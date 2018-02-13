 Установлены личности 22 военных РФ, принимавших участие в оккупации Грузии. 5 из них - захватывали Крым, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале международного разведывательного сообщества InformNapalm.

"Формальным инициатором нового OSINT-расследования выступил бывший командир 478-го батальона связи ВС РФ, который в августе 2008 года вместе с вверенным подразделением вторгся в Грузию. Именно он разместил около 100 фото войны 08.08.2008 с комментариями к снимкам, которые и помогли нам идентифицировать его сослуживцев и подчиненных", - отмечают волонтеры.

1. Алексей Усатов

Дата рождения 31 октября 1976 года. Родом из г. Калуга. Потомственный военный. Женат, имеет двое детей.

Образование: Ульяновское высшее военно-инженерное училище связи 1993-1998 г.

В социальных сетях: "ОК" (архивы профиляhttps://archive.is/J2k9z, альбомов https://archive.is/cQcK8, https://archive.is/U6Xzl, http://archive.li/Z96Xp) – ограниченного доступа, хотя Усатов недосмотрел и оставил фотоальбом для публичного просмотра; "ВК" (https://archive.is/zHoJB). Другие неактивные странички: https://archive.is/p5h8L и https://archive.is/DcGpN.

Послужной список:

— 1999-2004 годы — командир роты на 527-й базе хранения вооружения и техники связи (в/ч 82253, пос. Середа — Калуга);

— 2004-2006 годы – офицер батальона связи 62-й военной базы Группы российских войск в Закавказье (г.Ахалкалаки / Ахалцихе — Грузия);

— 2006-2009 годы – командир 478-го отдельного батальона связи 42-й мотострелковой дивизии СКВО / ЮВО (в/ч 55095, пос. Калиновская / Шали — Чечня).

Судя по комментариям, несколько лет назад уволился с военной службы в звании "подполковник". В настоящее время вместе с семьей проживает в г. Калуге или в Москве. Предположительно, работает в пожарной охране МЧС, увлекается вышиванием.

Из комментариев к слайдам из фотоматериала Усатова следует, что на момент российского вторжения в Грузию он командовал 478-м батальоном связи и уже 9 августа 2008 года находился в Цхинвальском регионе. В комментариях Усатова часто встречаются слова "мужество / героизм". Однако, судя по фотографиям, весь "героизм" и "мужество" российских связистов 478-го батальона выражался в мародерстве и грабеже оставленных грузинских магазинов, частных домов, садов, административных зданий и воинских частей.

























Читайте также: Членство Украины и Грузии в НАТО возможно несмотря на действия России, - глава Heritage Foundation



















По итогам изучения профиля Алексея Усатова (фигурант №1) удалось выявить военнослужащих 42-й дивизии и в частности 478-го батальона связи из Чечни, которые принимали участие в агрессии против Грузии в августе 2008 года.

2. Сергей Миненков

23.08.1968 года рождения, живет в городе Москва. По состоянию на август 2008 года – командир 42-й мотострелковой дивизии СКВО в звании генерал-майор.

В соцсетях: http://archive.li/zFxKU. В других источниках https://archive.is/e91OY и https://archive.is/9UXip.

Судя по комментариям, генерал Миненков был уволен из армии вскоре после вторжения в Грузию, после взрыва на складе боеприпасов в селе Шали. Последующая его карьера была связана со службой судебных приставов в Москве.

Фигурирует в альбоме Усатова на слайдах #37 , #38







3. Александр Бородин

По состоянию на август 2008 года – заместитель командира 478-го батальона связи по технике и вооружению в звании майор. Предположительно, все еще служит в ВС РФ.

В соцсетях не обнаружен.

Фигурирует в альбоме Усатова на слайдах #28 , #43

4. Евгений Шапенков

Предположительно, 06.06.1976 года рождения, проживает в г. Иркутск. По состоянию на август 2008 года – командир 2-й роты 478-го батальона связи в звании капитан. В последствии, переведен в войсковую часть, которая расположена в поселке Аксай, Ростовской области. Возможно, все еще служит в ВС РФ.

В соцсетях http://archive.li/j4ILn – неактивен с 2010 года. В базе ГБДД https://archive.is/7b37m.

Фигурирует в альбоме Усатова на слайдах #26 , #29 , #33

5. Евгений Мозжелин



Проживает в г. Екатеринбург Свердловской обл. По состоянию на август 2008 года – командир взвода 1-й роты 478-го батальона связи.

Выпускник Новочеркасского училища связи. Судя по всему служит в ВС РФ в звании майор.

В соцсетях: http://archive.li/yj26q и http://archive.li/fHr6x.

