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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:АЗС (231) налоговая милиция (1141) Хмельницкий (265) ГФС (2428)

 Налоговики пресекли деятельность нелегальной АЗС в Хмельницком, изъято ГСМ на 2 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Хмельницкой области обнаружили в областном центре незаконную АЗС и изъяли 55 тысяч литров горюче-смазочных материалов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В ходе проведения операции "Акциз-2018" установлено, что 24-летний житель области, зарегистрированный как физическое лицо-предприниматель, не имея соответствующих разрешительных документов, осуществлял реализацию горюче-смазочных материалов (бензин марки А-95, дизельное топливо, сжиженный газ "пропан-бутан") со стационарной автозаправочной станции в Хмельницком.

По результатам проведенных мероприятий изъято и передано на ответственное хранение 10 тыс. литров бензина марки А-95, 35 тыс. литров дизельного топлива, 10 тыс. литров сжиженного газа "пропан-бутан", автомобиль DAF с цистерной-полуприцепом и емкости с автозаправочными колонками.

Налоговики пресекли деятельность нелегальной АЗС в Хмельницком, изъято ГСМ на 2 млн грн 01

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Налоговики пресекли деятельность нелегальной АЗС в Хмельницком, изъято ГСМ на 2 млн грн 02
Налоговики пресекли деятельность нелегальной АЗС в Хмельницком, изъято ГСМ на 2 млн грн 03

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В общем из незаконного оборота изъято подакцизных товаров на сумму почти 2 млн. грн. Относительно правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.164 КУоАП.

Источник: https://censor.net.ua/p3050703
 
 
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