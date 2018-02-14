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 "В профессии должны остаться те, кто знает правила и готовы по ним работать": за месяц 990 судей Украины сдадут квалификационный экзамен. ФОТОрепортаж

Сегодня Высшая квалификационная комиссия судей начала принимать экзамены у судей для подтверждения соответствия занимаемой ими должности. С 14 февраля по 15 марта 2018 990 судей из всех регионов Украины пройдут двухуровневую проверку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ о ссылкой на пресс-службу Комиссии.

Из этой группы 442 являются судьями первой инстанции, 548 - судьями второй инстанции. Первые 57 из 990 судей сдают экзамен сегодня, 14 февраля.

Такая процедура внедрена в рамках судебной реформы и является обязательным для всех 5700 судей местных и апелляционных судов. Во время первичного квалификационного оценивания в 2016 году и конкурса в Верховный суд в 2017 году проверку уже прошли 500 судей, а следовательно, его должны пройти еще 5200 судей.

В профессии должны остаться те, кто знает правила и готовы по ним работать: за месяц 990 судей Украины сдадут квалификационный экзамен 01

"Процедура предусмотрена для определения способности судьи осуществлять правосудие в соответствующем суде. Тот, кто ее не пройдет, будет освобожден от должности", - отмечают в ВККСУ.

Среди 990 судей, которые проходят проверку:

судьи местных общих судов - 320 (32%);
судьи окружных административных судов - 63 (6%);
судьи хозяйственных судов - 59 (6%);
судьи апелляционных судов - 395 (40%);
судьи апелляционных административных судов - 116 (12%);
судьи апелляционных судов - 37 (4%).

В профессии должны остаться те, кто знает правила и готовы по ним работать: за месяц 990 судей Украины сдадут квалификационный экзамен 02

В рамках этой процедуры судьи сдадут двухуровневый экзамен - анонимное тестирование и практическое задание, исследование судейского досье и собеседование с членами ВККСУ.

"Во время анонимного тестирования судье нужно продемонстрировать уровень знаний в области права, знание материального и процессуального права Украины, международно-правовых актов, правовых позиций Верховного Суда, ЕСПЧ и тому подобное. Умение четко и понятно формулировать и излагать правовую позицию в судебном решении, составлять логические, четкие и обоснованные судебные решения судьи должны продемонстрировать во время практического задания. На это им отводится два и пять часов соответственно", - рассказал председатель ВККСУ Сергей Козьяков.

"Работа и поведение судей местных и апелляционных судов оцениваются по критериям компетентности (профессиональная, личная, социальная), добропорядочности и профессиональной этики, отмечают в ВККСУ. Профессиональная компетентность устанавливается с помощью экзамена, составленного с учетом принципов инстанционности и специализации суда. Так, среди 990 судей 396 сдают экзамен по гражданской специализации, 319 - по уголовной, 179 - по административной, 96 - по хозяйственной. Соответствие судьи критерия добродетели оценивается по показателям соответствия расходов, имущества и образа жизни судьи и членов его семьи задекларированным доходам, а также соответствия поведения судьи иным требованиям законодательства в сфере предотвращения коррупции и наличии фактов привлечения судьи к ответственности за совершение правонарушений. Эти показатели устанавливаются по результатам собеседования и информации в досье, которая заносится на основании ответов специально уполномоченных органов, а также информации от Общественного совета добродетели", - отмечают в ВККСУ.

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Общее количество баллов при оценке равна 1000, которые распределяются по критериям: профессиональная компетентность - 300 баллов, личная компетентность - 100 баллов, социальная компетентность - 100 баллов; профессиональная этика - 250 баллов, добродетель - 250 баллов.

Отказ судьи от экзамена или отрицательный его результат является основанием для увольнения.