Фигурирует в альбоме Усатова на слайде #41

6. Вадим Шалобало

15.10.1980 года рождения, проживает в г. Краснодар. По состоянию на август 2008 года – офицер 478-го батальона связи (возможно, 42-й дивизии) в звании майор. Возможно, все еще служит в ВС РФ.

В соцсетях: http://archive.li/VVgeH

Фигурирует в альбоме Усатова на слайде #30

7. Павел Рогожин

По состоянию на август 2008 года – командир роты батальона "МС" 58-й армии в звании капитан.

В соцсетях не фиксируется.

Фигурирует в альбоме Усатова на слайдах #27, #42

8. Евгений Байченко

19.10.1970 года рождения, проживает в пос. Аксай, Ростовской обл. По состоянию на август 2008 года сверхсрочник-контрактник 478-го батальона связи. Возможно, все еще служит в ВС РФ.

В соцсетях: http://archive.li/qFwUQ, http://archive.li/d0Lq2

Фигурирует в альбоме Усатова на слайде #9

Смотрите также: Российский военный преступник Габасов опять раскрыл разведданные, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

9. Александр Евсютин

02.06.1980 года рождения, проживает в г. Ставрополь. По состоянию на август 2008 года сверхсрочник-контрактник 478-го батальона связи. Предположительно, все еще служит в ВС РФ.

В соцсетях: http://archive.li/KlgMx, http://archive.li/r0zr2

Фигурирует в альбоме Усатова на слайде #16

10. Наталия Бабак

20.04.19??, проживает в Чечне. По состоянию на август 2008 года сверхсрочник-контрактник 478-го батальона связи. Возможно, все еще служит в ВС РФ.

В соцсетях: http://archive.li/o04dA, http://archive.li/uYjdo

Фигурирует в альбоме Усатова на слайдах #24, #40

11. Артур Умаров

20.01.1969 года рождения, проживает в г. Краснодар. По состоянию на август 2008 года сверхсрочник-контрактник на должности старшины 2-й роты 478-го батальона связи. Возможно, все еще служит в ВС РФ.

В соцсетях: http://archive.is/CfKYw, https://archive.is/Jyn3n

Фигурирует в альбоме Усатова на слайдах #31, #32, #34

"По нашим данным – весной 2014 года принимал участие в операции по захвату Крыма", - говорится в публиции.

12. Сергей Поплевичев

04.08.1970 года рождения, проживает в г. Грозный Чечня. По состоянию на август 2008 года сверхсрочник-контрактник 478-го батальона связи. Судя по всему, все еще служит в ВС РФ.

В соцсетях: http://archive.li/Nsp2K

Фигурирует в альбоме Усатова на слайде #33

По данным InformNapalm – весной 2014 г. принимал участие в операции по захвату Крыма.

Смотрите также: В Сирии ликвидирован российский казак Владимир Логинов. ФОТОрепортаж

13. Алексей Полтавский

24.03.19?? г., проживает в Таловском р-не Воронежской области. По состоянию на август 2008 года сверхсрочник-контрактник 478-го батальона связи. Судя по всему, все еще служит в ВС РФ.

В соцсетях: http://archive.li/0zjnS в фотоальбоме хранит личные снимки периода августовской войны http://archive.li/4JXqE

Фигурирует в альбоме Усатова на слайде #34

14. Константин Захаров

13.04.1974 г., проживает в г. Владикавказ Северной Осетии. По состоянию на август 2008 года сверхсрочник-контрактник 478-го батальона связи. Предположительно, все еще служит в ВС РФ.

В соцсетях: скрывается под псевдонимом "Askolb Bonifatic" http://archive.li/SkJCR http://archive.li/iHZYy

Фигурирует в альбоме Усатова на слайде #34

15. Андрей Чередник

05.01.1968 г., проживает в г. Краснодар. По состоянию на август 2008 года сверхсрочник-контрактник 478-го батальона связи. До недавних пор, все еще служил в ВС РФ.

В соцсетях: http://archive.li/X7JlW, http://archive.li/zoz9E

Фигурирует в альбоме Усатова на слайде #37

16. Николай Козин

01081984 г., проживает в селе Барыш Ульяновской области. По состоянию на август 2008 года сверхсрочник-контрактник 478-го батальона связи. Предположительно все еще служит в ВС РФ.

В соцсетях: http://archive.is/lmsXT

Фигурирует в альбоме Усатова на слайде #38

По данным InformNapalm – весной 2014 г. принимал участие в операции по захвату Крыма.

17. Алексей Аржаных

13.03.1989 г., проживает в г. Тольятти. По состоянию на август 2008 года сверхсрочник-контрактник 478-го батальона связи. Предположительно, все еще служит в ВС РФ.

