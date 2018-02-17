 Гражданин Турции пытался тайно вывезти из Украины 20 кг янтаря, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Проверяя транспортное средство турецкой регистрации, общей обзорной группой обнаружено 10 пакетов с янтарем. Незаконно вывезти "солнечный камень", скрыв его в сумке для перевозки груза и в ящике для хранения личных вещей, пытался водитель, гражданин Турции", - говорится в сообщении.

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Правонарушитель привлечен к ответственности за нарушение таможенного законодательства Украины. Обнаруженный янтарь изъят в установленном порядке.