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 Обсудили с руководством корейских правоохранительных органов вопросы безвизового режима и борьбу с киберпреступностью, - Аваков. ФОТО+ВИДЕО

Во время визита в Сеул министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и глава Нацполиции Сергей Князев провели встречи с министром внутренних дел и безопасности Южной Кореи Ким Бу Киума и Генеральным комиссаром Национального полицейского агентства Ли Чул-Санг.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций МВД.

В сообщении отмечается: "Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сферах противодействия организованной и киберпреступности, признание личных документов граждан и водительских прав, а также вопросы безвизового режима для Украины.

"Южная Корея - удивительная страна, которая добилась феноменальных успехов в экономике за очень короткий срок. Это очень важный и динамичный партнер для Украины! В переговорах с корейской стороной мы достигли определенных успехов по пакету взаимного признания личных документов граждан, водительских прав и безвизового режима для граждан Украины ", - сообщил министр внутренних дел.

Он отметил высокую мотивацию и заинтересованность корейской стороны в сотрудничестве с Украиной, в том числе, в промышленно-технической сфере, космических программах, инфраструктурных и сельскохозяйственных проектах.

Глава МВД подчеркнул, что уже сегодня, 14 февраля, представители МВД и МИД провели координационное совещание служб по имплементации достигнутых договоренностей.

"Мы уже подготовили интенсивную пошаговую программу действий. В короткий срок сделаем все, чтобы каждый имел возможность быстрее воспользоваться безвизом с Южной Кореей ", - сказал Арсен Аваков.

Стороны также обсудили вопросы возможного предоставления Республикой Корея Украина международной технической помощи в нескольких направлениях. В частности, речь идет об обучении, обмен опытом и повышение профессионального уровня украинских полицейских и активизацию двустороннего сотрудничества в сферах противодействия организованной преступности, киберпреступности и другим видам преступлений".

Обсудили с руководством корейских правоохранительных органов вопросы безвизового режима и борьбу с киберпреступностью, - Аваков 01
Обсудили с руководством корейских правоохранительных органов вопросы безвизового режима и борьбу с киберпреступностью, - Аваков 02

Источник: https://censor.net.ua/p3050479
 
 
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В Корее, небось, смартфоны по цене украинских рюкзаков.
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Ню,ню...красиво так расписывается наша власть,что так и хочется послать у вту Корею
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Отправить власть в Корею?
Неплохая мысль.
Только не в Южную Корею, а в "более другую" Обсудили с руководством корейских правоохранительных органов вопросы безвизового режима и борьбу с киберпреступностью, - Аваков - Цензор.НЕТ 8134
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і на Олімпіаду попали), чи тільки про нутрішні)) органи мали бесіди?
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во сука одно там находится, ну надеюсь чурка висеть на мосту будет
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аваков грязный убийца, кровь Музычко на нём и его детях
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Сука ,за казённый кошт полетел на олимпиаду с подельниками .Слов нет.Одни междометия!Алчность и бесстыдство зашкаливает...НАБУ? Где вы?Хотя бы слили информацию в мировые СМИ.
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Один -на мальдивы,вторые -на Сейшелы,третий - за казённый кошт с подельниками на зимнюю олимпиаду под прикрытием рабвизита.
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порівняйте генерала у формі і цю годовану свиню яка скоро в обьєктив рилом не влізе Обсудили с руководством корейских правоохранительных органов вопросы безвизового режима и борьбу с киберпреступностью, - Аваков - Цензор.НЕТ 3468 кумедно. а ще хочу сказаті що Хач мабуть на Олімпіаду поїхав "пад прікритіем! тварь, от і все!!!
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Цензор.НЕТФотоОбществоОбсудили с руководством корейских правоохранительных органов вопросы безвизового режима и борьбу с киберпреступностью, - Аваков. ФОТО+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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