 В жутком ДТП на Кировоградщине погибли трое людей. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "0522".

Водитель автомобиля "Шкода Октавия" столкнулся с полуприцепом, который двигался впереди в составе автопоезда с грузовым автомобилем VOLVO, под управлением 42-летнего гражданина.

В результате водитель "Шкоды" и двое его пассажиров погибли на месте. По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия выясняют следователи.

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