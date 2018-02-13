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 Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Установлены личные данные 22 российских солдат и офицеров, которые участвовали в агрессии РФ против Грузии в 2008 году. Это военнослужащие 42-й мотострелковой дивизии (старого формирования до 2009 года) 58-й армии ВС РФ, многие из них, на момент российской агрессии, служили в 478-м батальоне связи. Пятеро военнослужащих также идентифицированы как участники захвата и оккупации украинского Крыма в 2014 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале международного разведывательного сообщества InformNapalm.

"Формальным инициатором нового OSINT-расследования выступил бывший командир 478-го батальона связи ВС РФ, который в августе 2008 года вместе с вверенным подразделением вторгся в Грузию. Именно он разместил около 100 фото войны 08.08.2008 с комментариями к снимкам, которые и помогли нам идентифицировать его сослуживцев и подчиненных", - отмечают волонтеры.

1. Алексей Усатов

Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 01

Дата рождения 31 октября 1976 года. Родом из г. Калуга. Потомственный военный. Женат, имеет двое детей.

Образование: Ульяновское высшее военно-инженерное училище связи 1993-1998 г.

В социальных сетях: "ОК" (архивы профиляhttps://archive.is/J2k9z, альбомов  https://archive.is/cQcK8, https://archive.is/U6Xzl, http://archive.li/Z96Xp) – ограниченного доступа, хотя Усатов недосмотрел и оставил фотоальбом для публичного просмотра; "ВК"  (https://archive.is/zHoJB). Другие неактивные странички: https://archive.is/p5h8L и  https://archive.is/DcGpN.

Послужной список:

— 1999-2004 годы — командир роты на 527-й базе хранения вооружения и техники связи (в/ч 82253, пос. Середа — Калуга);

— 2004-2006 годы – офицер батальона связи 62-й военной базы Группы российских войск в Закавказье (г.Ахалкалаки / Ахалцихе — Грузия);

— 2006-2009 годы – командир 478-го отдельного батальона связи 42-й мотострелковой дивизии СКВО / ЮВО (в/ч 55095, пос. Калиновская / Шали — Чечня).

Судя по комментариям, несколько лет назад уволился с военной службы в звании "подполковник". В настоящее время вместе с семьей проживает в г. Калуге или в Москве. Предположительно, работает в пожарной охране МЧС, увлекается вышиванием.

Из комментариев к слайдам из фотоматериала Усатова следует, что на момент российского вторжения в Грузию он командовал 478-м батальоном связи и уже 9 августа 2008 года находился в Цхинвальском регионе. В комментариях Усатова часто встречаются слова "мужество / героизм". Однако, судя по фотографиям, весь "героизм" и "мужество" российских связистов 478-го батальона выражался в мародерстве и грабеже оставленных грузинских магазинов, частных домов, садов, административных зданий и воинских частей.

 Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 02
Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 03
Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 04
Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 05
Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 06
Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 07
Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 08
Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 09
Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 10
Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 11
Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 12
Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 13

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Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 14
Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 15
Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 16
Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 17
Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 18
Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 19
Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 20
Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 21

По итогам изучения профиля Алексея Усатова (фигурант №1) удалось выявить военнослужащих 42-й дивизии и в частности 478-го батальона связи из Чечни, которые принимали участие в агрессии против Грузии в августе 2008 года.

2. Сергей Миненков

Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 22

23.08.1968 года рождения, живет в городе Москва. По состоянию на август 2008 года – командир 42-й мотострелковой дивизии СКВО в звании генерал-майор.

В соцсетях: http://archive.li/zFxKU. В других источниках https://archive.is/e91OY и https://archive.is/9UXip.

Судя по комментариям, генерал Миненков был уволен из армии вскоре после вторжения в Грузию, после взрыва на складе боеприпасов в селе Шали. Последующая его карьера была связана со службой судебных приставов в Москве.

Фигурирует в альбоме Усатова на слайдах #37 , #38

 Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 23

Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 24

3. Александр Бородин

Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 25

 

По состоянию на август 2008 года – заместитель командира 478-го батальона связи по технике и вооружению в звании майор. Предположительно, все еще служит в ВС РФ.

Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 26

В соцсетях не обнаружен.

Фигурирует в альбоме Усатова на слайдах #28 , #43  

4. Евгений Шапенков

Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 27

Предположительно, 06.06.1976 года рождения, проживает в г. Иркутск. По состоянию на август 2008 года – командир 2-й роты 478-го батальона связи в звании капитан. В последствии, переведен в войсковую часть, которая расположена в поселке Аксай, Ростовской области. Возможно, все еще служит в ВС РФ.

Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 28

В соцсетях http://archive.li/j4ILn – неактивен с 2010 года. В базе ГБДД https://archive.is/7b37m.

Фигурирует в альбоме Усатова на слайдах #26 , #29 , #33

5. Евгений Мозжелин

Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 29
Проживает в г. Екатеринбург Свердловской обл. По состоянию на август 2008 года – командир взвода 1-й роты 478-го батальона связи.

Выпускник Новочеркасского училища связи. Судя по всему служит в ВС РФ в звании майор.

Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 30

В соцсетях: http://archive.li/yj26q и http://archive.li/fHr6x

Фигурирует в альбоме Усатова на слайде #41 

6. Вадим Шалобало

Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 31

15.10.1980 года рождения, проживает в г. Краснодар. По состоянию на август 2008 года – офицер 478-го батальона связи (возможно, 42-й дивизии) в звании майор. Возможно, все еще служит в ВС РФ.

В соцсетях: http://archive.li/VVgeH

Фигурирует в альбоме Усатова на слайде #30 

7. Павел Рогожин

Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 32

По состоянию на август 2008 года – командир роты батальона "МС" 58-й армии в звании капитан.

В соцсетях не фиксируется.

Фигурирует в альбоме Усатова на слайдах #27, #42 

8. Евгений Байченко

Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 33

19.10.1970 года рождения, проживает в пос. Аксай, Ростовской обл. По состоянию на август 2008 года сверхсрочник-контрактник 478-го батальона связи. Возможно, все еще служит в ВС РФ.

Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 34

В соцсетях: http://archive.li/qFwUQ, http://archive.li/d0Lq2

Фигурирует в альбоме Усатова на слайде #9 

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9. Александр Евсютин

Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 35

02.06.1980 года рождения, проживает в г. Ставрополь. По состоянию на август 2008 года сверхсрочник-контрактник 478-го батальона связи. Предположительно, все еще служит в ВС РФ.

В соцсетях: http://archive.li/KlgMxhttp://archive.li/r0zr2

Фигурирует в альбоме Усатова на слайде #16

 Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 36

10. Наталия Бабак

Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 37

20.04.19??, проживает в Чечне. По состоянию на август 2008 года сверхсрочник-контрактник 478-го батальона связи. Возможно, все еще служит в ВС РФ.

В соцсетях: http://archive.li/o04dA, http://archive.li/uYjdo

Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 38

Фигурирует в альбоме Усатова на слайдах #24, #40 

11. Артур Умаров

Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 39

20.01.1969 года рождения, проживает в г. Краснодар. По состоянию на август 2008 года сверхсрочник-контрактник на должности старшины 2-й роты 478-го батальона связи. Возможно, все еще служит в ВС РФ.

Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 40

В соцсетях: http://archive.is/CfKYwhttps://archive.is/Jyn3n

Фигурирует в альбоме Усатова на слайдах #31, #32, #34

"По нашим данным – весной 2014 года принимал участие в операции по захвату Крыма", - говорится в публиции.

12. Сергей Поплевичев

Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 41

04.08.1970 года рождения, проживает в г. Грозный Чечня. По состоянию на август 2008 года сверхсрочник-контрактник 478-го батальона связи. Судя по всему, все еще служит в ВС РФ.

В соцсетях: http://archive.li/Nsp2K

Фигурирует в альбоме Усатова на слайде #33 

По данным InformNapalm – весной 2014 г. принимал участие в операции по захвату Крыма. 

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13. Алексей Полтавский

Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 42

24.03.19?? г., проживает в Таловском р-не Воронежской области. По состоянию на август 2008 года сверхсрочник-контрактник 478-го батальона связи. Судя по всему, все еще служит в ВС РФ.

