 Полиция изъяла в подпольных цехах на Волыни янтаря на 0,5 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Во время проведения мероприятий по противодействию нелегальной добыче янтаря-сырца правоохранители выявили в одном из населенных пунктов Маневицкого района 4 подпольных цеха по его обработке.
14 февраля сотрудники Нацполиции провели санкционированные обыски в подпольных цехах и по месту жительства причастных к незаконной деятельности лиц.
Полицейские изъяли 170 кг обработанного и необработанного "солнечного" камня различной фракции. Кроме того, было изъято и оборудования для его обработки. Готовую продукцию экспортировали за пределы страны.
По предварительным данным стоимость изъятого янтаря составляет более 500 тыс. гривен.
Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности по незаконной добыче янтаря-сырца.
У меня тоже на складе много чего лежит, еще в золотую пору Тимошенко купленное, древесины одной кубов пять. Так всё изъять?