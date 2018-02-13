 "Вот так русских зажимают. Не дают нормально поболеть": россиян выдворили со стадиона в Пхенчхане из-за флага с Лениным. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
Один из непосредственных участников конфликта — "Алексей с Колымы", как он сам себя назвал, — прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что организаторы в данном случае пошли против правил. "Вот так русских зажимают. Не дают нормально поболеть. Эти флаги не запрещены, мы читали правила и спрашивали у русских волонтеров", — заявил он.
Впоследствии россиян выдворили с арены. Флаг болельщики так и не отдали, из-за чего им пришлось покинуть соревнования. Сотрудники стадиона пояснили, что коммунистическая символика здесь запрещена из-за напряженных отношений с КНДР.
Напомним, 6 декабря Международный олимпийский комитет принял решение о том, что российские спортсмены на предстоящих зимних Играх в южнокорейском Пхёнчхане будут выступать в статусе "олимпийский атлет из России". Вместо национальных гимна и флага на церемониях награждения российских спортсменов будут использованы символы МОК. Основанием для этого стала дисквалификация Олимпийского комитета России (ОКР), на который была возложена ответственность за антидопинговые нарушения, допущенные во время Игр в Сочи.
"Воздерживаться от любой формы публичной активности, общения в соцсетях с использованием национального флага, герба, национальных эмблем и символов, эмблемы Олимпийского комитета России", - гласят правила МОК.
При этом спортсменам и сопровождающим в олимпийской деревне можно вывешивать флаг в спальнях и закрытых помещениях. Отображение национальных элементов внутри неофициальных олимпийских объектов возможно с предварительного одобрения МОК.
Запрещена любая форма публичной коммерческой, политической, расовой, религиозной пропаганды, в том числе на спортивной одежде, аксессуарах, оборудовании на спортсменах и участниках Олимпиады.
Запрещено участие в альтернативных церемониях награждения.
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МОК также потребовал от РФ покрыть расходы, связанные с деятельностью комиссии по расследованию и формированию новой антидопинговой структуры, в размере $15 млн. Эти средства пойдут на работу Независимой организации допинг-тестирования (ITA).
фубля!
В резонансном убийстве в столице, фигурантом которого является раненый в АТО 25-летний боец ВСУ, открылись новые подробности. В 72-й бригаде, где служил подозреваемый Дмитрий, сообщили, что погибший был зачинщиком конфликта.
Шеф-повар одного из одесских ресторанов Руслан Юрченко, которого на автобусной остановке в Киеве смертельно ранил ножом боец АТО, первым ударил бойца. Об этом на своей странице в Facebook написала руководитель пресс-службы 72-й бригады ВСУ Елена Мокренчук.
«Дима пришел садиться на маршрутку, - и тут на него набросился этот пассажир. Почему-тоэтого человека возмутило то, что Дима АТОшник. Начал обзывать, толкать, дальше ударил в грудь и вытолкал вон», - передает она слова очевидцев.
По ее словам, «здоровый крепкий мужчина толкал и обзывал невысокого худощавого 25-летнего парня, который перед тем четыре года провоевал, чтобы другие жили в мире, сдерживал наступление «Русского мира» в горячих точках, чтобы в других городах не претерпели ужасов войны - воевал и за этого … гм … пассажира тоже».
«В бою получил тяжелую черепно-мозговую травму в Авдеевке, после длительного лечения вернулся на фронт. С пластиной в голове, выдерживая приступы сильной боли, продолжал защищать Украину. Уже по возвращении в ППД бригады Дима в ноябре прошел курс лечения в госпитале и в рамках реабилитации до сих пор принимал лекарства. Он не пожалел за свой народ самого дорогого - и вот что в итоге получил: дерзкое хамство, наглость, обиды и удар грудь», - пишет Мокренчук.
Она отмечает, что это его не оправдывает, да и сам Дмитрий говорит, что не должен был так реагировать, «корит себя, что не сдержался и подвергся обиде».
«Сейчас один человек в гробу, другой за решеткой. Одна семья потеряла кормильца, другая любимого сына. Возможно, уже надо как-то нашему обществу определиться с этимвопросом? Если «вы нас туда не посылали» - может быть, вам надо задуматься, в той стране вы живете. Потому что на защиту Украины нас послали украинцы. Помогали нам, собирали продукты и одежду по крошке, приезжали к нам. Просили: ребята, защитите нас! Каждый боец здесь стоит насмерть именно их - своих родных и тех, кто просили и помогали», - подчеркивает Мокренчук.
Она не знает, как надо было оскорбить всегда спокойного бойца, чтобы он дошел до такого.
«Когда мы узнали о том, что произошло, здоровые дядьки, которые не раз смотрели в глазасмерти, просто плакали», - пишет она. Командиры и подчиненные, с которыми Дмитрий воевал четыре года, утверждают, что он «никогда не нервничал, всегда был спокойным и ответственным», о нем часто писали журналисты, его ставили в примерновоприбывшим бойцам, гордились родные.
Уявляю, ні, навіть уявити собі не можу: що ця бидлота буде робити на "їхньому" Чемпіонаті Світу з футболу!
поэтому, да, провокация
придурками народились, придурками і помруть.
Дед в наследство оставил ?
А насчёт "кацапни"... Так "Горбатого только могила исправит...". Их ещё со времён Василия Третьего "Великого князя Московского", убеждали, что "Закон про нас не писан...", и "русские" до сих пор думают, что "их дерьмо пахнет фиалками...".
Товарищ над зятем "прикололся", когда тот пытался его убедить, что СССР - это было хорошо... Поехал с ним, будучи в отпуске, на неделю в село, отобрал ноутбук, мобильный, выключил телевизор, холодильник, газовую плиту, оставил только примус и радиоприёмник на стене. Продукты - только те, что были в то время... Зять "завыл" через сутки... "Дошло", понял...