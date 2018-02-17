 Помощник судьи задержан в Черновцах за получение 1,2 тыс. долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
Взятка в сумме 1200 долларов была назначена за влияние на принятие решения судьей районного суда Черновцов о закрытии административного производства по ст. 130 КУоАП.
16 февраля 2018 во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 500 долларов правонарушитель был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, а также обыски по месту жительства и работы фигурантов дела.
По результатам их проведения будут решены вопросы сообщение помощнику судьи о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК (получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством), и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
На выборах увидим как народ Украины поддержит святого Петра Только потом не вопи, что 2/3 Украины подкупил Хуйло
Вы для меня все мрази и гниды.
За 70 дней только сказочник-наркоман Саакашвили сможет превратить Украину в процветающую страну.
Одесскую область уже превратил
Чмошник, ты кому рассказываешь про нормальный уровень жизни? Ты поспрашивай вокруг, лучше ли им живется сейчас или в том же 2013-м как-то было легче?
Россия не применила даже 1/100-й того, что у нее имеется на вооружении, а ты губу раскалал, что у нас армия чуть ли не самая сильная в Европе. Ты лох обыкновенный
вновь продолжается бой!...