 Кентавры иностранных дел, валентинка от правительства, очищение от "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Новый этап борьбы



Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности, дающее право на проживание в ЕС. ФОТО





Наследство



Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко манипулирует статистическими данными во время интервью: "За последние 4 года госдолг увеличился в 14,5 раза". ВИДЕО





Чего грустить?



Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков на вопрос о трауре по ликвидированным российским наемникам в Сирии: В связи с чем он должен объявляться?



Читайте на "Цензор.НЕТ": "Как свиней отправили на убой. Хочу, чтобы правительство отомстило за них", - супруга ликвидированного в Сирии наемника ЧВК "Вагнера" Матвеева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж





Художник Савраскин. "Кентавры иностранных дел"





За Путина, за Приходько, за Рыбку!





Джеймс Ватокосец Сирийский





Картина маслом





Валентинка народу от правительства





Валентинка от Укравтодора





Радикальная валентинка

Очищение от "русского мира"



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