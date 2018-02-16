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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Порошенко (14287) флаг (605) Евросоюз (11686) Авдеевка (1466)

 Порошенко, выступая на Мюнхенской конференции, продемонстрировал флаг Евросоюза, привезенный из Авдеевки. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко, выступая на Мюнхенской конференции, продемонстрировал флаг ЕС, привезенный из зоны боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук пресс-секретаря президента Святослава Цеголко.

"Российский флаг не дожен развеваться где-либо, пока Россия продолжает подстрекать Всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы.

Порошенко, выступая на Мюнхенской конференции, продемонстрировал флаг Евросоюза, привезенный из Авдеевки 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Развязанная Россией гибридная война превращается во всемирную, - Порошенко

Так как произошло вот с этим флагом Европейского Союза ... который я привез с собой в Мюнхен из Авдеевки, вблизи Донецка, где год назад российская агрессия спровоцировала гуманитарную катастрофу. Этот флаг является отражением того, что события на Донбассе касаются не только Украины", - заявил Порошенко.

Читайте: Порошенко призывает держать двери ЕС и НАТО открытыми для Украины

Источник: https://censor.net.ua/p3050942
 
 
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Я ваще удивляюсь етим лохам Евросоюз, Америка, Канада и Австралия. Ублюдки верховной рады и пидрошенко сколотили себе состояние на бабки помощи.
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у чювака и йего менахеґеров- ну никакого криатиффа. абсалютно(((,
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Я бы мог понять если это флаг там показал рядовой. , ато какойто барыга хизуется типа всю Украину защищает .
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А кому це Лоліта розказувала і щось показувала у порожньому залі? Побрехеньки цього підхуйловника уже всім осточортіли, тюрма плаче, а воно шастає за наші гроші, то на Мальдіви, то на бал...
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В сети появилось аматорское видео отдыха семьи порошенко на Мальдивах!
https://www.youtube.com/watch?v=Y2goNcPMNww
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В Мюнхен, Пыдро довёз флаг Евросоюза,,,,, вёз, из самой Авдеевки......мда..
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Коррупцией в Украине бы лучше занялся, Труханов уже на рабочем месте, хотя наворовал миллионы.
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а тортик його контори з масквабаду він там не наважився рекламувати..?
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Петр Алексеевич прекрасный танцор! Ему ничего не мешает!
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Бронежилет то фигня. Плохому танцору...
Петрляксеич - хороший танцор!
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это по тому, что его семейство мало жрёт
в отличие от семей простых сограждан
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згадую віденський бал марини

вона в шовках на пеці фрак

музики грають всі танцюють

гопак
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на народные деньги шикуют,семейка упырей
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агент лолита и агент физкультурник
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Я вам тут флажок ваш привёз... денег дайте, мне на островок не хватает
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Так Европа посмотрела видео как третьего президента Грузии за волосы, с заломленными за спину руками тянули пять подчиненных Дины Пимаховой на реадмиссию в Польшу. Браво, Петя. Бенефис при пустом зале.
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Вони вже всі зрозуміли хто є парашенко.

Україна не має європейського майбутнього з нинішнім політичним
класом при владі. Більш того, самозбагачення політиків, які прикриваються статусом
"проєвропейськості", лише дискредитує Європейський Cоюз, зменшує його вплив та зриває процес
реформ в Україні....Якщо так триватиме, Україна знову стане квазіавторитарною клептократією,
в якій кілька очільників держави використовують силу державного апарату для просування
власних інтересів" https://ukrainian.voanews.com/a/poroshenko-ukraina-evropa-ecfr/4198206.html
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Скажу більше. Україна не має майбутнього з нинішнім совковим лохторатом, поки він не вимре.
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)) а чашу святого йурика - франкфуркстого он не предьявил, как предьяву? (случайно так)
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Слоняться с транспарантами = мертворожденная идея в этой стране.
Нужно штурмовать гадюшники, а не блеять про "импичмент".
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Лиха беда - начало!
Кстати, Паша! Я на тебя сердит. Этот кацахол, он же андрей беляев, и т.д. (весь перечень его клонов) меня задолбал.
Он все время пытается доказать мне, что ты это я.
На мое предложение обратиться к админу, что бы он подтвердил что ты и я это разные форумчане испугался и тупо слился. Порошенко, виступаючи на Мюнхенській конференції, продемонстрував прапор Євросоюзу, привезений з Авдіївки - Цензор.НЕТ 6582
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похоже это начало концаПорошенко, выступая на Мюнхенской конференции, продемонстрировал флаг Евросоюза, привезенный из Авдеевки - Цензор.НЕТ 2437

