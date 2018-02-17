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Все про:Госпогранслужба (2649) контрабанда (1430) Одесская область (1411) янтарь (441)

 Гражданин Турции пытался тайно вывезти из Украины 20 кг янтаря, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

В пункте пропуска "Ильичевский-МТП" пограничники Одесского отряда совместно с работниками ГФС во время мероприятий погранично-таможенного контроля грузовика, который следовал на один из теплоходов в Турцию, обнаружили спрятанный янтарь.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Проверяя транспортное средство турецкой регистрации, общей обзорной группой обнаружено 10 пакетов с янтарем. Незаконно вывезти "солнечный камень", скрыв его в сумке для перевозки груза и в ящике для хранения личных вещей, пытался водитель, гражданин Турции", - говорится в сообщении.

Гражданин Турции пытался тайно вывезти из Украины 20 кг янтаря, - Госпогранслужба 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция изъяла в подпольных цехах на Волыни янтаря на 0,5 млн грн. ФОТОрепортаж

Гражданин Турции пытался тайно вывезти из Украины 20 кг янтаря, - Госпогранслужба 02
Гражданин Турции пытался тайно вывезти из Украины 20 кг янтаря, - Госпогранслужба 03

Смотрите: На границе задержан поляк, который пытался вывезти из Украины 13 кг янтаря. ФОТОрепортаж

Правонарушитель привлечен к ответственности за нарушение таможенного законодательства Украины. Обнаруженный янтарь изъят в установленном порядке.

Источник: https://censor.net.ua/p3050954
 
 
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Дурень, Лолитына жена в Италию на себе вывезла нараз, нихрена жизнь вас не учит..
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Барига! А ті, що добувають бурштин не бариги😵
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А чому ваш барига не займеться програмою легалізації бурштину?Це не тільки гроші у бюджет,але і легальні робочі місця людям,яких ви називаєте баригами
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Вас тут багато вже хто визнав)Навіть не знаю дрищатик там зараз на зміні під вашим ніком чи хто,бідкаюсь тільки,що зовсім забув вас обох поздоровити 14-го числа Гражданин Турции пытался тайно вывезти из Украины 20 кг янтаря, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7306
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Зранку до ночі зрадоботи брешуть в очі😁
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А ось заслуги порохоботів напевно і кацапам навіть не снились
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Ніч яка місячна, зоряна, ясная! Хоч зрадоботів вбивай!
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То гімн тут співаєш,то місячну,а потім пишеш про кокаїнового Саакашвілі...Я вже хвилюватись став за вас Гражданин Турции пытался тайно вывезти из Украины 20 кг янтаря, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4608
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Гімн? Давай посилання, а потім продовжимо розмову. Якщо посилання нема, то прощавай.
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Я тобі ще раз повторюю!Не так давно в минулому,думки Ali Hasan почесно заслуговували не тільки моєї поваги та підтримки,а коли тепер цілком і повністю продались за карамельки,то не ображайтесь,що люди про вас думають,бо що бачуть те і пишуть,без лишніх прикрас!
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Мені ваші оцінки не потрібні, бо я не беру і не брав гроші як ваші зрадоботи. Друзі потрібні, але не ті, що при кон'юнктурі або при замовленні оббріхують не маючи нічого.Тобто посилання ви не дали і тому більше на вас не витрачатимуть час.
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А особисто ваші оцінки під кожною новиною також нікому не потрібні крім вас самих,тому звикайте коли і вам дають оцінку,ми на форумі,а не в церкві Гражданин Турции пытался тайно вывезти из Украины 20 кг янтаря, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6562Навіщо вам посилання,коли Сашко нижче вам ручкою махає браво і то підтвердження того(без посилання)про що я і писав!)А якщо ви такий правильний,та любите посилання,то давайте ви тоді посилання про факти де беруть гроші зрадоботи,а то повністю вже зганьбитесь у своїй брехні!
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Добрий ранок, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
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Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане поміж ворогами.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
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Сашко - а в квартирі слабо заспівати на всі груди? Або на балконі - на всю Троєщину? Фальшивим виглядає твій показний патріотизм, при злісному ухилянні від перебування на військовому обліку під час війни..
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Мені якось все одно, хто кому здає на прокат нік з паролем.. Хай це буде вашою невеличкою таємницею.. Це перший крок до свінгерства, крокуйте далі.. Гражданин Турции пытался тайно вывезти из Украины 20 кг янтаря, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9238
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Тобто і ви почали брехати про мене як і ваші зрадоботні друзі
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І ти в мене в друзях, і Сашко.. Невже ви зрадоботи? Який жах! Що подумають петя і стець? Гражданин Турции пытался тайно вывезти из Украины 20 кг янтаря, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 465
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Вже давно неможливо перевірити це. Але коли мене оббріхували ваші друзі, то жодного слова ви не сказали.
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Що неможливо перевірити - це не моя проблема.. Щодо оббріхування тебе моїми друзями , повторюю - і ти мій друг, і Сашко з котрим ви тут на форумі синхронно обмінюєтесь "лайками" - теж друзі.. Що ж виходить - ти сам себе оббріхуєш? Чи може траба думати перед тим, що постиш - може й "оббріхувати" будуть менше? Гражданин Турции пытался тайно вывезти из Украины 20 кг янтаря, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1767
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Не знаю я тоді це довести, бо я теж можу писати брехню та приклеїти вам чужий нік.
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Що хочеш - те й роби.. Час розкладе все по своїх поличках.. Твій вибір - це твій вибір.. Зробив його - неси тепер свій хрест, не нарікаючи на долю.. Я буду просто спостерігати..
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Леонид Днепр - вот давайте с утра не ссориться (Ali Hasan,Саша Крест) , а вместе порадуемся хорошей новости... Гражданин Турции пытался тайно вывезти из Украины 20 кг янтаря, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1026

