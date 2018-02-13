EN|RU|UK
Темы дня: Депортация Саакашвили Арест Шепелева Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Спорт, За рубежом
  19461  158
Все про:Олимпиада (706) символика (181)

 "Вот так русских зажимают. Не дают нормально поболеть": россиян выдворили со стадиона в Пхенчхане из-за флага с Лениным. ФОТОрепортаж

На Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане случился скандал — в ходе лыжных соревнований на трибунах у российских болельщиков сотрудники стадиона попытались отобрать флаг с изображением Владимира Ленина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

Читайте: В Пхенчхане российских олимпийцев поселили рядом с антидопинговой лабораторией

Один из непосредственных участников конфликта — "Алексей с Колымы", как он сам себя назвал, — прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что организаторы в данном случае пошли против правил. "Вот так русских зажимают. Не дают нормально поболеть. Эти флаги не запрещены, мы читали правила и спрашивали у русских волонтеров", — заявил он.

Впоследствии россиян выдворили с арены. Флаг болельщики так и не отдали, из-за чего им пришлось покинуть соревнования. Сотрудники стадиона пояснили, что коммунистическая символика здесь запрещена из-за напряженных отношений с КНДР.

Вот так русских зажимают. Не дают нормально поболеть: россиян выдворили со стадиона в Пхенчхане из-за флага с Лениным 01
Вот так русских зажимают. Не дают нормально поболеть: россиян выдворили со стадиона в Пхенчхане из-за флага с Лениным 02
Вот так русских зажимают. Не дают нормально поболеть: россиян выдворили со стадиона в Пхенчхане из-за флага с Лениным 03
Вот так русских зажимают. Не дают нормально поболеть: россиян выдворили со стадиона в Пхенчхане из-за флага с Лениным 04

Напомним, 6 декабря Международный олимпийский комитет принял решение о том, что российские спортсмены на предстоящих зимних Играх в южнокорейском Пхёнчхане будут выступать в статусе "олимпийский атлет из России". Вместо национальных гимна и флага на церемониях награждения российских спортсменов будут использованы символы МОК. Основанием для этого стала дисквалификация Олимпийского комитета России (ОКР), на который была возложена ответственность за антидопинговые нарушения, допущенные во время Игр в Сочи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОК запретил использовать российские флаги на объектах Олимпиады-2018

"Воздерживаться от любой формы публичной активности, общения в соцсетях с использованием национального флага, герба, национальных эмблем и символов, эмблемы Олимпийского комитета России", - гласят правила МОК.

При этом спортсменам и сопровождающим в олимпийской деревне можно вывешивать флаг в спальнях и закрытых помещениях. Отображение национальных элементов внутри неофициальных олимпийских объектов возможно с предварительного одобрения МОК.

Запрещена любая форма публичной коммерческой, политической, расовой, религиозной пропаганды, в том числе на спортивной одежде, аксессуарах, оборудовании на спортсменах и участниках Олимпиады.

Запрещено участие в альтернативных церемониях награждения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАДА и международные спортивные федерации проведут новые расследования в отношении российских спортсменов

МОК также потребовал от РФ покрыть расходы, связанные с деятельностью комиссии по расследованию и формированию новой антидопинговой структуры, в размере $15 млн. Эти средства пойдут на работу Независимой организации допинг-тестирования (ITA).

Источник: https://censor.net.ua/p3050268
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
комментарий отмечен как спам  
 
Только вот к сожалению москалям есть за кого болеть. 5 медалей уже. Надеюсь что их отберут из-за допинга и отдадут нашим, украинцам.
 показать весь комментарий
 
доооо,нахватались бронзы былинные сочинские арийцы...позорище,мля..
 показать весь комментарий
 
 
Не надо нашим отдавать, если честно выиграли то пусть имеют.
 показать весь комментарий
 
Какие твои украинцы,ПЕТУХ НАВОЗНЫЙ ?!
 показать весь комментарий
 
 
нет,ну вы гляньте на это дурко кацапское,все люди как люди,на олимпияду приехали посмотреть,в обычной одежде,а это чокнутое натянуло на безмозглую свою голову армейскую ушанку и ещё и звёздочку на тупой лоб свой прицепило,милитари пля,нидатьнивзять...пугать всех приехало,мол всех пабедим... пугало ,ё.......титьмоптить
 показать весь комментарий
 
 
Так и знал, что с этим поваром нечисто.



