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 Политика Украины
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Все про:Институт нацпамяти (123) история (1366) Польша (4143) Розенко (545) Глинский (1)

 Переговоры завершены, но не окончены, - Розенко после встречи с вице-премьером Польши по "историческому" закону. ФОТО

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко после встречи вице-премьер-министром, министром культуры Польши Петром Глинским заявил, что диалог с Польшей будет продолжен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Переговоры завершены. Но не окончены. Подняли ряд важных для украино-польских отношений вопросов: угрозы нового закона, права украинцев Польши, восстановление разрушенных памятников, проведение совместных мероприятий: конференций, поисковых робот", - написал украинский вице-премьер.

"Диалог и совместная работа будет продолжена", - добавил П.Розенко на своей странице в Фейсбук и отметил, что Украина будет рада видеть П.Глинского с визитом в Киеве.

Позже, на пресс-конференции украинский вице-премьер выразил оптимизм относительно дальнейших переговоров, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы, безусловно, позитивно оцениваем попытки польских властей разъяснить ситуацию (по закону "Об Институте национальной памяти)", - сказал П.Розенко.

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В то же время он отметил, что украинская делегация донесла польской стороне свою обеспокоенность в связи с принятием данного документа.

Кроме того, П.Розенко подчеркнул, что Украина готова предоставить экспертную помощь по подготовке изменений в данный закон, в случае такого решения Польши.

"Обсуждался также вопрос ограничения въезда в Польшу некоторых украинских граждан", - добавил вице-премьер.

Переговоры завершены, но не окончены, - Розенко после встречи с вице-премьером Польши по историческому закону 01

Как сообщалось, П.Розенко в ходе визита в Польшу надеется снять напряжение в исторических вопросах между двумя странами.

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.

6 февраля Анжей Дуда подписал скандальный закон.

Источник: https://censor.net.ua/p3050898
 
 
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Паша так хто больше ест, Украинцы или Поляки?
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могу точно сказать,поляки едят более качественную еду,чем украинцы,которая к тому же гораздо вкуснее
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Брехня. Наше сало - вешч, а їхнє - фуфло.
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Дурко,ты одним салом питаешься ,сомневаюсь,что польские продукты вообще пробовал Переговоры завершены, но не окончены, - Розенко после встречи с вице-премьером Польши по "историческому" закону - Цензор.НЕТ 3972
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Вы проводили лабораторные экспертизы по супермаркетам Польши что настолько уверены в этом? Переговоры завершены, но не окончены, - Розенко после встречи с вице-премьером Польши по "историческому" закону - Цензор.НЕТ 1958
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Очень сомневаюсь. Складывается впечатление, что поляки резко переели белорусской картошки.
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Сравни объем лица премьера Польши и рожи Розенко
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в Украине проблем вагон,эти разборки с поляками только народ отвлекают
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Україна буде рада бачити Глинського з червоно чорним прапором в центрі Києва Переговоры завершены, но не окончены, - Розенко после встречи с вице-премьером Польши по "историческому" закону - Цензор.НЕТ 3684
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Розенко это внук председателя Госплана УССР? Как этот гадёныш мимо люстрации проскочил и какой гад пригрел его в Кабмине?
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действительно,отправили на переговоры толстую задницу,имеющую об истории Украины лишь смутные представления.
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Переговоры завершены, но не окончены, - Розенко после встречи с вице-премьером Польши по "историческому" закону - Цензор.НЕТ 1911завершены,но не окончены Переговоры завершены, но не окончены, - Розенко после встречи с вице-премьером Польши по "историческому" закону - Цензор.НЕТ 1911так на данный момент на чем остановились Переговоры завершены, но не окончены, - Розенко после встречи с вице-премьером Польши по "историческому" закону - Цензор.НЕТ 1911будем мы или поляки законы свои менять или отменять, или нет Переговоры завершены, но не окончены, - Розенко после встречи с вице-премьером Польши по "историческому" закону - Цензор.НЕТ 1911 Переговоры завершены, но не окончены, - Розенко после встречи с вице-премьером Польши по "историческому" закону - Цензор.НЕТ 9898
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Да поляки ипанулись окончательно...националисты у власти Польши это полезные идиоты хуйла путина...скоро так доковыряются что было там 75 лет назад, дойдет что и топор войны раскопают. Кремль только руки будет потирать.
Украинцев, которые хотят жить в Польше по карте поляка, спрашивают о Бандере.