Гражданин Турции пытался тайно вывезти из Украины 20 кг янтаря, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6819 f6fa0a‏ @Cellodidas89 13 ч.13 часов назад
Криворізький металургійний комбінат після блокади почав закуповувати сировину у рф

https://t.co/fTykOUaGva

Гражданин Турции пытался тайно вывезти из Украины 20 кг янтаря, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1462
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Для мене це погана новина, а от Помолова десь там поруч! Мабуть з плакатами стоїть?
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Вы просто периодически пересаживаетесь за стецьковские ноуты...
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Как ты можешь глядя на это бесчинство подлизывать Пэте?Только на службе!
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Як я можу забирати ваш хліб? Ви ж підлизуєте і за рахунок цього живете!
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ев.реи разворовывают страну...... ещё и турки подключились......
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Всім українцям гарного дня, кацапів до пекла!
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Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в попытках «разрушить демократии»
Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в попытках «разрушить демократии» и заявил, что российский флаг не должен развеваться нигде на планете. «Ни политика, ни бизнес не могут существовать отдельно от ценностей. В сегодняшней политике Москвы нет места честной игре. Вот почему российский флаг не развевается на зимних Олимпийских Играх 2018 года», - сказал Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности. Президент Украины призвал европейцев выступить против признания итогов российских выборов в Крыму
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Этот вопрос под крышей бандитов в ВР и из БЕ-ПЕ-ПЕ тоже,которые берут на поруки своих подельников,типа Трухана. Гражданин Турции пытался тайно вывезти из Украины 20 кг янтаря, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1389
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Фермеры на востоке Украины получат системы капельного орошения от ФАО ООН 17.02.2018 08:00. Просмотрено 218 раз. За сегодня - 218 раз.

Малые фермерские хозяйства на востоке Украины получают системы капельного орошения от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Об этом говорится в распространенном пресс-релизе.

Группа ФАО по чрезвычайному реагированию работает над тем, чтобы улучшить сельским жителям в пострадавших от конфликта Донецкой и Луганской областях доступ к современным сельскохозяйственным технологиям.
В настоящее время ФАО распределяет 50 комплексов капельного орошения в селах Болотенное и Орловское в Луганской и Донецкой областях соответственно. Эти два поселка расположены в пределах восьми километров от линии соприкосновения, и оба села страдают от недостатка воды для орошения.
Каждый фермер-бенефициар получит полный ирригационный комплект, предназначенный для орошения приусадебных участков и садов, вместе с большими емкостями для воды, капельными линиями, лентами, фильтрами, шлангом и насосно-компрессорными трубами, распылителями и клапанами. Каждый комплект выполнен индивидуально и может быть использован для различных культур. Поток воды можно точно контролировать и направлять к основанию растения, максимизируя использование воды и минимизируя ее потери.
"Обладающая плодородной почвой Украина имеет большой потенциал для выращивания высокопродуктивных культур при условии поставки современных ирригационных систем. В Луганской и Донецкой областях находится около 2,8 миллиона гектаров сельскохозяйственных земель, но ирригационная инфраструктура устарела и часто не работает", - сказал координатор программы ФАО по чрезвычайному реагированию в Украине Фаррух Тоиров.
В прошлом году группа из 50 мелких фермеров в селах Кодема и Крымское в Донецкой и Луганской областях была обеспечена системами капельного орошения и обучена их использованию. Все установленные системы водоснабжения успешно работают.
"После прошлогодних поставок мы все больше убеждаемся в том, что капельное орошение является не просто дополнительным средством повышения производительности, а одним из важнейших компонентов модернизации сельскохозяйственной практики. Наш опыт показывает, что эта технология может более чем удвоить доходы в течение первого года надлежащего использования ", - сказал Фаррух Тоиров.
За последние два года ФАО оказала поддержку почти 30 000 домохозяйств в наиболее труднодоступных населенных пунктах вдоль линии соприкосновения - путем предоставления сена, кормов для животных, птицы и сельскохозяйственной техники. К концу весны 2018 года гуманитарная помощь ФАО будет нацелена на еще 5000 семей, которые понесли значительные потери из-за военного конфликта в этом регионе.
Программа чрезвычайной помощи ФАО на востоке Украины финансируется правительствами Канады и Франции, а также собственными ресурсами ФАО с общей целью повышения продовольственной безопасности более чем 45 000 человек, проживающих вдоль линии соприкосновения.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГражданин Турции пытался тайно вывезти из Украины 20 кг янтаря, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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