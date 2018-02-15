 Один из руководителей райотдела полиции на Закарпатье задержан за "крышевание" игорного бизнеса, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмеччается: "Правоохранители установили, что майор полиции организовал механизм получения неправомерной выгоды от владельцев игорных заведений. Злоумышленник требовал с каждого коммерсанта двадцать тысяч гривен ежемесячно за "кураторство" и непрепятствование в их работе. В случае неуплаты "дани" чиновник угрожал бизнесменам открытием уголовных производств и конфискацией имущества.

В рамках уголовного производства, зарегистрированного по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, оперативники спецслужбы задержали полицейского на рабочем месте.

Сейчас решается вопрос об объявлении майору о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Разоблачение противоправной деятельности чиновника полиции проводилось под процессуальным руководством прокуратуры".

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