 Переговоры завершены, но не окончены, - Розенко после встречи с вице-премьером Польши по "историческому" закону. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Переговоры завершены. Но не окончены. Подняли ряд важных для украино-польских отношений вопросов: угрозы нового закона, права украинцев Польши, восстановление разрушенных памятников, проведение совместных мероприятий: конференций, поисковых робот", - написал украинский вице-премьер.
"Диалог и совместная работа будет продолжена", - добавил П.Розенко на своей странице в Фейсбук и отметил, что Украина будет рада видеть П.Глинского с визитом в Киеве.
Позже, на пресс-конференции украинский вице-премьер выразил оптимизм относительно дальнейших переговоров, сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы, безусловно, позитивно оцениваем попытки польских властей разъяснить ситуацию (по закону "Об Институте национальной памяти)", - сказал П.Розенко.
В то же время он отметил, что украинская делегация донесла польской стороне свою обеспокоенность в связи с принятием данного документа.
Кроме того, П.Розенко подчеркнул, что Украина готова предоставить экспертную помощь по подготовке изменений в данный закон, в случае такого решения Польши.
"Обсуждался также вопрос ограничения въезда в Польшу некоторых украинских граждан", - добавил вице-премьер.
Как сообщалось, П.Розенко в ходе визита в Польшу надеется снять напряжение в исторических вопросах между двумя странами.
Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.
Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".
В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.
Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.
6 февраля Анжей Дуда подписал скандальный закон.
Польша испугалась собственного закона, дело дойдет до суда
Украинцев, которые хотят жить в Польше по карте поляка, спрашивают о Бандере.
Граждан Украины, которые имеют польское происхождение и хотят получить вид на жительство в Польше, спрашивают об их отношении к Степану Бандере и УПА.
Об этом сообщает RP.pl. со ссылкой на польский телеканал Superstacja.
Как известно, право на получение вида на жительство дает, среди прочего, карта поляка - документ, подтверждающий польские корни заявителя. Именно для тех, кто подается на получение вида на жительство по карте поляка, действуют новые правила.
Если аппликант колеблется или недостаточно четко высказывается по этим вопросам, то заявка отклоняется. Сообщается, что такую информацию подтвердила лидер организации «Евромайдан Варшава» Наталья Панченко. По словам Панченко, таким образом создаются возможности для манипуляций и злоупотреблений со стороны должностных лиц, которые анализируют ответ заявителя.
«Люди имеют документы, подтверждающие их происхождение, однако если они недостаточно решительны в своем ответе относительно Бандеры - то тогда до свидания Польша», - рассказала она.
Сообщается, что один заявитель получил отказ, хотя его деды и отец имели польское гражданство.
http://hvylya.net/news/digest/smi-ukraintsev-kotoryie-hotyat-zhit-v-polshe-po-karte-polyaka-sprashivayut-o-bandere.html
Вы знаете польский? Читали тот закон?
Польша призывает соотечественников, которые проживают в других странах, сообщать в официальные органы об антипольских высказываниях. Письма с соответствующим призывом во все посольства и консульства Польши разослал глава польского Сената Станислав Карчевский, сообщает NDR.
«Пожалуйста, документируйте любые антипольские высказывания, заявления и мнения, которые вредят нам, и реагируйте на них. Сообщите нашим посольствам, консульствам и почетным консульствам о любой клевете, влияющей на репутацию Польши», - призвал он.
Отмечается, что основой для написания письма является спорный закон о Холокосте. Закон предусматривает штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.
Лидер польского Сената убежден, что поляки в Польше и за рубежом столкнулись с «болезненной, несправедливой и неподтвержденной формулировкой «польские лагеря смерти», а также с обвинениями, что Польша причастна к Холокосту. И отмечает:» Это является нарушением национального достоинства и гордости».
В то же время польский посол в Берлине Анджей Пшилебски заявил, что призыв документировать антипольские заявления и докладывать посольствам и консульствам, это «обычное задание дипломатического или консульского представительства».
https://inforesist.org/novosti-polshi-polyakov-prizvali-donosit-ob-antipolskih-zayavleniyah/