 Автоцистерна с 30 тоннами спирта перевернулась на Киевщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"14 февраля в 8:44 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошло на автодороге Киев-Чернигов- Новые Яриловичи, возле села Требухов", - говорится в сообщении.

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На месте происшествия спасатели выяснили, что водитель грузового автомобиля Volvo, перевозивший в автоцистерне этиловый спирт емкостью 30 тонн выехал на обочину дороги. В результате выезда автоцистерна перевернулась, ее содержимое вылилось в поле.





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Водитель данного автомобиля не пострадал. Причина ДТП устанавливается сотрудниками отдела полиции.