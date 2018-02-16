 Порошенко, выступая на Мюнхенской конференции, продемонстрировал флаг Евросоюза, привезенный из Авдеевки. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук пресс-секретаря президента Святослава Цеголко.

"Российский флаг не дожен развеваться где-либо, пока Россия продолжает подстрекать Всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы.

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Так как произошло вот с этим флагом Европейского Союза ... который я привез с собой в Мюнхен из Авдеевки, вблизи Донецка, где год назад российская агрессия спровоцировала гуманитарную катастрофу. Этот флаг является отражением того, что события на Донбассе касаются не только Украины", - заявил Порошенко.

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