В соцсетях: http://archive.li/nfhjy, http://archive.li/MSBIU

Фигурирует в альбоме Усатова на слайде #44

18. Сергей Топорков

25.01.19?? г., проживает в Ростовской области. По состоянию на август 2008 года сверхсрочник-контрактник 478-го батальона связи. Предположительно, все еще служит в ВС РФ.

В соцсетях: http://archive.li/RCWri

Фигурирует в альбоме Усатова на слайде #44

19. Александр Воробьев

По состоянию на август 2008 года сверхсрочник-контрактник 478-го батальона связи. Предположительно, все еще служит в ВС РФ.

В соцсетях не обнаружен.

Фигурирует в альбоме Усатова на слайде #25

20. Василий Сатеев

По состоянию на август 2008 года сверхсрочник-контрактник 478-го батальона связи. Предположительно, все еще служит в ВС РФ.

Фото и профиль в соцсетях не обнаружены.

Фигурирует в альбоме Усатова на слайде #34

По данным InformNapalm – весной 2014 г. принимал участие в операции по захвату Крыма.

21. Мухтар Умаров

По состоянию на 2015 года упоминается как умерший. Возможно, убит на Донбассе. По состоянию на август 2008 года сверхсрочник-контрактник 478-го батальона связи.

В соцсетях: https://archive.is/b5GHk, http://archive.li/J8yXX

Фигурирует в альбоме Усатова на слайде #23

По данным InformNapalm – весной 2014 г. принимал участие в операции по захвату Крыма.

22. Вова Балуян

18.07.1971 г. Родом из Батуми, Грузия. Проживает в г. Смоленске или Подольске. По состоянию на август 2008 года сверхсрочник-контрактник 478-го батальона связи. До перевода в Чечню служил на 12-й российской военной базе в Батуми. Предположительно, все еще служит в ВС РФ.

В соцсетях: http://archive.li/YaUKh, http://archive.li/OuezG

Фигурирует в альбоме Усатова на слайде #39

"В процессе изучения профильных данных Балуяна, удалось установить любопытные подробности. В то время как он служил в российской армии и принимал участие в агрессии против Грузии, его семья – жена и двое детей, до 2014 года проживала в приморском Батуми:

жена Карина Балуян-Барсегян . 1972 или 1973 года рождения, в соцсетях под псевдонимом "nnnnnn vvvvvvv". Среди контактов немало жителей Батуми;

1972 или 1973 года рождения, в соцсетях под псевдонимом "nnnnnn vvvvvvv". Среди контактов немало жителей Батуми; дочь София Балуян д/р 12/02/2002 г., в соцсетях (1, 2, 3). Среди контактов немало батумцев и фотографий жизни в Грузии до 2014 года;

2, 3). Среди контактов немало батумцев и фотографий жизни в Грузии до 2014 года; сын Карен Балуян 08/11/1996 или 1997 г/р, в соцсетях под псевдонимом "Undead Army J-Dog ©". Во втором профиле под своим именем, в альбоме есть фотография от 2 сентября 2017 года, где он позирует в противогазе и форме ВС РФ (судя по всему находиться на срочной службе в армии). Другие слайды этого профиля носят российский пропагандистский характер", - говорится в публикации.

Напоминаем, что это не первая групповая идентификация российских военных преступников, принимавших участие в агрессии против Грузии в 2008 году. Так в ноябре 2015 года, InformNapalm идентифицировал 19 десантников 104-го полка 76-й дивизии ВДВ ВС РФ. Их них восемь все еще служили в российской армии, а 6 десантников принимали участие в необъявленной войне против Украины.

Справка: В августе 2008-го российские спецслужбы, используя своих южно-осетинских марионеток-сепаратистов, спровоцировали военный конфликт в регионе Самачабло (т.н. Южная Осетия), Грузия. Российские "миротворческие силы" намеренно не отреагировали на активизацию боевиков, которые вели целенаправленные обстрелы грузинских сел региона. После того как грузинские Вооруженные силы были вынуждены начать операцию по обеспечению безопасности населения в Цхинвальском регионе на территории суверенного государства Грузия и приступили к локализации очагов активности провокаторов-сепаратистов, Россия заявила о начале операции "по принуждению к миру", которая вылилась в открытую агрессию против Грузии с последующей оккупацией регионов Самачабло и Абхазия, а также с продолжающейся до сих пор т.н. ползучей оккупацией. По итогам российского военного вторжения 2008 года погибло 408 граждан Грузии (в том числе 170 военнослужащих), число беженцев и перемещенных лиц увеличилось на 26 тысяч человек (всего в Грузии число беженцев составляет более 260 тысяч человек), оккупировано более 20 процентов территории государства.