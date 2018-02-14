 Чиновник Госмиграции, за взятки ускорявший оформление загранспаспортов, задержан на Хмельнитчине, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хмельницкой области.
14 февраля 2018 года правоохранителями задокументирован факт вымогательства и получения чиновником неправомерной выгоды за влияние на ускорение в оформлении двух паспортов гражданина Украины для выезда за границу. За свое содействие в ускоренном принятии решения чиновник требовал дополнительно 1500 грн.
Злоумышленни звдердан "на горячем" при получении средств.
По данному факту осуществляется досудебное расследование по ч.3 ст.369-2 (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды) Уголовного кодекса Украины.