайшее время рассмотреть в парламенте законопроект "О национальной безопасности"", - сообщает пресс-служба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко и Мэттис в Мюнхене обсудили дальнейшее укрепление обороноспособности Украины. ФОТО

Кроме того, Порошенко призвал Конгресс США поддержать официальное признание Соединенными Штатами Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Источник: https://censor.net.ua/p3050994
 
 
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Ну вот видишь. уже обиделся! А ты пойди пуцькину что-нибудь в таком духе скажи. и сразу на лесоповале будешь, умник путявый!
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Смешной ты егорка! Думаешь твоего алкоплокулола я боюсь? Если не боялся зековской беркутни то кто такой Югик? А на лесоповале, лес рубят на Магадане, ты шота попутал, у нас в Украине так не говорят!
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а Йуля как всегда возле туалета встречи с российским послом проводит... за стол старушку никто не приглашает
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Як ви вже набридли порохоботи .
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Встречи встречами, а результатов ноль. Никто его пустым словам не верит.
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тебе,зрада,результаты знать не положено Порошенко и делегация Конгресса США скоординировали шаги по деоккупации Крыма - Цензор.НЕТ 9646.все равно же не поверишь
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Гыга ты не прав! Доказательства - это доказательства, только их ведь нет! Болтать не мешки таскать! Порошенко і делегація Конгресу США скоординували кроки щодо деокупації Криму - Цензор.НЕТ 3816
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если бы 0, то в Сирии бы сотнями орки не валялись, да и упрекнуть нулевым может только кацап, ведь в кацапии новости об изменах Трампа, а не о помощи Украине со стороны Америки.
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Чего нет координировать нельзя.
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а ихтамнетов никто координировать и не брался Порошенко и делегация Конгресса США скоординировали шаги по деоккупации Крыма - Цензор.НЕТ 8970
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Барыги-олигархи контролирующие производство рабсийского цинка, потирают ручки от предвкушения больших заказов от правительства.
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согласовал , выразил надежду , скоординировал , поговорил с делегацией , толкнул речь в полупустом зале ... всё , очередная перемога с нулевым результатом
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это в смысле ...его никто не звал , он как то сам прилип ... бродит по конференции со своим табуретом , только где просвет у стола он рас и там уже и только слышны щелчки камер , путешествующих вместе с ним фотографов ... Порошенко и делегация Конгресса США скоординировали шаги по деоккупации Крыма - Цензор.НЕТ 9665
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а хуйло и так не может Порошенко и делегация Конгресса США скоординировали шаги по деоккупации Крыма - Цензор.НЕТ 6735.бо на входе табличка-хуйлу и собакам вход воспрещен
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а ты,кацапел,так за своего плешивого пентюха распереживался?)))
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да тебе не угодишь...плешивых не любишь,кучерявых ненавидишь...одни михуэли шоле на уме?
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я не люблю таких брехливых кацапов,как ты, гыгло.. Ведь ты же этнический кацапел...
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а по-моему,падкий как раз ты. Не секрет,что кацапы гомики по натуре своей. А ты себя по отношению к Михо ведешь,как обычная брошенка.
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Правильно говорил Порошенко, что даже если повесим на кремле тризуб, такие как ты. скажут. что криво!
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Ихтамнетчик! Тябя в Сирии ищуть, а ты тута дрыщиш. )))
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Так они в нём и находятся и уже жалеют и плачат и хотят обратно к бандеровцам, сало есть! Порошенко и делегация Конгресса США скоординировали шаги по деоккупации Крыма - Цензор.НЕТ 9001
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А торговые партнеры в курсе? Порошенко и делегация Конгресса США скоординировали шаги по деоккупации Крыма - Цензор.НЕТ 4957
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они все за столом. Картинка не загрузилась? Или может ты ослеп?..
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кто такое "путен"? И откуда я должен знать ослепло ли оно, или нет?
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А ты хотела и рыбку съесть, и воду с электричеством в Крым получать? Не много желаний?
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Пока раша окончательно Крым не угандошит Она его не отдаст А вот зачем Петручио поставляет туда електричество Эт мы узнаем только на суде над ним С месячным перерывом Когда патриоты опоры взорвалиДу хер с ним этим Крымом Правда жаль татар Это их родина и другой у них нетА то что острову гаплык Не сомненваюсь Мост вбухавши лярды баксов Кацапы достроят Правда затем столько же вбухают в ремонты Затем он будет больше на ремонте чем работать Затем как памятник рашенскому долбо...муВот и все что нужно знать о острове
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биомусором вас, россиян и полицаев, считают все, а мнение биомусора, никто не спрашивает... Порошенко и делегация Конгресса США скоординировали шаги по деоккупации Крыма - Цензор.НЕТ 9898
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вам лишнехромосомным, не понять, как можно не подтираться своими договорами, а выполнять их...
вам не понять, что на дворе 21 век и захватнические войны, будут наказываться цивилизованным миром - смиритесь вяликие, вы на обочине и уже не поднимитесь, даже до довоенного уровня, вам, как империи Зла, этого уже не позволят...
а там, хотите визжите, хотите хрюкайте...))))
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инфузория туфелька тоже,наверное,думает.. А дождевой червяк вообще двумя жопами ест и двумя головами срет.. И что теперь? Хотя,и инфузория,и червяк приносят пользу. А вы - нет. Гнойный прыщ на жопе планеты.
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У тебя забыли, мразь спросить, зачем мы США.
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ты до марта подожди чуток - вот тогда и посмотрим - ЦБ предложил запретить уличные табло с курсами валют www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/02/16/751260-tsb-tablo
так шо готовься)))))
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ХРЮсськие испокон веков были свиньями. Почитай хотя бы своих классиков литературы Порошенко и делегация Конгресса США скоординировали шаги по деоккупации Крыма - Цензор.НЕТ 8938
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шота цу тебя морщин много...забываешь капли считать,льешь тоненькой струйкой? Порошенко и делегация Конгресса США скоординировали шаги по деоккупации Крыма - Цензор.НЕТ 1065.так надо по лезвию ножа...а так-низачот
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Гыга тебе это видней! А с каких пор ты уже за кацапов топишь?
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безотносительно к кацапам...только реакция на картинку .а то одни лайки ставить скучно
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Такие как тЫ, гнида, каждый раз измеряют всё потребностью своего желудка!.. Тебе даже в голову твою скрепную не приходят мысли о настоящем патриотизме и верности стране. В спаме тебе самое место.
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Лолита хорош народ смешить - замахни лучше еще грамм 150 .
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а где фотки из полупустого зала от зрады? Порошенко и делегация Конгресса США скоординировали шаги по деоккупации Крыма - Цензор.НЕТ 8357самое время вкинуть,шо там никого от конгресса и не было
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Гыга, завтра на Майдан придёшь, каву попить? Порошенко и делегация Конгресса США скоординировали шаги по деоккупации Крыма - Цензор.НЕТ 1181
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а шо там делать?давайте уже по домам-и за работу.
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Каву не любишь? Тогда давай чайку, завтра на Крещатике будет людно!
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вот когда будет людно-тогда и запостишь Порошенко і делегація Конгресу США скоординували кроки щодо деокупації Криму - Цензор.НЕТ 5683.тока шота у меня смутные подозрения о недофинансировании вашего бардака.ввиду экстренного отьезда кошелька.
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Ну да, Курченко финансирует народные волнения в Украине! А где же доказательства ГПУ и Югика? Порошенко і делегація Конгресу США скоординували кроки щодо деокупації Криму - Цензор.НЕТ 2337
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а кто тебя обманул,что это народные волнения? Порошенко і делегація Конгресу США скоординували кроки щодо деокупації Криму - Цензор.НЕТ 4584раз финансирует,сам же пишешь,-значит проплаченные.
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Гыга ты не путай мои слова со словами твоего Югика - это же он тебе втирает про проплаченные курченко народные волнения! А завтра народ с какими лозунгами выйдет - "Мир", "Труд", "Май"? Порошенко і делегація Конгресу США скоординували кроки щодо деокупації Криму - Цензор.НЕТ 5546
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А кто завтра на Крещатик выйдет? Неужели марсиане?
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то есть,раньше на Крещатик одни бомжи выходили,да,гыгвец?
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а кого еще кокаиновый грузин приволочь мог? Порошенко і делегація Конгресу США скоординували кроки щодо деокупації Криму - Цензор.НЕТ 313
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Колбасашвили по 2.20‏ @Prostibozenka 1 дн.1 день назад

