 Махинации на 400 млн грн выявлены при закупке запчастей "Укрзализныцей", - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Правоохранители обнаружили многомиллионные злоупотребления должностных лиц при закупке запасных частей к грузовым вагонам на общую сумму почти 400 млн гривен.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что закупленная структурными подразделениями "Укрзализныци" продукция не соответствовала установленным требованиям качества и имела неизвестное происхождение. Часть деталей была реставрирована из запчастей, бывших в употреблении, но в документах отображалась как новая продукция. По месту регистрации коммерческих структур реальная хозяйственная деятельность не осуществлялась, офисные, производственные и складские помещения отсутствовали.
По заключению экспертов, использование запчастей ненадлежащего качества на грузовых вагонах ОАО "Укрзализныця", 84% из которых эксплуатируются с превышением нормативного срока службы, может привести к дестабилизации работы железной дороги и возникновения чрезвычайных происшествий на объектах критической инфраструктуры железнодорожной отрасли. В частности, аварийных ситуаций с грузовым подвижным составом, временной или полной остановкой отдельных направлений железнодорожного сообщения.
Сейчас совместно с Генеральной прокуратурой и Национальной полицией Украины в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст.191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины, происходят следственные действия в подразделениях и филиалах "Укрзализныци" в Киеве, Днепропетровской, Харьковской и Львовской областях, по результатам которых будет объявлено о подозрениях лицам, причастным к противоправной деятельности.
----------------------------------------------------------------------------------------------. А НАБУ поки працювало СБУ баранів випасало?
В собственности нашего государства вообще ничего не должно оставаться, ибо именно в гос.учреждениях самая большая коррупция.
17.02.2018 01:49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Ти говорив, що нічого не повинно залишитись 😀
Причина воровства - не госсобственность, а вороватая власть и отсутствие у нежелания бороться с коррупцией!
--
В США госсобственность составляет до 30% от всей собственности, а во многих странах самые крупные заводы и фабрики принадлежит государству и приносит ему огромную прибыль!
--
Не нужно воров выбирать на выборах, продавать свой голос за гречку и разрешать власти расставлять кумовей по госпредприятиям! Нужно жестко контролировать власть, а за любое нарушение увольнять, объявлять импичмент и т.п., чтоб пикнуть боялись - и будет Вам счастье!
Он уже в Европе, а ты никак не угомонишься!
Тебе шоколадный куратор забыл методичку поменять? Так попроси чтоб поменяли
===================================================================
БАЛЧУН - ПРЕКРАТИ!!!
НУ НИКАК НЕ МОЖЕТ УСПОКОИТСЯ: ВОРУЕТ и ВОРУЕТ.
ПРЕСТУПНИКА МЕСТО - В ТЮРЬМЕ!!!
Ты у гига одолжи методичку, вам уже сказали защищать барыг, а ты всех без разбору у тюрьму
Астановись, а то зарплату в Минстеце не получишь!
Главное коррупционера схватили за взятку в 1,2 тысячи!...