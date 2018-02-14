 Обсудили с руководством корейских правоохранительных органов вопросы безвизового режима и борьбу с киберпреступностью, - Аваков. ФОТО+ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций МВД.

В сообщении отмечается: "Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сферах противодействия организованной и киберпреступности, признание личных документов граждан и водительских прав, а также вопросы безвизового режима для Украины.

"Южная Корея - удивительная страна, которая добилась феноменальных успехов в экономике за очень короткий срок. Это очень важный и динамичный партнер для Украины! В переговорах с корейской стороной мы достигли определенных успехов по пакету взаимного признания личных документов граждан, водительских прав и безвизового режима для граждан Украины ", - сообщил министр внутренних дел.

Он отметил высокую мотивацию и заинтересованность корейской стороны в сотрудничестве с Украиной, в том числе, в промышленно-технической сфере, космических программах, инфраструктурных и сельскохозяйственных проектах.

Глава МВД подчеркнул, что уже сегодня, 14 февраля, представители МВД и МИД провели координационное совещание служб по имплементации достигнутых договоренностей.

"Мы уже подготовили интенсивную пошаговую программу действий. В короткий срок сделаем все, чтобы каждый имел возможность быстрее воспользоваться безвизом с Южной Кореей ", - сказал Арсен Аваков.

Стороны также обсудили вопросы возможного предоставления Республикой Корея Украина международной технической помощи в нескольких направлениях. В частности, речь идет об обучении, обмен опытом и повышение профессионального уровня украинских полицейских и активизацию двустороннего сотрудничества в сферах противодействия организованной преступности, киберпреступности и другим видам преступлений".



