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Все про:гражданство (754) Нидерланды (739) Саакашвили (2579)

 Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности, дающее право на проживание в ЕС. ФОТО

Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили в среду получил в Амстердаме (Нидерланды) удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Читайте: Саакашвили подал иск на ГМС, Госпогранслужбу и МВД по событиям 12 февраля, - пресс-служба Окружного админсуда Киева

"Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился настоящий документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытию в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут. Но я как никогда решительно настроен вернуть своё украинское гражданство", - сообщил Саакашвили.

Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности, дающее право на проживание в ЕС 01

12 февраля 2018 года политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева. Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу. – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.

Пограничная служба Польши проинформировала, что М.Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии.

Саакашвили заявил о намерениях восстанавливать свое украинское гражданство.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили, когда тот находился в США. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства. 10 сентября политик пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые прорвали границу.

Как ранее заявляли в министерстве юстиции Грузии и Главной прокуратуре, запрос об экстрадиции М.Саакашвили направлялся украинской стороне несколько раз.

В Грузии в отношении М.Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел. В начале января Тбилисский городской суд по одному из дел заочно приговорил М.Саакашвили к трем годам лишения свободы.

Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности, дающее право на проживание в ЕС 02

Источник: https://censor.net.ua/p3050456
 
 
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А ещё в Голландии на коньках по каналам холодной зимой кататься можно.
А когда имя Сандра-Элизабет Рулофс - вообще греет.
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надеюсь, этот галстукоед не забыл признаться, что нидерланды с голландией он всегда любил (и даже теряется какую сильней!) больше всяких там грузий и украин...
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Да там хинкальщику-наркоману не позавидуешь. Он там с подмоченной репутацией. Жена директор какого-то фонда. Значит жена тоже с подмоченной репутацией. Жене прийдется искать новую работу. Плюс сейчас по кабакам и с проститутками не покутишь. Вот и из миграционной службы пришлось ехать на автобусе! Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности, дающее право на проживание в ЕС - Цензор.НЕТ 5575
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...а тут же еще сиротки в палатках без теплого белья которые прежде,чем сильно рухаться по-новому, тоже на покушать хотят, а бабушка (в девичестве - курченкой звали) теперь может внучка и разлюбить: он дорог ей был в Украине, сколько у ней самой с Украиной было мечтаний связано и не перечесть...а теперь-то что, бяда, ой бяда...
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Можливо прискорити якщо є згода офіційної особи.
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Скорее всего подал документы еще осенью...когда по ЕС шастал......только лохам под ВР забыл об этом сказать.....
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А в Амстердаме, а в Амстердаме, купаться можно в марихуане, любую траву хочешь покупай! И где-то здесь, начинается рай
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Безбилетный весь в наколках Сакашвиль
Трамвай тронул, проводник махнул- Садись
Безбилетный, весь пустой как барабан
Но душевный проводник за стол позвал Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности, дающее право на проживание в ЕС - Цензор.НЕТ 4333
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Народ подымите мой пост с разьяснениями что получил Хинкальщик-наркоман и карточку временого пребывания а то срако-боты в спам кинули!
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Не получается... Но не преживай, повторю.
1. Регистрация по месту жительства
Чтобы получить свой первый вид на жительство в Нидерландах, вы обязаны в течение 5 дней после переезда зарегистрироваться в муниципалитете (gemeente) по месту жительства. Эта процедура называется «eerste inschrijving«. В крупных городах иногда приходится несколько недель ждать очереди, поэтому об этом лучше узнать заранее и записаться на встречу еще до переезда.
