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 Оперативник уголовного розыска задержан в Умани на взятке 2 тыс. долл., - СБУ. ФОТОрепортаж

В Черкасской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с внутренней безопасностью Национальной полиции разоблачили на взятке старшего оперуполномоченного уголовного розыска Уманского отдела полиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что старший лейтенант требовал у местной жительницы 2 тысячи долларов за "решение вопроса" об избежании уголовной ответственности за приобретение наркотиков.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в центре Умани при получении первой части взятки в размере 1,2 тысячи долларов.

Оперативник уголовного розыска задержан в Умани на взятке 2 тыс. долл., - СБУ 01

Также смотрите: Сотрудник полиции задержан в Запорожской области при получении 15 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

Оперативник уголовного розыска задержан в Умани на взятке 2 тыс. долл., - СБУ 02
Оперативник уголовного розыска задержан в Умани на взятке 2 тыс. долл., - СБУ 03

Смотрите: Полицейский в Запорожской области вымогал $2,5 тыс. за возвращение угнанного автомобиля, - прокуратура. ФОТО

Полицейскому сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/p3050722
 
 
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Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус
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А за переатестацию ему что свои платить+детектор лжи+заносить нач.райотдела надо.
Не от туда начинаете господа, не от туда.
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якось обійдемося без порад з саратова
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Зарплату нужно повышать,до ста тысячь.Тогда может не будут брать.
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що це за день сьогодні вже з 20та новина ! якась відпрацьовується облава чи що ?
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Не просто результат "успешной" люстрации и переатестации и прохождения детектора лжи.
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не завидуйте , ,ребята ,,,,. , нам и по столько , увы , не предлагают ,,,
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Теперь он будет скучать по Софиевке ....или отмажится ?
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Читаешь, читаешь - задержан за взятку тот, задержан этот.
А посажен кто?
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Как это? А тот, который Петрухину фотографию порвал? Сидит смутьян..
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А опера и сажать должны? Или как на Диком Западе нужно сразу завалить на месте? Можно канеш, только через года два на миллионов 5 у нас пипла станет меньше и тут пейсателей, кстати, тоже. Бо взятка это обоюдная вина
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, а за что , простите , сажать ??? , , чисто товарно-денежные отношения , , , разве ж это криминал ? , , ведь никого не убили .,,, все жи
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Завтра МВС заявит, что это бывший сотрудник, и дело развалилось.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОперативник уголовного розыска задержан в Умани на взятке 2 тыс. долл., - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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