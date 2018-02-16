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 Фоторепортаж
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 Кентавры иностранных дел, валентинка от правительства, очищение от "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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Кентавры иностранных дел, валентинка от правительства, очищение от русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Художник Савраскин. "Кентавры иностранных дел"

Кентавры иностранных дел, валентинка от правительства, очищение от русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

За Путина, за Приходько, за Рыбку!

Кентавры иностранных дел, валентинка от правительства, очищение от русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Джеймс Ватокосец Сирийский

Кентавры иностранных дел, валентинка от правительства, очищение от русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Картина маслом

Кентавры иностранных дел, валентинка от правительства, очищение от русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Валентинка народу от правительства

Кентавры иностранных дел, валентинка от правительства, очищение от русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Валентинка от Укравтодора

Кентавры иностранных дел, валентинка от правительства, очищение от русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Радикальная валентинка

Кентавры иностранных дел, валентинка от правительства, очищение от русского мира. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Очищение от "русского мира"

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3050893
 
 
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А где про Петю, Гросю?
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Кентаври закордонних справ, валентинка від уряду, очищення від "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2332 Дмитрику, щось ти скурвився, за 30 сріблеників працювати почав??
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Перед валентинкой от автодора вроде. Там где булава немного видна. Хотя мне больше всего "послание" понравилось.
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Это ТАБУ)) Не раскачивайте лодку)) А то тот, чье имя нельзя называть-нападет и отожмет фсе наши покращення и рехвормы
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И импортозамещение, и санкции от которых вам только польза.
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выпускающего редактора этой новости по обьявлению взяли?
это по вашему юмор?
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А шо по твоему юмор???😀
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Ни одного жаба на действующею власть,короче зализ засчитан
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Икона Святого Ватокосца с изречением - блеск!
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Клёвые жабы

Вата, сепары и ольгино сильно бомбит от них
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У Юлиной секты и поклонников мученника Михаила подгорает
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В то время как российские ТУ-95 неслись к границе Украины отрабатывать бобмбардировку украинских городов, твой шоколадный поц отправлял соболезнования хуйлу и предлагал помощь в расследовании крушения АН-148.
Какие же вы порохоботы скудоумные.

З.Ы. Сравни международные рейтинги Грузии времён Михо, и рейтинги Украины с твоим шоколадным поцем.
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Скоро ты уже про "Секту Майдана" начнёшь хрюкать, касаб шооладный. А чего, теперь снова 2013, гуляй рыгонал.
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пипец - полная деградация Цензора.
Надеюсь что мимо Бутусова проходит, надеюсь что он гавном не стал...

Хотя - всех наклоняют - может и его уже просто наклонили...
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.до відома ЗАЦІКАВЛЕНИХ читачів і іноземних гостей ...

ВІТАЮ Всіх .. виказую щиру вдячність Дописувачам ЦН .. що ПОКИНУЛИ помийну ЯМУ .. тепер тут ТІЛЬКИ клопи фсб росії і ТРОЛІ мінсрець .. і ЗВЕРНІТЬ УВАГУ .. в що перетворився РЕСУРС ... так пане Ю.Бутусов .. звичайно давно відомо глибока ЗАКОНСЕРВОВАНІСТЬ .. а тепер ще і ПРОДАЖНІСТЬ ...
ШАНОВНІ .. покиньмо цю КЛОАКУ .. і залишимо цю "песочницю" .. НЕтреба утримувати рейтинг ресурсу - .. своєю ЗАНГАЖОВАНІСТЮ і продажністю Бутусов і Ко підтримують АнтиУкраїнські сили - фсб росії і олігархічний проект мінсрець ...
.. Основний Наш ресурс ФБ і Твіт .. куди це БИДЛО немає такого впливу .. ШАНУЙМОСЯ .. досить робити вигляд що ЦН .. якоби незалежна .. це на сьогодні САМА брудна жовто-коричнева ..
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...из "послания к сибирским еб.еням"... Кентаври закордонних справ, валентинка від уряду, очищення від "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1418 Кентаври закордонних справ, валентинка від уряду, очищення від "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1418 Кентаври закордонних справ, валентинка від уряду, очищення від "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1418 пацаталом
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ВЕСЬ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ СМЕЯЛСЯ НАД ВОВОЧКОЙ.... А ВОВОЧКА СУКА ВЫРОС,
СТАЛ ПРЕЗИДЕНТОМ И ТЕПЕРЬ ОДИН РЖЁТ НАД ВСЕЙ
СТРАНОЙ.......
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажКентавры иностранных дел, валентинка от правительства, очищение от "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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