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фейкуете?, фейкуте, ню-ню..
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Україна не має європейського майбутнього з нинішнім політичним
класом при владі. Більш того, самозбагачення політиків, які прикриваються статусом
"проєвропейськості", лише дискредитує Європейський Cоюз, зменшує його вплив та зриває процес
реформ в Україні....Якщо так триватиме, Україна знову стане квазіавторитарною клептократією,
в якій кілька очільників держави використовують силу державного апарату для просування
власних інтересів" https://ukrainian.voanews.com/a/poroshenko-ukraina-evropa-ecfr/4198206.html
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на самом деле это печально, но человек, чьи руки в крови
Героя Ичкерии и Украины большего не заслуживает !
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Да уж. Ни стыда ни совести. После того как президента Грузии по его указке таскали за чуб в центре Киева с заломанными за спину руками ластиться к Евросоюзу, как бы говоря, я тоже свой. Да кому ты там теперь нужен будешь.
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какая совесть у базарного разводилы?
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подонок Сракашваль получил по заслугам.
А вы гавкайте, гавкайте, собаки лают - караван идет!!!
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Похоже, "получил" не Саакашвили, и даже не Порошенко (этому вообще похрену), а "получила" Украина.
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так, соєвий караван йде до свого кінця прискореними темпами
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Не, стриптиз станцует.
Лолита, все таки!
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вот кто ему такое советует...европа сейчас с выпученными глазами начнет заявлять,что Украина не в Ес и нету даже перспективы...пропагандисты из РФ естественно это все обсмеют...в Европе тоже...все его выходки наносят имиджевый удар по стране...причем я думаю,что он не на зп у кремля...в этом случае не понятно зачем он это делает....
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Петя знатный шоумен. То кусок автобуса с дырками приволокёт, то паспорта ихтамнетов, а теперь всего лишь на флаг Евросоюза сподобился - как то измельчал.
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Лучше бы он показал парочку сидящих за коррупцию своих друзей. А простреленный флаг - это дешевое разводилово для биомассы. Там в зале таких нет.
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нельзя показать то, чего нету. А вот сидящих патриотов и атошников - всегда пожалуйста, в любом количестве.
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кроме флага ЕС этому клоуну показать нечего,он политический банкрот,которого уже никому не интересно слушать
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петя ,у тебя лицо скучное,тебе денег не дадут

Порошенко, выступая на Мюнхенской конференции, продемонстрировал флаг Евросоюза, привезенный из Авдеевки - Цензор.НЕТ 3286
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"Пiз Дно" (С)
У вас методичка устаревшая.
Уже "дали денег" помимо МВФ. Порошенко, виступаючи на Мюнхенській конференції, продемонстрував прапор Євросоюзу, привезений з Авдіївки - Цензор.НЕТ 7727

А Допа, грят, в Киев переезжает.
А это означает, что бизнесок, за которым он в Харькове "присматривал" - ёк...
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Молодець Порошенко.
))) Зрадоботи, кацапи, колаборанти - ком цу мір! Я єсть таФать фам каждтаму по яйцу. Фат єтой пХалкой! Порошенко, виступаючи на Мюнхенській конференції, продемонстрував прапор Євросоюзу, привезений з Авдіївки - Цензор.НЕТ 3641
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барыженко Порошенко подкармливает непризнанныю республику.
Roshen и другие известные бренды ведут торговлю с непризнанным Приднестровьем.

