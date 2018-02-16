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Все про:Мельник (321) суд (20500) активист (438)

 Скандального экс-ректора налоговой Мельника заманивали в суд тележкой с деньгами, – активист. ФОТО

Активисты возле Киево-Святошинского суда пытались заманить тележкой "денег" на заседание экс-ректора налоговой Петра Мельника, которого судят за взяточничество.

Об этом написал на странице в соцсети участник акции Геннадий Кроча, передают Украинские новости.

 Смотрите: Чучело экс-ректора налоговой Мельника "накормили" взятками и сожгли под окнами суда. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

По словам Крочи, экс-ректор уже несколько раз игнорировал судебное заседание.

 "Взяточник не явился! 16 февраля экс-ректор налоговой Петр Мельник не явился в Киево-Святошинского суда. Мы привлекали его, как могли специально притащили тележку с деньгами. Но очевидно, одной тележки оказалось мало, и Мельник, которого судят за взяточничество, не пришел. Его адвокат попросил перенести заседание", написал активист.

Скандального экс-ректора налоговой Мельника заманивали в суд тележкой с деньгами, – активист 01

 Кроча добавил, что в пятницу на судебное заседание также не пришел судья Лысенко, рассматривающий дело.

 Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть доказательства, что Мельник лично давал указания о приватизации в пользу его семьи 4 тыс.кв.м, - Луценко не согласен с решением суда по экс-ректору

"Официально сослался на "болезнь", которая странным образом позволила ему рассмотреть 12 дел и отложить только единственную дело экс-ректора Мельника. Странная болезнь у судьи Владислава Лысенко", отметил активист.

Скандального экс-ректора налоговой Мельника заманивали в суд тележкой с деньгами, – активист 02

 Он также добавил, что вероятно дело затягивают сознательно.

 "Мы убеждены этот процесс сознательно затягивают. В следующий раз заседание запланировано на 20 февраля. Успеет вылечиться судья Лысенко? Сможем чем-то заманить Мельника в суд?", отметил активист.

 Кроча напомнил, что ранее Генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что в деле экс-ректора Петра Мельника Генпрокуратура готова пройти все инстанции для получения справедливого приговора по делу.

Как известно, бывшего ректора Национального университета государственной налоговой службы Петра Мельника судят за получение взятки в размере 120 тысяч гривен.

Источник: https://censor.net.ua/p3050910
 
 
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Мельник передал всю недвижимость вуза своей семье, хапал взятки и все на свободе, никак его не может суд осудить, а потому как сам коррупционный. А как известно ворон ворону глаз не выткнет.
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Он уже Луценко и Пети отстегнул.А теперь ждет амнистии.
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когда меля сбежал из Украины и после того как сменилась власть на барыгу, он уплатил 1 лям баксов "гаранту неприкосновенности" но с условием - не лезть в политику.
как мы видим - в политику он не лезет.
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По делу о хищениях его уже оправдали. А взятки это такая мелочб, даже убегать не будет
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у московии уже нет будущего вообще никакого. Так что кацап - запасайся ягелем
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И судья прям так "неожиданно" заболел..... Судей с каждым днем все больше, а толку все меньше. Как патриотов судить, так никаких проблем. А как рассматривать дела против коррупционеров и сепаров, так судьи сразу же начинают болеть, брать самоотводы, объявляют перерывы на несколько недель, выносят оправдательные или условно и т.д.

Вообщем-то ничего удивительного, в судьи берут только своих людей, остальных юристам путь туда закрыт. Судебная система в Украине это большой коррупционный клан, как было при Януковиче так и осталось. Но Петю и его барыг это вполне устраивает.
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украинцам такая система нравится,все довольны,а ты агент кремля
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не згоден,як на мене після петіної судової "реформи" стало ще гірше адже ці судді-тварюки у херанта на гачку, а тому нахабніють дедалі більше намагаючись довести йому свою відданість
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да он уже в Майями ,скоро даст интервью что его хунта развела на бабки а дела не порешала
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Вы с етой тележкой с деньгами поосторожнее... Сейчас и на тележки с продуктами люди нападают...
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Сподіваюся цей суддівський саботаж в решті-решт призведе до вибухів судів Лінча, як над суддями- холуями рошенівського режиму, так і над підсудними і представниками влади бариг, що провели цю так звану реформу
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хто тобі цей Лінч? родич чи шо? що ти за нього руку тягнеш.
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Лінч - єдиний заступник, єдина надія українців після рошенівських "реформ". "Держава без незалежних і справедливих судів перетворюється на зграю злочинців". Схоже тебе, неАдекватик, це влаштовує
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я за модернову Україну. Але з такими, як ти її не побудуєш.
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Настане час, коли щось лусне... Не знаю що. Скоріш за все, ніхто це не почує. Але почнуть дохнуть як мухи ті, хто нині при владі, в судах, в парламенті і в інших кабінетах, похуй в яких, головне що получать по заслугах.
Когось приріжуть,когось пристрелять... може бітою чи каменем йобнуть. Похуй як в землю ляжуть. Але ляжуть...
Надіюсь стара і гнила кров буде спущена. Повністю... В гнійник ...
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Малолеток забыли (да помладше), тут бы он не_удержался бы. ПЕДОФИЛ-ВОР и на Свободе. (Украина - страна возможностей)
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСкандального экс-ректора налоговой Мельника заманивали в суд тележкой с деньгами, – активист. ФОТО
 
 
 
 
 
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