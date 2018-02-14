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 Чиновник Госмиграции, за взятки ускорявший оформление загранспаспортов, задержан на Хмельнитчине, - прокуратура. ФОТО

В Хмельницкой области выявлен факт вымогательства и получения неправомерной выгоды руководителем районного сектора Управления Государственной миграционной службы Украины

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хмельницкой области.

14 февраля 2018 года правоохранителями задокументирован факт вымогательства и получения чиновником неправомерной выгоды за влияние на ускорение в оформлении двух паспортов гражданина Украины для выезда за границу. За свое содействие в ускоренном принятии решения чиновник требовал дополнительно 1500 грн.

Злоумышленни звдердан "на горячем" при получении средств.

 Чиновник Госмиграции, за взятки ускорявший оформление загранспаспортов, задержан на Хмельнитчине, - прокуратура 01

Смотрите: Чиновница миграционной службы задержана на Львовщине при получении 10 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж+ ВИДЕО

Чиновник Госмиграции, за взятки ускорявший оформление загранспаспортов, задержан на Хмельнитчине, - прокуратура 02

По данному факту осуществляется досудебное расследование по ч.3 ст.369-2 (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите: На взятке $ 8 тысяч попался глава сельсовета в Одесской области, - ГПУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3050443
 
 
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этих тварей ПО ВСЕЙ СТРАНЕ можно сажать ПОГОЛОВНО!!!!!!!!!!!!!!
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А еще сажать тех кто создает почву для коррупции, в виде двусмысленных законов, в виде "резко сломавшихся" станков. Это взяли для галочки, чтоб квартал закрыть, а по сути это ничего не изменит. Системная коррупция она берет начало выше. А требовать совести от дающих взятки за желание быть человеком и комфортно получить документы - глупо. Будут давать и будут брать, пока верхушка будет лелеять эту коррупцию.
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На «Донбассэнерго» появился «смотрящий от БПП» Ефимов остается своим человеком и в «Энергомашспецстали», которая с 2010 года контролируется Кремлем через Росатом, регулярно отчитываясь о получении сотен тысяч гривен доходов от этого предприятия..
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мне просто интересно, как много людей в процентном соотношении оформили загранпаспорт без взятки))
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я оформляю без взятки! выйдет около 5 месяцев ожидания! взятки платят в нашем городе чтобы не записываться на очередь на фотографирование и отпечатки!
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ну вот. если я буду столько оформлять, то просто потеряю работу.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновник Госмиграции, за взятки ускорявший оформление загранспаспортов, задержан на Хмельнитчине, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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