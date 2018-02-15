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 Мужчина с пистолетом задержан на фильтрационном пункте у палаточного городка под Радой, - Нацполиция. ФОТО

Полиция задержала у палаточного городка под Верховной Радой мужчину с огнестрельным оружием.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"При проведении фильтрационных мероприятий внимание сотрудников полиции привлек мужчина. При досмотре у него обнаружили пистолет со "сбитыми" серией и номером. Мужчина - уроженец Винницкой области, 1968 г.р.", - говорится в сообщении.

Мужчина с пистолетом задержан на фильтрационном пункте у палаточного городка под Радой, - Нацполиция 01
Мужчина с пистолетом задержан на фильтрационном пункте у палаточного городка под Радой, - Нацполиция 02

Кроме того, на другом фильтрационном пункте полицейские обнаружили у мужчины нож, у другого - телескопическую дубинку, а у женщины - газовый баллончик и пиротехнику.

Оружие изъяли для проведения экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовных производств по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3050718
 
 
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Это как раз наши, гнида ты липецкая.
Скоро "ваши" за верёвки в кармане прессовать будут.
А ещё через время "ваши" на них же будут болтаться, гнида порхососная.
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Да нихто не сомневался, запоребриковый, что то ваши.
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Мужчина - уроженец Винницкой области.

Так это Гройсман в Кабмин пробирался через михуйовую титушню.
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обо брат его... на поддержку штанов (бо кабунчик растет..)
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У него еще и брать есть???!!! Мужчина с пистолетом задержан на фильтрационном пункте у палаточного городка под Радой, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3756

Тогда мы реально в опасности.
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двоюродные, троюродные, седьмое ребро от ж*пы - это родственники Мужчина с пистолетом задержан на фильтрационном пункте у палаточного городка под Радой, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9128
а есть еще по оружию, по группе крови, по разуму (ну тут я погарячился) - это второстепенные
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"Мужчина с пистолетом сознательно шел на пропусной пункт где шманают менты"-я так понял это хотели сказать менты.
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Как же достало, это ежедневное деланье дибилов из собственного народа.
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але ж спрацьовує ! Хаває піпл ... ((
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Да он просто Александра Матросова вспомнил,а менты разаблочили)))
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тихарь мусорской..?
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Не хвилюйтеся - в народу , на руках , ще сотні тисяч одиниць різноманітної зброї - жодні поліцаї , тітушки і ВВшники , цю владу , все одно не захистять ! Мужчина с пистолетом задержан на фильтрационном пункте у палаточного городка под Радой, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3821
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утром прочитаем, шо миномёт в сортире отискали Мужчина с пистолетом задержан на фильтрационном пункте у палаточного городка под Радой, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4281
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и произведен миномет в ленинской кузне,откуда и был успешно подброшен в сортир
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На то он и мужчина,чтобы быть с оружием,без оружия только быдлу положено ходить ...
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надо было отмазаться что это предмет гардероба национальной одежды, как кинжал у грузинов - предмет национального костюма
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С незаконным? Бля! Там "откуда" ты пишешь молча садят!
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Как всегда банальные ментовские провокации, то гранату найдут, то пистолет.
И что характерно - потом эти случаи забываются, видимо никакого следствия по таким делам и не проводится.
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ПАХОДУ, ФКЛЬУЧАЙУТ МАТИВАЦЫОННУЙУ ШАРМАНКУ К РАЗГОНУ ЛАГИРЯ - ХВАТИТ, НАПРАТИСТАВАЛИСЬА!
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Цензор, ну зачем эти фейковые вбросы, других новостей нет?
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готовятся к штурму?

