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Три путинских «кита» - Страх, Невежество, Нищета - продолжают свое плавание в океане пост-советской обреченности.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль располагает информацией только о военнослужащих РФ в Сирии и ничего не знает о других россиянах, которые могут находиться в этой стране. Таким образом Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что при авиаударе международной коалиции во главе с США по вооруженным сторонникам Башара Асада погибли сотни рабсиян, сообщает "Медуза".
"Давайте отдавать себе отчет, что во многих странах мира находится значительное количество наших соотечественников", - сказал Песков. Рупор Путина предложил обращаться за дальнейшими комментариями в министерство обороны России и отметил, что сообщения СМИ нуждаются в проверке.
https://petrimazepa.com/cto_slucilos_v_sirii_o_massovoi_gibeli_rossiiskih_voennyh_rassifrovka_peregovorov