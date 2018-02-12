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Все про:Киевская область (1369) наркотики (1239) СБУ (12137) марихуана (66)

 СБУ пресекла выращивание марихуаны в промышленных объемах на Киевщине. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Киевской области выращивание марихуаны в промышленных объемах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

...

Оперативники спецслужбы установили, что двое местных жителей выращивали в лабораторных условиях марихуану. "Производственные" помещения они обустроили на территории частного домовладения и усадебного участка одного из злоумышленников. Готовое наркотическое вещество дельцы реализовывали "клиентам" из столицы и области через разветвленную сеть наркодилеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 100 самодельных взрывных устройств и большое количество марихуаны изъяла полиция у "простого фермера" на Киевщине, - Аброськин. ФОТОрепортаж

По предварительным выводам, среднемесячная "прибыль" злоумышленников составляла почти пять тысяч долларов США.

Во время обысков правоохранители обнаружили более пятисот кустов каннабиса, двести саженцев, около полкилограмма готовой для продажи марихуаны и оборудование для ее выращивания и хранения.

СБУ пресекла выращивание марихуаны в промышленных объемах на Киевщине 01
СБУ пресекла выращивание марихуаны в промышленных объемах на Киевщине 02
СБУ пресекла выращивание марихуаны в промышленных объемах на Киевщине 03
СБУ пресекла выращивание марихуаны в промышленных объемах на Киевщине 04
СБУ пресекла выращивание марихуаны в промышленных объемах на Киевщине 05
СБУ пресекла выращивание марихуаны в промышленных объемах на Киевщине 06
СБУ пресекла выращивание марихуаны в промышленных объемах на Киевщине 07

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия, в том числе для установления других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с прокуратурой и Нацполициею.

Источник: https://censor.net.ua/p3049971
 
 
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а главного заказчика отправили в польшу.
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кокс для БОГАТЫХ и Успешных. В давосе петя ЗАЖИГАЛ.
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Так кричали же что Саакашвили агент ФСБ, а чего ж тогда в Польшу отправили?
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ну да тут же клоунада на цензоре что хочеш то и пишеш
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пропоную ним лікувати літніх людей від маразму - вони менше будуть вживати інших ліків. Може і голосувати почнуть головою, а не "холодильником"
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а якщо серйозно, то тепличка мені сподобалася - надсучасна
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Не варто їм подовжувати життя,нехай виздихають швидше.Тут їм не Канада і не США,тут жорсткий совок.
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раньше за торговлю валютой сажали на шесть лет. (преступление аки убийство). Бухое быдло рулит.
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Лучше бы ВОДЯРУ запретили производить.
(руцкое национальное изобретение для быдла)
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сбу уже всех воров и русских шпионов переловило? другой работы нет?
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Надо чтобы государство с этого имело налоги, а то каждый месяц кого-то ловят, но меньше растильщиков конопли не становится.
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***
а знаете ли вы, что если в мохито мяту заменить коноплей,
то получится - хихито...

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Новая жевательная резинка "Орбит-Конопля"!
Теперь ваши зубы не только защищены от кариеса,
но вам на этот кариес ещё и похуй...
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Чебурашку, который ищет друзей с его парниками накрыли СБУ пресекла выращивание марихуаны в промышленных объемах на Киевщине - Цензор.НЕТ 6560 Горе то какое СБУ пресекла выращивание марихуаны в промышленных объемах на Киевщине - Цензор.НЕТ 6990
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Насчёт принудительного употребления перегиб, конечно.
И далеко не всякая музыка делается под психоделиками (срусский шансон - это скорее синька).
В остальном всё правильно. Грамматические ошибки бы ещё поправить.

СБУ поклала край вирощуванню марихуани у промислових обсягах на Київщині - Цензор.НЕТ 4219
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Европа уже вся пришла к тому что это не вредно и можно, плюс налог ... у нас все по старому
Хотя думаю что тут ликвидация конкурентов перед принятием закона или не так ???
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Филиал фсб упорото борется с конкурентами
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И кому травка помешала? Или быдло из наливайки лучше?
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Ну и дураки .
Этих сволачей жизнь ничему не учит .
Только запрещать и давить .
Маланские дерьмократы .
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сбу чем занимается ??? оно должно руских шпийонов ловить а не торчков ...мля а зачем нам полиция тогда .которая сегодня Жуляны охраняла ... Наверно полиция попросила сбу, пока те за Саакашвили гоняться будут- пусть подстрахуют ....
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Выращивали мак в огородах , ой наркоманы , запретили , росла конопля ,,, кто то ел пирожки с конопли ??? моя бабушка их готовила ... не плющит просто вкусно и все ,,, прадед мой курил коноплю с табаком, а его научил его дед и так далее ,,, походы были долгие военные синька, убивала людей ,,, от этого и погромы были шинкарей народ спивался ,,, а тут курнул улыбнулся и стресс пройден, помните люлька козака и что туда забили )))
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Не правильно организован бизнес!
Нужен посредник, между производителем и потребителем, что бы какой то нарик, не смог заложить контору!

