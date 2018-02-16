 Верховный Суд принял решение о пересчете пенсий бывшим работникам МВД с учетом денежного обеспечения полицейских

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала судья Верховного суда Наталья Коваленко.
"Первое образцовое решение Верховного Суда в составе коллегии судей Кассационного административного суда! Пенсионеры МВД имеют право на перерасчет пенсий с учетом денежного обеспечения полицейских", - написала она.
Решение Верховного Суда применяется ко всем аналогичным спорам в обязательном порядке.
15 декабря 2017 года новые редакции Хозяйственного процессуального кодекса, Гражданского процессуального кодекса и Кодекса административного судопроизводства вступили в силу. Одним из новшеств процессуальных кодексов является введение понятия "образцовое дело" и "типичное дело" для ускорения рассмотрения большого количества однотипных административных споров.
Согласно законодательству, если в производстве одного или нескольких административных судов находятся типичные административные дела, большое количество которых определяет целесообразность принятия образцового решения, суд, рассматривающий одно или более таких дел, может обратиться в Верховный Суд с данной просьбой.
В такой ситуации Верховный Суд рассматривает образцовое дело как суд первой инстанции.
Напомним, в последние месяцы в городах Украины на митинги вышли пенсионеры силовых структур, с требованием о пересчете пенсий.
Почему я не удивлен?
Хочешь пенсию иди в суд, пока так только для ментов.
а бабуська - укропчиком поторгует (если позволят копчики)
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Майдан переміг?
Але сподіваюсь, що у нашому ВАТАН все буде ХУБ.
Не втрачаймо сподівання, і боремося за перемогу.
А тут гроші, і не маленькі кошти, підуть тварюкам, про яких я вище все сказав.
З святом тебе учорашнім!
Будемо жити!
А воно завжди так: якщо щось толкове, то треба витратити здоров'я, сили і життя.
Без сторонньої допомоги.
Щиро бажаю наснаги в цій праці. Нехай вона нелегка і, здається, непомітна. Але її результати даються взнаки через роки.
Дай номер рахунку, на який можу перерахувати якусь копійку для клубу. Напиши мені в повідомленні в фейсбуку, я там під цими ж даними.
Коррупционные суды знают как работать с коррупционерами..... И ментов конечно они не обидели, одна шайка-лейка.
и чем это мусора лучше других граждан Украины?