 СБУ пресекла выращивание марихуаны в промышленных объемах на Киевщине. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

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Оперативники спецслужбы установили, что двое местных жителей выращивали в лабораторных условиях марихуану. "Производственные" помещения они обустроили на территории частного домовладения и усадебного участка одного из злоумышленников. Готовое наркотическое вещество дельцы реализовывали "клиентам" из столицы и области через разветвленную сеть наркодилеров.

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По предварительным выводам, среднемесячная "прибыль" злоумышленников составляла почти пять тысяч долларов США.

Во время обысков правоохранители обнаружили более пятисот кустов каннабиса, двести саженцев, около полкилограмма готовой для продажи марихуаны и оборудование для ее выращивания и хранения.















В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия, в том числе для установления других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с прокуратурой и Нацполициею.