EN|RU|UK
Темы дня: Депортация Саакашвили Арест Шепелева Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
  3816  31
Материалы по теме:
Все про:акция (1684) консульство (330) Одесса (4792) Россия (68076)

 Активисты сожгли чучело российского оккупанта возле консульства РФ в Одессе. ФОТОрепортаж

Возле Генерального консульства Российской Федерации в Одессе активисты сожгли чучело российского оккупанта, протестуя против военной агрессии России на востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Акция состоялася возле здания Генконсульства РФ, расположенного на Гагаринском плато. Активисты пришли с плакатами: "Россияне, хватит врать и убивать!", "Россия – это терроризм", "Путин – убийца детей" и пр. Также они держали большую черную растяжку с оранжевой надписью: "Оккупантам – смерть".

Активисты сожгли чучело российского оккупанта возле консульства РФ в Одессе 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь закрывает свое Генконсульство в Одессе. ДОКУМЕНТ

Активисты сожгли чучело российского оккупанта возле консульства РФ в Одессе 02

Участники принесли с собой чучело в человеческий рост, облаченное в камуфляж, к которому прикрепили российский триколор и георгиевскую ленту. Заявив, что это "оккупант", ему отрубили голову, затем облили горючей смесью и подожгли.

Активисты сожгли чучело российского оккупанта возле консульства РФ в Одессе 03
Активисты сожгли чучело российского оккупанта возле консульства РФ в Одессе 04

Как отметили организаторы акции, пикет посвящен третьей годовщине боев под Дебальцево, где в течение месяца с 18 января по 18 февраля 2015 года погибли и пропали без вести более 250 украинских военных.

Смотрите: Ко дню рождения Сущенко перед посольством РФ в Киеве установили баннер с его изображением. ФОТО

"Кремль пытался нам создать второй Иловайск, потому что в это время шли переговоры в Минске. Москва изо всех сил пыталась уничтожить украинскую армию, но ребята выстояли. Украинские военные вышли из Дебальцево, забрав с собой раненых, погибших и технику. Это были ожесточенные бои. Об этом надо помнить", - заявили активисты.

После пикета у памятного знака воинам АТО возле Одесской ОГА была проведена панихида по погибшим.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Чучело экс-ректора налоговой Мельника "накормили" взятками и сожгли под окнами суда. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/p3050936
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ліпше дійсно:згадати 2-е травня і спалити кацапа.
 показать весь комментарий
 
 
теперь, после событии в Сирии то ихтамнеты звучат как то особенно
 показать весь комментарий
 
 
От чучела пора переходить на живых кацапских обезьян.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Какая грозная акция - живот со смеху надорвать можно.
 показать весь комментарий
 
Одесситы в 2014 году тоже акцию по сожжению сепарской ваты проводили. Ты смеялся?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так а чего смеяться то??? Сограждане друг друга убивают. Как весело, правда где то за океаном, правда???
 показать весь комментарий
 
В первом посте ты такой озорной и веселый был, а тут вдруг загрустил и заговорил о гражданской войне и "заокеане". Вывел я тебя, кацап, на чистую воду..
 показать весь комментарий
 
 
Тролику, злізь з українського проксі. І можеш нічого не писати, твої роги та "капьіта" не сховаєш. Ви, кацапи, навіть не нація, а популяція "конгломерованих" тварин (чи комах). Що альфа-казьол вам накаже, те ви й робитимете. А у вихідні дні пісяєтеся від страху - "як так? Раніш нас фсє баялісь, а тепер?" P.S. Якщо твої комі-мокшанські родичі живуть на території України, порадь їм виправити метрики, нехай косять під бєларусів (якщо блондини) або під болгарів (якщо брюнети). Цілішими будуть.
 показать весь комментарий
 
 
Кацап, тебя Шо кадырка в 1999-м не дорезал? Активисты сожгли чучело российского оккупанта возле консульства РФ в Одессе - Цензор.НЕТ 322
 показать весь комментарий
 
 
ні, щоб взяти приклад з турків... там цілого посла відправили на той світ
 показать весь комментарий
 
 
Там в Одесі, Миколаєві, Харкові , херсоні... ще працювать і працювать... Причому патріотам, а не мінтам чи владі...
 показать весь комментарий
 
 
нужно котлы отопления патриотические "для ваты" изобрести!
 показать весь комментарий
 
 
Таке враження,що наша інтернаціональна влада на кацапур і працює.
 показать весь комментарий
 
 
да хватит пустые акции проводить ложили они на все болт , говорильня давно кончилась акции должны быть другие и называться акты справедливости а какие подумайте сами
 показать весь комментарий
 
Интересная эта страна Россия и никакой цивилизации там нет кроме Московии, колонии Московии напоминают ДИКИЙ ВОСТОК где проживают дикие "индейцы",которых не интересует свобода их общин,а только интересует дурманящий напиток "Боярка".Всё идёт к тому ,что скоро другие народы Мира пойдут на ДИКИЙ ВОСТОК,где будут истреблять пьяные "индейские" виды ,а некоторых будут вытеснять на дальний Север в резервации. Потом на этих землях построят большие города и назовут эту страну второй Америкой,а китайцы между соединёнными штатами построят хорошие дороги Активисты сожгли чучело российского оккупанта возле консульства РФ в Одессе - Цензор.НЕТ 1740
 показать весь комментарий
 
