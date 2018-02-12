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Все про:Геращенко Ирина (1044) Испания (449) посол (1168) Донбасс (15441)

 Вместе с послом Испании Кортес посетили освобожденную Катериновку, - Ирина Геращенко. ФОТОрепортаж

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко обнародовала подробности своего визита на Донбасс вместе с послом Испании в Украине Сильвией Кортес Мартин.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом она написала  в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "Мы посетили 10-ю отдельную штурмовую горную бригаду и передали нашим друзьям необходимую им технику, ноутбуки, принтеры, телевизор. Символ Десятки - эдельвейс, горный цветок, пробивающийся к солнцу через камни, побеждает любые погодные условия. Боевики тоже называют наших штурмовиков эдельвейсами, и за этим романтическим названием стоит сила и страх наших врагов - эдельвейсов боятся, а гражданское население уважает".

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Она продолжила: "Затем мы посетили село Катериновку, еще несколько недель назад разделенную линией столкновения. Несколько улиц были под контролем украинской власти, дальние переулки- в серой зоне и под контролем боевиков. Здесь проживает две сотни человек, 20 детей, в том числе дошкольников. Уже несколько недель село - полностью под контролем украинской власти, шаг за шагом возвращаем порядок на родную землю. Но мир дается тяжело ..., режим тишины в Луганской нарушается боевиками ежедневно, а окрестности Катериновки обстреливали и сегодня. Также работают диверсионные группы, мины и разтяжки остаются главной бедой для мирного населения. В Катериновке последний взрыв прозвучал в конце 2017, мужчина шел к соседям и подорвался на растяжке, установленной диверсантами, ранил конечности.

Также она отметила: "В Катериновке работает магазин: ежедневно с 7 до 12, люди скупаются засветло, на полках нехитрый скарб и ассортимент самых необходимых товаров. Почти ежедневно завозят свежий хлеб. По расписанию у села вблизи линии соприкосновения прииждае спецмашина Ощадбанка, бронированный фургон, где можно оплатить коммунальные услуги и получить деньги. Удобно,селяне довольны. Местные жители выходят к незнакомцам, они, кстати, очень дружелюбно настроены, разговаривают с нами по украински..." 

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 "Все местные жители жалуются, что СММ ОБСЕ никогда не заезжает на крайние улицы села, те, которые обстреливаются боевиками. Позже мы зададим этот вопрос представителю миссии и они признают, что действительно, бывали в Катериновке только со стороны Золотого, а дальше не ездят, потому что, во-первых там грунтовка, а не асфальт, а во - вторых, опасно .... Вот так, поэтому мы благодарим посла Испании госпожу Сильвию Кортес Мартин, которая в отличие от СММ ОБСЕ не побоялась вместе с нами посетить Катериновку и увидеть реальность войны. Она говорит, что поражена мужеством украинских воинов" - продолжила вице-спикер.

Геращенко заявила: "Катериновка находится в километре от КПВВ "Золотое", которое уже два года заблокировано боевиками и не работает. Украинская власть создала здесь необходимую инфраструктуру, удобную дорогу и большое количество пунктов проверки документов, все для удобства гражданского населения, но подконтрольные Кремлю представители т.н. ОРДЛО, похоже, совсем не заинтересованы в улучшеннии гуманитарной ситуации. Ничем другим отказа открыть КПВВ "Золотой" не объяснить. Конечно, украинская сторона в Минске снова и снова будет  ставить вопрос КПВВ "Золотой", но здесь более жесткую  позицию должны занять и наши партнеры по нормандскому формата на переговорах с РФ, и представители ОБСЕ. В результате - на Луганщине нет ни одного автомобильного КПВВ, а местные жители должні по полностью разбитой дороге 2,5 часа ехать до Станицы Луганской, где работает пешеходный чек поинт".

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"Совпадение, что сегодняшняя поездка на Донбасс выпала на третью годовщину подписания минских соглашений в страшном феврале 2015, после обстрела Краматорска, после Дебальцево и ДАП ....

За это время россияне не выполнили ни одного пункта минских соглашений. Но ключеве - нам удалось остановить полномасштабное наступление орков. С февраля 2015 мы не потеряли ни миллиметра украинскои земли, наоборот, шаг за шагом возвращаем нашу землю. Вернем. Територии и людей. Нужно только работать. Каждому- на своем месте", - резюмировала Геращенко.

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Вместе с послом Испании Кортес посетили освобожденную Катериновку, - Ирина Геращенко 01

Вместе с послом Испании Кортес посетили освобожденную Катериновку, - Ирина Геращенко 02
Вместе с послом Испании Кортес посетили освобожденную Катериновку, - Ирина Геращенко 03
Вместе с послом Испании Кортес посетили освобожденную Катериновку, - Ирина Геращенко 04
Вместе с послом Испании Кортес посетили освобожденную Катериновку, - Ирина Геращенко 05
Вместе с послом Испании Кортес посетили освобожденную Катериновку, - Ирина Геращенко 06

 

Источник: https://censor.net.ua/p3050031
 
 
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Дайте ей уже УБД ,стараеться же Вместе с послом Испании Кортес посетили освобожденную Катериновку, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 8898 ( хотите чтоб в танке горела ?) а хто тогда будет вэщать о пиримогах?
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Уже на освобожденных из плена ЛДНР отпиарилась, теперь поехала за очередной порцией. А экс-пленные, которым ехать некуда, живут в хопсисах.
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Где наши Воины вернувшиеся домой живут в как вы говорите в .. хопсисах.. ?
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Да, пленные с Донбасса и проживают в хостеле на деньги волонтеров.
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А с какой страной там кордон, что пункт прикордонной службы имеется?
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Испанцы радуйтесь что у вас кацапы не соседи, была бы у вас уже давно "Каталония наш" с танками и отпускниками...
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тогда бы еще и у них поставили памятник "освободителю котолонии"

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Так для этого их туда и возят, что б последствия рузькемира увидели.
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Смелая женщина - посол Испании. Как никак, 20 км от Горловки...
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Эта фееричекая дура уже и не знает как по пиарится. Типа представитель по мирному урегулированию.
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А може ви,пані,займались краще своїми функціональними обов*язками?Ви,ж,як не як,в парламенті працюєте,закони приймати повинні...
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Хтось їздить,а хтось ригалети тут малюєть,герої моя...слабо до тієї Катериновкі з'їздити,чи очко грає??? Так шо нехай жінки отім жирдяям Европейським про шепочуть,що тут в нас насправді ....
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Нет ни одного нормального, адекватного коммента! Разом із послом Іспанії Кортес відвідали звільнену Катеринівку, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 5628 Дебилы ....ля безголовые....поцреоты....
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВместе с послом Испании Кортес посетили освобожденную Катериновку, - Ирина Геращенко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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