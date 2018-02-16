 Порошенко и генсек ООН Гутерреш обсудили миротворцев для Донбасса и ситуацию в оккупированном Крыму. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Во время встречи основное внимание было уделено обсуждению вопроса о перспективах развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.
Собеседники договорились, что главной задачей будущей миссии ООН должно быть обеспечение полного мирного урегулирования ситуации на Донбассе и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.
Порошенко и Гутерреш выразили обеспокоенность продолжением ухудшения ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. В этом контексте президент Украины отметил необходимость принятия международным сообществом дополнительных мер с целью заставить Россию выполнять резолюции ГА ООН 71/205 и 72/190.
- два...
- два рубля!
- алло! позовите Сему..
- и вам зрасте! Семочки нету дома, что ему передать?
- передайте 100 гривен... от Мойше
Я и гривны не дам ... Я не отсылал sms по 5 гривен на армию , я пока в своем уме , помню в какой стране живу
Пхаха
кажуть відрубана голова порохобота ще три години розповідає про клятого грузина, відрубана голова кацапа ще день дрочить на уйла, а відрубана голова сивого тиждень рахує гроші в офшорах
Через выборы, по демократической процедуре феодалы власть не уступят. Никогда.Юрий Касьянов...
у них точно все получится
15.01.2018 editor
Большая часть вооружения и амуниции снайперских подразделений ВСУ закуплена на частные средства, а не на государственные.
Об этом в интервью «Апострофу» на условиях анонимности рассказал волонтер, инструктор и снайпер сил АТО.
«К стыду нашему и к стыду всего нашего государства, увы, снайперские подразделения все еще снабжаются и воюют не благодаря государству, а порой и вопреки ему. Современные винтовки, дальномеры, тепловизоры, бинокли, баллистические калькуляторы и метеостанции, не говоря уже о специальной одежде, снаряжении, питании и даже хороших боеприпасах - все приобретается неравнодушными людьми, болеющими за наше государство», - сказал он.
Также он возмутился тем, что во время войны высокопоставленные украинские политики продолжают зарабатывать значительные суммы денег.
«Я, например, так и не смог понять, как может президент-миллиардер продолжать зарабатывать миллиарды в воюющей стране. Как и, конечно, вся эта, с позволения сказать, депутатская банда (большая ее часть). Вот для меня это непонятно - как бы я ни пытался найти этому хоть какое-то объяснение. Это же касается и огромного количества других людей, которые зарабатывают громадные деньги во время войны. Как можно?! Все, что ты можешь, сейчас необходимо отдавать на победу в войне, оставляя себе лишь определенную сумму на проживание. Для себя заработаем потом. Ну, это мое отношение», - подчеркнул снайпер.