 Порошенко, выступая на Мюнхенской конференции, продемонстрировал флаг Евросоюза, привезенный из Авдеевки. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук пресс-секретаря президента Святослава Цеголко.
"Российский флаг не дожен развеваться где-либо, пока Россия продолжает подстрекать Всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы.
Так как произошло вот с этим флагом Европейского Союза ... который я привез с собой в Мюнхен из Авдеевки, вблизи Донецка, где год назад российская агрессия спровоцировала гуманитарную катастрофу. Этот флаг является отражением того, что события на Донбассе касаются не только Украины", - заявил Порошенко.
https://www.youtube.com/watch?v=Y2goNcPMNww
Петрляксеич - хороший танцор!
в отличие от семей простых сограждан
вона в шовках на пеці фрак
музики грають всі танцюють
гопак
Україна не має європейського майбутнього з нинішнім політичним
класом при владі. Більш того, самозбагачення політиків, які прикриваються статусом
"проєвропейськості", лише дискредитує Європейський Cоюз, зменшує його вплив та зриває процес
реформ в Україні....Якщо так триватиме, Україна знову стане квазіавторитарною клептократією,
в якій кілька очільників держави використовують силу державного апарату для просування
власних інтересів" https://ukrainian.voanews.com/a/poroshenko-ukraina-evropa-ecfr/4198206.html
Нужно штурмовать гадюшники, а не блеять про "импичмент".
Кстати, Паша! Я на тебя сердит. Этот кацахол, он же андрей беляев, и т.д. (весь перечень его клонов) меня задолбал.
Он все время пытается доказать мне, что ты это я.
На мое предложение обратиться к админу, что бы он подтвердил что ты и я это разные форумчане испугался и тупо слился.
Україна не має європейського майбутнього з нинішнім політичним
класом при владі. Більш того, самозбагачення політиків, які прикриваються статусом
"проєвропейськості", лише дискредитує Європейський Cоюз, зменшує його вплив та зриває процес
реформ в Україні....Якщо так триватиме, Україна знову стане квазіавторитарною клептократією,
в якій кілька очільників держави використовують силу державного апарату для просування
власних інтересів" https://ukrainian.voanews.com/a/poroshenko-ukraina-evropa-ecfr/4198206.html
Героя Ичкерии и Украины большего не заслуживает !
А вы гавкайте, гавкайте, собаки лают - караван идет!!!
Лолита, все таки!
У вас методичка устаревшая.
Уже "дали денег" помимо МВФ.
А Допа, грят, в Киев переезжает.
А это означает, что бизнесок, за которым он в Харькове "присматривал" - ёк...
ОЭСР по борьбе с офшорами
https://biz.censor.net.ua/news/3049911/poroshenko_zablokiroval_podpisanie_dogovora_oesr_po_borbe_s_ofshorami
))) Зрадоботи, кацапи, колаборанти - ком цу мір! Я єсть таФать фам каждтаму по яйцу. Фат єтой пХалкой!
очередной раз...
Roshen и другие известные бренды ведут торговлю с непризнанным Приднестровьем.
Украинские представительства известных мировых брендов, а также компания «Рошен» поставляют свою продукцию в непризнанное Приднестровье. Об этом говорится в расследовании журналистов молдавского издания RISE Moldova.
Согласно расследованию, среди крупнейших отправителей товаров в ПМР - украинские представительства Coca-Cola и Nestle, а также «Рошен» президента Украины Петра Порошенко. Их главный торговый партнер - приднестровская ООО "Шериф", которое принадлежит приднестровскому олигарху Виктору Гушану.
«Значительная часть отраслей приднестровской экономики и большинство местной политической элиты зависят от холдинга «Шериф», который можно назвать одним из главных бенефициаров существования самопровозглашенной ПМР», - пишет издание.
Как говорится в расследовании, с 2014 по первую половину 2017 года компания «Рошен» наторговала с «Шерифом» на сумму около $3 млн. При этом, как утверждают журналисты, весь товар отправляли напрямую в Приднестровье, то есть в обход контроля Молдовой.Таким образом, статистика, которая ведется таможней Молдовы, не содержит официальных данных об импорте товаров из Украины. Однако журналисты нашли доступ к экспортным операциям с Украины, и проанализировав более полумиллиона таких операций из Украины, составили и топ-20 крупнейших торговых партнеров «Шерифа» в период 2016 и первой половины 2017 года.
--- https://inforesist.org/smi-roshen-i-coca-cola-prodayut-v-pridnestrove/
уничтожил самых активных в котлах по договору с кацппами,
вытеснил остальных на зароботки в Польшу
и наживается ведя президентский бизнес
в воюющей стране, и всё потому, что его семейка
мало жрёт в отличие от прожорливых сограждан
"Порошенко дали 15 минут в Мюнхене под самый вечер. Выступление перед полупустым залом не вызвало интереса. Всем и так известно, что он скажет", - написал парламентарий в Twitter.
Пушков также прокомментировал ситуацию с простреленным флагом Евросоюза, якобы привезенным из Донбасса.
"Прием Порошенко, который вдруг развернул в Мюнхене флаг ЕС, якобы простреленный в Донбассе, не произвел впечатления. Факиру фокус не удался", - добавил сенатор.
Украинский лидер в своей речи вновь рассказал о "российской агрессии" и обвинил Москву в развязывании "глобальной гибридной войны". Порошенко также увидел в проекте "Северный поток - 2" попытку "российской геополитической экспансии".