Граждан Украины, которые имеют польское происхождение и хотят получить вид на жительство в Польше, спрашивают об их отношении к Степану Бандере и УПА.
Об этом сообщает RP.pl. со ссылкой на польский телеканал Superstacja.
Как известно, право на получение вида на жительство дает, среди прочего, карта поляка - документ, подтверждающий польские корни заявителя. Именно для тех, кто подается на получение вида на жительство по карте поляка, действуют новые правила.
Если аппликант колеблется или недостаточно четко высказывается по этим вопросам, то заявка отклоняется. Сообщается, что такую информацию подтвердила лидер организации «Евромайдан Варшава» Наталья Панченко. По словам Панченко, таким образом создаются возможности для манипуляций и злоупотреблений со стороны должностных лиц, которые анализируют ответ заявителя.
«Люди имеют документы, подтверждающие их происхождение, однако если они недостаточно решительны в своем ответе относительно Бандеры - то тогда до свидания Польша», - рассказала она.
Сообщается, что один заявитель получил отказ, хотя его деды и отец имели польское гражданство.
http://hvylya.net/news/digest/smi-ukraintsev-kotoryie-hotyat-zhit-v-polshe-po-karte-polyaka-sprashivayut-o-bandere.html
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Украина проводит переговоры с позиции государства поуши погрязшим в коррупции и с "соответствующим отношением" к нашей стороне!! Успех этих переговоров 0 !!!! Теперь порохосрань о Пете пару слов...это чмо пархатое должно по всей европе мотаться и поднимать голоса против строительства северного потока, я давно говорил чем это Украине угрожает...но с какими успехами мальдивская обезьяна поедет например в Германию чтоб предложить более выгодно инвестировать деньги в Украину? (Педалик Кличко пообещал лично охранять киевских инвесторов от разбойников и чиновников...хорошая реклама)
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Да куда оно уже поедет,если его гонят ото всюду сцаной тряпкой
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Без Вятровича это не переговоры, а сдача национальных интересов.
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Совершенно согласен,нужно было сразу выпустить Вятровича,что бы он на камыры порвал фото Пилсудского и сжог флаг бело красный
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Ваши фантазии не имеют ничего общего с реальностью, либо Вы его с кем-то путаете.
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Вятрович все что мог уже для нормализации отношений с Польшей сделал
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вятрович поднял вопрос. а то бы и дальше "кучмы просили выбачень у поляков" за внутренний польский гражданский конфликт...типа жители вроцлава(бреслау) должны каяться за зверства фашизма подобно жителям других немецких городов
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"Переговоры завершены. Но не окончены. " Кто ясно мыслит-тот ясно излагает...
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ЧТО вы обсуждаете?
Вы знаете польский? Читали тот закон?
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Поляков, живущих за границей, призвали доносить об антипольских заявлениях.

Польша призывает соотечественников, которые проживают в других странах, сообщать в официальные органы об антипольских высказываниях. Письма с соответствующим призывом во все посольства и консульства Польши разослал глава польского Сената Станислав Карчевский, сообщает NDR.
«Пожалуйста, документируйте любые антипольские высказывания, заявления и мнения, которые вредят нам, и реагируйте на них. Сообщите нашим посольствам, консульствам и почетным консульствам о любой клевете, влияющей на репутацию Польши», - призвал он.
Отмечается, что основой для написания письма является спорный закон о Холокосте. Закон предусматривает штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.
Лидер польского Сената убежден, что поляки в Польше и за рубежом столкнулись с «болезненной, несправедливой и неподтвержденной формулировкой «польские лагеря смерти», а также с обвинениями, что Польша причастна к Холокосту. И отмечает:» Это является нарушением национального достоинства и гордости».
В то же время польский посол в Берлине Анджей Пшилебски заявил, что призыв документировать антипольские заявления и докладывать посольствам и консульствам, это «обычное задание дипломатического или консульского представительства».
https://inforesist.org/novosti-polshi-polyakov-prizvali-donosit-ob-antipolskih-zayavleniyah/
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"Но несмотря на заверения о необходимости наладить диалог, Польша продолжает разрабатывать странные инициативы.Польша призывает соотечественников, проживающих за рубежом, сообщать официальные органы о антипольских заявлениях. Письмо с соответствующим призывом во все посольства и консульства Польши разослал глава польского Сената Станислав Карчевский."Пожалуйста, документируйте любые антипольские высказывания, заявления и мнения, которые вредят нам, и реагируйте на них. Сообщите нашим посольствам, консульствам и почетным консульствам о любой клевете, влияющей на репутацию Польши", - говорится в письме."
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Якщо від нас переговорники такі, як уся кабмінська шушара, то діло - швах.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПереговоры завершены, но не окончены, - Розенко после встречи с вице-премьером Польши по "историческому" закону. ФОТО
 
 
 
 
 
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