В течение 3 месяцев после переезда вы должны также пройти обследование на туберкулез. А в течение 4 месяцев оформить медицинскую страховку. Также надо определиться, как вы будете интегрироваться. Более подробно читайте Nieuw in Nederland.
Документы для регистрации в gemeente
Зарегистрироваться по адресу нового проживания вы должны лично, обратившись в отдел Burgerzaken. Если вы приехали с ребенком, он также должен присутствовать при регистрации. Помимо регистрации по месту жительства, ваши данные будут внесены в государственный регистр персональных данных - De Basisregistratie Personen (BRP). Подробнее о регистре читайте здесь.
Приблизительный список документов, которые вы должны предоставить (точный список уточняйте в своем муниципалитете!):формуляр, который вам выдадут при регистрации;действующий загранпаспорт (ваш и вашего ребенка), копию сделают на месте;для граждан государств, не входящих в Евросоюз доказательство легального преывания в Го (стикер визы MVV в паспорте) или вид на жительство, если вы его уже получили;легализованные оригинал и перевод свидетельства о рождении (вас и вашего ребенка); *если вы замужем и брак был заключен не в Го - легализованный оригинал свидетельства о браке и его перевод; *если вы незамужем, легализованный оригинал заявления о том, что вы не состоите в браке и его перевод;*
* об оформлении этих документов у себя на родине читайте FAQ: Оформление документов для Голландии
Эти документы очень желательно переводить в Го у присяжного переводчика. Но, если вы все-таки делали переводы на родине и работник муниципалитета отказывается их принять, попробуйте мотивировать работника тем, что в IND эти документы приняли без проблем.
Если вы уже состояли в браке, вам также могут потребоваться документы, которые вы готовили для получения визы MVV:легализованные оригинал и перевод свидетельства о разводе или свидетельства о смерти супруга;легализованные оригинал и перевод справки из ЗАГСа о предыдущих заключенных браках;в случае перемены фамилии, легализованные оригинал и перевод выписки из архива ЗАГС о перемене фамилии в случае, если вы ее меняли и теперь она не совпадает с фамилией в свидетельстве о рождении.
Ваш партнер должен предъявить, если это требуется муниципалитетом:документ, удостоверяющий его личность, копию сделают на месте;в некоторых случаях документ о жилье - контракт, свидетельство о собественности и т.д.
После регистрации, обычно в течение 1-2 недель, ждите письмо с подтверждением вашей регистрации и вашим BSN-номером (burgerservicenummer). Он нужен для получения пособия на детей, оформления возврата налогов и др.
Обратите внимание, что перечень документов, сроки и процедура регистрации зависят от конкретного муниципалитета!2. Первый вид на жительство в Нидерландах / verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd
В течение 2 недель после переезда вы получите письмо, где будет сказано, в каком именно офисе IND вы должны забрать свой вид на жительство и какие документы вы должны для этого предоставить. Получить свой вид на жительство можно без записи. Максимально возможный срок рассмотрения вашего запроса указан здесь.
Если ваш партнер - голландец, то срок действия вашего вида на жительство - 5 лет. Если ваш партнер проживает в Го с видом на жительство, то срок действия вашего вида на жительство зависит от срока действия вида на жительство вашего партнера. О продлении вида на жительство читайте ниже в п.3.
Ваш парнер перестает быть вашим референтом, если:ваш вид на жительство был аннулирован;вы получили вид на жительство на основании проживания с другим референтом;вы получили вид на жительство на основании пребывания в стране с другой целю, например для работы или учебы;вы получили вид на жительство на неопределенное время;вы получили гражданство Нидерландов.3. Разрешение на работу
Ваш вид на жительство в Нидерландах, выданный с целью проживания с партнером, имеет на обратной стороне запись, где указано, можете ли вы работать. Вы получаете те же рабочие права, как и ваш партнер. Например, если ваш партнер может работать в Го безо всяких ограничений, то такие же права будут и у вас.
Разрешение на работу представляет собой следующую надпись:«Аrbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist» - это значит, что для вас должны принимать на работу безо всяких ограничений.«Аrbeid niet toegestaan«- стоит в карточке беженцев, ожидающих решения по своему делу. Работать не разрешено.«Аrbeid is toegestaan indien de werkgever beschikt over een TWV» - это значит, что вас возьмут на работу только в том случае, если на эту же должность нет претендентов из стран Европейского Содружества. Работодателю предстоит основательно потрудиться, заполняя множество бумаг и общаясь с биржей труда, прежде чем принять вас на работу.

