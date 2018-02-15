 Руководитель аппарата одного из судов Житомирщины задержан при получении 9 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения неправомерной выгоды руководителем аппарата одного из городских районных судов Житомирщины. За вынесение судьей приговора по уголовному делу, согласно которому обвиняемый будет освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком, он требовал 9 тыс. гривен взятки.

Сегодня, 15 февраля, правоохранители задержали фигуранта дела при получении неправомерной выгоды.

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Руководителю аппарата суда инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.