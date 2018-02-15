 Полиция изъяла в подпольных цехах на Волыни янтаря на 0,5 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Во время проведения мероприятий по противодействию нелегальной добыче янтаря-сырца правоохранители выявили в одном из населенных пунктов Маневицкого района 4 подпольных цеха по его обработке.

14 февраля сотрудники Нацполиции провели санкционированные обыски в подпольных цехах и по месту жительства причастных к незаконной деятельности лиц.

Полицейские изъяли 170 кг обработанного и необработанного "солнечного" камня различной фракции. Кроме того, было изъято и оборудования для его обработки. Готовую продукцию экспортировали за пределы страны.

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По предварительным данным стоимость изъятого янтаря составляет более 500 тыс. гривен.

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Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности по незаконной добыче янтаря-сырца.