 Саакашвили вывезли в Польшу на самолете, принадлежащем компании Порошенко, - Игорь Луценко. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ об этом депутат написал в Фейсбуке.
Луценко отметил: "Саакашвили был вывезен в Польшу чартерным рейсом, который выполнил самолет Beechcraft Premier I, бортовой номер UR-USA.
Владельцем этого самолета является оффшорная компания из Панамы Sky Center Holding Corp., которая принадлежит (барабанная дробь) Петру Алексеевичу Порошенко".
Ранее соратник М.Саакашвили Давид Сакварелидзе сообщил, что политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева.
Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.
Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем Саакашвили посетил Литву, Венгрию, Данию и Бельгию.
16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется в Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили.
Как сообщалось ранее, 10 сентября Михеил Саакашвили решил въехать в Украину на поезде, чтобы избежать беспорядков на пропускном пункте "Краковец". Поезд "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев" должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла. "Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину. Позже Саакшвили прибыл на пункт пропуска "Шегини", где его сторонники прорвались через украинский кордон и вывели политика и его делегацию на территорию Украины.
Семён Семенченко поделился видео Mikheil Saakashvili.
1 ч ·
Брехливі бл#ді. За словами Слободяна на них напали "прихильники Саакашвілі", а вони змушені були захищатися. Тепер уявіть що вони б зробили з простим, "рядовим" громадянином ...https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/1848321205198252/
Почему человека, который находится под следствием и ходит на допросы, сажают в чартерный самолёт и отправляют в Польшу? Какими законами предписана такая процедура?
- Что теперь делать с уголовным делом? Как быть с заявлением Юрия Луценко, который утверждал, что имеет доказательства сотрудничества Саакашвили с преступной группировкой Курченко? Это что, все было неправдой? Все те аудиозаписи, в правдивости которых нас убеждали, были фейком? Значит, правду говорили, что правоохранители просто состряпали подделку, доказать подлинность которой никто не сможет..."
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Да, лихо закрутили. Получается, Саакашвили не виноват, а дело сфабриковал Луценко? Но тогда Луценко надо привлекать к уголовной ответственности, а как иначе?! Пусть отвечает за содеянное, ушлепок.
чет мне кажется,что за всем цирком с Михо торчат уши Собакова.
не бывает так,что бы и генплокулол был не в курсе,и президент был против(если им верить),но все произошло как будто само собой.
прям как в 13-м,когда студентов побили. все до сих пор клянутся,что команды беркуту не отдавали,однако процесс был запущен.
ПЕТЯ РАДУЕТСЯ, сидит и указы всякие пишет до ночи, аж до утра, ножки в экстазе стучат, ебало посвистывает. Сходка ворья у него сегодня под АП - все топкоррупционеры сегодня гуляют в АП.
Все ответственные за коррупционные связи и смотрящие за регулярными суточными 10 млн поступлениями в АП секретутки вешаются от перемоги.
ЮГА ГАДУЕТСЯ, с такого счастья можно и в запой на месяц и не просыхать.
Рейдерская кабмин-группа Гроймана пробила последний рубеж(упирающего романова) к сопротивлению к сжиранию антонова, южмаша, укрооборонпрома. Теперь это все ждет смерть.
При романове показатели росли, росли зарплаты у несколько сотен предприятий, многие предприятия начали платить по 15тысгрн, Луч более 20тыс начал платить.
Теперь все это будет уничтожено кабмин-мафией гроймана.
ГРОЙМАНА РАДУЕТСЯ и все его преступные поддельники.
Пограничники со другими охранными структурами коррупционеров(сбу-хуебу и пр) по беспределу выдавили последнюю опасность коррупционеров- саакашвилли.
Теперь у коррупционеров наступит СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ и нескончаемая взлетная полоса вечного рейдер-КОРРУПЦИОННОГО СЧАСТЬЯ.
И этот день войдет как ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ ПОБЕД КОРРУПЦИОНЕРОВ. Украине теперь они точно пиздец приделают, заворуют до смерти. Народу теперь гарантируется воду и хлеб.
ПОРОХОБОТЫ ПОУБИВАЮТСЯ СО СЧАСТЬЯ - теперь им даже контракты на регулярной основе оформят.
Теперь коррупционеры заживут...А народ полностью захиреет.
СЛАВА КОРРУПИЦИОНЕРАМ. 12 февраля у них национальный праздник с одеяльными клетчастыми флагами.
Коррупционеры и хуйло - два свирепых врага народа.
