 Один из руководителей райотдела полиции на Закарпатье задержан за "крышевание" игорного бизнеса, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмеччается: "Правоохранители установили, что майор полиции организовал механизм получения неправомерной выгоды от владельцев игорных заведений. Злоумышленник требовал с каждого коммерсанта двадцать тысяч гривен ежемесячно за "кураторство" и непрепятствование в их работе. В случае неуплаты "дани" чиновник угрожал бизнесменам открытием уголовных производств и конфискацией имущества.
В рамках уголовного производства, зарегистрированного по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, оперативники спецслужбы задержали полицейского на рабочем месте.
Сейчас решается вопрос об объявлении майору о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Разоблачение противоправной деятельности чиновника полиции проводилось под процессуальным руководством прокуратуры".
А гадюшников с игральными автоматами с каждым днем только больше становится. Но это будет следующая по счету не менее потужная реформа, развитие бизнеса так сказать.
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