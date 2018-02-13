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Темы дня: Депортация Саакашвили Арест Шепелева Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Фоторепортаж
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 "Ихтамнет" по-американски. ФОТОжаберы о разгроме российских наемников в Сирии

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ".

Ихтамнет по-американски. ФОТОжаберы о разгроме российских наемников в Сирии 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне нам говорили, что их сил там нет, - министр обороны США Мэттис о разгроме наемников РФ в Сирии

Ихтамнет по-американски. ФОТОжаберы о разгроме российских наемников в Сирии 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": ""Пятерку" всю уничтожили. Раскатали авиацией, вертушками, артиллерией", - свидетельства ликвидации колонны наемников РФ в Сирии. АУДИО

Ихтамнет по-американски. ФОТОжаберы о разгроме российских наемников в Сирии 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы предупреждали, но русские все отрицали и говорили, что ничего не происходит, - генерал сирийской оппозиции Хасан о разгроме наемников РФ

Ихтамнет по-американски. ФОТОжаберы о разгроме российских наемников в Сирии 04

Ихтамнет по-американски. ФОТОжаберы о разгроме российских наемников в Сирии 05

Ихтамнет по-американски. ФОТОжаберы о разгроме российских наемников в Сирии 06

Ихтамнет по-американски. ФОТОжаберы о разгроме российских наемников в Сирии 07

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Источник: https://censor.net.ua/p3050205
 
 
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«…в расеи солдат хоронят тайком, а сыр - с гордостью…»
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Надеюсь, они под "Полет валькирий" Вагнера вагнеровцев покрошили? Чтоб все по феншую было... Ну и в новостях сообщат, что не только погода, а и музыка была выбрана идеально.
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Ну, не знаю. Российские СМИ опубликовали 5 человек погибшими в этой истории. Да кому они нужны, 500 капля в море, Азия большая и лесом покрыта.
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Ждем второй сезон сериала - на Донбасе. Третий - в Крыму.
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Александр Сотник: Вранье и вранье

Три путинских «кита» - Страх, Невежество, Нищета - продолжают свое плавание в океане пост-советской обреченности.
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Использовали и подтерлись: Кремль отмежевался от сотен ликвидированных российских вояк в Сирии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль располагает информацией только о военнослужащих РФ в Сирии и ничего не знает о других россиянах, которые могут находиться в этой стране. Таким образом Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что при авиаударе международной коалиции во главе с США по вооруженным сторонникам Башара Асада погибли сотни рабсиян, сообщает "Медуза".
"Ихтамнет" по-американськи. ФОТОжабери про розгром російських найманців у Сирії - Цензор.НЕТ 8694
"Давайте отдавать себе отчет, что во многих странах мира находится значительное количество наших соотечественников", - сказал Песков. Рупор Путина предложил обращаться за дальнейшими комментариями в министерство обороны России и отметил, что сообщения СМИ нуждаются в проверке.
"Ихтамнет" по-американськи. ФОТОжабери про розгром російських найманців у Сирії - Цензор.НЕТ 7321
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Опять спам, що я не правильно нацарапал. Шо 200-500 недоносков для россии это капля в море? Бутусов задумайся, для них капля в море.
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та то не бутусов,то зрада тебя спамит "Ихтамнет" по-американськи. ФОТОжабери про розгром російських найманців у Сирії - Цензор.НЕТ 1953.ну и ольгинские
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А мне вот интересно, кацапы, что в Сирии убивали детей, будут называть себя "сирийцами", как те, кто служил в ДРА - "афганцы"?
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Не хочу спорить, но тогда было другое. Хотя правы, оболвание было поголовно. Верили в идеалы коммунизма, все прошло, в рассеи осталось. Кого винить?
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Продолжу, тогда посылали не наемников, а призванных. Есть большая разница, выбора не было. Призванный выполнял свой долг, а наемник за деньги убивать.
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Ну, а почему такое самоназвание "афганец"? Он бы и наёмником пошел, тем более многие писали рапорта, что бы их туда отправили. Служили и после срочной за зарплату. подписывали контракт, что там было по другому?
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Это было почетно, ну, другая была страна. Страна коммунизма, осудили, но куда девать людей верующих в это, хотя героизм есть героизм, если ты воин, не смотря на какой ты стороне. А кто решит в этой жизни, кто прав, а кто нет? Бог то молчит.
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То есть кацапы, которые срочники, герои?
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/Надеюсь, что там нет срочников, там есть наемники, то есть, контрактники. Не грузите, все сложно. Думайте сами, но все это не так просто, знаете, вырос в коммунизме, прожил в капитализме, а помру в феодализме. И шо вы от меня хотите?
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Там срочников полно. И ничего там сложного нет. Все они понимают, что делают. Мне жаль, что вы не смогли распрощаться с совком, но ничего не поделаешь...
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А не пора ли сказать правду, что солдат страны-агрессора, убивающий людей на чужой территории - это мразь не достойная оправдания.
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100 процентов согласен, Это не агрессор, это брат. И этот брат не достойный оправдания.
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справедливости ради вообще то асадовцы это пока легальная официальная власть как бы там не хотелось которая официально обратилась к рф за военной помощью . тут американцам больше подходит -настамнет- непонятного статуса поддерживающих местное ополчение )))
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Ихтамнет" по-американски. ФОТОжаберы о разгроме российских наемников в Сирии
 
 
 
 
 
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