 Вместе с послом Испании Кортес посетили освобожденную Катериновку, - Ирина Геращенко. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке.
Геращенко отметила: "Мы посетили 10-ю отдельную штурмовую горную бригаду и передали нашим друзьям необходимую им технику, ноутбуки, принтеры, телевизор. Символ Десятки - эдельвейс, горный цветок, пробивающийся к солнцу через камни, побеждает любые погодные условия. Боевики тоже называют наших штурмовиков эдельвейсами, и за этим романтическим названием стоит сила и страх наших врагов - эдельвейсов боятся, а гражданское население уважает".
Она продолжила: "Затем мы посетили село Катериновку, еще несколько недель назад разделенную линией столкновения. Несколько улиц были под контролем украинской власти, дальние переулки- в серой зоне и под контролем боевиков. Здесь проживает две сотни человек, 20 детей, в том числе дошкольников. Уже несколько недель село - полностью под контролем украинской власти, шаг за шагом возвращаем порядок на родную землю. Но мир дается тяжело ..., режим тишины в Луганской нарушается боевиками ежедневно, а окрестности Катериновки обстреливали и сегодня. Также работают диверсионные группы, мины и разтяжки остаются главной бедой для мирного населения. В Катериновке последний взрыв прозвучал в конце 2017, мужчина шел к соседям и подорвался на растяжке, установленной диверсантами, ранил конечности.
Также она отметила: "В Катериновке работает магазин: ежедневно с 7 до 12, люди скупаются засветло, на полках нехитрый скарб и ассортимент самых необходимых товаров. Почти ежедневно завозят свежий хлеб. По расписанию у села вблизи линии соприкосновения прииждае спецмашина Ощадбанка, бронированный фургон, где можно оплатить коммунальные услуги и получить деньги. Удобно,селяне довольны. Местные жители выходят к незнакомцам, они, кстати, очень дружелюбно настроены, разговаривают с нами по украински..."
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"Все местные жители жалуются, что СММ ОБСЕ никогда не заезжает на крайние улицы села, те, которые обстреливаются боевиками. Позже мы зададим этот вопрос представителю миссии и они признают, что действительно, бывали в Катериновке только со стороны Золотого, а дальше не ездят, потому что, во-первых там грунтовка, а не асфальт, а во - вторых, опасно .... Вот так, поэтому мы благодарим посла Испании госпожу Сильвию Кортес Мартин, которая в отличие от СММ ОБСЕ не побоялась вместе с нами посетить Катериновку и увидеть реальность войны. Она говорит, что поражена мужеством украинских воинов" - продолжила вице-спикер.
Геращенко заявила: "Катериновка находится в километре от КПВВ "Золотое", которое уже два года заблокировано боевиками и не работает. Украинская власть создала здесь необходимую инфраструктуру, удобную дорогу и большое количество пунктов проверки документов, все для удобства гражданского населения, но подконтрольные Кремлю представители т.н. ОРДЛО, похоже, совсем не заинтересованы в улучшеннии гуманитарной ситуации. Ничем другим отказа открыть КПВВ "Золотой" не объяснить. Конечно, украинская сторона в Минске снова и снова будет ставить вопрос КПВВ "Золотой", но здесь более жесткую позицию должны занять и наши партнеры по нормандскому формата на переговорах с РФ, и представители ОБСЕ. В результате - на Луганщине нет ни одного автомобильного КПВВ, а местные жители должні по полностью разбитой дороге 2,5 часа ехать до Станицы Луганской, где работает пешеходный чек поинт".
"Совпадение, что сегодняшняя поездка на Донбасс выпала на третью годовщину подписания минских соглашений в страшном феврале 2015, после обстрела Краматорска, после Дебальцево и ДАП ....
За это время россияне не выполнили ни одного пункта минских соглашений. Но ключеве - нам удалось остановить полномасштабное наступление орков. С февраля 2015 мы не потеряли ни миллиметра украинскои земли, наоборот, шаг за шагом возвращаем нашу землю. Вернем. Територии и людей. Нужно только работать. Каждому- на своем месте", - резюмировала Геращенко.