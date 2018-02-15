 Мужчина с пистолетом задержан на фильтрационном пункте у палаточного городка под Радой, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"При проведении фильтрационных мероприятий внимание сотрудников полиции привлек мужчина. При досмотре у него обнаружили пистолет со "сбитыми" серией и номером. Мужчина - уроженец Винницкой области, 1968 г.р.", - говорится в сообщении.





Кроме того, на другом фильтрационном пункте полицейские обнаружили у мужчины нож, у другого - телескопическую дубинку, а у женщины - газовый баллончик и пиротехнику.

Оружие изъяли для проведения экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовных производств по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.