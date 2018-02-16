 Активисты сожгли чучело российского оккупанта возле консульства РФ в Одессе. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Акция состоялася возле здания Генконсульства РФ, расположенного на Гагаринском плато. Активисты пришли с плакатами: "Россияне, хватит врать и убивать!", "Россия – это терроризм", "Путин – убийца детей" и пр. Также они держали большую черную растяжку с оранжевой надписью: "Оккупантам – смерть".

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Участники принесли с собой чучело в человеческий рост, облаченное в камуфляж, к которому прикрепили российский триколор и георгиевскую ленту. Заявив, что это "оккупант", ему отрубили голову, затем облили горючей смесью и подожгли.







Как отметили организаторы акции, пикет посвящен третьей годовщине боев под Дебальцево, где в течение месяца с 18 января по 18 февраля 2015 года погибли и пропали без вести более 250 украинских военных.

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"Кремль пытался нам создать второй Иловайск, потому что в это время шли переговоры в Минске. Москва изо всех сил пыталась уничтожить украинскую армию, но ребята выстояли. Украинские военные вышли из Дебальцево, забрав с собой раненых, погибших и технику. Это были ожесточенные бои. Об этом надо помнить", - заявили активисты.

После пикета у памятного знака воинам АТО возле Одесской ОГА была проведена панихида по погибшим.

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