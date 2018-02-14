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 Политика Украины
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Все про:оборона (938) сотрудничество (608) Турчинов (2896) Франция (1875) Дюмон (22)

 Турчинов и Дюмон обсудили ситуацию на Донбассе и реформирование сектора обороны. ФОТО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и посол Франции в Украине Изабель Дюмон на встрече обсудили ситуацию на востоке Украины, реформирование сектора обороны и решение вопроса военно-технического сотрудничества между двумя странами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

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"Во время встречи ссобеседники обсудили вопросы безопасности, в частности, ситуацию на востоке Украины, которая сложилась из-за военной агрессии РФ. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны также  проинформировал И.Дюмон об имплементации принятого Верховной Радой закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", - говрится в сообщении.

Также собеседники уделили внимание вопросам реформирования сектора безопасности и обороны Украины и решению проблемных аспектов, связанных с военно-техническим сотрудничеством между двумя странами.

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Турчинов и Дюмон обсудили ситуацию на Донбассе и реформирование сектора обороны 01

Турчинов и Дюмон обсудили ситуацию на Донбассе и реформирование сектора обороны 02

Источник: https://censor.net.ua/p3050468
 
 
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Пустая болтология, она же парадигма Турчинова Таврического и всего СНБО..
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как выглядит дорога в рюський мир

Турчинов и Дюмон обсудили ситуацию на Донбассе и реформирование сектора обороны - Цензор.НЕТ 9203
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Яценюк начал подготовку к выборам на канале Пинчука

Турчинов и Дюмон обсудили ситуацию на Донбассе и реформирование сектора обороны - Цензор.НЕТ 655
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а должен был?на ньюсване? Турчинов и Дюмон обсудили ситуацию на Донбассе и реформирование сектора обороны - Цензор.НЕТ 5857там уже йуляхой все помечено
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Тимошенко скоро будет так выглядеть от ботокса Турчинов и Дюмон обсудили ситуацию на Донбассе и реформирование сектора обороны - Цензор.НЕТ 4886
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Интересно, какой псалтырь сей комсомольский иудей всандалил этой дюмонше?
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Макрон инфу походу збира,перед поездкой в Рашку на форум
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныТурчинов и Дюмон обсудили ситуацию на Донбассе и реформирование сектора обороны. ФОТО
 
 
 
 
 
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