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Все про:взятка (3548) Закарпатье (1265) игорный бизнес (245) Нацполиция (6904)

 Один из руководителей райотдела полиции на Закарпатье задержан за "крышевание" игорного бизнеса, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке одного из руководителей районного отдела полиции в Закарпатской области, причастного к "крышеванию" игорного бизнеса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмеччается: "Правоохранители установили, что майор полиции организовал механизм получения неправомерной выгоды от владельцев игорных заведений. Злоумышленник требовал с каждого коммерсанта двадцать тысяч гривен ежемесячно за "кураторство" и непрепятствование в их работе. В случае неуплаты "дани" чиновник угрожал бизнесменам открытием уголовных производств и конфискацией имущества.

В рамках уголовного производства, зарегистрированного по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, оперативники спецслужбы задержали полицейского на рабочем месте.

Сейчас решается вопрос об объявлении майору о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Разоблачение противоправной деятельности чиновника полиции проводилось под процессуальным руководством прокуратуры".

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Один из руководителей райотдела полиции на Закарпатье задержан за крышевание игорного бизнеса, - СБУ 01

Один из руководителей райотдела полиции на Закарпатье задержан за крышевание игорного бизнеса, - СБУ 02
Один из руководителей райотдела полиции на Закарпатье задержан за крышевание игорного бизнеса, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/p3050664
 
 
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мало видимо наверх отдавал,план не выполнял,вот на суде недоимку и восполнит бебеберюкзаковцам...а то на какие шиши сынок-рюкзак будет в похер резаться...
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Для СБУ огромное поле деятельности, потому что в каждом городе полиция преступно крышует наркобизнес,игорный бизнес и т.д., при чем и депутаты Рады к этому причастны.Все в Украине поставлено на криминальную основу и с самых верхов. Не даром депутат Рады взял на поруки бандита Труханова. Ничего просто так не бывает.
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"Постраждалого" теж затримали чи просто іншого "куратора" йому призначили?
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СБУ, прокуратура теж не проти свої послуги надати.)
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чювак просто слухав речи генпгокугога о легализации игорных бизнесюкоф... наградить с повышением.
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Вот она фундаментальная и очень потужная реформа! Ведь только одного мусорка - рюкзачника временно задержали! А могли бы ни одного.
А гадюшников с игральными автоматами с каждым днем только больше становится. Но это будет следующая по счету не менее потужная реформа, развитие бизнеса так сказать.
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наскільки пам'ятаю в нас заборонений гральний бізнес. Може я помиляюся і в нас у законодавстві щось змінилося, чи всілякі лото, лотереї та інші, то вони і є?
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Из всех азартных игр у нас реально запрещено только играть шашками в "чапаева", и то только потому, что декоммунизация!!!
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Задержали а дальше что? на поруки, домашний арест, залог? Очередная показуха.
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Крышуют все и везде, а задержан один??? Вот бля нестыковочка...
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1 марта 2016 года по всех телеканалах показывали как СБУ и НАБУ задержали при даче взятки в кабинете зам министра образования ректора ВУЗа из города Бердянск некую Антошкину... И что? А ничего, она и сейчас работает ректором в том же ВУЗе...
https://vaua.org/sbu-i-nabu-zaderzhali-rektora-berdyanskogo-vuza-pri-popytke-podkupa-zamestitelya-glavy-monu/
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Задержан ли судья Соломенского суда за то что отпустил Труханова???
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОдин из руководителей райотдела полиции на Закарпатье задержан за "крышевание" игорного бизнеса, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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