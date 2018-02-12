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Все про:контрафакт (164) спирт (179) ГФС (2423)

 Партия спирта стоимостью 2,8 миллионов гривен изъята из незаконного оборота на Виннитчине. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции совместно пограничниками и работниками УСБУ в Винницкой области выявили и изъяли нелегальную партию спирта.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "Так, при проведении неотложных следственных действий в гаражном помещении в с. Серебрия обнаружено и изъято 48 ПЭТ-бочек, заполненных жидкостью с характерным запахом спирта общим объемом 10 тысяч литров спирта. Стоимость изъятого составляет примерно 2, 8 млн. грн.

По решению суда спирт арестован. Расследование уголовного производства, которое открыто по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт подакцизных товаров), продолжается".

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Партия спирта стоимостью 2,8 миллионов гривен изъята из незаконного оборота на Виннитчине 01
Партия спирта стоимостью 2,8 миллионов гривен изъята из незаконного оборота на Виннитчине 02

 

Источник: https://censor.net.ua/p3049983
 
 
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Тю, читаю партія спирту. Думав ще одну партію створили для виборів.))
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места в парламенте поделили партия спирта и партия марихуаны
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПартия спирта стоимостью 2,8 миллионов гривен изъята из незаконного оборота на Виннитчине. ФОТО
 
 
 
 
 
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