UPD: наразі затриманих активістів - 37 осіб. Затриманих «тітушок», що били людей в залі суду або поліцейських, що перевищили свої службові повноваження та били людей на вулиці - «нуль». Це вирок діючий владі.
#Порошенко та #Аваков дали силовикам команду «фас» і наразі тривають арешти ветеранів батальйону «Донбас» та інших учасників акції протесту під Шевченківським судом.
Люди вийшли висловити свою незгоду із безкарністю та свавіллям корупціонерів, та влада вдалася до нічим невмотивованої агресії та ганебних провокацій.
Викликає шалене обурення той факт, що поліція замість того, щоб вивести із будівлі суду «тітушок» Труханова вирішила разом із тими самими «тітушками» атакувати активістів та ветеранів Війни за незалежність. Спочатку прямо в залі судового засідання «тітушками» було побито Віталія Устименко та Олега Слабоспицького - поліція жодним чином не відреагувала! Потім вже на вулиці без жодних пояснень поліцейські спробували відібрати у побратима Олександра Федорченко (позивний «Брест») пістолет, яким його було нагороджено за проявлену мужність у боях з росіянами. В серпні 2014-го «Брест» разом з «Усачем» (Євген Тельнов, Герой України посмертно) перебуваючи в оточенні під Іловайськом знищили два танки та дві БМД російської армії.
Саша вчинив опір незаконним діям поліцейських, й коли ті висмикнули пістолет з кобури намагався видерти назад зброю із рук поліцейських, і в той момент пролунав постріл - куля зачепила стегно поліцейського і пройшла на виліт. Життю поліцейського нічого не загрожує, а от «Бреста» потвори добивали ногами та кийками лежачого на землі - наразі його стан на місцезнаходження невідоме.
Я не здивований - олігархічна система чинить спротив і не злочинці для них вороги, не сепаратисти, не корупціонери, а ми - вільні громадяни вільної землі! Та як казав наш великий Кобзар: «Борітеся - поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава. І воля святая!»© Евгений Шевченко
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еле просмотрел все 4 часа, но этот цирк того стоил
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Мощный текст. Побратим Берест просто шел себе по улице с пистолетом в руках, а полицейские незаконно пытались его отобрать. И да, автор настолько правдиво описывает события, что Соломенский суд назвал Шевченковским.
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То ще нада роздывыться - мо то якийсь Пашинський.
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Все меняется в истории бывшего совка,кроме мусоров.Со времен сралинских методы все те же.Скоро про шпийонов саакашвили начнут говорить,кторорые караваны наркаты везли на майдан.Уже слышали во времена овоща.Креатива ноль)))
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Я ваще не понимаю нах креатив. Пуля в голову - и нет борца.
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Я к тому, что, когда все всерьез, то особо с методами не мудрствуют и получается Небесная сотня.
А, когда херня на постном масле, то кулявлоба, лютрация внуков яблуковича или Михо.
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Форма і механізми протестних вимог можуть бути не обов'язково у вигляді Майданів. Їхати до Києва, там десь жити у наметі, харчуватись невідомо чим, за які кошти, іньші численні потреби... А час? Час теж коштує гроші! Тож Майдан, як на мене, себе вичерпав. Треба переходити до більш ефективних і меньш витратних механізмів. Скільки коштує носіння емблеми негайної відставки Порошенка і дострокових президентських? Ніскільки не коштує. А чому не носимо?
А скільки коштує прийти у Неділю о 12-00 в центр свого міста і проголосувати за негайну відставку Порошенку і дострокові президентські? Підрахувати голоси і скинути в мережу результат? Дві години особистого часу і декілька гривень на громадський транспорт. Буде це ефективним? Буде обов'язково, якщо по всій країні будуть голосувати мільони одночасно. А носити емблему стане популярним. В Дніпрі ношу таку емблему з Третього Грудня. Долучайтесь.
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педра виштовхнув Міхо..
зараз на черзі ветерани війни..
треба очикувати провокацій,
підкиду наркоти і зброї,
потім викрадення і арешти
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Этого шныря поймаешь, если их Антинародный Фронт имеет своего министра МВД.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМужчина с пистолетом задержан на фильтрационном пункте у палаточного городка под Радой, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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