 "В профессии должны остаться те, кто знает правила и готовы по ним работать": за месяц 990 судей Украины сдадут квалификационный экзамен. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ о ссылкой на пресс-службу Комиссии.

Из этой группы 442 являются судьями первой инстанции, 548 - судьями второй инстанции. Первые 57 из 990 судей сдают экзамен сегодня, 14 февраля.

Такая процедура внедрена в рамках судебной реформы и является обязательным для всех 5700 судей местных и апелляционных судов. Во время первичного квалификационного оценивания в 2016 году и конкурса в Верховный суд в 2017 году проверку уже прошли 500 судей, а следовательно, его должны пройти еще 5200 судей.

"Процедура предусмотрена для определения способности судьи осуществлять правосудие в соответствующем суде. Тот, кто ее не пройдет, будет освобожден от должности", - отмечают в ВККСУ.

Среди 990 судей, которые проходят проверку:

судьи местных общих судов - 320 (32%);

судьи окружных административных судов - 63 (6%);

судьи хозяйственных судов - 59 (6%);

судьи апелляционных судов - 395 (40%);

судьи апелляционных административных судов - 116 (12%);

судьи апелляционных судов - 37 (4%).

В рамках этой процедуры судьи сдадут двухуровневый экзамен - анонимное тестирование и практическое задание, исследование судейского досье и собеседование с членами ВККСУ.

"Во время анонимного тестирования судье нужно продемонстрировать уровень знаний в области права, знание материального и процессуального права Украины, международно-правовых актов, правовых позиций Верховного Суда, ЕСПЧ и тому подобное. Умение четко и понятно формулировать и излагать правовую позицию в судебном решении, составлять логические, четкие и обоснованные судебные решения судьи должны продемонстрировать во время практического задания. На это им отводится два и пять часов соответственно", - рассказал председатель ВККСУ Сергей Козьяков.

"Работа и поведение судей местных и апелляционных судов оцениваются по критериям компетентности (профессиональная, личная, социальная), добропорядочности и профессиональной этики, отмечают в ВККСУ. Профессиональная компетентность устанавливается с помощью экзамена, составленного с учетом принципов инстанционности и специализации суда. Так, среди 990 судей 396 сдают экзамен по гражданской специализации, 319 - по уголовной, 179 - по административной, 96 - по хозяйственной. Соответствие судьи критерия добродетели оценивается по показателям соответствия расходов, имущества и образа жизни судьи и членов его семьи задекларированным доходам, а также соответствия поведения судьи иным требованиям законодательства в сфере предотвращения коррупции и наличии фактов привлечения судьи к ответственности за совершение правонарушений. Эти показатели устанавливаются по результатам собеседования и информации в досье, которая заносится на основании ответов специально уполномоченных органов, а также информации от Общественного совета добродетели", - отмечают в ВККСУ.

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Общее количество баллов при оценке равна 1000, которые распределяются по критериям: профессиональная компетентность - 300 баллов, личная компетентность - 100 баллов, социальная компетентность - 100 баллов; профессиональная этика - 250 баллов, добродетель - 250 баллов.

Отказ судьи от экзамена или отрицательный его результат является основанием для увольнения.

На просьбу журналистов спрогнозировать сколько судей может не справиться с экзаменом глава ВККСУ Сергей Козьяков заявил: "У нас есть единый маркер - это конкурс в Верховный суд. Там, правда, были несколько другие вопросы. И у нас есть проценты, сколько отсеялось после теста и практического задания... Давайте подождем результаты сегодняшнего дня по крайней мере, а лучше - недели, чтобы увидеть статистику".

Члены ВККСУ перед экзаменом для судей

Отвечая на вопрос, не допускают ли члены ВККСУ, что условия экзамена будут смягчены в случае, если большой процент судей не будет справляться, секретарь квалификационной палаты ВККС Станислав Щотка заявил: "Менять правила по ходу игры, если часть судей, прошла проверку по одним правилам, а потом их мимикрировать, скажем, менять для других - это точно не правильно! Поэтому мы этого делать не будем. Что же касается отсеивания, то, если говорить об этапе очищения, то, наверное, пиковые нагрузки уже произошли... У нас есть опыт оценить, как было на конкурсе в Верховный Суд. Тогда по этапу собеседования Комиссия "забраковала", если так можно говорить, 51 вывод из 381 человека. 8 человек еще добровольно прекратили участие. Это было примерно 13%. Поэтому, если такая динамика сохранится... по моим ощущениям это не должно быть за пределами 10-15%. Я бы не хотел, чтобы так случилось. Потому что, те судьи, которые остались, они знают, что их ждет во время процедуры оценивания, они готовились очень серьезно. Мы же не играем с ними в жмурки. Вопросы опубликованы на сайте. Мы говорим, какими будут наши требования. В профессии должны остаться те, кто знает правила, принимают эти правила и готовы по этим правилам работать".

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Глава ВККСУ Сергей Козьяков добавил, что проценты отсеявшихся, которые были во время конкурса в Верховный суд не являются прогнозом для той процедуры, которая проходит сейчас. "Там нужно было показать, что ты лучший, чем конкурент, а во время процедуры квалифоценивания на соответствие занимаемой должности нужно доказать, что ты готов работать на той должности дальше", - отметил Козьяков.