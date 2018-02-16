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 Политика Украины
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Все про:Верховный Суд (533) МВД (7450) пенсионеры (591)

 Верховный Суд принял решение о пересчете пенсий бывшим работникам МВД с учетом денежного обеспечения полицейских

Кассационный административный суд Верховного Суда постановил пересчитать пенсии по искам в судах бывших сотрудников органов внутренних дел.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала судья Верховного суда Наталья Коваленко.

Также смотрите: Пенсии военнослужащих должны дифференцироваться в зависимости от выполнения задач в зоне АТО, - Рева. ВИДЕО

"Первое образцовое решение Верховного Суда в составе коллегии судей Кассационного административного суда! Пенсионеры МВД имеют право на перерасчет пенсий с учетом денежного обеспечения полицейских", - написала она.

Верховный Суд принял решение о пересчете пенсий бывшим работникам МВД с учетом денежного обеспечения полицейских 01

Решение Верховного Суда применяется ко всем аналогичным спорам в обязательном порядке.

15 декабря 2017 года новые редакции Хозяйственного процессуального кодекса, Гражданского процессуального кодекса и Кодекса административного судопроизводства вступили в силу. Одним из новшеств процессуальных кодексов является введение понятия "образцовое дело" и "типичное дело" для ускорения рассмотрения большого количества однотипных административных споров.

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Согласно законодательству, если в производстве одного или нескольких административных судов находятся типичные административные дела, большое количество которых определяет целесообразность принятия образцового решения, суд, рассматривающий одно или более таких дел, может обратиться в Верховный Суд с данной просьбой.

В такой ситуации Верховный Суд рассматривает образцовое дело как суд первой инстанции.

Напомним, в последние месяцы в городах Украины на митинги вышли пенсионеры силовых структур, с требованием о пересчете пенсий.

Источник: https://censor.net.ua/p3050902
 
 
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Мусора барыжной своре еще понадобятся. Уверен, что терпение людей имеет предел.
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Нюню...Нужны скоро диктатуре будут.😎
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Первое решение админ.палаты верховного суда - и сразу в пользу ментов.
Почему я не удивлен?
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Это касается не только ментов, а всех военных пенсий, закон был один на всех. А рева так его с Гросей тормозил, и на кол сел! Как теперь он будет подрывать боеспособность и уверенность военным в завтрашнем дне? Что они доложат хозяевам? Душили,душили,, душили душили военных пенсионеров, а они выживают, и не дают разувериться военным, что кучка Ревоподобных, их пенсии лишит.

