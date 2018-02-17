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 Помощник судьи задержан в Черновцах за получение 1,2 тыс. долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

В течение февраля 2018 года правоохранителями был задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды помощником судьи Хозяйственного суда Черновицкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Взятка в сумме 1200 долларов была назначена за влияние на принятие решения судьей районного суда Черновцов о закрытии административного производства по ст. 130 КУоАП.

16 февраля 2018 во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 500 долларов правонарушитель был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Помощник судьи задержан в Черновцах за получение 1,2 тыс. долл. взятки, - прокуратура 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Руководитель аппарата одного из судов Житомирщины задержан при получении 9 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Помощник судьи задержан в Черновцах за получение 1,2 тыс. долл. взятки, - прокуратура 02

В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, а также обыски по месту жительства и работы фигурантов дела.

Смотрите: СБУ поймала на взятке в 10 тыс. грн руководителя горсуда на Днепропетровщине. ФОТО

По результатам их проведения будут решены вопросы сообщение помощнику судьи о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК (получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством), и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: https://censor.net.ua/p3050950
 
 
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Верный птенчик Юлии Владимировны, основательницы коррупционных схем в Украине
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Путин мешает в Украине поднять тюремные сроки за коррупцию
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прямо с большой буквы. То что он своих опарышей подселил в ВР это каждому известно но благо журналисты фиксируют действия каждого и украинцы подобьют итоги работы каждого депутата и в последствии с каждого спросят.
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Да-да. Народ Украины прекрасно видит как работает и голосует коалиция Помощник судьи задержан в Черновцах за получение 1,2 тыс. долл. взятки, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1877
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Тебе на удивление "ведь сил ты потратил немало как и хозяйских денег" но сделать украинцев тупыми овощами у тебя и твоих соратников не получилось хоть вы и заливали тонны зрады, а теперь и тем более не получится потому что США санкциями приструнят твоего хозяина и всех кто с ним сотрудничал и многим уже не получится вякать против Украины сидя в ЕС.
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Да-да, Путин мне лично деньги перечисляет на карточку Сбербанка Помощник судьи задержан в Черновцах за получение 1,2 тыс. долл. взятки, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7370

На выборах увидим как народ Украины поддержит святого Петра Только потом не вопи, что 2/3 Украины подкупил Хуйло Помощник судьи задержан в Черновцах за получение 1,2 тыс. долл. взятки, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4681
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кацап - все что связанно с рашкой не пишется с большой буквы в Украине.
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Чмошник, для меня что кацап, что порохобот - это одного поля ягоды. У одних "если не Путин то кто", у других "если не Барыга, то кто" Помощник судьи задержан в Черновцах за получение 1,2 тыс. долл. взятки, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3887

Вы для меня все мрази и гниды.
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Кто вы, кто все? кацапы для украинцев тоже гниды и мрази - пошло в спам собака.
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можно уже не писать о бессмысленных задержаниях, а писать о посадках?
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Крапля в морі. В Україні десятки тисяч помічників судей працюють курєрами, забезпечуючи при цьому функціонування міліардного ринку тіньових суддівських послуг.
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Каждый день по капле, так и наведут порядок, а как по другому

За 70 дней только сказочник-наркоман Саакашвили сможет превратить Украину в процветающую страну.
Одесскую область уже превратил Помощник судьи задержан в Черновцах за получение 1,2 тыс. долл. взятки, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6813
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путлер 15 и располагая такими ресурсами как у рашки оно опустило кацапов до состояния ниже чем сегодняшнее состояние украинцев во время войны и кровавой смены прокремлевской власти. Не забылось состояние Украины в 2014 году - 160 000 бюджет, отсутствие армии, полная беззащитность перед второй по военной и первой по информационной в мире мощности машины - Выстояли и перешли в контрнаступление не такое быстрое по своему развитию но с 2015 года не на шаг не отступили.
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Сука уеба шоколадная, я живу в Украине, и президент у меня не Путин Помощник судьи задержан в Черновцах за получение 1,2 тыс. долл. взятки, - прокуратура - Цензор.НЕТ 127 Помощник судьи задержан в Черновцах за получение 1,2 тыс. долл. взятки, - прокуратура - Цензор.НЕТ 127

