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Все про:ДТП (4668) Киевская область (1373) спирт (180) ГСЧС (1298)

 Автоцистерна с 30 тоннами спирта перевернулась на Киевщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Киевской области произошло ДТП с участием автомобиля, перевозившего 30 тонн этилового спирта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"14 февраля в 8:44 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошло на автодороге Киев-Чернигов- Новые Яриловичи, возле села Требухов", - говорится в сообщении.

Автоцистерна с 30 тоннами спирта перевернулась на Киевщине, - ГСЧС 01

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На месте происшествия спасатели выяснили, что водитель грузового автомобиля Volvo, перевозивший в автоцистерне этиловый спирт емкостью 30 тонн выехал на обочину дороги. В результате выезда автоцистерна перевернулась, ее содержимое вылилось в поле.

Автоцистерна с 30 тоннами спирта перевернулась на Киевщине, - ГСЧС 02
Автоцистерна с 30 тоннами спирта перевернулась на Киевщине, - ГСЧС 03

Смотрите: В результате столкновения легкового автомобиля и маршрутки в Мариуполе один человек погиб, 8 - травмированы, - Нацполиция. ВИДЕО

Водитель данного автомобиля не пострадал. Причина ДТП устанавливается сотрудниками отдела полиции.

Источник: https://censor.net.ua/p3050432
 
 
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- Разбить?
- Разбить
- Целую цистерцу?
- Ага
- Да я тебя......
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кому спирт, а кому с т. называемых "науковцив" -плагиат, позорище конечно http://false-science.ucoz.ua/news/plagiatni_prigodi_matematichnikh_formul/2018-02-10-53
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эх,кацапни нарасиянской там не было...
ни капли бы не пролилось..
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испарилось в желудках мгновенно у них на алкоголь нано чутье
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Ага. 30 тонн спирта вылилось в поле. В Броварах. 30 тонн спирта. Вылилось. В поле. Автоцистерна с 30 тоннами спирта перевернулась на Киевщине, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2749
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"Уронили водку на пол,
Оторвали Мишке руки..."
(с) фольклор
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Джон Кроутер бутылку? разбить? в дребезги ? Да я тебя.... Еще вспомнилась песня ,,Но бейби, но край,,
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С праздником! День святого Валентина хоть у кого-то удался!
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И три шашлыка выбросила в пропасть(с)
😀
Втирайте дичь дальше...
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вот никто о закуси не подумал...а ты подумал Автоцистерна с 30 тоннами спирта перевернулась на Киевщине, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2355
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Толька кацап без закусит бухает...
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Главное что водитель не пострадал и никто очередь не занимал с пустыми канистрами
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Лучше бы на нашей улице Краз с карамельками перевернулся.
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не бывает тягачей фур Кразов. Они больше лесовозы или артиллерию тягают в армии.
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вот бы кацапью такое щастя Автоцистерна с 30 тоннами спирта перевернулась на Киевщине, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2640.и шоб в кусты боярышника
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Если бы это в запоребье случилось, местная ватофауна пласт грунта бы по домам растащила...
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Водители, будьте бдительны! Теперь, если там полиция поставит пост и начнет проверять на опьянение - у всех покажет опьянение и у трезвенников и у язвенников. Ибо во вдыхаемом воздухе уже будет до фига паров, а все они организмом не задержатся. Требуйте холостой пробы!
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Соседи б траур объявили...на неделю..не меньше
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А СПИРТ!?!?!?!??!! ШТО СО СПИРТОМ!?!?!! Не скрывайте !!!!! Пусть страшная но правда!!!!!
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Да ничего со спиртом! Не было его там. Вот такая правда.
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Кто-то верит, что там на самом деле было 30 т? Все украдено до нас...
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если это был спирт технический, то конечно большой урон хозяину а если питьевой, то туда ему и дорога! Ибо самоуничтожился яд.
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Другое дело на рассее
Неожиданный праздник перевернулась фура с водкойhttps://youtu.be/eB-fjkzTF5g Автоцистерна із 30 тоннами спирту перекинулася на Київщині, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8059
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАвтоцистерна с 30 тоннами спирта перевернулась на Киевщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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