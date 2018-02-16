 Начальник отделения полиции и чиновник РГА одного из райцентров Днепропетровщины попались на взятке 1 тыс. долл., - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Должностные лица требовали 1 тысячу долларов от жителя районного центра за непривлечение его родственника к уголовной ответственности якобы за хранение наркотиков.
Оперативники спецслужбы "взяли" полицейского в автомобиле после получения первой части взятки в размере 500 долларов, чиновник райгосадминистрации был задержан на рабочем месте.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленники задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении им о подозрении в совершении преступления.
ПЕТЯ РАДУЕТСЯ, сидит и указы всякие пишет до ночи, аж до утра, ножки в экстазе стучат, ебало посвистывает. Сходка ворья у него сегодня под АП - все топкоррупционеры сегодня гуляют в АП.
Все отвественные за коррупционные связы и смотрящие за регулярными суточными 10 млн поступлениями в АП секретутки вешаются от победы.
ЮГА ГАДУЕТСЯ, с такого счастья можно и в запой на месяц и не просыхать.
Рейдерская кабмин-группа Гроймана пробила последний рубеж(упирающего романова) к сопротивлению к сжиранию антонова, южмаша, укрооборонпрома. Теперь это все ждет смерть.
При романове показатели росли, росли зарплаты у несколько сотен предприятий, многие предприятия начали платить по 15тысгрн, Луч более 20тыс начал платить.
Теперь все это будет уничтожено кабмин-мафией гроймана.
ГРОЙМАНА РАДУЕТСЯ и все его преступные поддельники.
Пограничники со другими охранными структурами коррупционеров(сбу-хуебу и пр) по беспределу выдавили последнюю опасность коррупционеров- саакашвилли.
Теперь у коррупционеров наступит СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ и нескончаемая взлетная полоса вечного рейдер-КОРРУПЦИОННОГО СЧАСТЬЯ.
И этот день войдет как ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ ПОБЕД КОРРУПЦИОНЕРОВ. Украине теперь они точно пиздец приделают, заворуют досмерти. Народу теперь гарантируется воду и хлеб.
ПОРОХОБОТЫ ПОУБИВАЮТСЯ СО СЧАСТЬЯ - теперь им даже контракты на регулярной основе оформят.
Теперь коррупционеры заживут...А народ полностью захиреет.
СЛАВА КОРРУПИЦИОНЕРАМ. 12 февраля у них национальный праздник с одеяльными клетчастыми флагами.
Коррупционеры и хуйло - два свирепых врага народа.
У коррупционеров сегодня великая победа - 12 ФЕВРАЛЯ 2018 года МЕСТО В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ЖИРНЫМ ЖРИФТОМ.
Чтоб они все сдохли...
аминь нах.
УАЗи змінили - кіотські гібриди.
Та,як поміняти мєнтовскії морди
Аваковські воші,й дніпровські гниди?