 Налоговики изъяли на Луганщине контрабандный алкоголь и сигареты стоимостью более 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В ходе досудебного расследования уголовного производства по ст. 204 УК Украины установлено, что один из жителей Харьковской области, хранил по месту жительства и наладил сбыт табачных изделий и алкогольных напитков, часть из которых в подпольных условиях изготовлена в Украине, а еще часть ввезена на территорию страны вне таможенного контроля. Продавались табачные изделия и алкогольные напитки на территории Луганской и Харьковской областей.

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В результате обысков выявлено и изъято более 10 тыс. пачек табачных изделий импортного и отечественного производства, без марок акцизного налога установленного образца, а также алкогольные напитки импортного производства также без марок акцизного налога ориентировочной стоимостью более 1 млн. грн.





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Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.