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И вот ещё одна толковая копипаста из сети.
От себя добавлю, что к абсолютному злу, помимо опиатов, следует причислить всю эту новомодную синтетику (спайсы, "соли для ванн", "цукерки суниця" и т.д. - за распространение подобного дерьма тоже надо ампутировать голову).

...Если говорить всерьез, то горькая беда отечественной (да и мировой) пропаганды именно в том, что она "размывает" термин наркотиков. С детства ребенка запугивают страшным распадом личности наркомана, шприцами, ломками и смертью от передозировки, а когда он повзрослеет, то начинает с изумлением замечать, что наркотики принимают самые разные люди - от музыкальных кумиров до коллег по офису: кто-то травку покурил, кто-то экстази слопал, кто-то кокаин понюхал или амфетаминами разгонался, кто-то в Амстердаме грибы галюциногенные ел, там это и вовсе легально продается... А некоторые и колоть что-то пробовали ужасным шприцом - например, кетамин. Но все живы, здоровы, веселы, никто не болеет, никто не умер, ни о каких ломках сроду не слышали... Что должен думать юноша? Естественно, он приходит к выводу, что всё ужасы наркотиков, которыми его пугали с детства, - дурацкий бред и страшилки, верить этому не надо, а можно смело экспериментировать. И вот он начинает экспериментировать, и наконец доходит до опиатов (героин, морфин, "ханка" и проч.). Причем, вот ведь злая шутка: их же не обязательно колоть шприцом в вену! Достаточно поначалу просто нюхать. Единственное преимущество шприца - заметно сокращает дозу, поэтому к нему приходят уже потом, когда кончаются деньги на наркоту. Иными словами, когда человек наконец понимает, что с ним произошло все то, чем его пугали с детства дурацкие плакаты про наркотики, то уже поздно. Кстати, есть и вторая злая шутка: человеку с детства объясняли, что беда наркомана в том, что он не может победить ломки. Поэтому он не считает, что жизнь кончена, если у него получается бороться с ними. Только потом, когда он уже пробовал и бросать и лечиться, опийный наркоман понимает, что ломки-то современными медикаментами снимаются за сутки, а вот зависимость остается на всю жизнь, и ее ничем уже не снимешь, потому что так в мозгу срослись нейроны, что теперь любое удовольствие жизни ассоциируется только с наркотиком.

Единственный здесь выход - очень четко разграничивать понятие наркотиков, объясняя с детства, что передозировка, ломки, распад личности со стиранием представлений о добре, зле, чести, долге (это обусловлено чисто физиологически - действием на лимбическую систему мозга), коварные сети наркодельцов, гребущих бешеные деньги на наркотрафике, и неизбежная смерть - это все относится лишь к наркотикам на основе опиатов. Все же остальное, что принято называть наркотиками, совершенно не смертельно, а грозит ну максимум, нервными срывами, небольшими проблемами с сердцем или легким отупением (например, если ежедневно курить гашиш).
Если у вас есть дети или вы имеете отношение к педагогике - заставьте их твердо вызубрить, что героин, морфин, опиум и все, что может им оказаться - ВООБЩЕ НЕЛЬЗЯ ПРОБОВАТЬ НИ РАЗУ В ЖИЗНИ. Зато все остальное, дети, - это ваши личные проблемы с законом и здоровьем. Только такая честная пропаганда может решить проблему наркомании. И иногда мне кажется, что так не делается не потому, что социальщики некомпетентны, а потому, что это действительно огромные деньги, и кому-то это выгодно.
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а водяра тем временем течет реками и убивает и убивает. начиная от бытовухи кухонной заканчивая бухими водителями...
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Именно. Один только тупой бытовой криминал по синьке убивает людей тысячами.
Тогда как словосочетание "накуренная драка" - само по себе ржач.
И что-то не слышал о случаях в духе "пацаны вечером накурились, и им захотелось выйти на улицу и первому встречному проломить голову".
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айяяяяяй, какие картинки испортили(( одного не пойму: причем здесь ЧКисты и прокуратура???? эти негодяи торговали фальшивой дурью, "что привело к смерти потерпевшего"?? это, вроде как, подследственность МВД, или я пропустил очередную "новацию"??
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ пресекла выращивание марихуаны в промышленных объемах на Киевщине. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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