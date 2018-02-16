 Полторак вручил награды бойцам 46-го отдельного батальона спецназначения "Донбасс-Украина". ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Глава оборонного ведомства наградил 168 военнослужащих подразделения ведомственными наградами и премиями.

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"От имени Президента Украины - Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, членов коллегии Минобороны, Генерального штаба ВС Украины и от себя лично поздравляю военнослужащих 46-го отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина", в составе 54 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток" с третьей годовщиной со дня создания, - сказал во время награждения военнослужащих Полторак.

"Военнослужащие этого подразделения, сделали очень много для нашей страны. Немало бойцов потеряли свое здоровье, есть в подразделении и потери, и мы никогда не забудем героизма наших побратимов. Благодарю вас за ваше мужество и патриотизм, самоотдачу и любовь к Украине", - подчеркнул министр.

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