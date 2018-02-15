 Оперативник уголовного розыска задержан в Умани на взятке 2 тыс. долл., - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что старший лейтенант требовал у местной жительницы 2 тысячи долларов за "решение вопроса" об избежании уголовной ответственности за приобретение наркотиков.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в центре Умани при получении первой части взятки в размере 1,2 тысячи долларов.

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Полицейскому сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.