 Переговоры завершены, но не окончены, - Розенко после встречи с вице-премьером Польши по "историческому" закону. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Переговоры завершены. Но не окончены. Подняли ряд важных для украино-польских отношений вопросов: угрозы нового закона, права украинцев Польши, восстановление разрушенных памятников, проведение совместных мероприятий: конференций, поисковых робот", - написал украинский вице-премьер.

"Диалог и совместная работа будет продолжена", - добавил П.Розенко на своей странице в Фейсбук и отметил, что Украина будет рада видеть П.Глинского с визитом в Киеве.

Позже, на пресс-конференции украинский вице-премьер выразил оптимизм относительно дальнейших переговоров, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы, безусловно, позитивно оцениваем попытки польских властей разъяснить ситуацию (по закону "Об Институте национальной памяти)", - сказал П.Розенко.

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В то же время он отметил, что украинская делегация донесла польской стороне свою обеспокоенность в связи с принятием данного документа.

Кроме того, П.Розенко подчеркнул, что Украина готова предоставить экспертную помощь по подготовке изменений в данный закон, в случае такого решения Польши.

"Обсуждался также вопрос ограничения въезда в Польшу некоторых украинских граждан", - добавил вице-премьер.

Как сообщалось, П.Розенко в ходе визита в Польшу надеется снять напряжение в исторических вопросах между двумя странами.

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.

6 февраля Анжей Дуда подписал скандальный закон.