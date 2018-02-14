 Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности, дающее право на проживание в ЕС. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился настоящий документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытию в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут. Но я как никогда решительно настроен вернуть своё украинское гражданство", - сообщил Саакашвили.
12 февраля 2018 года политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева. Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу. – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.
Пограничная служба Польши проинформировала, что М.Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии.
Саакашвили заявил о намерениях восстанавливать свое украинское гражданство.
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили, когда тот находился в США. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства. 10 сентября политик пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые прорвали границу.
Как ранее заявляли в министерстве юстиции Грузии и Главной прокуратуре, запрос об экстрадиции М.Саакашвили направлялся украинской стороне несколько раз.
В Грузии в отношении М.Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел. В начале января Тбилисский городской суд по одному из дел заочно приговорил М.Саакашвили к трем годам лишения свободы.
А когда имя Сандра-Элизабет Рулофс - вообще греет.
Отакої! Жріть ховрахи під ВР
Трамвай тронул, проводник махнул- Садись
Безбилетный, весь пустой как барабан
Но душевный проводник за стол позвал
1. Регистрация по месту жительства
Чтобы получить свой первый вид на жительство в Нидерландах, вы обязаны в течение 5 дней после переезда зарегистрироваться в муниципалитете (gemeente) по месту жительства. Эта процедура называется «eerste inschrijving«. В крупных городах иногда приходится несколько недель ждать очереди, поэтому об этом лучше узнать заранее и записаться на встречу еще до переезда.
В течение 3 месяцев после переезда вы должны также пройти обследование на туберкулез. А в течение 4 месяцев оформить медицинскую страховку. Также надо определиться, как вы будете интегрироваться. Более подробно читайте Nieuw in Nederland.
Документы для регистрации в gemeente
Зарегистрироваться по адресу нового проживания вы должны лично, обратившись в отдел Burgerzaken. Если вы приехали с ребенком, он также должен присутствовать при регистрации. Помимо регистрации по месту жительства, ваши данные будут внесены в государственный регистр персональных данных - De Basisregistratie Personen (BRP). Подробнее о регистре читайте здесь.
Приблизительный список документов, которые вы должны предоставить (точный список уточняйте в своем муниципалитете!):формуляр, который вам выдадут при регистрации;действующий загранпаспорт (ваш и вашего ребенка), копию сделают на месте;для граждан государств, не входящих в Евросоюз доказательство легального преывания в Го (стикер визы MVV в паспорте) или вид на жительство, если вы его уже получили;легализованные оригинал и перевод свидетельства о рождении (вас и вашего ребенка); *если вы замужем и брак был заключен не в Го - легализованный оригинал свидетельства о браке и его перевод; *если вы незамужем, легализованный оригинал заявления о том, что вы не состоите в браке и его перевод;*
* об оформлении этих документов у себя на родине читайте FAQ: Оформление документов для Голландии
Эти документы очень желательно переводить в Го у присяжного переводчика. Но, если вы все-таки делали переводы на родине и работник муниципалитета отказывается их принять, попробуйте мотивировать работника тем, что в IND эти документы приняли без проблем.
Если вы уже состояли в браке, вам также могут потребоваться документы, которые вы готовили для получения визы MVV:легализованные оригинал и перевод свидетельства о разводе или свидетельства о смерти супруга;легализованные оригинал и перевод справки из ЗАГСа о предыдущих заключенных браках;в случае перемены фамилии, легализованные оригинал и перевод выписки из архива ЗАГС о перемене фамилии в случае, если вы ее меняли и теперь она не совпадает с фамилией в свидетельстве о рождении.
Ваш партнер должен предъявить, если это требуется муниципалитетом:документ, удостоверяющий его личность, копию сделают на месте;в некоторых случаях документ о жилье - контракт, свидетельство о собественности и т.д.
После регистрации, обычно в течение 1-2 недель, ждите письмо с подтверждением вашей регистрации и вашим BSN-номером (burgerservicenummer). Он нужен для получения пособия на детей, оформления возврата налогов и др.
Обратите внимание, что перечень документов, сроки и процедура регистрации зависят от конкретного муниципалитета!2. Первый вид на жительство в Нидерландах / verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd
В течение 2 недель после переезда вы получите письмо, где будет сказано, в каком именно офисе IND вы должны забрать свой вид на жительство и какие документы вы должны для этого предоставить. Получить свой вид на жительство можно без записи. Максимально возможный срок рассмотрения вашего запроса указан здесь.
Если ваш партнер - голландец, то срок действия вашего вида на жительство - 5 лет. Если ваш партнер проживает в Го с видом на жительство, то срок действия вашего вида на жительство зависит от срока действия вида на жительство вашего партнера. О продлении вида на жительство читайте ниже в п.3.
Ваш парнер перестает быть вашим референтом, если:ваш вид на жительство был аннулирован;вы получили вид на жительство на основании проживания с другим референтом;вы получили вид на жительство на основании пребывания в стране с другой целю, например для работы или учебы;вы получили вид на жительство на неопределенное время;вы получили гражданство Нидерландов.3. Разрешение на работу
Ваш вид на жительство в Нидерландах, выданный с целью проживания с партнером, имеет на обратной стороне запись, где указано, можете ли вы работать. Вы получаете те же рабочие права, как и ваш партнер. Например, если ваш партнер может работать в Го безо всяких ограничений, то такие же права будут и у вас.
Разрешение на работу представляет собой следующую надпись:«Аrbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist» - это значит, что для вас должны принимать на работу безо всяких ограничений.«Аrbeid niet toegestaan«- стоит в карточке беженцев, ожидающих решения по своему делу. Работать не разрешено.«Аrbeid is toegestaan indien de werkgever beschikt over een TWV» - это значит, что вас возьмут на работу только в том случае, если на эту же должность нет претендентов из стран Европейского Содружества. Работодателю предстоит основательно потрудиться, заполняя множество бумаг и общаясь с биржей труда, прежде чем принять вас на работу.
Сцылка: http://www.gollandia.com/faqvvr/
Аж четверостишие сочинилось:
Читаю новость. Ощущенье,
Что я прям Эдгар Аллан По.
Не то чтоб в смысле вдохновенья -
Мне просто абсолютно по...
вот паспорт
http://anothercitizenship.com/pmzh/kak-poluchit-grazhdanstvo-gollandii.html
До відома зацікавлених дописувачів і іноземних гостей ..
ВІТАЮ Всіх .. виказую щиру вдячність Дописувачам ЦН .. що ПОКИНУЛИ помийну ЯМУ .. тепер тут ТІЛЬКИ клопи фсб росії і ТРОЛІ мінсрець .. і ЗВЕРНІТЬ УВАГУ .. в що перетворився РЕСУРС ... так пане Ю.Бутусов .. звичайно давно відомо глибока ЗАКОНСЕРВОВАНІСТЬ .. а тепер ще і ПРОДАЖНІСТЬ ...
ШАНОВНІ .. покиньмо цю КЛОАКУ .. і залишимо цю "песочницю" .. НЕтреба утримувати рейтинг ресурсу - .. своєю ЗАНГАЖОВАНІСТЮ і продажністю Бутусов і Ко підтримують АнтиУкраїнські сили - фсб росії і олігархічний проект мінсрець ...
.. Основний Наш ресурс ФБ і Твіт .. куди це БИДЛО немає такого впливу .. ШАНУЙМОСЯ .. досить робити вигляд що ЦН .. якоби незалежна .. це на сьогодні САМА брудна жовто-коричнева ..