 В жутком ДТП на Кировоградщине погибли трое людей. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "0522".
Водитель автомобиля "Шкода Октавия" столкнулся с полуприцепом, который двигался впереди в составе автопоезда с грузовым автомобилем VOLVO, под управлением 42-летнего гражданина.
В результате водитель "Шкоды" и двое его пассажиров погибли на месте. По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия выясняют следователи.
И прямоугольники светоотражаюшие с двух сторон...