В резонансном убийстве в столице, фигурантом которого является раненый в АТО 25-летний боец ВСУ, открылись новые подробности. В 72-й бригаде, где служил подозреваемый Дмитрий, сообщили, что погибший был зачинщиком конфликта.
Шеф-повар одного из одесских ресторанов Руслан Юрченко, которого на автобусной остановке в Киеве смертельно ранил ножом боец АТО, первым ударил бойца. Об этом на своей странице в Facebook написала руководитель пресс-службы 72-й бригады ВСУ Елена Мокренчук.
«Дима пришел садиться на маршрутку, - и тут на него набросился этот пассажир. Почему-тоэтого человека возмутило то, что Дима АТОшник. Начал обзывать, толкать, дальше ударил в грудь и вытолкал вон», - передает она слова очевидцев.
По ее словам, «здоровый крепкий мужчина толкал и обзывал невысокого худощавого 25-летнего парня, который перед тем четыре года провоевал, чтобы другие жили в мире, сдерживал наступление «Русского мира» в горячих точках, чтобы в других городах не претерпели ужасов войны - воевал и за этого … гм … пассажира тоже».
«В бою получил тяжелую черепно-мозговую травму в Авдеевке, после длительного лечения вернулся на фронт. С пластиной в голове, выдерживая приступы сильной боли, продолжал защищать Украину. Уже по возвращении в ППД бригады Дима в ноябре прошел курс лечения в госпитале и в рамках реабилитации до сих пор принимал лекарства. Он не пожалел за свой народ самого дорогого - и вот что в итоге получил: дерзкое хамство, наглость, обиды и удар грудь», - пишет Мокренчук.
Она отмечает, что это его не оправдывает, да и сам Дмитрий говорит, что не должен был так реагировать, «корит себя, что не сдержался и подвергся обиде».
«Сейчас один человек в гробу, другой за решеткой. Одна семья потеряла кормильца, другая любимого сына. Возможно, уже надо как-то нашему обществу определиться с этимвопросом? Если «вы нас туда не посылали» - может быть, вам надо задуматься, в той стране вы живете. Потому что на защиту Украины нас послали украинцы. Помогали нам, собирали продукты и одежду по крошке, приезжали к нам. Просили: ребята, защитите нас! Каждый боец здесь стоит насмерть именно их - своих родных и тех, кто просили и помогали», - подчеркивает Мокренчук.
Она не знает, как надо было оскорбить всегда спокойного бойца, чтобы он дошел до такого.
«Когда мы узнали о том, что произошло, здоровые дядьки, которые не раз смотрели в глазасмерти, просто плакали», - пишет она. Командиры и подчиненные, с которыми Дмитрий воевал четыре года, утверждают, что он «никогда не нервничал, всегда был спокойным и ответственным», о нем часто писали журналисты, его ставили в примерновоприбывшим бойцам, гордились родные.
 показать весь комментарий
 
 
Кацапа-паварьйонка не поставили вчасно на місце--наглало,знущалось--ось і добрикалося.А вояка,який захищає нас, шкода.
 показать весь комментарий
 
 
В мерзкое время живём и с ещё более мерзкой, бандо-олигархической властью. Это называется ЗАЩИТОЙ СОБСТВЕННОЙ ( и страны) ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА. Можно себе представить, какой приговор вынесут "судьи", у которых никогда не было ни первого, ни второго. Правильно сделал, что завалил гандона. Если не признают состояния аффекта - судей надобно будет вывалять в перьях и дёгте....ну, вы поняли...
 показать весь комментарий
 
Типове кацапське випорожнення. кацапія - злоякісна пухлина на тілі Землі. Потребує радикального лікування. Хіміо- і радіотерапія допомогає. Хоча... таких і лікувати не варто.Нехай здихають кусками.
 показать весь комментарий
 
 
Правильное назначение тряпочки http://www.pictureshack.ru/images/89270_pravilne_vikhovannya.gif
 показать весь комментарий
 
Нормально поболеть сруцкий может в нормальном месте - в дурке !
 показать весь комментарий
 
 
Там ещё и лапти в кармане и балалайка и кокошник за пазухой !
 показать весь комментарий
 
 
))) уроды конченые, вам место в психушке!
 показать весь комментарий
 
 
95 країн представлені на цій олімпіаді, і тільки кацапоголове умудрилось показати свою бидлячість
 показать весь комментарий
 
 
Да ничего они не показывали . Они такие и есть . По жизни .
 показать весь комментарий
 
 
Вони б ще бл... Кім Ір Сена вивісили. В Південній Кореї розуміють, що таке комунізм, а тому не церемоняться з комуняками!
 показать весь комментарий
 
 
больному совкодрочеру надо болеть в психушке а не на стадионе.
 показать весь комментарий
 
 
Пишуть, що на олімпіаді американці і британці з московськими ординцями не вітаються. Про те чи вітаються наші з ними ніхто нічого не пише.
 показать весь комментарий
 
