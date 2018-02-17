 Гражданин Турции пытался тайно вывезти из Украины 20 кг янтаря, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Проверяя транспортное средство турецкой регистрации, общей обзорной группой обнаружено 10 пакетов с янтарем. Незаконно вывезти "солнечный камень", скрыв его в сумке для перевозки груза и в ящике для хранения личных вещей, пытался водитель, гражданин Турции", - говорится в сообщении.
Правонарушитель привлечен к ответственности за нарушение таможенного законодательства Украины. Обнаруженный янтарь изъят в установленном порядке.
Горіть у пеклі, москалі!
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане поміж ворогами.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
f6fa0a @Cellodidas89 13 ч.13 часов назад
Криворізький металургійний комбінат після блокади почав закуповувати сировину у рф
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Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в попытках «разрушить демократии» и заявил, что российский флаг не должен развеваться нигде на планете. «Ни политика, ни бизнес не могут существовать отдельно от ценностей. В сегодняшней политике Москвы нет места честной игре. Вот почему российский флаг не развевается на зимних Олимпийских Играх 2018 года», - сказал Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности. Президент Украины призвал европейцев выступить против признания итогов российских выборов в Крыму
Малые фермерские хозяйства на востоке Украины получают системы капельного орошения от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Об этом говорится в распространенном пресс-релизе.
Группа ФАО по чрезвычайному реагированию работает над тем, чтобы улучшить сельским жителям в пострадавших от конфликта Донецкой и Луганской областях доступ к современным сельскохозяйственным технологиям.
В настоящее время ФАО распределяет 50 комплексов капельного орошения в селах Болотенное и Орловское в Луганской и Донецкой областях соответственно. Эти два поселка расположены в пределах восьми километров от линии соприкосновения, и оба села страдают от недостатка воды для орошения.
Каждый фермер-бенефициар получит полный ирригационный комплект, предназначенный для орошения приусадебных участков и садов, вместе с большими емкостями для воды, капельными линиями, лентами, фильтрами, шлангом и насосно-компрессорными трубами, распылителями и клапанами. Каждый комплект выполнен индивидуально и может быть использован для различных культур. Поток воды можно точно контролировать и направлять к основанию растения, максимизируя использование воды и минимизируя ее потери.
"Обладающая плодородной почвой Украина имеет большой потенциал для выращивания высокопродуктивных культур при условии поставки современных ирригационных систем. В Луганской и Донецкой областях находится около 2,8 миллиона гектаров сельскохозяйственных земель, но ирригационная инфраструктура устарела и часто не работает", - сказал координатор программы ФАО по чрезвычайному реагированию в Украине Фаррух Тоиров.
В прошлом году группа из 50 мелких фермеров в селах Кодема и Крымское в Донецкой и Луганской областях была обеспечена системами капельного орошения и обучена их использованию. Все установленные системы водоснабжения успешно работают.
"После прошлогодних поставок мы все больше убеждаемся в том, что капельное орошение является не просто дополнительным средством повышения производительности, а одним из важнейших компонентов модернизации сельскохозяйственной практики. Наш опыт показывает, что эта технология может более чем удвоить доходы в течение первого года надлежащего использования ", - сказал Фаррух Тоиров.
За последние два года ФАО оказала поддержку почти 30 000 домохозяйств в наиболее труднодоступных населенных пунктах вдоль линии соприкосновения - путем предоставления сена, кормов для животных, птицы и сельскохозяйственной техники. К концу весны 2018 года гуманитарная помощь ФАО будет нацелена на еще 5000 семей, которые понесли значительные потери из-за военного конфликта в этом регионе.
Программа чрезвычайной помощи ФАО на востоке Украины финансируется правительствами Канады и Франции, а также собственными ресурсами ФАО с общей целью повышения продовольственной безопасности более чем 45 000 человек, проживающих вдоль линии соприкосновения.