У коррупционеров сегодня великая победа - 12 ФЕВРАЛЯ 2018 года МЕСТО В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ЖИРНЫМ ЖРИФТОМ.
Чтоб они все сдохли...
аминь нах.
- у меня лучше.
- нет, у меня.
- я своих взрывал, бомбил, газом травил...
- а мне достаточно им гречки насыпать - ко-ко-ко
Народ - Пора Супрун іскать альтєрнатіву!, а то тебя, хуйового засранца, утопім жирной пикой в "шоколадє" той будки що ти строїв на задворках...
А я думал,что самолет был пограничников.
ссылки на страницу регистрации компании ведут на 404. Что не удивительно. А в реальности борт, о котором только ленивый не говорит последние сутки вот тут http://www.duncanaviation.aero/aircraft-sales/UR-USA
На конец 2017 года его капитал составил 4,7 млрд долларов.
Состояния Рината Ахметова хватит на 36 дней функционирования всей страны. Такие подсчеты сделали эксперты издания Bloomberg.
Исследование показало, что чистая прибыль Ахметова по состоянию на конец декабря составила 4,7 млрд долларов, которых хватит на 36 дней функционирования Украины.
Так, эксперты издания проанализировали 49 стран с целью выяснить, сколько дней могло бы функционировать правительство, если бы за это заплатил самый богатый человек этой страны. За коэффициент была взята чистая прибыль олигархов с ежедневной стоимостью управления государством. Если еще состояние барыги офшорного Пороха посчитать с депутатами то воообще можно не идти до МВФ.
https://112.ua/obshchestvo/sostoyaniya-ahmetova-hvatit-na-36-dney-funkcionirovaniya-ukrainy-bloomberg-432816.html
Начать с детей и жён спецназовцев ринимавших участие в задержании
Румуни вже б разів з двадцять на біс усю владу перевішали на ліхтарях.
Проблем в строительстве тоталитарного режима?
Это вы, кацапы, хотите жить под сцарём - украинцы хотят жить в правовом государстве.
Потому вас сюда и навезли - для тягучей оккупации.
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Бидло відразу зрозуміло, що проголосувало помилково у Травні 2014го, проголосувало з переляку обісравшись, але Бидлу визнатись в цьому соромно і Бидло мовчить вже чотири роки, тільки скиглить в мережах. Бидло не було на жодному Майдані і називало майданівців "кастрюлєголовими", затуляючи сором'язливо очі на те, що це був протест не ковбасний, а ідейний. Кияни протестували проти "диктаторских законів" 16-го Січня, коли заборонялось носити каски на головах. Кияни одягли кастрюлі і готові були разом з майданівцями нести за це відповідальність. Бидло так НІКОЛИ не зробило би. Бидло за це зненавиділо майданівців і сичіть на них, звинувачуючи у всіх своїх бідах. А у своїх бідах Бидло Ali Hasanівське, або Гигівське, винувате само. Бо можна бути начитаному, мати гострий розум, багато друзів, але все одно залишатись Бидлом. Бидло - стан душі: "Буду скиглити, але конкретною, реальною справою займатись не буду". Бидло НІКОЛИ не самоорганізується і не зробить репост на мирні, але масові протести. І так само Бидло буде пересмішником з тих, хто це робить, або буде підбурювати "когось", якогось хлопця з фронту, щоб той прибрав його, Бидла, лайно, що Бидло напхало з переляку у скриньки для голосувань.
Не будьмо бидлом, панове! Вихдьмо 18-го у своїх містах на віче і голосуймо за негайну відставку Порошенку!(і дострокові президентські)
Кого з ЛІДЕРІВ олігархічно-кримінального політикуму наші "доблесні" "ПРАВООХОРОННІ" Органи спромоглися посадити з конфіскацією, або бодай позбавити хоч якогось (з зайвих по закону) громадянства за останні чотири роки????
Ну хоч одне прізвище в студію, отого клятого ворога держави, за яким би ганялася вся НГУ, МВС, ДПСУ, СБУ ... млять, щоб мінували кордони, відміняти міжнародні потяги, проводили військові навчання біля пунктів перетину кордонів та брали дахи військовою операцією?????
Чи може на Україну напали війська Саакашвілі, захопили Крим з Донбасом і взагалі, не про того агресора закони приймали?
Мені Михо до єдиного місця, АЛЕ дивлячись на фееричних маразм владних придурків, є ще одне питання до ПОРОХОБОТІВ: Хлопи, ви подуріли чи то "работа такая"?