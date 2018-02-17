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 Махинации на 400 млн грн выявлены при закупке запчастей "Укрзализныцей", - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ разоблачили коррупционный механизм присвоения государственных средств должностными лицами ряда коммерческих структур и структурных подразделений ПАО "Укрзализныця".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители обнаружили многомиллионные злоупотребления должностных лиц при закупке запасных частей к грузовым вагонам на общую сумму почти 400 млн гривен.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что закупленная структурными подразделениями "Укрзализныци" продукция не соответствовала установленным требованиям качества и имела неизвестное происхождение. Часть деталей была реставрирована из запчастей, бывших в употреблении, но в документах отображалась как новая продукция. По месту регистрации коммерческих структур реальная хозяйственная деятельность не осуществлялась, офисные, производственные и складские помещения отсутствовали.

Махинации на 400 млн грн выявлены при закупке запчастей Укрзализныцей, - СБУ 01
Махинации на 400 млн грн выявлены при закупке запчастей Укрзализныцей, - СБУ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": УЗ впервые закупила дизель по формульной цене и уже сэкономила 70 млн грн, - замминистра экономики Нефедов

По заключению экспертов, использование запчастей ненадлежащего качества на грузовых вагонах ОАО "Укрзализныця", 84% из которых эксплуатируются с превышением нормативного срока службы, может привести к дестабилизации работы железной дороги и возникновения чрезвычайных происшествий на объектах критической инфраструктуры железнодорожной отрасли. В частности, аварийных ситуаций с грузовым подвижным составом, временной или полной остановкой отдельных направлений железнодорожного сообщения.

Махинации на 400 млн грн выявлены при закупке запчастей Укрзализныцей, - СБУ 03

Также читайте: "Укрзализныця" закажет у General Electric 200 локомотивов. 30 образцов техники планируют получить до конца года

Махинации на 400 млн грн выявлены при закупке запчастей Укрзализныцей, - СБУ 04
Махинации на 400 млн грн выявлены при закупке запчастей Укрзализныцей, - СБУ 05

Сейчас совместно с Генеральной прокуратурой и Национальной полицией Украины в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст.191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины, происходят следственные действия в подразделениях и филиалах "Укрзализныци" в Киеве, Днепропетровской, Харьковской и Львовской областях, по результатам которых будет объявлено о подозрениях лицам, причастным к противоправной деятельности.

Смотрите: Два чиновника "Укрзализныци" организовали масштабную схему хищения дизтоплива на Закарпатье, - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3050953
 
 
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Мудаки - конфисковать имущество и посадить лет на 15 пусть на зоне реставрациями занимаются, больше пользы будет.
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Сотрудники СБУ разоблачили коррупционный механизм присвоения государственных средств должностными лицами ряда коммерческих структур и структурных подразделений ПАО "Укрзализныця". Источник: https://censor.net.ua/p3050953
----------------------------------------------------------------------------------------------. А НАБУ поки працювало СБУ баранів випасало?
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в собственности государства должна остаться лишь инфраструктура, может меньше красть будут
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В собственности нашего государства вообще ничего не должно оставаться, ибо именно в гос.учреждениях самая большая коррупция.

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Армія, освіта, медицина...все повинно бути приватним?
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В США фактически все это есть частное или частично частное.
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Армія приватна😵 Муніципальних лікарень нема, освіту держава не підтримує! В яких штатах ви живете?
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Разработки для армии делают частные компании. Абсолютное большинство университетов частные. Частные клиники создают огромную конкуренцию гос.больницам что и толкает последние на должный уровень обслуживания.
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Все тот же Ярослав Днепр

В собственности нашего государства вообще ничего не должно оставаться, ибо именно в гос.учреждениях самая большая коррупция.
17.02.2018 01:49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Ти говорив, що нічого не повинно залишитись 😀
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Все тот же Ярослав Днепр Не надо звиздеть, уже десяток раз этот вопрос на Цензоре обсуждался!
Причина воровства - не госсобственность, а вороватая власть и отсутствие у нежелания бороться с коррупцией!
--
В США госсобственность составляет до 30% от всей собственности, а во многих странах самые крупные заводы и фабрики принадлежит государству и приносит ему огромную прибыль!
--
Не нужно воров выбирать на выборах, продавать свой голос за гречку и разрешать власти расставлять кумовей по госпредприятиям! Нужно жестко контролировать власть, а за любое нарушение увольнять, объявлять импичмент и т.п., чтоб пикнуть боялись - и будет Вам счастье!
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ты же вася собирался валить или как обычно пиз.шь
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Свалю после 19-го, если лохи опять выберут Барыгу и компашку Махинации на 400 млн грн выявлены при закупке запчастей "Укрзализныцей", - СБУ - Цензор.НЕТ 3263
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От про "компашку" давай по прізвищам? Може почнемо з любих друзів Ющенка і Порошенко і з їх гулянок?
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Не тільки ці, а ще був Саакашвілі для якого вони досі друзі.
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Все тот же Ярослав Днепр Че ты все ноешь? В штаны тебе наделал Саакашвили, что-ли?
Он уже в Европе, а ты никак не угомонишься!

