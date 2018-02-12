 Вместе с послом Испании Кортес посетили освобожденную Катериновку, - Ирина Геращенко. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "Мы посетили 10-ю отдельную штурмовую горную бригаду и передали нашим друзьям необходимую им технику, ноутбуки, принтеры, телевизор. Символ Десятки - эдельвейс, горный цветок, пробивающийся к солнцу через камни, побеждает любые погодные условия. Боевики тоже называют наших штурмовиков эдельвейсами, и за этим романтическим названием стоит сила и страх наших врагов - эдельвейсов боятся, а гражданское население уважает".

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Она продолжила: "Затем мы посетили село Катериновку, еще несколько недель назад разделенную линией столкновения. Несколько улиц были под контролем украинской власти, дальние переулки- в серой зоне и под контролем боевиков. Здесь проживает две сотни человек, 20 детей, в том числе дошкольников. Уже несколько недель село - полностью под контролем украинской власти, шаг за шагом возвращаем порядок на родную землю. Но мир дается тяжело ..., режим тишины в Луганской нарушается боевиками ежедневно, а окрестности Катериновки обстреливали и сегодня. Также работают диверсионные группы, мины и разтяжки остаются главной бедой для мирного населения. В Катериновке последний взрыв прозвучал в конце 2017, мужчина шел к соседям и подорвался на растяжке, установленной диверсантами, ранил конечности.

Также она отметила: "В Катериновке работает магазин: ежедневно с 7 до 12, люди скупаются засветло, на полках нехитрый скарб и ассортимент самых необходимых товаров. Почти ежедневно завозят свежий хлеб. По расписанию у села вблизи линии соприкосновения прииждае спецмашина Ощадбанка, бронированный фургон, где можно оплатить коммунальные услуги и получить деньги. Удобно,селяне довольны. Местные жители выходят к незнакомцам, они, кстати, очень дружелюбно настроены, разговаривают с нами по украински..."

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"Все местные жители жалуются, что СММ ОБСЕ никогда не заезжает на крайние улицы села, те, которые обстреливаются боевиками. Позже мы зададим этот вопрос представителю миссии и они признают, что действительно, бывали в Катериновке только со стороны Золотого, а дальше не ездят, потому что, во-первых там грунтовка, а не асфальт, а во - вторых, опасно .... Вот так, поэтому мы благодарим посла Испании госпожу Сильвию Кортес Мартин, которая в отличие от СММ ОБСЕ не побоялась вместе с нами посетить Катериновку и увидеть реальность войны. Она говорит, что поражена мужеством украинских воинов" - продолжила вице-спикер.

Геращенко заявила: "Катериновка находится в километре от КПВВ "Золотое", которое уже два года заблокировано боевиками и не работает. Украинская власть создала здесь необходимую инфраструктуру, удобную дорогу и большое количество пунктов проверки документов, все для удобства гражданского населения, но подконтрольные Кремлю представители т.н. ОРДЛО, похоже, совсем не заинтересованы в улучшеннии гуманитарной ситуации. Ничем другим отказа открыть КПВВ "Золотой" не объяснить. Конечно, украинская сторона в Минске снова и снова будет ставить вопрос КПВВ "Золотой", но здесь более жесткую позицию должны занять и наши партнеры по нормандскому формата на переговорах с РФ, и представители ОБСЕ. В результате - на Луганщине нет ни одного автомобильного КПВВ, а местные жители должні по полностью разбитой дороге 2,5 часа ехать до Станицы Луганской, где работает пешеходный чек поинт".

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"Совпадение, что сегодняшняя поездка на Донбасс выпала на третью годовщину подписания минских соглашений в страшном феврале 2015, после обстрела Краматорска, после Дебальцево и ДАП ....

За это время россияне не выполнили ни одного пункта минских соглашений. Но ключеве - нам удалось остановить полномасштабное наступление орков. С февраля 2015 мы не потеряли ни миллиметра украинскои земли, наоборот, шаг за шагом возвращаем нашу землю. Вернем. Територии и людей. Нужно только работать. Каждому- на своем месте", - резюмировала Геращенко.

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