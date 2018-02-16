 Порошенко и генсек ООН Гутерреш обсудили миротворцев для Донбасса и ситуацию в оккупированном Крыму. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Во время встречи основное внимание было уделено обсуждению вопроса о перспективах развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.

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Собеседники договорились, что главной задачей будущей миссии ООН должно быть обеспечение полного мирного урегулирования ситуации на Донбассе и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

Порошенко и Гутерреш выразили обеспокоенность продолжением ухудшения ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. В этом контексте президент Украины отметил необходимость принятия международным сообществом дополнительных мер с целью заставить Россию выполнять резолюции ГА ООН 71/205 и 72/190.

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