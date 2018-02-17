 Помощник судьи задержан в Черновцах за получение 1,2 тыс. долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Взятка в сумме 1200 долларов была назначена за влияние на принятие решения судьей районного суда Черновцов о закрытии административного производства по ст. 130 КУоАП.

16 февраля 2018 во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 500 долларов правонарушитель был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

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В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, а также обыски по месту жительства и работы фигурантов дела.

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По результатам их проведения будут решены вопросы сообщение помощнику судьи о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК (получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством), и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.