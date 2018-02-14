 Автоцистерна с 30 тоннами спирта перевернулась на Киевщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"14 февраля в 8:44 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошло на автодороге Киев-Чернигов- Новые Яриловичи, возле села Требухов", - говорится в сообщении.
На месте происшествия спасатели выяснили, что водитель грузового автомобиля Volvo, перевозивший в автоцистерне этиловый спирт емкостью 30 тонн выехал на обочину дороги. В результате выезда автоцистерна перевернулась, ее содержимое вылилось в поле.
Водитель данного автомобиля не пострадал. Причина ДТП устанавливается сотрудниками отдела полиции.
- Разбить
- Целую цистерцу?
- Ага
- Да я тебя......
ни капли бы не пролилось..
Оторвали Мишке руки..."
(с) фольклор
😀
Втирайте дичь дальше...
Неожиданный праздник перевернулась фура с водкойhttps://youtu.be/eB-fjkzTF5g