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Ты идиот? Это совковые гирои воду мутят!
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и то не всех ментов, а тех кто подал аналогичные иски в суд!
Хочешь пенсию иди в суд, пока так только для ментов.
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еще Вехняя Палата есть ...это еще не все
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Так це члени його круга, чи круги його члена? Верховний Суд ухвалив рішення про перерахунок пенсій колишнім працівникам МВС з урахуванням грошового забезпечення поліцейських - Цензор.НЕТ 1417
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И тут всё начнётся как с детьми войны! Все срочно за некоторую мзду адвокатам, пишущим заявление типовое, завалят суды Украины!
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и чернобыльцам.... и ветеранам и участникам... и героям и кавалерам...
а бабуська - укропчиком поторгует (если позволят копчики)
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это точно , решение есть денег нет...... разведут как котят платить в Суды бабло на сбор
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ПС ...Там потрібно до 43 лярдів .(для військових та мусарн і+ прокурва та судді ) .Це при дефіциту пенсійного під 140 лярдів !!!
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Суди и прокуроры по другому закону и им уже закон принят , судьям тысячь до 100 пенсии, а прокурорам чуть меньше. Они не военные, а служащие.
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Напередодні річниці Майдану !!.
..
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....
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я робила дояркою й годувала всю цю ментовську свору а чому мені не перераховують пенсію адже зраз заробітки в десятки раз більші ніж 15 років тому
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Большие пенсии у чинуш, судей, прокуроров. Сейчас ментов начали ублажать. А народу как всегда фиг да маленько.
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Да успокойтесь... Во первых,это тока для тех,кто подал в суд(!!!!) Таких немного. И во вторых. Знаем мы эти решения. Ответ-в настоящее время денехх нет,как тока будут-сразу и возместим. Так шта цирк продолжается. Главное-судьям поднять,шоб ублюдков на поруки отпускали... Вообщем-ЗВИЗДИТЕ ЕСЧОООООООООО
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Це в Україні з давних давен заведено. Тепер я розумію, чому селяни панські маєтки палили та з вилами та косами на майданах збирались....
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Мы всё проссали когда не дали ответку за Сашка Білого...
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Це тім самим ментам, що кришевали бандтитів в девʼяностих, які за гроші продадуть мати рідну? Скільки процентів ментів в Криму підтримали паРашу? Всі! Посилання.
Майдан переміг?
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Рафік, салам. Мені теж гірко усвідомлювати, що Майдан переможений.
Але сподіваюсь, що у нашому ВАТАН все буде ХУБ.
Не втрачаймо сподівання, і боремося за перемогу.
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Малейкум ассалам! Прикро, дуже прикро все це бачити. Я зараз при аероклубі веду бойову підготовку з майбутніми десантниками. У нас чудова молодь- дійсні патріоти. Багато на що не вистачає коштів, інколи важливі речи пояснюю на пальцях...
А тут гроші, і не маленькі кошти, підуть тварюкам, про яких я вище все сказав.
З святом тебе учорашнім!
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Ташакор, бача. І тобі усіх гараздів!
Будемо жити!
А воно завжди так: якщо щось толкове, то треба витратити здоров'я, сили і життя.
Без сторонньої допомоги.
Щиро бажаю наснаги в цій праці. Нехай вона нелегка і, здається, непомітна. Але її результати даються взнаки через роки.
Дай номер рахунку, на який можу перерахувати якусь копійку для клубу. Напиши мені в повідомленні в фейсбуку, я там під цими ж даними.
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а бабушка моя про..шив 55 лет не заслужила повышения пенсии?или 22 грн что вы бл.ди подняли вы считаете нормальным???!!!!!!!!
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У нас менты они всегда преданно как цепные псы служили и служат но не народу Украины, а любой даже бандитской власти. Власти которая всегда подбрасывает им косточки со своего барского стола чтобы они преданно служили и и охраняли эту преступную власть..
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Ничего удивительного,мусора петрухе еще очень пригодятся,причем скоро Верховный Суд принял решение о пересчете пенсий бывшим работникам МВД с учетом денежного обеспечения полицейских - Цензор.НЕТ 553.
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Долбаный суд оставил на свободе Труханова, чтобы он смог все порешать с подельниками и свидетелями и развалить дело.

Коррупционные суды знают как работать с коррупционерами..... И ментов конечно они не обидели, одна шайка-лейка.
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вы думаете, что это решения суда Гройсман будет выполнят - НЕ ДУМАЮ(((((
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Будет ,иначе кто будет их маетки охранять.Воно может лекарства не оплатить,по программе доступни лики,субсидии,но мусоров обидеть,это не по панятиям)))
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Вот же демократы хреновы в Украине )) а в расии когда милицию в полицию переименовывали.. то как раз с той целью, что б бывшим ментам платить по старому кто на пенсии, а полиции уже больше))
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Если повышают зарплаты мусорам и учителям значит скоро выборы. Интересно что власти насрать на остальных людей не относящихся к етой касте.
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А когда примут решение о пересчете пенсий бывшим токарям?
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Слесарям, электрикам, фрезеровщикам, литейщикам, формовщикам... Или это - "прочее быдло"? Но виртухаям - это святое!
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погодь, "Закон" об оружие как таковом еще с 92 висит, а ты токари(((
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Мусора все 26 лет независимости способствовали разрушению права и законности в Украине. Их поголовно нужно лишать пенсий, а не им поднимать.
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Ну, от і черговий посил мусорам: за убивства на Майдані - підвищення пенсій, за війну в окопах - хer на рило.
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воровал, отжимал, брал взятки - на тебе пенсию.. работал в поле или на заводе - на тебе мизерную субсидию
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прикольно, мусоров прикармливают. видать чует офшоренко и его правящие гниды , что начинает попахивать жаренным. Верховний Суд ухвалив рішення про перерахунок пенсій колишнім працівникам МВС з урахуванням грошового забезпечення поліцейських - Цензор.НЕТ 9163 а почему это мусорам то пересчитывают , а остальным?
и чем это мусора лучше других граждан Украины?
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Ну, если быдлу ещё лет пять до пенсии добавить то, можно и ментам бабки найти на пенсии.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВерховный Суд принял решение о пересчете пенсий бывшим работникам МВД с учетом денежного обеспечения полицейских
 
 
 
 
 
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