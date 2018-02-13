EN|RU|UK
Темы дня: Депортация Саакашвили Арест Шепелева Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия, Фоторепортаж
  4958  15
Материалы по теме:
Все про:ДТП (4665) Кировоградщина (229) смерть (4634)

 В жутком ДТП на Кировоградщине погибли трое людей. ФОТО

Во вторник, 13 февраля, на отрезке автодороги Кропивницкий-Кривой Рог в Долинском районе около 3:40 произошло страшное ДТП с тремя погибшими.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "0522".

Водитель автомобиля "Шкода Октавия" столкнулся с полуприцепом, который двигался впереди в составе автопоезда с грузовым автомобилем VOLVO, под управлением 42-летнего гражданина.

В результате водитель "Шкоды" и двое его пассажиров погибли на месте. По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия выясняют следователи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ДТП в Ужгороде три иностранца погибли, один - в реанимации, - Нацполиция . ФОТОрепортаж

В жутком ДТП на Кировоградщине погибли трое людей 01
В жутком ДТП на Кировоградщине погибли трое людей 02
В жутком ДТП на Кировоградщине погибли трое людей 03

Источник: https://censor.net.ua/p3050203
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Блин каккойто альфосемитизм на ресурсе... У страшній ДТП на Кіровоградщині загинули троє людей - Цензор.НЕТ 2204
 показать весь комментарий
 
 
Как можно было не заметить..?? Это же фура...а фуры обычно светятся как новогодняя елка....
И прямоугольники светоотражаюшие с двух сторон...
 показать весь комментарий
 
 
который двигался впереди? - если он реально двигался, а не стоял ночью в тумане (хотя тут уже другой вопрос к идиоту за рулём шкоды), то водителю шкоды надо сделать 5 контрольных выстрелов в голову и премировать пряником за везение, что убил только себя, МРАЗИНУ, ...не ЛЮДЕЙ, а только двух своих пассажиров, игнорировавших его манеру езды!
 показать весь комментарий
 
 
На некоторых фурах на заднем бампере прицепа написано Пристань для зевак , 3-40 ночи вода рядом может туман ???
 показать весь комментарий
 
Шкода людей. Водій банально заснув за кермом, 3-40 та ще і їхали мабуть Києва.
 показать весь комментарий
 
 
Один из парней АТОшник с 25 тки(Борода) четвёртая волна.Хороший парень был. Вечная память тебе Брат.
 показать весь комментарий
 
 
сколько еще ДОЛ....В у нас еще ездит на дорогах )))))) !!!!! он что ехал с ЗАПЛЮЩЕННЫМИ глазами !!!! как хорошо что ЗАЕХАЛ в фуру , а не в старенький ЖИГУЛЬ !!!! когда они уже КОНЧАТСЯ в этой стране !!!???
 показать весь комментарий
 
гройсман ХОРОШИЕ ДОРОГИ не делай , а то ВЫМРЕМ на...й !!!
 показать весь комментарий
 
 
....обращаюсь к дол - ам , вы не одни на дороге , даже в попутному направлении может СТОЯТЬ или ехать АРБА без опознавательных ЗНАКОВ !!! поэтому ночью ехать 80 км\час по УКРАИНСКИМ дорогам ОПАСНО , а при встречном транспорте РАЗЪЕЗЖАТЬСЯ надо при 50 км\час !!! или вы ДУМАЕТЕ , что я еду и ВСЕ сидят в этот момент ВДОМА !!!)))) да х... с ними этими ЖМУРАМИ - не жалко !!!
 показать весь комментарий
 
Летіло пе...діло. А у фур на трасі задні габариткі чисті хтось бачив ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ жутком ДТП на Кировоградщине погибли трое людей. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх