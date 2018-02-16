 Скандального экс-ректора налоговой Мельника заманивали в суд тележкой с деньгами, – активист. ФОТО

Об этом написал на странице в соцсети участник акции Геннадий Кроча, передают Украинские новости.
По словам Крочи, экс-ректор уже несколько раз игнорировал судебное заседание.
"Взяточник не явился! 16 февраля экс-ректор налоговой Петр Мельник не явился в Киево-Святошинского суда. Мы привлекали его, как могли – специально притащили тележку с деньгами. Но очевидно, одной тележки оказалось мало, и Мельник, которого судят за взяточничество, не пришел. Его адвокат попросил перенести заседание", – написал активист.
Кроча добавил, что в пятницу на судебное заседание также не пришел судья Лысенко, рассматривающий дело.
"Официально сослался на "болезнь", которая странным образом позволила ему рассмотреть 12 дел и отложить только единственную – дело экс-ректора Мельника. Странная болезнь у судьи Владислава Лысенко", – отметил активист.
Он также добавил, что вероятно дело затягивают сознательно.
"Мы убеждены – этот процесс сознательно затягивают. В следующий раз заседание запланировано на 20 февраля. Успеет вылечиться судья Лысенко? Сможем чем-то заманить Мельника в суд?", – отметил активист.
Кроча напомнил, что ранее Генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что в деле экс-ректора Петра Мельника Генпрокуратура готова пройти все инстанции для получения справедливого приговора по делу.
Как известно, бывшего ректора Национального университета государственной налоговой службы Петра Мельника судят за получение взятки в размере 120 тысяч гривен.
как мы видим - в политику он не лезет.
Вообщем-то ничего удивительного, в судьи берут только своих людей, остальных юристам путь туда закрыт. Судебная система в Украине это большой коррупционный клан, как было при Януковиче так и осталось. Но Петю и его барыг это вполне устраивает.
Когось приріжуть,когось пристрелять... може бітою чи каменем йобнуть. Похуй як в землю ляжуть. Але ляжуть...
Надіюсь стара і гнила кров буде спущена. Повністю... В гнійник ...