Тебе шоколадный куратор забыл методичку поменять? Так попроси чтоб поменяли Махинации на 400 млн грн выявлены при закупке запчастей "Укрзализныцей", - СБУ - Цензор.НЕТ 3808
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Махинации на 400 млн грн выявлены при закупке запчастей "Укрзализныцей", - СБУ.
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БАЛЧУН - ПРЕКРАТИ!!!

НУ НИКАК НЕ МОЖЕТ УСПОКОИТСЯ: ВОРУЕТ и ВОРУЕТ.



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Бариги! У відставку всіх винних і не винних!
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НЕ В ОТСТАВКУ, А ЗА РЕШЕТКУ!!! Махинации на 400 млн грн выявлены при закупке запчастей "Укрзализныцей", - СБУ - Цензор.НЕТ 3441

ПРЕСТУПНИКА МЕСТО - В ТЮРЬМЕ!!!
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Пока у власти будет мальдивский поц- воры не будут в тюрьме .Там будут только те кто не доволен бандитской властью !
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Сколько тебе Путин платит, чтобы ты против святого Петра бузил?
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Потім інші поци будуть при владі і знов відпочивають корупціонери. От так лайно при владі.
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Всіх за грати не розбираючись винен чи не винен!
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Шоклада объелся, любезный? Тяжелое отравление?
Ты у гига одолжи методичку, вам уже сказали защищать барыг, а ты всех без разбору у тюрьму Махинации на 400 млн грн выявлены при закупке запчастей "Укрзализныцей", - СБУ - Цензор.НЕТ 4567
Астановись, а то зарплату в Минстеце не получишь!

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Ну, это мелочи...
Главное коррупционера схватили за взятку в 1,2 тысячи!...
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Сраное сбу - да насрать на ваши выявления !!! Ваша пидорастическая власть четвертый год все больше и больше ворует зная что за это не накажут !
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Ну шо, Омеля Кулявлобный, допрыгался? Думал, избавился Бальчуна и до корыта дорвался?))) Не тут то было!))) И тебя посадють (с). Рано или поздно- все там будете. Махинации на 400 млн грн выявлены при закупке запчастей "Укрзализныцей", - СБУ - Цензор.НЕТ 9483
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Ворам доведеться поділитися. І можна буде красти далі. Поки у опонентів не розгориться апетит знову
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"Шериф" -принадлежит приднестровскому олигарху Виктору Гушану.Журналисты выяснили, что с тех пор как власти Украины ввели ограничения на торговлю с оккупированными Крымом и Донбассом, около 300 украинских компаний переключились на западных сепаратистов и наторговали с так называемой "Приднестровской молдавской республикой" более чем на 100 миллионов долларов.В частности, Roshen с 2014 года по первую половину 2017 года наторговал с "Шерифом" на 3 миллиона долларов.
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Крутой бизнес,это когда купил за 10 гривен,а продал за гривну...
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Надо торговать с непризнанно-признанным Косово и в футбол играть в одной группе отбора Украина-Косово на ЧМ 2018 Махинации на 400 млн грн выявлены при закупке запчастей "Укрзализныцей", - СБУ - Цензор.НЕТ 5227
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И до сих пор приказывают гавкать на НАбУ и Саакашвили?Лола-ботам не меняют старые методички.
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Вся страна погрязла в коррупции с 1991 года.Самая богатая страна при СССР стала самой бедной в Европе с момента приобретения независимости.Украину оккупировали воры в вышиванках.
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В Украине слишком много патриотов. Работать некому.
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Соломенский суд Киева отпустит корупционера,бандита,убийцу,любого у кого есть мани мани.Трухано - титушский сценарий - классика "правосудия" по сценарию Луценко,Аваков,Порошенко.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМахинации на 400 млн грн выявлены при закупке запчастей "Укрзализныцей", - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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