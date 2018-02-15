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 Руководитель аппарата одного из судов Житомирщины задержан при получении 9 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Житомирской области сотрудники Департамента защиты экономики Нацполиции задержали на взятке руководителя аппарата одного из городских районных судов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения неправомерной выгоды руководителем аппарата одного из городских районных судов Житомирщины. За вынесение судьей приговора по уголовному делу, согласно которому обвиняемый будет освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком, он требовал 9 тыс. гривен взятки.

Сегодня, 15 февраля, правоохранители задержали фигуранта дела при получении неправомерной выгоды.

Руководитель аппарата одного из судов Житомирщины задержан при получении 9 тыс. грн взятки, - Нацполиция 01

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Руководитель аппарата одного из судов Житомирщины задержан при получении 9 тыс. грн взятки, - Нацполиция 02
Руководитель аппарата одного из судов Житомирщины задержан при получении 9 тыс. грн взятки, - Нацполиция 03

Также смотрите: Чиновник Госмиграции, за взятки ускорявший оформление загранспаспортов, задержан на Хмельнитчине, - прокуратура. ФОТО

Руководителю аппарата суда инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3050681
 
 
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Красава! Ну зате знаємо, що в Житомирі беруть по 9 тисяч. А у Солом'янському суді за відмазання труханова від КПЗ скільки взяли?
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чувствуется борьба с коррупцией, 9 тыс. грн., это уровень взятки гаишника Руководитель аппарата одного из судов Житомирщины задержан при получении 9 тыс. грн взятки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9730
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звітки у судейських) всі статки - мабуть з чесних)) зарплат,
а хабарі беруть суддівські апаратники! Руководитель аппарата одного из судов Житомирщины задержан при получении 9 тыс. грн взятки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3042
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Потужна судова рехворма від пейсатої лоліти у дії!
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9 тысяч?задержан?за демпинг ему вообще вышак ломится.
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це стандартний судівський тариф 300 баксів за рішення по ДТП без жертв
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Тю, багаторічний судівський тариф $300 за ДТП без жертв досі діє!
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Может судейским надо зарплату увеличить, что бы они взятки не брали?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРуководитель аппарата одного из судов Житомирщины задержан при получении 9 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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