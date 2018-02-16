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Все про:ДТП (4673) Киев (15366) маршрутки (327) Нацполиция (6913)

 12 человек пострадали в результате ДТП с участием двух маршруток в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Киеве на улице Телиги произошло ДТП с участием двух маршруток в результате которого пострадало 12 человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По предварительной информации обе маршрутки двигались в попутном направлении. Вероятно, один из водителей "подрезал" другого - и автобус столкнулся с электроопорой, другое транспортное средство выехал на тротуар и врезалось в дерево.

12 человек пострадали в результате ДТП с участием двух маршруток в Киеве, - Нацполиция 01

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12 человек пострадали в результате ДТП с участием двух маршруток в Киеве, - Нацполиция 02

В настоящее время установлено, что в ДТП всего пострадало 12 человек. Двух из них доставили в больницу с серьезными травмами, еще десятерым помощь оказали без госпитализации.

12 человек пострадали в результате ДТП с участием двух маршруток в Киеве, - Нацполиция 03

Также смотрите: Автоцистерна с 30 тоннами спирта перевернулась на Киевщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

12 человек пострадали в результате ДТП с участием двух маршруток в Киеве, - Нацполиция 04

Источник: https://censor.net.ua/p3050928
 
 
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Не удивлен, учитывая кто за рулем этих маршруток !
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И еще "Богданисты" очень любят наперегонки полетать - кто первый на остановку за пассажиром.
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тока шо мимо проходил...
на спуске асфальт шо стекло...
а шо такое зим.резина...власники этих скотовозов и не знают
+ оно едет и дребезжит шо комбайн на издохе...тех осмотр скотовоза это тоже из мира фантастики
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Неадекватов на работу набирают.
Таким и складской погрузчик нельзя доверять, не то что пассажирский автобус.
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Вот результат гонки , за каждым пассажиром , главное для этих водил , перехватить клиента у других . Широкая дорога , по три полосы в каждом направлении , асфальт осенью на этом участке положили , не бугорка не ямки , правда спуск . Куда нужно было лететь?
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Не дивно. Ціх потвор ніхто не контролює. КМДА знімає бабло і все.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия12 человек пострадали в результате ДТП с участием двух маршруток в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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