Чмошник, ты кому рассказываешь про нормальный уровень жизни? Ты поспрашивай вокруг, лучше ли им живется сейчас или в том же 2013-м как-то было легче? Помощник судьи задержан в Черновцах за получение 1,2 тыс. долл. взятки, - прокуратура - Цензор.НЕТ 127

Россия не применила даже 1/100-й того, что у нее имеется на вооружении, а ты губу раскалал, что у нас армия чуть ли не самая сильная в Европе. Ты лох обыкновенный Помощник судьи задержан в Черновцах за получение 1,2 тыс. долл. взятки, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8860
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В спам скотиняка - украинцы с 2014 года не пишут путлер с большой буквы.
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В Украине не существует запретов на русский язык - Ты мне что то предъявить хочешь? Запомни 80% русского языка состоит из украинских слов.
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Чмошник, покажи мне хоть один запрет на то, чтобы Путин/Хуйло/Кацапстан писать с маленькой Помощник судьи задержан в Черновцах за получение 1,2 тыс. долл. взятки, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5491 Если не покажешь - ты лох Помощник судьи задержан в Черновцах за получение 1,2 тыс. долл. взятки, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2586
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как ты отреагируешь на смерть путлера?
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Так же как и на смерть Барыги - устрою себе праздник минимум на неделю Помощник судьи задержан в Черновцах за получение 1,2 тыс. долл. взятки, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1681
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путлер подохнет значительно раньше от диареи.
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На сколько нужно быть глупым чтобы надеяться на то что эти судьи будут судить коррупционеров. На сколько нужно быть подлым чтобы осознанно игнорировать принятие закона об антикоррупционном суде. На что надеются ублюдки в ВР которые блокируют принятие закона об антикорупционном суде? Что за них проголосуют на следующих выборах? Нет - это крест на их карьере и за саботаж они будут сидеть в тюрьме, всему свое время.
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Копам надо было подождать, пока помошник не понесёт эти деньги на огород судье, чтоб закопать в банку, взяли бы больше!
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Пожадничал служка закона - да с жадности с судьей своим босным не поделился - вот и заложили.
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Итак можно подвести итоги. Антикоррупционный закон не принят - кто не допустил принятие антикоррупционного суда - партия бабы косы, дожопыблок и другие козлы вонючие. После того как эти ублюдки провалили принятие такого закона, сразу некоторые из них побежали на телеканалы рассказывать украинцам какая же все таки непобедимая коррупция в Украине и самое главное не они виноваты в этом, а Порошенко. Уже блевать хочется от выдержки украинцев которые давно должны сказать - стоять резвая скотиняка! А не ты ли не явилось на голосование, не твоя ли партия дала сплошные минусы в голосовании. Пора не собакошвили слушать и кричать импичмент Порошенко, а не выпускать депутатов из ВР до тех пор, пока не проголосуют за все необходимые законы.
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Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус
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Все судьи поголовно взяточники и я сейчас объясню почему. Кредиты которые не отдают должники банкам, банки продают коллекторам чтобы эти кредиты не портили репутацию банку. Это выгодно как для банка, так и для коллекторов. Продаются кредитные портфели которые содержат долги от 100 до 1000 должников и стоимость одного такого портфеля на аукционе от 50 000 до 10 000 000 грн. Покупатели таких кредитных портфелей договариваются за конкретные деньги с конкретными судьями о способствовании в судебных решениях и чего успешно добиваются так как спрос на кредитные портфели достаточно высок. Не существует судьи который не брал взятки от коллекторов, по всех регионах в Украине коллектора успешно покупают судей с потрохами начиная от районных судов и заканчивая областными. Если судьи перестанут брать взятки случится несколько заметных сдвигов - перестанут существовать коллекторские организации и процент по кредитах будет от 1 до 3 как в ЕС
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А почему не задержан судья Соломянского районного суда Киева отпустившего бандита и коррупционера - Труханова???
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Классика жанра, 200 себе 1000 судье ! Ни одного честного судьи в Украине нет и не было! Для успешной судовой реформы 100% нынешних арестовать, с конфискацией и у всех родственников , а новых набрать через полиграф с подпиской о честной работе! Как то так .
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПомощник судьи задержан в Черновцах за получение 1,2 тыс. долл. взятки, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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