В соцсетях: http://archive.li/0zjnS в фотоальбоме хранит личные снимки периода августовской войны  http://archive.li/4JXqE

Фигурирует в альбоме Усатова на слайде #34

Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 43 

14. Константин Захаров

Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 44

13.04.1974 г., проживает в г. Владикавказ Северной Осетии. По состоянию на август 2008 года сверхсрочник-контрактник 478-го батальона связи. Предположительно, все еще служит в ВС РФ.

В соцсетях: скрывается под псевдонимом "Askolb Bonifatic"  http://archive.li/SkJCR http://archive.li/iHZYy

Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 45

Фигурирует в альбоме Усатова на слайде #34  

15. Андрей Чередник

Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 46

05.01.1968 г., проживает в г. Краснодар. По состоянию на август 2008 года сверхсрочник-контрактник 478-го батальона связи. До недавних пор, все еще служил в ВС РФ.

В соцсетях: http://archive.li/X7JlW, http://archive.li/zoz9E

Фигурирует в альбоме Усатова на слайде #37

 Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 23 

16. Николай Козин

Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 48

01081984 г., проживает в селе Барыш Ульяновской области. По состоянию на август 2008 года сверхсрочник-контрактник 478-го батальона связи. Предположительно все еще служит в ВС РФ.

В соцсетях: http://archive.is/lmsXT

Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 24

Фигурирует в альбоме Усатова на слайде #38 

По данным InformNapalm – весной 2014 г. принимал участие в операции по захвату Крыма.  

17. Алексей Аржаных

Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 50

13.03.1989 г., проживает в г. Тольятти. По состоянию на август 2008 года сверхсрочник-контрактник 478-го батальона связи. Предположительно, все еще служит в ВС РФ.

В соцсетях: http://archive.li/nfhjy, http://archive.li/MSBIU

Фигурирует в альбоме Усатова на слайде #44   

18. Сергей Топорков

Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 51

25.01.19?? г., проживает в Ростовской области. По состоянию на август 2008 года сверхсрочник-контрактник 478-го батальона связи. Предположительно, все еще служит в ВС РФ.

В соцсетях: http://archive.li/RCWri

Фигурирует в альбоме Усатова на слайде #44 

19. Александр Воробьев

Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 52

По состоянию на август 2008 года сверхсрочник-контрактник 478-го батальона связи. Предположительно, все еще служит в ВС РФ.

В соцсетях не обнаружен.

Фигурирует в альбоме Усатова на слайде #25 

20. Василий Сатеев

Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 53

По состоянию на август 2008 года сверхсрочник-контрактник 478-го батальона связи. Предположительно, все еще служит в ВС РФ.

Фото и профиль в соцсетях не обнаружены.

Фигурирует в альбоме Усатова на слайде  #34 

По данным InformNapalm – весной 2014 г. принимал участие в операции по захвату Крыма. 

21. Мухтар Умаров

Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 54

По состоянию на 2015 года упоминается как умерший. Возможно, убит на Донбассе. По состоянию на август 2008 года сверхсрочник-контрактник 478-го батальона связи.

В соцсетях: https://archive.is/b5GHkhttp://archive.li/J8yXX

Фигурирует в альбоме Усатова на слайде  #23 

По данным InformNapalm – весной 2014 г. принимал участие в операции по захвату Крыма. 

22. Вова Балуян

Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm 55

18.07.1971 г. Родом из Батуми, Грузия. Проживает в г. Смоленске или Подольске. По состоянию на август 2008 года сверхсрочник-контрактник 478-го батальона связи. До перевода в Чечню служил на 12-й российской военной базе в Батуми. Предположительно, все еще служит в ВС РФ.

