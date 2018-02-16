 12 человек пострадали в результате ДТП с участием двух маршруток в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
По предварительной информации обе маршрутки двигались в попутном направлении. Вероятно, один из водителей "подрезал" другого - и автобус столкнулся с электроопорой, другое транспортное средство выехал на тротуар и врезалось в дерево.
В настоящее время установлено, что в ДТП всего пострадало 12 человек. Двух из них доставили в больницу с серьезными травмами, еще десятерым помощь оказали без госпитализации.
на спуске асфальт шо стекло...
а шо такое зим.резина...власники этих скотовозов и не знают
+ оно едет и дребезжит шо комбайн на издохе...тех осмотр скотовоза это тоже из мира фантастики
Таким и складской погрузчик нельзя доверять, не то что пассажирский автобус.