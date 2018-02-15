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Все про:ОПГ (159) ГФС (2431)

 В отношении восьми членов ОПГ от которой пострадало около 70 юридических и физических лиц в суд направлен обвинительный акт, - ГФС. ФОТОрепортаж

Главным следственным управлением финансовых расследований ГФС Украины направлено в суд обвинительный акт в отношении восьми членов преступной организации, которые подозреваются в совершении целого ряда уголовных правонарушений, в т.ч. и легализации средств, полученных преступным путем. Еще четыре участника ОПГ объявлены в розыск.  

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС. 

 В сообщении отмечается: "Деятельность преступной организации в составе 12 человек, которая на протяжении 2015-2016 годов мошенническим путем завладела денежными средствами юридических и физических лиц из разных регионов Украины, была прекращена сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве. В ходе следствия установлено, что деньги перечислялись в качестве предоплаты за металлопродукцию, однако фактически ничего не поставлялось.

 От деятельности злоумышленников пострадали 70 юридических и физических лиц из разных регионов Украины, сумма ущерба – 15,7 млн грн.

 С целью прикрытия незаконной деятельности, а также для перевода безналичных денежных средств, полученных в ее результате, злоумышленниками было создано и перерегистрировано на подставных лиц более 300 фиктивных субъектов предпринимательства.

 В результате обысков были выявлены и изъяты печати ряда фиктивных предприятий, компьютерная техника и средства связи, использовавшиеся в преступных целях, поддельные паспорта и другие документы, подтверждающие преступную деятельность, а также наличные денежные средства, имеющие незаконное происхождение".

Также смотрите: Дело ОПГ, производившей в подпольном цеху алкоголь, направлено в суд. ФОТОрепортаж

В отношении восьми членов ОПГ от которой пострадало около 70 юридических и физических лиц в суд направлен обвинительный акт, - ГФС 01
В отношении восьми членов ОПГ от которой пострадало около 70 юридических и физических лиц в суд направлен обвинительный акт, - ГФС 02
В отношении восьми членов ОПГ от которой пострадало около 70 юридических и физических лиц в суд направлен обвинительный акт, - ГФС 03
В отношении восьми членов ОПГ от которой пострадало около 70 юридических и физических лиц в суд направлен обвинительный акт, - ГФС 04
В отношении восьми членов ОПГ от которой пострадало около 70 юридических и физических лиц в суд направлен обвинительный акт, - ГФС 05

 

Источник: https://censor.net.ua/p3050714
 
 
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Вот сколько уже можно озвучивать эти промежуточные процедуры?! Для заполнения правовой пустоты в Украине, шо ли?..
Нам, гражданам, важен результат действий - поймали - доказали -посадили! Всё.
А все эти рекламные заманухи, уже порядком тошнят желудок.
Эти сволочи, "рисуют картины" и думают, шо мы этого не замечаем.
Скоко уже разных ублюдков представало перед судами? И що? Многих из их посадили?
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Треба розуміти, що будь який бізнес в Україні поставлений владою за межу законності. Фірма, що не обходить закони про податки є неконкурнтна. Тому всі обналічують.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ отношении восьми членов ОПГ от которой пострадало около 70 юридических и физических лиц в суд направлен обвинительный акт, - ГФС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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