 В отношении восьми членов ОПГ от которой пострадало около 70 юридических и физических лиц в суд направлен обвинительный акт, - ГФС. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "Деятельность преступной организации в составе 12 человек, которая на протяжении 2015-2016 годов мошенническим путем завладела денежными средствами юридических и физических лиц из разных регионов Украины, была прекращена сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве. В ходе следствия установлено, что деньги перечислялись в качестве предоплаты за металлопродукцию, однако фактически ничего не поставлялось.

От деятельности злоумышленников пострадали 70 юридических и физических лиц из разных регионов Украины, сумма ущерба – 15,7 млн грн.

С целью прикрытия незаконной деятельности, а также для перевода безналичных денежных средств, полученных в ее результате, злоумышленниками было создано и перерегистрировано на подставных лиц более 300 фиктивных субъектов предпринимательства.

В результате обысков были выявлены и изъяты печати ряда фиктивных предприятий, компьютерная техника и средства связи, использовавшиеся в преступных целях, поддельные паспорта и другие документы, подтверждающие преступную деятельность, а также наличные денежные средства, имеющие незаконное происхождение".

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