 Активисты сожгли чучело российского оккупанта возле консульства РФ в Одессе. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Акция состоялася возле здания Генконсульства РФ, расположенного на Гагаринском плато. Активисты пришли с плакатами: "Россияне, хватит врать и убивать!", "Россия – это терроризм", "Путин – убийца детей" и пр. Также они держали большую черную растяжку с оранжевой надписью: "Оккупантам – смерть".
Участники принесли с собой чучело в человеческий рост, облаченное в камуфляж, к которому прикрепили российский триколор и георгиевскую ленту. Заявив, что это "оккупант", ему отрубили голову, затем облили горючей смесью и подожгли.
Как отметили организаторы акции, пикет посвящен третьей годовщине боев под Дебальцево, где в течение месяца с 18 января по 18 февраля 2015 года погибли и пропали без вести более 250 украинских военных.
"Кремль пытался нам создать второй Иловайск, потому что в это время шли переговоры в Минске. Москва изо всех сил пыталась уничтожить украинскую армию, но ребята выстояли. Украинские военные вышли из Дебальцево, забрав с собой раненых, погибших и технику. Это были ожесточенные бои. Об этом надо помнить", - заявили активисты.
После пикета у памятного знака воинам АТО возле Одесской ОГА была проведена панихида по погибшим.
7 ч ·
Коротко по вчорашнім подіям. Тiльки факти.
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1. Інформація про те, що 37 донбасівців »затримали як злочинців» - брехня. 33 з них того ж вечора відпустили, не висунувши жодної підозри. Офіційно їх "ніхто не бив" і "не затримував". Їх нібито «запросили в якості свідків для дачі пояснень". Навіщо було брехати що вони злочинці. якщо до них немає претензій? Навіщо було по звірячому нападати "семеро на одного"?
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2. Інформація про те, що під Солом'янським судом було вилучено «бойові гранати і нелегальна вогнепальна зброя» - брехня. На фотографії - предмет схожий на пластмасову "гранату з горохом" для ігор у пейнтбол (яка невідомо кому належить). Зброя, яка була вилучена у Олександра Федорченко «Бреста» - його нагородний пістолет, на носіння і володіння яким в нього є дозвіл. Навіщо добровольцям офіційно зареєстрована зброя? Вони прекрасно пам'ятають долю Аміни Окуевой, а так само десятків інших добровольців убитих, побитих, підірваних, викрадених за останні роки в Україні. Або хтось вважає що право на носіння зброї в Україні має тільки Пашинський?
Про "Бреста" - http://bit.ly/2Byqymz
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3. Інформація про те, що Олександр Федорченко «Брест» "стріляв у поліцейських" - брехня. На нього було скоєно напад, його повалили на землю, били, крутили руки більше десятка "космонавтів". Побачивши у «Бреста» пістолет в одязі, "космонавти" спробували його забрати. З положення «лежачи на землі", під час боротьби, було зроблено два постріли в бордюр. Ось відео цього моменту (з 1:03).
http://bit.ly/2o8zKWg
Ось те ж саме з іншого ракурсу
http://bit.ly/2o3izpI (з 0:42)
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4. Інформація про те, що активісти Руху Визволення прийшли під Солом'янський суд "порушувати порядок" або що-небудь захоплювати - брехня. Добровольці були обурені поведінкою тітушек Труханова, тиском на суд, а так само бездіяльністю поліції, яку ця ситуація, мабуть, абсолютно влаштовувала.
Відео - http://bit.ly/2CozNSY
Побиття киян тітуханамі в суді над Трухановим
http://bit.ly/2BvtBf0
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5. Після того як було випущено 33 «свідка» з численними гематомами, струсами, забоями, підозру було пред'явлено чотирьом добровольцям. Це Николай Чудовский, доброволець «Донбасу», позивний «Чудо». Командир штурмової роти «Айдара» Бача Володимир Хитрич
позивний «Бача». Грузинський доброволець Лука Чхетія і Олександр Брест Федорченко, позивний «Брест». Суди про обранню запобіжного заходу будуть у понеділок. І ми зробимо їх максимально публічними.
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6. Жодна Труханівська ТІТУШКА не була затримана жодному співробітнику НацПоліціі, якi били свідків, не було пред'явлено підозри, громадянин РФ Труханів тріумфально був відпущений Солом'янським судом без усяких застав.
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18 лютого 2018 року о 12:00 зустрічаємося в парку ім.Шевченка і йдемо на Майдан Незалежності. Влада поводиться зі своїми громадянами саме так, як ці громадяни їй дозволяють. Сподіваємося побачити в цей день на площі багато вільних українців, які пам'ятають, заради чого загинула Небесна Сотня.
До зустрічі!
це були події? - брехня...
все брехня....
горит корабль ТОФ РФ "Маршал Шапошников" (видео)
https://oleg-leusenko.livejournal.com/8847372.html
Теперь это его частная легализированная армия которую содержат одесситы.
Так шо, он уже давно подготовился.