Украинские представительства известных мировых брендов, а также компания «Рошен» поставляют свою продукцию в непризнанное Приднестровье. Об этом говорится в расследовании журналистов молдавского издания RISE Moldova.
Согласно расследованию, среди крупнейших отправителей товаров в ПМР - украинские представительства Coca-Cola и Nestle, а также «Рошен» президента Украины Петра Порошенко. Их главный торговый партнер - приднестровская ООО "Шериф", которое принадлежит приднестровскому олигарху Виктору Гушану.
«Значительная часть отраслей приднестровской экономики и большинство местной политической элиты зависят от холдинга «Шериф», который можно назвать одним из главных бенефициаров существования самопровозглашенной ПМР», - пишет издание.
Как говорится в расследовании, с 2014 по первую половину 2017 года компания «Рошен» наторговала с «Шерифом» на сумму около $3 млн. При этом, как утверждают журналисты, весь товар отправляли напрямую в Приднестровье, то есть в обход контроля Молдовой.Таким образом, статистика, которая ведется таможней Молдовы, не содержит официальных данных об импорте товаров из Украины. Однако журналисты нашли доступ к экспортным операциям с Украины, и проанализировав более полумиллиона таких операций из Украины, составили и топ-20 крупнейших торговых партнеров «Шерифа» в период 2016 и первой половины 2017 года.
--- https://inforesist.org/smi-roshen-i-coca-cola-prodayut-v-pridnestrove/
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Бизнесом Кондитера занимаются 2 менеджера,один итальянец,второй подданый Британии.Долбодятлы, это даже есть в Ютьюбе и инете...
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Если вдруг злейший враг Барона Ротшильда ,Рокфеллер задумает выкупить барахло Кондитера,я вам сообщу... Порошенко, виступаючи на Мюнхенській конференції, продемонстрував прапор Євросоюзу, привезений з Авдіївки - Цензор.НЕТ 7144
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Багато доброго міг би зробити петя на найвищому посту в Україні.. Не склалося.. Вже й не зробе - трохи більше тринадцяти місяців залишилось до дати президентських виборів в Україні, нічого вже не встигне, просто - немає часу.. Жадібність, брехливість і боягузтво завадили петі виконати хоч щось зі своєї передвиборчої програми "Жити по-новому!".. А програма, як на мене - була досить непоганою.. Але й непогана програма може стати паперовим мотлохом, при злісному її невиконанні..
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он и так немало сделал, организовал убийство Музычка, Мужчиля, Кузьменко,
уничтожил самых активных в котлах по договору с кацппами,
вытеснил остальных на зароботки в Польшу
и наживается ведя президентский бизнес
в воюющей стране, и всё потому, что его семейка
мало жрёт в отличие от прожорливых сограждан
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Российский сенатор Алексей Пушков объяснил отсутствие интереса к выступлению украинского президента Петра Порошенко на Мюнхенской конференции.
"Порошенко дали 15 минут в Мюнхене под самый вечер. Выступление перед полупустым залом не вызвало интереса. Всем и так известно, что он скажет", - написал парламентарий в Twitter.
Пушков также прокомментировал ситуацию с простреленным флагом Евросоюза, якобы привезенным из Донбасса.
"Прием Порошенко, который вдруг развернул в Мюнхене флаг ЕС, якобы простреленный в Донбассе, не произвел впечатления. Факиру фокус не удался", - добавил сенатор.
Украинский лидер в своей речи вновь рассказал о "российской агрессии" и обвинил Москву в развязывании "глобальной гибридной войны". Порошенко также увидел в проекте "Северный поток - 2" попытку "российской геополитической экспансии".
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обидно конечно, но пеця с пкушковым торговый партнёр, думаю они согласовали свои действия
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а почему не украинский флаг....... а как предатель под чужим флагом..... не хорошо во время войны по законам военного времени.....
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Порох це перший Президент про якого я можу сміливо сказати- я пишаюсь Вами пане Президенте!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко, выступая на Мюнхенской конференции, продемонстрировал флаг Евросоюза, привезенный из Авдеевки. ФОТО
 
 
 
 
 
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