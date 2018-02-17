 Махинации на 400 млн грн выявлены при закупке запчастей "Укрзализныцей", - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители обнаружили многомиллионные злоупотребления должностных лиц при закупке запасных частей к грузовым вагонам на общую сумму почти 400 млн гривен.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что закупленная структурными подразделениями "Укрзализныци" продукция не соответствовала установленным требованиям качества и имела неизвестное происхождение. Часть деталей была реставрирована из запчастей, бывших в употреблении, но в документах отображалась как новая продукция. По месту регистрации коммерческих структур реальная хозяйственная деятельность не осуществлялась, офисные, производственные и складские помещения отсутствовали.





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По заключению экспертов, использование запчастей ненадлежащего качества на грузовых вагонах ОАО "Укрзализныця", 84% из которых эксплуатируются с превышением нормативного срока службы, может привести к дестабилизации работы железной дороги и возникновения чрезвычайных происшествий на объектах критической инфраструктуры железнодорожной отрасли. В частности, аварийных ситуаций с грузовым подвижным составом, временной или полной остановкой отдельных направлений железнодорожного сообщения.

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Сейчас совместно с Генеральной прокуратурой и Национальной полицией Украины в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст.191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины, происходят следственные действия в подразделениях и филиалах "Укрзализныци" в Киеве, Днепропетровской, Харьковской и Львовской областях, по результатам которых будет объявлено о подозрениях лицам, причастным к противоправной деятельности.

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