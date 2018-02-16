 Кентавры иностранных дел, валентинка от правительства, очищение от "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Новый этап борьбы
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Наследство
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Чего грустить?
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Художник Савраскин. "Кентавры иностранных дел"
За Путина, за Приходько, за Рыбку!
Валентинка народу от правительства
Очищение от "русского мира"
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это по вашему юмор?
Вата, сепары и ольгино сильно бомбит от них
Какие же вы порохоботы скудоумные.
З.Ы. Сравни международные рейтинги Грузии времён Михо, и рейтинги Украины с твоим шоколадным поцем.
Надеюсь что мимо Бутусова проходит, надеюсь что он гавном не стал...
Хотя - всех наклоняют - может и его уже просто наклонили...
ВІТАЮ Всіх .. виказую щиру вдячність Дописувачам ЦН .. що ПОКИНУЛИ помийну ЯМУ .. тепер тут ТІЛЬКИ клопи фсб росії і ТРОЛІ мінсрець .. і ЗВЕРНІТЬ УВАГУ .. в що перетворився РЕСУРС ... так пане Ю.Бутусов .. звичайно давно відомо глибока ЗАКОНСЕРВОВАНІСТЬ .. а тепер ще і ПРОДАЖНІСТЬ ...
ШАНОВНІ .. покиньмо цю КЛОАКУ .. і залишимо цю "песочницю" .. НЕтреба утримувати рейтинг ресурсу - .. своєю ЗАНГАЖОВАНІСТЮ і продажністю Бутусов і Ко підтримують АнтиУкраїнські сили - фсб росії і олігархічний проект мінсрець ...
.. Основний Наш ресурс ФБ і Твіт .. куди це БИДЛО немає такого впливу .. ШАНУЙМОСЯ .. досить робити вигляд що ЦН .. якоби незалежна .. це на сьогодні САМА брудна жовто-коричнева ..
СТАЛ ПРЕЗИДЕНТОМ И ТЕПЕРЬ ОДИН РЖЁТ НАД ВСЕЙ
СТРАНОЙ.......