КУЯНИ, ЕСЛИ ВЫ НЕ ВИЙДЕШЬ 18 ЛЮТАВА ЗА МИШУ Я ТВОЙ ДОМ ТРУБА ШАТАТЬ БУДУ, Я ВОЛКОМ ТВОЙ АВЕЧКА РВАТЬ БУДУ, Я ТЕБЯ ГОРЛО ГРИЗТЬ БУДУ, ТВОЙ МАМА ВСУНУВЫНУ. Я ГРУЗИН ПАЭТОМУ БУДУ УЧИТЬ ТЕБЯ УКРАИНА ЛЮБИТЬ!!!
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Ну вот на хрена постить то, что пишут откровенные шизофреники? И причём этот пишуший мудак явно из зажопинска приехал, чечевичную похлёбку отрабатывает! Порошенко і делегація Конгресу США скоординували кроки щодо деокупації Криму - Цензор.НЕТ 8349
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Ага там был полный зал лохов и еще на улице стояли А те кому повезло лицезреть и слушать офшоренка Усе как один усцались кипятком от невыносимого счастья Эт мужики А бабы обкончались Ить правду в наше время услышать доводится не так часто А Петручио правдун и правдолюб известный Я бы сказал в отношении правды Ему нет равных Понимаю тебя Гыга ты просто не мог не сделать на пупе наколку Этого правдивца
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а у этих гамериканских конгресменов координаторов есть фамилии..?
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жирная брехливая свинья
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и шо, когда крым вернется?
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Ну погранцов кацапи на Чонгарі уже убрали. Потім якось в рядках новин ми дізнаємось, що війська з Криму поїхали на навчання десь за Урал, а кораблі попливли до Сирії. Переправа чомусь зламається. Наші погранци теж кудись зникнуть і народ почне курсувати в вільному режимі. Потім почухає поїзд дружби з салом в голодаючий Крим. Десь такий алгоритм уже відпрацьовується.
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Шаги то скоординировали.Только на практике,выходит так,що вместе вышли в ногу.Только амеры вперёд шаг сделали,а Пети нема.Смотрят,а он назад вже два шага зробив.Его питають,ти чого Петя,мы скоординировали ПА!?А он такой:Шо то я очкую Порошенко і делегація Конгресу США скоординували кроки щодо деокупації Криму - Цензор.НЕТ 9925
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шо? неужели предупредили лолиту , чтобы она не шалила поставками света и газа на крысм?
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Деокупацию Крыма и Донбасса можно осуществить лишь двумя способами - жесткими санкциями Запада против Рашки, или военными действиями Украины. Все остальное бла-бла.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко и делегация Конгресса США скоординировали шаги по деоккупации Крыма. ФОТО
 
 
 
 
 
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