Сцылка: http://www.gollandia.com/faqvvr/
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Ну, если главный баран обосзрадного стада спрашивает, то можно было бы и ответить но, не барану...
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Миша, как я рад. Я тут вам, Миша, даже барИгу голландского нашёл. Он седьмой представитель после узурпации власти . Эти узурпаторы с 1815-го года издеваются над рабочим людом Нидерландов.
Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности, дающее право на проживание в ЕС - Цензор.НЕТ 376
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В комментах прямо кипят страсти и выделяется адреналин...
Аж четверостишие сочинилось:

Читаю новость. Ощущенье,
Что я прям Эдгар Аллан По.
Не то чтоб в смысле вдохновенья -
Мне просто абсолютно по...
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Это карточка ВНЖ - стандартная для ЕС. Выдана по воссоединению с семьей.
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Моментально. Как зашел в мерию населеного пунка где проживаешь!
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Вот и флаг ему в руки. Пускай там с этой карточкой воздух портит.😀😀😀
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А када выходить? Завтра или послезавтра? В этой писульке число не указано...
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барыжные отрыжки - пети мальдивского и югика сейшейльского, недолго вам поносить осталось... нового хозяина ищите дебилы
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Пэтя астанавитезь! Ведь бежать, то потом некуда.
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Судя по массовой истерике ботов, Лолите стало доходить, что она опять обделалась на международном уровне.
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Упрямый грузинский осел. Тебе сказано, пошел вон, а он упирается. Болван
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Сейчас перед Нариком стоит архисложная первоочередная проблема. Поскольку Украинские спецслужбы сработали на 5+ то всё бабло осталось в Киеве в нычках. Вот сейчас он и думает кому из подельников поручить достать капусту из нычек. Но тут проблема его кореша имеют как сказал один кремлёвский педофил "низкую социальную ответственось". Могут капусту переполовинить или вобще сказать "иё там нет". Судя по кислому фейсу великий реформатор эту проблему не решил и не решит в ближайшем будущем!
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Хотя судя по мордочке может уже и сказали "ие там нет"!
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Істерика у леволюціонерів , а не у порохоботів ( як ви тут фантазуєте) , бо вождь покинув бомжатник на Грушевського , навіть не розплатившись з ними ! Може ванариголюби розплатяться 😀
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в руках мишка держит не удостоверение личности а вид на жительство, которое дает право проживать на территории Голландии 1 год и пользоваться права иностранца. нахрена он врет опять?

вот паспорт


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Вот разрешение на постоянное проживание в статусе "иностранец"


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А вот то что он держит в руках - временный (на 1 год) вид на жительство


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я не знаю что обозначает эта буква, но держит он в руках временный ВНЖ. вот источник информации и картинок

http://anothercitizenship.com/pmzh/kak-poluchit-grazhdanstvo-gollandii.html
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буква означает помоему муниципалитет. Но вид на жительство дают через 2 -4 месяца после личного обращенияю Но он вроде как в Нидерланды не летал. Похоже ему всетаки дали регистрацию по месту жительства. И за 2-4 месяца он должен пройти тест на туберкулез. Определиться со своим правовым статусом и получить мед страховку. После этого дают вид на жительство сроком на год разрешение на работу!
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Если Миха не пи.дит, потыкайте в него палкой. Может он неживой...
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Сколько злобы у читателей-писателей...а Михо своего добьется
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Смешно читать проплаченных порохоботов...Хотя и утомили уже. Ничче,скоро их рабочая виза закончится...А на биржу труда то не возьмут. Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности, дающее право на проживание в ЕС - Цензор.НЕТ 8958
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До відома зацікавлених дописувачів і іноземних гостей ..
ВІТАЮ Всіх .. виказую щиру вдячність Дописувачам ЦН .. що ПОКИНУЛИ помийну ЯМУ .. тепер тут ТІЛЬКИ клопи фсб росії і ТРОЛІ мінсрець .. і ЗВЕРНІТЬ УВАГУ .. в що перетворився РЕСУРС ... так пане Ю.Бутусов .. звичайно давно відомо глибока ЗАКОНСЕРВОВАНІСТЬ .. а тепер ще і ПРОДАЖНІСТЬ ...
ШАНОВНІ .. покиньмо цю КЛОАКУ .. і залишимо цю "песочницю" .. НЕтреба утримувати рейтинг ресурсу - .. своєю ЗАНГАЖОВАНІСТЮ і продажністю Бутусов і Ко підтримують АнтиУкраїнські сили - фсб росії і олігархічний проект мінсрець ...
.. Основний Наш ресурс ФБ і Твіт .. куди це БИДЛО немає такого впливу .. ШАНУЙМОСЯ .. досить робити вигляд що ЦН .. якоби незалежна .. це на сьогодні САМА брудна жовто-коричнева ..
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСаакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности, дающее право на проживание в ЕС. ФОТО
 
 
 
 
 
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