На просьбу журналистов спрогнозировать сколько судей может не справиться с экзаменом глава ВККСУ Сергей Козьяков заявил: "У нас есть единый маркер - это конкурс в Верховный суд. Там, правда, были несколько другие вопросы. И у нас есть проценты, сколько отсеялось после теста и практического задания... Давайте подождем результаты сегодняшнего дня по крайней мере, а лучше - недели, чтобы увидеть статистику".

В профессии должны остаться те, кто знает правила и готовы по ним работать: за месяц 990 судей Украины сдадут квалификационный экзамен 03

Члены ВККСУ перед экзаменом для судей

Отвечая на вопрос, не допускают ли члены ВККСУ, что условия экзамена будут смягчены в случае, если большой процент судей не будет справляться, секретарь квалификационной палаты ВККС Станислав Щотка заявил: "Менять правила по ходу игры, если часть судей, прошла проверку по одним правилам, а потом их мимикрировать, скажем, менять для других - это точно не правильно! Поэтому мы этого делать не будем. Что же касается отсеивания, то, если говорить об этапе очищения, то, наверное, пиковые нагрузки уже произошли... У нас есть опыт оценить, как было на конкурсе в Верховный Суд. Тогда по этапу собеседования Комиссия "забраковала", если так можно говорить, 51 вывод из 381 человека. 8 человек еще добровольно прекратили участие. Это было примерно 13%. Поэтому, если такая динамика сохранится... по моим ощущениям это не должно быть за пределами 10-15%. Я бы не хотел, чтобы так случилось. Потому что, те судьи, которые остались, они знают, что их ждет во время процедуры оценивания, они готовились очень серьезно. Мы же не играем с ними в жмурки. Вопросы опубликованы на сайте. Мы говорим, какими будут наши требования. В профессии должны остаться те, кто знает правила, принимают эти правила и готовы по этим правилам работать".    

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Глава ВККСУ Сергей Козьяков добавил, что проценты отсеявшихся, которые были во время конкурса  в Верховный суд не являются прогнозом для той процедуры, которая проходит сейчас. "Там нужно было показать, что ты лучший, чем конкурент, а во время процедуры квалифоценивания на соответствие занимаемой должности  нужно доказать, что ты готов работать на той должности дальше",  - отметил Козьяков. 

Источник: https://censor.net.ua/p3050458
 
 
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как в ГАИ - "Отнимать и делить" "В профессии должны остаться те, кто знает правила и готовы по ним работать": за месяц 990 судей Украины сдадут квалификационный экзамен - Цензор.НЕТ 1984 Плюс бонусы за "!правильный" приговор
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А чому тільки 990 суддів??? В нас 7500 суддів в Україні, всі мають пройти перевірку!!!!
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А тому що це перша хвиля!!!!!!!!!!!!! И читаем статью мы как всегда жопой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Такая процедура внедрена в рамках судебной реформы и является обязательным для всех 5700 судей местных и апелляционных судов. Во время первичного квалификационного оценивания в 2016 году и конкурса в Верховный суд в 2017 году проверку уже прошли 500 судей, а следовательно, его должны пройти еще 5200 судей.
Насчет остальных 1800 надо будет смотреть как они будут проходить.
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правила по ТБ ( Техники Безопасности.Не путать с украинским телевидением).
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Основное правило-ехать на экзамен с чемоданом денег.
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Не надо отождествлять с Украиной. Это образ чиновничей системы, навязанной нам кацапской оккупацией...
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а можно по этой судье более развёрнуто...?\что она из себя представляет..., ну хотя бы фамилию и имя...\
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Там с ней целая история была. Эта фотка стала мемом в интернете. Потом появились статьи, что она совсем не такая, как выглядит, что это просто неудачный макияж, а так она добрейший человек... Какой она человек, нам судить трудно, но внешность на фото действительно очень характерная и, я б сказал, символичная...
Если интересно, вот о ней пишет издание "Сегодня": https://www.segodnya.ua/ukraine/sudya-bandura-o-nashumevshem-foto-s-yarkim-makiyazhem-shutki-ya-perezhivu-964894.html
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Пусть правдолюбцы сначала за свое майно отчитаться и не алоги заплатят.
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Так там все поголовно бедные. Деньги либо наколядовали, либо богатая тёща особняк подарила! Какие налоги?! "В профессии должны остаться те, кто знает правила и готовы по ним работать": за месяц 990 судей Украины сдадут квалификационный экзамен - Цензор.НЕТ 7477
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Опять сдавать экзамены на преданность шоколадному? Сколько ж можно!
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Всех шакалов через детектор.И кто не пройдет на зону с конфискацией и онулировании пособия(пенсии) "В профессии должны остаться те, кто знает правила и готовы по ним работать": за месяц 990 судей Украины сдадут квалификационный экзамен - Цензор.НЕТ 8988
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А почему никто не проверяет их собственность,собственность родни,бабушки,дедушки??? Машины,виллы,квартиры,особняки,дачи,золото,бриллианты.
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А потом что, внезапно, собираются проверить. Статью можно было полностью прочитать или только заголовки умеем?