 
Символическая акция хорошо смотрится, нужно периодически проводить, тем более, что поводов более, чем достаточно.
 показать весь комментарий
 
 
Семен Семенченко с David Sakvarelidze и еще 21.
7 ч ·

Коротко по вчорашнім подіям. Тiльки факти.
------------
1. Інформація про те, що 37 донбасівців »затримали як злочинців» - брехня. 33 з них того ж вечора відпустили, не висунувши жодної підозри. Офіційно їх "ніхто не бив" і "не затримував". Їх нібито «запросили в якості свідків для дачі пояснень". Навіщо було брехати що вони злочинці. якщо до них немає претензій? Навіщо було по звірячому нападати "семеро на одного"?
-------------
2. Інформація про те, що під Солом'янським судом було вилучено «бойові гранати і нелегальна вогнепальна зброя» - брехня. На фотографії - предмет схожий на пластмасову "гранату з горохом" для ігор у пейнтбол (яка невідомо кому належить). Зброя, яка була вилучена у Олександра Федорченко «Бреста» - його нагородний пістолет, на носіння і володіння яким в нього є дозвіл. Навіщо добровольцям офіційно зареєстрована зброя? Вони прекрасно пам'ятають долю Аміни Окуевой, а так само десятків інших добровольців убитих, побитих, підірваних, викрадених за останні роки в Україні. Або хтось вважає що право на носіння зброї в Україні має тільки Пашинський?
Про "Бреста" - http://bit.ly/2Byqymz
------------
3. Інформація про те, що Олександр Федорченко «Брест» "стріляв у поліцейських" - брехня. На нього було скоєно напад, його повалили на землю, били, крутили руки більше десятка "космонавтів". Побачивши у «Бреста» пістолет в одязі, "космонавти" спробували його забрати. З положення «лежачи на землі", під час боротьби, було зроблено два постріли в бордюр. Ось відео цього моменту (з 1:03).
http://bit.ly/2o8zKWg
Ось те ж саме з іншого ракурсу
http://bit.ly/2o3izpI (з 0:42)
-------------
4. Інформація про те, що активісти Руху Визволення прийшли під Солом'янський суд "порушувати порядок" або що-небудь захоплювати - брехня. Добровольці були обурені поведінкою тітушек Труханова, тиском на суд, а так само бездіяльністю поліції, яку ця ситуація, мабуть, абсолютно влаштовувала.
Відео - http://bit.ly/2CozNSY
Побиття киян тітуханамі в суді над Трухановим
http://bit.ly/2BvtBf0
------------
5. Після того як було випущено 33 «свідка» з численними гематомами, струсами, забоями, підозру було пред'явлено чотирьом добровольцям. Це Николай Чудовский, доброволець «Донбасу», позивний «Чудо». Командир штурмової роти «Айдара» Бача Володимир Хитрич
позивний «Бача». Грузинський доброволець Лука Чхетія і Олександр Брест Федорченко, позивний «Брест». Суди про обранню запобіжного заходу будуть у понеділок. І ми зробимо їх максимально публічними.
------------
6. Жодна Труханівська ТІТУШКА не була затримана жодному співробітнику НацПоліціі, якi били свідків, не було пред'явлено підозри, громадянин РФ Труханів тріумфально був відпущений Солом'янським судом без усяких застав.
------------
18 лютого 2018 року о 12:00 зустрічаємося в парку ім.Шевченка і йдемо на Майдан Незалежності. Влада поводиться зі своїми громадянами саме так, як ці громадяни їй дозволяють. Сподіваємося побачити в цей день на площі багато вільних українців, які пам'ятають, заради чого загинула Небесна Сотня.
До зустрічі!
Активисты сожгли чучело российского оккупанта возле консульства РФ в Одессе - Цензор.НЕТ 6240

 показать весь комментарий
 
 
це було вчора? - брехня....
це були події? - брехня...
все брехня....
 показать весь комментарий
 
ватники решили самоликвидироваться во все дни календаря :
горит корабль ТОФ РФ "Маршал Шапошников" (видео)
https://oleg-leusenko.livejournal.com/8847372.html
 показать весь комментарий
 
Труха, по согласованию с педрой липецким, несколько лет назад организовал так называемую "Муниципальную охрану", где за счет бюджета Одессы содержит титушек - боевиков из антимайдана, с Куликова поля, которые избивали битами журналистов под ОДА в феврале 14-го года, устраивали руцкий мир в Одессе, избивали и убивали патриотов 2-го мая 2014.
Теперь это его частная легализированная армия которую содержат одесситы.
Так шо, он уже давно подготовился.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ото да, ото активiсти. перемогли оккупанта. гарно пуш челенч, ото хлопцi. Чого морди закрили?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАктивисты сожгли чучело российского оккупанта возле консульства РФ в Одессе. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх