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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Полторак вручил награды бойцам 46-го отдельного батальона спецназначения "Донбасс-Украина". ФОТОрепортаж

Сегодня, 16 февраля, во время рабочей поездки в район проведения АТО министр обороны Украины Степан Полторак поздравил военнослужащих 46-го отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина" в составе 54 отдельной механизированной бригады с третьей годовщиной со дня создания.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Глава оборонного ведомства наградил 168 военнослужащих подразделения ведомственными наградами и премиями.

Полторак вручил награды бойцам 46-го отдельного батальона спецназначения Донбасс-Украина 01

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"От имени Президента Украины - Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, членов коллегии Минобороны, Генерального штаба ВС Украины и от себя лично поздравляю военнослужащих 46-го отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина", в составе 54 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток" с третьей годовщиной со дня создания, - сказал во время награждения военнослужащих Полторак.

Полторак вручил награды бойцам 46-го отдельного батальона спецназначения Донбасс-Украина 02

"Военнослужащие этого подразделения, сделали очень много для нашей страны. Немало бойцов потеряли свое здоровье, есть в подразделении и потери, и мы никогда не забудем героизма наших побратимов. Благодарю вас за ваше мужество и патриотизм, самоотдачу и любовь к Украине", - подчеркнул министр.

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Полторак вручил награды бойцам 46-го отдельного батальона спецназначения Донбасс-Украина 03

Источник: https://censor.net.ua/p3050915
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
что смешного Андруша...?
сегодня 9-ть дней по твоим ихтамнетам - накатил ты боярочки и веселишься...)
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лучше бы по штуке баксов бы дал, или две. (по желанию, кто хочет мидаль, кто хочет Деньги)
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тебе никто не мешает перевести деньги для ребят - или нет...?\мешает что-то...?\
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луше в офшор, а ребятам грамоту. без базара выгодней.
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так переводи - тихо и без пыли...\и не базарь...\
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вот настоящий батальон "Донбасс", а не те ряженые клоуны по предводительством провокатора Семенченка
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провокатора звуть Дєрьмо Дєрьмєньчєнко
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Щось забагато народу навколо полтарака...Мабуть, відчуває повагу і пошану з боку свідомих і мужніх людей, які після кривавих боїв втратили острах і тепер здатні рубати правду прямо міжочі
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Не тот ли это "Донбас", которого собаковская титушня вчера под судом молотила?
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Не знаю я никаких "толстоопых семенов". Знаю Семена Семенченко, депутата от самой пронародной партии в Украине- Самопомочи. Того, кто имеет авторитет и которого поддерживают истинные патриоты "Донбасса".
А тебе, лобабот под чужим флажком, туда Полторак вручил награды бойцам 46-го отдельного батальона спецназначения "Донбасс-Украина" - Цензор.НЕТ 9022
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Ти як був хамлом, так ним і залишився. Я казав тобі що той твій хамський коментар ще наздожене тебе, ну а тепер не скіглі.
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Не знаю я никаких "толстоопых семенов". Знаю Семена Семенченко, депутата от самой пронародной партии в Украине- Самопомочи. Того, кто имеет авторитет и которого поддерживают истинные патриоты "Донбасса".
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так и будет, Украина будет чествовать своих героев, да и кто потерял конечности, те будет на полном содержание от страны - Слава Украине.
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Украина и чествует народных героев, а не этих ряженых.
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ордена, которые вручает Порошенко таким личностям как Охендовский , Герега , Атрошенко, обесценивают награды действительных героев...А лучшая награда для этих ребят - эта сильная страна , которая должна стоять за каждым из них...
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Согласен,но увы с совковыми хенералами нам это не светит.Можно иметь сколько угодно героев на передке,но если управляют ими совки,которым газоны подстриженые важнее ребят,ничего хорошего с этого не выйдет.
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наверно это страна должна стоять за сильными плечами воинов. Тогда и мир будет и спокойствие.
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Где учения против стратегических бомбардировщиков, которые вата гоняет в крыму.
Генштаб провоцирует хуйла напасть ничего неделаением.
Где вильха за 200 км от краницы, чтобы разбивать колоны на марше. Где новое зрк?
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Контратака, зачистка, отход по усмотрению.
Максимальное уничтожение ватной техники в тылу. Вильхой отстреливать колоны техники,
которые вата двигает по ордло
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПолторак вручил награды бойцам 46-го отдельного батальона спецназначения "Донбасс-Украина". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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