Соответствие судьи критерия добродетели оценивается по показателям соответствия расходов, имущества и образа жизни судьи и членов его семьи задекларированным доходам, а также соответствия поведения судьи иным требованиям законодательства в сфере предотвращения коррупции и наличии фактов привлечения судьи к ответственности за совершение правонарушений. Эти показатели устанавливаются по результатам собеседования и информации в досье, которая заносится на основании ответов специально уполномоченных органов, а также информации от Общественного совета добродетели", - отмечают в ВККСУ.
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Так мусора уже проверку прошли (исключение составляют только ново набранный молодняк ) как были МУСОРАМИ ТАК И ОСТАЛИСЬ ! А вот за не правильно вынесенное решение СУДА СРОК ОТ 10 ДО 15 лет у многих бы охоту отбил бабло рубить по легкому!!!
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какой кричащий заголовок)): "В профессии должны остаться те, кто знает правила и готовы по ним работать".
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Нужно проверить всех судей и их родственников на доходы и расходы .Кто не сможет обьяснить происхождение дворцов , автомобилей , полётов по Средиземноморским странам = тюрьма 15 лет с полной конфискацией .
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Интересно, а за сколько? или это будут соревнования, кто больше занесет и не спалится конкурентам тот и выиграл
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И мантии им всем разрисовать под радугу. Чтоб никто иллюзий не строил. Уварен, Европа это одобрит.
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В профессии должны остаться те, кто знает правила и готовы по ним работать": а я, грешным делом, думал что судьи работают по закону и кодексам! Вон оно как получается, по правилам!
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Каждый судья должен написать предсмертную записку самоубийцы, которую непременно обнаружат в случае "прикрого самогубства доведенного до відчаю корпціонера"... Ну вот! Снова размечтался... Экзамены... туфта! Их профессиональная компетенция никак не влияет на "правосудие" в коррумпированной стране. Знать законы чтобы их нарушать за взятки профессионально? Любой честный человек с тремя томами законов Украины на столе будет отличным судьей и любой юрист "из системы" всегда будет коррумпированным подонком.
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Какие же морды зажравшиеся.
Надо выбирать тех, которые меньше 80 килограмм весят.
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А на наличие совести у судей экзамен будет?
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"Во время анонимного тестирования судье нужно продемонстрировать уровень знаний в области права, знание материального и процессуального права Украины, международно-правовых актов, правовых позиций Верховного Суда, ЕСПЧ и тому подобное. Умение четко и понятно формулировать и излагать правовую позицию в судебном решении, составлять логические, четкие и обоснованные судебные решения судьи должны продемонстрировать во время практического задания. На это им отводится два и пять часов соответственно", - рассказал председатель ВККСУ Сергей Козьяков

Серёга, эту хрень они вам расскажут, вы проверьте как они умеют читать и писать. Там половина дебилов.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"В профессии должны остаться те, кто знает правила и готовы по ним работать": за месяц 990 судей Украины сдадут квалификационный экзамен. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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