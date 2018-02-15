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Все про:Волынь (495) Нацполиция (6904) янтарь (439)

 Полиция изъяла в подпольных цехах на Волыни янтаря на 0,5 млн грн. ФОТОрепортаж

В Волынской области сотрудники Национальной полиции разоблачили и прекратили деятельность четырех подпольных цехов по обработке янтаря.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Во время проведения мероприятий по противодействию нелегальной добыче янтаря-сырца правоохранители выявили в одном из населенных пунктов Маневицкого района 4 подпольных цеха по его обработке.

14 февраля сотрудники Нацполиции провели санкционированные обыски в подпольных цехах и по месту жительства причастных к незаконной деятельности лиц.

Полицейские изъяли 170 кг обработанного и необработанного "солнечного" камня различной фракции. Кроме того, было изъято и оборудования для его обработки. Готовую продукцию экспортировали за пределы страны. 

Полиция изъяла в подпольных цехах на Волыни янтаря на 0,5 млн грн 01

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Полиция изъяла в подпольных цехах на Волыни янтаря на 0,5 млн грн 02

По предварительным данным стоимость изъятого янтаря составляет более 500 тыс. гривен.

Полиция изъяла в подпольных цехах на Волыни янтаря на 0,5 млн грн 03

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Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности по незаконной добыче янтаря-сырца.

Источник: https://censor.net.ua/p3050684
 
 
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а разве обработка янтаря запрещена? тот который лежит дома уже не может считаться незаконно-добытым.
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ну да. золотой песок, герач. стволы с черных копов и дома? Раз дома значит все можно. Он что янтарь на пол-ляма на Рижском взморье насобирал?
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Скорее всего или купил. Оборудования по добыче ж не нашли. Да и обстановка там небогатая.

У меня тоже на складе много чего лежит, еще в золотую пору Тимошенко купленное, древесины одной кубов пять. Так всё изъять?
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нема питань. Проверят накладную, напишут закладную и сплетут лапти за незаконную порубку или кражу деловой древесины Полиция изъяла в подпольных цехах на Волыни янтаря на 0,5 млн грн - Цензор.НЕТ 6225 .. Ну а если без шуток. просто хлопнули курьера.
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Скорее всего сортировочный пункт потому, как в том "цехе по обработке" только наждак самодельный, а янтарь по размеру сортирован в разные мешки. Явно местный подрабатывал, а янтарь не его. У нас так нанимают орехи чистить, а тут янтарь сортировать и шлифовать.
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Вот и я про тоже. Янтарь не его а Розенблата и Ко. А компания эта "АП & КБУ Ltd"
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция изъяла в подпольных цехах на Волыни янтаря на 0,5 млн грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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