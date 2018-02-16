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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Порошенко и генсек ООН Гутерреш обсудили миротворцев для Донбасса и ситуацию в оккупированном Крыму. ФОТО

В рамках участия в 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Украины Петр Порошенко провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Во время встречи основное внимание было уделено обсуждению вопроса о перспективах развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Порошенко и генсек ООН Гутерреш обсудили миротворцев для Донбасса и ситуацию в оккупированном Крыму 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Урегулирование конфликта на Донбассе - один из приоритетов года для ООН, - Гутерреш

Собеседники договорились, что главной задачей будущей миссии ООН должно быть обеспечение полного мирного урегулирования ситуации на Донбассе и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

Порошенко и Гутерреш выразили обеспокоенность продолжением ухудшения ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. В этом контексте президент Украины отметил необходимость принятия международным сообществом дополнительных мер с целью заставить Россию выполнять резолюции ГА ООН 71/205 и 72/190.

Читайте: Состав и количество миротворцев ООН на Донбассе - технический вопрос, а фундаментальным является политический, - Климкин

Источник: https://censor.net.ua/p3050940
 
 
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А за чей счет будут кушать эти миротворцы ? И хто им будет гроши платить Порошенко и генсек ООН Гутерреш обсудили миротворцев для Донбасса и ситуацию в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 5403
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- эй, родственник, мне обама рубль должен!
- два...
- два рубля!
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***
- алло! позовите Сему..
- и вам зрасте! Семочки нету дома, что ему передать?
- передайте 100 гривен... от Мойше
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За твой счёт в том числе. А если шо не нравится, вали в парашку.
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порохоботы! снимите фильм про Порошенка! посмотрим на его рейтинг по проданым билетам))
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У нас неслыханная выдержка: мы способны выдерживать излияния безнадежнейших кретинов.(С)
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я рад что кто-то выдерживает твои излияния. мог бы и не срать тут ,пичихло!
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У нас действительно неслыханная выдержка: мы способны выдерживать излияния безнадежнейших кретинов.(С)
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Я не порохобот, запомни это. Есть решения, в пользу страны, а есть против. И мне абсолютно плевать, кто их принимает, если за Украину, значит я поддерживаю, если против, сам догадайся.
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" За твой счёт в том числе "

Я и гривны не дам ... Я не отсылал sms по 5 гривен на армию , я пока в своем уме , помню в какой стране живу Порошенко и генсек ООН Гутерреш обсудили миротворцев для Донбасса и ситуацию в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 5446
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А я отсылал и не раз. И потому, что не хочу, чтоб такое быдло как ТЫ жило в моей стране.
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А где эти деньги сейчас ? Хто их на карман положил ?
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Я дал эти деньги на защиту СВОЕЙ родины. И сооовсем не думал, куда они попадут. Кацапы до меня не дошли. И на том СПАСИБО!
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" И сооовсем не думал, куда они попадут. "

Пхаха Порошенко и генсек ООН Гутерреш обсудили миротворцев для Донбасса и ситуацию в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 5872
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Порошенко и генсек ООН Гутерреш обсудили миротворцев для Донбасса и ситуацию в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 9049НеТаОдеса дуже роздратована та х@йова‏ @vll1ua 1 ч.1 час назад
кажуть відрубана голова порохобота ще три години розповідає про клятого грузина, відрубана голова кацапа ще день дрочить на уйла, а відрубана голова сивого тиждень рахує гроші в офшорах
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А відрубана голова міхобота ще пів року сидить у ресторані Сулугуні і кричить: БарИги!!!Імпічмет!!!я повернусь!!! і кличе якусь лізу.
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Там США твоего работодателя в санкционный список включили.
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Roshen обвинили в торговле с Приднестровьем, корпорация отрицает, решительно и яростно))

Порошенко и генсек ООН Гутерреш обсудили миротворцев для Донбасса и ситуацию в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 4053
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Ищи корни этой новости и не удивляйся тогда почему кацапы не любят Порошенко.
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Никаких миротворцев в ближайшее время не будет,так как Петя ещё не все выполнил перед Вовой,и какие миротворцы если надо торговать. барыжничать.
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DER Spiegel пишет : Чем хуже экономическая ситуация в Украине и чем сильнее проваливаются реформы, тем громче возгласы тем чаще порошенко появляется в военной униформе и громче говорит о российской агрессии и мировой войне
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...В том, что отпустили Труханова нет ничего удивительного. Наша так называемая «элита», к которой принадлежит Труханов, - сплошь воровская.Она живёт по понятиям, а не по закону или справедливости. У них кто больше украл - тот и прав.А ворон ворону глаз не выклюет.Эту «элиту» надо устранять от власти начисто, вырезать, выскабливать досуха из всех ветвей власти.Это, фактически, классовая борьба - между классом воров-феодалов, и остальным населением, за счёт которого феодалы и живут.
Через выборы, по демократической процедуре феодалы власть не уступят. Никогда.Юрий Касьянов...
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предлагаю в качестве миротворцев на донбас отправить подразделения которые покрошили вагнера в сирии.
у них точно все получится
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Миротворцев есщо нет а они им уже все кости перемыли.
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Все куплено людьми: в силах АТО рассказали о реальной «помощи» от государства снайперам ВСУ на Донбассе
15.01.2018 editor

Большая часть вооружения и амуниции снайперских подразделений ВСУ закуплена на частные средства, а не на государственные.
Об этом в интервью «Апострофу» на условиях анонимности рассказал волонтер, инструктор и снайпер сил АТО.
«К стыду нашему и к стыду всего нашего государства, увы, снайперские подразделения все еще снабжаются и воюют не благодаря государству, а порой и вопреки ему. Современные винтовки, дальномеры, тепловизоры, бинокли, баллистические калькуляторы и метеостанции, не говоря уже о специальной одежде, снаряжении, питании и даже хороших боеприпасах - все приобретается неравнодушными людьми, болеющими за наше государство», - сказал он.
Также он возмутился тем, что во время войны высокопоставленные украинские политики продолжают зарабатывать значительные суммы денег.

«Я, например, так и не смог понять, как может президент-миллиардер продолжать зарабатывать миллиарды в воюющей стране. Как и, конечно, вся эта, с позволения сказать, депутатская банда (большая ее часть). Вот для меня это непонятно - как бы я ни пытался найти этому хоть какое-то объяснение. Это же касается и огромного количества других людей, которые зарабатывают громадные деньги во время войны. Как можно?! Все, что ты можешь, сейчас необходимо отдавать на победу в войне, оставляя себе лишь определенную сумму на проживание. Для себя заработаем потом. Ну, это мое отношение», - подчеркнул снайпер.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко и генсек ООН Гутерреш обсудили миротворцев для Донбасса и ситуацию в оккупированном Крыму. ФОТО
 
 
 
 
 
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