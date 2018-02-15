 Мужчина с пистолетом задержан на фильтрационном пункте у палаточного городка под Радой, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"При проведении фильтрационных мероприятий внимание сотрудников полиции привлек мужчина. При досмотре у него обнаружили пистолет со "сбитыми" серией и номером. Мужчина - уроженец Винницкой области, 1968 г.р.", - говорится в сообщении.
Кроме того, на другом фильтрационном пункте полицейские обнаружили у мужчины нож, у другого - телескопическую дубинку, а у женщины - газовый баллончик и пиротехнику.
Оружие изъяли для проведения экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовных производств по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Скоро "ваши" за верёвки в кармане прессовать будут.
А ещё через время "ваши" на них же будут болтаться, гнида порхососная.
Так это Гройсман в Кабмин пробирался через михуйовую титушню.
Тогда мы реально в опасности.
а есть еще по оружию, по группе крови, по разуму (ну тут я погарячился) - это второстепенные
И что характерно - потом эти случаи забываются, видимо никакого следствия по таким делам и не проводится.
UPD: наразі затриманих активістів - 37 осіб. Затриманих «тітушок», що били людей в залі суду або поліцейських, що перевищили свої службові повноваження та били людей на вулиці - «нуль». Це вирок діючий владі.
#Порошенко та #Аваков дали силовикам команду «фас» і наразі тривають арешти ветеранів батальйону «Донбас» та інших учасників акції протесту під Шевченківським судом.
Люди вийшли висловити свою незгоду із безкарністю та свавіллям корупціонерів, та влада вдалася до нічим невмотивованої агресії та ганебних провокацій.
Викликає шалене обурення той факт, що поліція замість того, щоб вивести із будівлі суду «тітушок» Труханова вирішила разом із тими самими «тітушками» атакувати активістів та ветеранів Війни за незалежність. Спочатку прямо в залі судового засідання «тітушками» було побито Віталія Устименко та Олега Слабоспицького - поліція жодним чином не відреагувала! Потім вже на вулиці без жодних пояснень поліцейські спробували відібрати у побратима Олександра Федорченко (позивний «Брест») пістолет, яким його було нагороджено за проявлену мужність у боях з росіянами. В серпні 2014-го «Брест» разом з «Усачем» (Євген Тельнов, Герой України посмертно) перебуваючи в оточенні під Іловайськом знищили два танки та дві БМД російської армії.
Саша вчинив опір незаконним діям поліцейських, й коли ті висмикнули пістолет з кобури намагався видерти назад зброю із рук поліцейських, і в той момент пролунав постріл - куля зачепила стегно поліцейського і пройшла на виліт. Життю поліцейського нічого не загрожує, а от «Бреста» потвори добивали ногами та кийками лежачого на землі - наразі його стан на місцезнаходження невідоме.
Я не здивований - олігархічна система чинить спротив і не злочинці для них вороги, не сепаратисти, не корупціонери, а ми - вільні громадяни вільної землі! Та як казав наш великий Кобзар: «Борітеся - поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава. І воля святая!»© Евгений Шевченко
https://www.youtube.com/watch?v=A4JQbp7FTfA
А, когда херня на постном масле, то кулявлоба, лютрация внуков яблуковича или Михо.
А скільки коштує прийти у Неділю о 12-00 в центр свого міста і проголосувати за негайну відставку Порошенку і дострокові президентські? Підрахувати голоси і скинути в мережу результат? Дві години особистого часу і декілька гривень на громадський транспорт. Буде це ефективним? Буде обов'язково, якщо по всій країні будуть голосувати мільони одночасно. А носити емблему стане популярним. В Дніпрі ношу таку емблему з Третього Грудня. Долучайтесь.
зараз на черзі ветерани війни..
треба очикувати провокацій,
підкиду наркоти і зброї,
потім викрадення і арешти