 
Дебилизм кацапов уже до Южной Кореи добрался! Пля, строились бы в колонны - и на Сирию! Там уже их ждут! "Ось так росіян утискають. Не дають змоги нормально повболівати": громадян РФ видворили зі стадіону в Пхьончхані через прапор із Леніним - Цензор.НЕТ 4003
 показать весь комментарий
 
 
для експеременту потрібно помахати червоно-чорним з Бандерою!
 показать весь комментарий
 
Уявляю, ні, навіть уявити собі не можу: що ця бидлота буде робити на "їхньому" Чемпіонаті Світу з футболу!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Прикинь, просто болеть за футбол. Тебе это не понятно
 показать весь комментарий
 
Кацапи вже у Франції поазали,які вони БАЛЬНИЇ.
 показать весь комментарий
 
 
Что мешало колымчанину просто болеть за спорт в Корее?
 показать весь комментарий
 
В Украине декомунизация, а на России нужна сначала дебилизация.
 показать весь комментарий
 
 
Обычная провокация на которую кацапьё осознанно шло. Это будет всю Олимпиаду продолжаться. Мокшанское бычьё всегда воняло и будет вонять своим "особымпутём". А когда ему что-то запрещают, то вонь увеличивается в геометрической прогрессии.
 показать весь комментарий
 
 
не нужно быть академиком, чтоб понять, что красные флаги в Юж.Корее не привествуются...
поэтому, да, провокация
 показать весь комментарий
 
 
пц, какие всё-таки котсабы поголовно дол@@@бы
 показать весь комментарий
 
 
Женіть вон цих свиней кацапськіх, а краще вкладайте у землю разом з їхнім чЛєнінским лайном.
 показать весь комментарий
 
 
от дебіл.. він навіть іколи того членіа в очі не бачив, ніколи не жив при його правлінні, а носиться з його пикою на прапорі як дурноголова цапля..
придурками народились, придурками і помруть.
 показать весь комментарий
 
 
Прапор якоїсь з організацій ВЛКСМ ....
Дед в наследство оставил ?
 показать весь комментарий
 
Ще би морду путіна і Кім Чен Ина приволокли "Ось так росіян утискають. Не дають змоги нормально повболівати": громадян РФ видворили зі стадіону в Пхьончхані через прапор із Леніним - Цензор.НЕТ 4299
 показать весь комментарий
 
Раньше было жалко таких людей с символикой ссср, им все кажется что будут безплатные квартиры и глеб по 3 копейки. Все ни как не могут понять что мир поменялся. Но после того как этот зброд поддержал расскол Украины и ибийство украинцев сейчас, то просто нет жалости больше к этим безмозглым чайникам.
 показать весь комментарий
 
 
Символика, символика... Вот у меня "символика"!!! Лежит кошка рядом, урчит, шею лижет... А во весь лоб - "Тризуб", тёмно-серый на пепельном фоне... "Урождённая "бандеровка"!
А насчёт "кацапни"... Так "Горбатого только могила исправит...". Их ещё со времён Василия Третьего "Великого князя Московского", убеждали, что "Закон про нас не писан...", и "русские" до сих пор думают, что "их дерьмо пахнет фиалками...".
Товарищ над зятем "прикололся", когда тот пытался его убедить, что СССР - это было хорошо... Поехал с ним, будучи в отпуске, на неделю в село, отобрал ноутбук, мобильный, выключил телевизор, холодильник, газовую плиту, оставил только примус и радиоприёмник на стене. Продукты - только те, что были в то время... Зять "завыл" через сутки... "Дошло", понял...
 показать весь комментарий
 
 
Куфайка,"ушянка са зьвьєзьдой красснай",злобний абіжьєний взьгьльядд--пьєндосси ,хахли і вєсь мірь за всьйо атвєтють,б..ді,с.кі...
 показать весь комментарий
 
Кацапа-паварьйонка не поставили вчасно на місце--наглало,знущалось--ось і добрикалося.А вояка,який захищає нас, шкода.
 показать весь комментарий
 
Надо было козлов сразу в аэропорт,а паспорта в урну!
 показать весь комментарий
 
Козлорылое тело в ушанке с красной тряпкой с нарисованной мумией... Футыбля, блеванул...
 показать весь комментарий
 
Что они с этим ленином носятся везде? Есть же свой флаг.. это фетиш такой или шо?
 показать весь комментарий
 
они б еще голую жопу на куске тряпки половой нарисовали и на стадионе махать начали. Дебилы.
 показать весь комментарий
 
Леха-пидарас не знал, что такая тряпка только у них на колыме в почете!
 показать весь комментарий
 
поломати руки, ноги, челюсть , повідбивати почки - тоді нормально "пабалеєшь"
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоСпорт"Вот так русских зажимают. Не дают нормально поболеть": россиян выдворили со стадиона в Пхенчхане из-за флага с Лениным. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх