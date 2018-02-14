 Турчинов и Дюмон обсудили ситуацию на Донбассе и реформирование сектора обороны. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

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"Во время встречи ссобеседники обсудили вопросы безопасности, в частности, ситуацию на востоке Украины, которая сложилась из-за военной агрессии РФ. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны также проинформировал И.Дюмон об имплементации принятого Верховной Радой закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", - говрится в сообщении.

Также собеседники уделили внимание вопросам реформирования сектора безопасности и обороны Украины и решению проблемных аспектов, связанных с военно-техническим сотрудничеством между двумя странами.

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