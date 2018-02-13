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Все про:алкоголь (1296) ГФС (2424)

 Деятельность подпольного цеха по изготовлению фальсифицированного алкоголя ликвидирована на Киевщине, - ГФС. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области совместно с прокуратурой и Нацполицией ликвидировали подпольный цех по изготовлению алкогольного фальсификата.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства, внесенного в ЕРДР по ч. 4 ст. 321 УК Украины, установлено, что на территории г. Киева незаконно работает цех, где изготавливают фальсифицированный алкоголь, который в дальнейшем реализуют путем размещения объявлений в сети Интернет.

По результатам проведенных обысков изъято и передано на ответственное хранение 1,4 тыс. литров ликеро-водочных изделий, 1,3 тыс. литров спирта, автомобиль и оборудование для массового производства фальсифицированной алкогольной продукции.

Общая сумма изъятых ТМЦ составляет более 1, 5 млн грн.

Продолжаются следственные действия".

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Деятельность подпольного цеха по изготовлению фальсифицированного алкоголя ликвидирована на Киевщине, - ГФС 01
Деятельность подпольного цеха по изготовлению фальсифицированного алкоголя ликвидирована на Киевщине, - ГФС 02
Деятельность подпольного цеха по изготовлению фальсифицированного алкоголя ликвидирована на Киевщине, - ГФС 03

 

Источник: https://censor.net.ua/p3050206
 
 
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у метаксы новая фасовка в 6л бутлях...... Деятельность подпольного цеха по изготовлению фальсифицированного алкоголя ликвидирована на Киевщине, - ГФС - Цензор.НЕТ 9527 настоящяя метаха....
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остальные отстегивают правильно
потому подолжают работать)))) Деятельность подпольного цеха по изготовлению фальсифицированного алкоголя ликвидирована на Киевщине, - ГФС - Цензор.НЕТ 8668
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Если честно, то такая борьба наших "правоохранителей" с бухлом и наркотой меня забавляет.
Во-первых, нереально - побороть, и об этом говорят все специализирующиеся аналитические исследования.
Во-вторых, в следствии первого, от так называемой "борьбы", бесконечно кормятся неимоверно раздутые, и абсолютно не эффективные мусорские органы. Которые являются пока паразитами на теле нашей страны.
А в третьих - я просто абсолютно не верю в любое движение нашей власти. Абсолютно. Наебали меня не единожды.
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Начальник транспортного цеха (снова на трибуне. Наливает). Если вопросов нет, я начну. Наш транспортный цех, изыскав внутренние резервы, задолго до окончания успешно встретил Новый год! Мы перевезли по маршруту винный склад - винный магазин сорок пять тысяч восемь миллионов триста шестьдесят четыре и шесть десятых литра крепких, крепленых и слегка разбавленных изделий. Водители Ларионов и Кутько обещали сэкономить тонно-километров вдвое и бой тары произвести с учетом интересов...

https://www.youtube.com/watch?v=0iZBQrmxdc0
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДеятельность подпольного цеха по изготовлению фальсифицированного алкоголя ликвидирована на Киевщине, - ГФС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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