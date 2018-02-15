 Руководитель аппарата одного из судов Житомирщины задержан при получении 9 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения неправомерной выгоды руководителем аппарата одного из городских районных судов Житомирщины. За вынесение судьей приговора по уголовному делу, согласно которому обвиняемый будет освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком, он требовал 9 тыс. гривен взятки.
Сегодня, 15 февраля, правоохранители задержали фигуранта дела при получении неправомерной выгоды.
Руководителю аппарата суда инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
а хабарі беруть суддівські апаратники!