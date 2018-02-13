 Деятельность подпольного цеха по изготовлению фальсифицированного алкоголя ликвидирована на Киевщине, - ГФС. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства, внесенного в ЕРДР по ч. 4 ст. 321 УК Украины, установлено, что на территории г. Киева незаконно работает цех, где изготавливают фальсифицированный алкоголь, который в дальнейшем реализуют путем размещения объявлений в сети Интернет.

По результатам проведенных обысков изъято и передано на ответственное хранение 1,4 тыс. литров ликеро-водочных изделий, 1,3 тыс. литров спирта, автомобиль и оборудование для массового производства фальсифицированной алкогольной продукции.

Общая сумма изъятых ТМЦ составляет более 1, 5 млн грн.

Продолжаются следственные действия".

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