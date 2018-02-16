 Начальник отделения полиции и чиновник РГА одного из райцентров Днепропетровщины попались на взятке 1 тыс. долл., - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Должностные лица требовали 1 тысячу долларов от жителя районного центра за непривлечение его родственника к уголовной ответственности якобы за хранение наркотиков.

Оперативники спецслужбы "взяли" полицейского в автомобиле после получения первой части взятки в размере 500 долларов, чиновник райгосадминистрации был задержан на рабочем месте.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оперативник уголовного розыска задержан в Умани на взятке 2 тыс. долл., - СБУ. ФОТОрепортаж

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленники задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении им о подозрении в совершении преступления.

Смотрите: Сотрудник полиции задержан в Запорожской области при получении 15 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО