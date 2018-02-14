 США предоставили $250 млн гарантий на строительство ядерного хранилища в Чернобыле. ФОТОрепортаж

Торжественная церемония состоялась в среду в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Это дало возможность уменьшить ставку кредитования для Украины, а инвесторам с американского фондового рынка дало гарантии, что они в течение длительного 20-летнего периода будут иметь возможность не только вернуть свои средства, но и стабильно получать прибыль", - прокомментировал Укринформу подписания соглашения президент НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский.

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После строительства завода в Чернобыльской зоне Украина не будет тратить сотни миллионов долларов ежегодно на отправку и хранение отработанного ядерного топлива в Россию. Кроме того, по словам Недашковского, Украина продолжает тесное сотрудничество с американскими компаниями, и при поддержке Министерства энергетики США достигла существенных успехов и на других направлениях в энергетической сфере.

В этой связи президент OPИC Рэй Вешборн заявил, что американская сторона заинтересована в том, чтобы Украина вступила в фактической независимости в энергосфере.

"Для Соединенных Штатов приятно помогать Украине достичь энергетической независимости, обеспечивая возможности для хранения использованного ядерного топлива в стране", - подчеркнул Вешборн. Он добавил, что отныне обеспечены финансовые гарантии для строительства завода в Украине, который будет хранить отработанное топливо с трех украинских электростанций.

Посол Украины в США Валерий Чалый, со своей стороны, подчеркнул, что помощь со стороны американского правительства и строительство завода дает новые возможности для развития сотрудничества с Соединенными Штатами.





"Это огромный вклад в нашу энергетическую безопасность, очень серьезный вклад в наше стратегическое партнерство. Кроме того, мы получаем для людей, которые проживают в непростых условиях в Чернобыльской зоне, рабочие места, получаем дополнительные ресурсы для восстановления экологии и много чего другого в результате реализации этого проекта", - отметил украинский дипломат.

Он подчеркнул, что OPИC принимает решение о страховании только после серьезной экологической и финансовой экспертизы.

"Это означает наличие доверия к тому, что эти средства будут соответствующим образом работать дальше", - подчеркнул посол Украины в США.





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Согласно подписанного соглашения, Bank of America/Merrill Lynch организовал размещение облигаций с фиксированной ставкой на фондовом рынке США для заимствования в 250 млн долл. под обязательство страхования рисков со стороны OPИC. Кроме того, украинский "Энергоатом" получит 20-летний кредит на соответствующую сумму.

Напомним, НАЭК "Энергоатом" совместно с американской компанией Holtec International приступили к строительству Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в ноябре 2017 года.