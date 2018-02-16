EN|RU|UK
Темы дня: Депортация Саакашвили Арест Шепелева Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Экономика, Фоторепортаж
  655  4
Все про:алкоголь (1300) налоговая милиция (1142) сигареты (483) ГФС (2431)

 Налоговики изъяли на Луганщине контрабандный алкоголь и сигареты стоимостью более 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Налоговой милицией в Луганской области перекрыт канал незаконного поступления на территорию области подакцизных товаров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В ходе досудебного расследования уголовного производства по ст. 204 УК Украины установлено, что один из жителей Харьковской области, хранил по месту жительства и наладил сбыт табачных изделий и алкогольных напитков, часть из которых в подпольных условиях изготовлена в Украине, а еще часть ввезена на территорию страны вне таможенного контроля. Продавались табачные изделия и алкогольные напитки на территории Луганской и Харьковской областей.

Смотрите: Налоговики ликвидировали незаконный склад алкоголя. ФОТОрепортаж

 В результате обысков выявлено и изъято более 10 тыс. пачек табачных изделий импортного и отечественного производства, без марок акцизного налога установленного образца, а также алкогольные напитки импортного производства также без марок акцизного налога ориентировочной стоимостью более 1 млн. грн.

 Налоговики изъяли на Луганщине контрабандный алкоголь и сигареты стоимостью более 1 млн грн 01
Налоговики изъяли на Луганщине контрабандный алкоголь и сигареты стоимостью более 1 млн грн 02

Смотрите: Деятельность подпольного цеха по изготовлению фальсифицированного алкоголя ликвидирована на Киевщине, - ГФС. ФОТОрепортаж

Налоговики изъяли на Луганщине контрабандный алкоголь и сигареты стоимостью более 1 млн грн 03

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/p3050734
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
, шо ж хорошего , , какие-то люди где-то недокурят, недопьют
 показать весь комментарий
 
 
це добре!
бухати і курити погано!!!
не відомо, одначе, куди поїде) конфіскат?
 показать весь комментарий
 
kazut XUJLO ZAXVORILO!!! MOZE ZDOXNE ...? CY BOTOKSU PEREBRALO _?????
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоЭкономикаНалоговики изъяли на Луганщине контрабандный алкоголь и сигареты стоимостью более 1 млн грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх