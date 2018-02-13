 "Вот так русских зажимают. Не дают нормально поболеть": россиян выдворили со стадиона в Пхенчхане из-за флага с Лениным. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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Один из непосредственных участников конфликта — "Алексей с Колымы", как он сам себя назвал, — прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что организаторы в данном случае пошли против правил. "Вот так русских зажимают. Не дают нормально поболеть. Эти флаги не запрещены, мы читали правила и спрашивали у русских волонтеров", — заявил он.

Впоследствии россиян выдворили с арены. Флаг болельщики так и не отдали, из-за чего им пришлось покинуть соревнования. Сотрудники стадиона пояснили, что коммунистическая символика здесь запрещена из-за напряженных отношений с КНДР.









Напомним, 6 декабря Международный олимпийский комитет принял решение о том, что российские спортсмены на предстоящих зимних Играх в южнокорейском Пхёнчхане будут выступать в статусе "олимпийский атлет из России". Вместо национальных гимна и флага на церемониях награждения российских спортсменов будут использованы символы МОК. Основанием для этого стала дисквалификация Олимпийского комитета России (ОКР), на который была возложена ответственность за антидопинговые нарушения, допущенные во время Игр в Сочи.

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"Воздерживаться от любой формы публичной активности, общения в соцсетях с использованием национального флага, герба, национальных эмблем и символов, эмблемы Олимпийского комитета России", - гласят правила МОК.

При этом спортсменам и сопровождающим в олимпийской деревне можно вывешивать флаг в спальнях и закрытых помещениях. Отображение национальных элементов внутри неофициальных олимпийских объектов возможно с предварительного одобрения МОК.

Запрещена любая форма публичной коммерческой, политической, расовой, религиозной пропаганды, в том числе на спортивной одежде, аксессуарах, оборудовании на спортсменах и участниках Олимпиады.

Запрещено участие в альтернативных церемониях награждения.

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МОК также потребовал от РФ покрыть расходы, связанные с деятельностью комиссии по расследованию и формированию новой антидопинговой структуры, в размере $15 млн. Эти средства пойдут на работу Независимой организации допинг-тестирования (ITA).