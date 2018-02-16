 Верховный Суд принял решение о пересчете пенсий бывшим работникам МВД с учетом денежного обеспечения полицейских

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала судья Верховного суда Наталья Коваленко.

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"Первое образцовое решение Верховного Суда в составе коллегии судей Кассационного административного суда! Пенсионеры МВД имеют право на перерасчет пенсий с учетом денежного обеспечения полицейских", - написала она.

Решение Верховного Суда применяется ко всем аналогичным спорам в обязательном порядке.



15 декабря 2017 года новые редакции Хозяйственного процессуального кодекса, Гражданского процессуального кодекса и Кодекса административного судопроизводства вступили в силу. Одним из новшеств процессуальных кодексов является введение понятия "образцовое дело" и "типичное дело" для ускорения рассмотрения большого количества однотипных административных споров.

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Согласно законодательству, если в производстве одного или нескольких административных судов находятся типичные административные дела, большое количество которых определяет целесообразность принятия образцового решения, суд, рассматривающий одно или более таких дел, может обратиться в Верховный Суд с данной просьбой.



В такой ситуации Верховный Суд рассматривает образцовое дело как суд первой инстанции.

Напомним, в последние месяцы в городах Украины на митинги вышли пенсионеры силовых структур, с требованием о пересчете пенсий.