В соцсетях:  http://archive.li/YaUKhhttp://archive.li/OuezG

Фигурирует в альбоме Усатова на слайде  #39

"В процессе изучения профильных данных Балуяна, удалось установить любопытные подробности. В то время как он служил в российской армии и принимал участие в агрессии против Грузии, его семья – жена и двое детей, до 2014 года проживала в приморском Батуми:

  • жена Карина Балуян-Барсегян. 1972 или 1973 года рождения, в соцсетях под псевдонимом "nnnnnn vvvvvvv". Среди контактов немало жителей Батуми;
  • дочь София Балуян д/р 12/02/2002 г., в соцсетях (1, 2, 3). Среди контактов немало батумцев и фотографий жизни в Грузии до 2014 года;
  • сын Карен Балуян 08/11/1996 или 1997 г/р, в соцсетях под псевдонимом "Undead Army J-Dog ©". Во втором профиле под своим именем, в альбоме есть фотография от 2 сентября 2017 года, где он позирует в противогазе и форме ВС РФ (судя по всему находиться на срочной службе в армии). Другие слайды этого профиля носят российский пропагандистский характер", - говорится в публикации.

Напоминаем, что это не первая групповая идентификация российских военных преступников, принимавших участие в агрессии против Грузии в 2008 году. Так в ноябре 2015 года, InformNapalm идентифицировал 19 десантников 104-го полка 76-й дивизии ВДВ ВС РФ. Их них восемь все еще служили в российской армии, а 6 десантников принимали участие в необъявленной войне против Украины.

Справка: В августе 2008-го российские спецслужбы, используя своих южно-осетинских марионеток-сепаратистов, спровоцировали военный конфликт в регионе Самачабло (т.н. Южная Осетия), Грузия. Российские "миротворческие силы" намеренно не отреагировали на активизацию боевиков, которые вели целенаправленные обстрелы грузинских сел региона. После того как грузинские Вооруженные силы были вынуждены начать операцию по обеспечению безопасности населения в Цхинвальском регионе на территории суверенного государства Грузия и приступили к локализации очагов активности провокаторов-сепаратистов, Россия заявила о начале операции "по принуждению к миру", которая вылилась в открытую агрессию против Грузии с последующей оккупацией регионов Самачабло и Абхазия, а также с продолжающейся до сих пор т.н. ползучей оккупацией. По итогам российского военного вторжения 2008 года погибло 408 граждан Грузии (в том числе 170 военнослужащих), число беженцев и перемещенных лиц увеличилось на 26 тысяч человек (всего в Грузии число беженцев составляет более 260 тысяч человек), оккупировано более 20 процентов территории государства.

Источник: https://censor.net.ua/p3050215
 
 
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Этих ждет канава, а не Гаага. Сильно круто для биомусора в международный суд ехать.
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Очень полезная информация для того чувырла из погранслужбы, с паскудным оскалом на ебле, и с такой же паскудной репутацией.
Заглядывай иногда, ёлопень, в базу на счёт кацапов и их прихвостней из киева.
А уж потом, будешь руки Михо выламывать, пидарас!
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фу бляяяяяя. ну и ипальники у этих руснявых свинособак.
расовое вырождение и принадлежность этих монголоидов видна невооруженным взглядом.
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А кто такие красавцы?
Опиши мне своё представление красоты, коль ты замахнулся на определение человеческих видов и начал "фукать".
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красоту человека определяет не столько правильные черты лица, а энергетика, аура.
Говорят - тонкие вибрации, духовный человек или грубые, низкие...

так что скотину видно издалека...
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То шо эти перцы не графья, то я и сам вижу.
У нас там тоже, не депутатские сыновья с дочками держут первую оборону от кацапов.
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"У нас там тоже, не депутатские сыновья с дочками держут первую оборону от кацапов." - вот депутатские как раз чаще всего и есть свынота...
А вот наши, как ни крути, красивые люди...
Встановлено особи 22 військових РФ, які брали участь в окупації Грузії. 5 із них - захоплювали Крим, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 4594
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Увлекается вышиванием.!!!Как человек с таким увлечением стал убийцей?
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Там де московські свині там гавно, кров, смерть.
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Надеюсь, некоторые из этих питекантропов останутся в качестве удобрения где нибудь в Сирии.
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Какие отвратительные рожи, к славянам никакого отношения не имеют-мокши
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Где б они еще поели от пуза... на уродине поди кроме ягеля не дают ничего...
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажУстановлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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