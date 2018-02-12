 СБУ пресекла выращивание марихуаны в промышленных объемах на Киевщине. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что двое местных жителей выращивали в лабораторных условиях марихуану. "Производственные" помещения они обустроили на территории частного домовладения и усадебного участка одного из злоумышленников. Готовое наркотическое вещество дельцы реализовывали "клиентам" из столицы и области через разветвленную сеть наркодилеров.
По предварительным выводам, среднемесячная "прибыль" злоумышленников составляла почти пять тысяч долларов США.
Во время обысков правоохранители обнаружили более пятисот кустов каннабиса, двести саженцев, около полкилограмма готовой для продажи марихуаны и оборудование для ее выращивания и хранения.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия, в том числе для установления других лиц, причастных к противоправной деятельности.
Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с прокуратурой и Нацполициею.
(руцкое национальное изобретение для быдла)
а знаете ли вы, что если в мохито мяту заменить коноплей,
то получится - хихито...
Теперь ваши зубы не только защищены от кариеса,
но вам на этот кариес ещё и похуй...
И далеко не всякая музыка делается под психоделиками (срусский шансон - это скорее синька).
В остальном всё правильно. Грамматические ошибки бы ещё поправить.
Хотя думаю что тут ликвидация конкурентов перед принятием закона или не так ???
Этих сволачей жизнь ничему не учит .
Только запрещать и давить .
Маланские дерьмократы .
Нужен посредник, между производителем и потребителем, что бы какой то нарик, не смог заложить контору!
От себя добавлю, что к абсолютному злу, помимо опиатов, следует причислить всю эту новомодную синтетику (спайсы, "соли для ванн", "цукерки суниця" и т.д. - за распространение подобного дерьма тоже надо ампутировать голову).
...Если говорить всерьез, то горькая беда отечественной (да и мировой) пропаганды именно в том, что она "размывает" термин наркотиков. С детства ребенка запугивают страшным распадом личности наркомана, шприцами, ломками и смертью от передозировки, а когда он повзрослеет, то начинает с изумлением замечать, что наркотики принимают самые разные люди - от музыкальных кумиров до коллег по офису: кто-то травку покурил, кто-то экстази слопал, кто-то кокаин понюхал или амфетаминами разгонался, кто-то в Амстердаме грибы галюциногенные ел, там это и вовсе легально продается... А некоторые и колоть что-то пробовали ужасным шприцом - например, кетамин. Но все живы, здоровы, веселы, никто не болеет, никто не умер, ни о каких ломках сроду не слышали... Что должен думать юноша? Естественно, он приходит к выводу, что всё ужасы наркотиков, которыми его пугали с детства, - дурацкий бред и страшилки, верить этому не надо, а можно смело экспериментировать. И вот он начинает экспериментировать, и наконец доходит до опиатов (героин, морфин, "ханка" и проч.). Причем, вот ведь злая шутка: их же не обязательно колоть шприцом в вену! Достаточно поначалу просто нюхать. Единственное преимущество шприца - заметно сокращает дозу, поэтому к нему приходят уже потом, когда кончаются деньги на наркоту. Иными словами, когда человек наконец понимает, что с ним произошло все то, чем его пугали с детства дурацкие плакаты про наркотики, то уже поздно. Кстати, есть и вторая злая шутка: человеку с детства объясняли, что беда наркомана в том, что он не может победить ломки. Поэтому он не считает, что жизнь кончена, если у него получается бороться с ними. Только потом, когда он уже пробовал и бросать и лечиться, опийный наркоман понимает, что ломки-то современными медикаментами снимаются за сутки, а вот зависимость остается на всю жизнь, и ее ничем уже не снимешь, потому что так в мозгу срослись нейроны, что теперь любое удовольствие жизни ассоциируется только с наркотиком.
Единственный здесь выход - очень четко разграничивать понятие наркотиков, объясняя с детства, что передозировка, ломки, распад личности со стиранием представлений о добре, зле, чести, долге (это обусловлено чисто физиологически - действием на лимбическую систему мозга), коварные сети наркодельцов, гребущих бешеные деньги на наркотрафике, и неизбежная смерть - это все относится лишь к наркотикам на основе опиатов. Все же остальное, что принято называть наркотиками, совершенно не смертельно, а грозит ну максимум, нервными срывами, небольшими проблемами с сердцем или легким отупением (например, если ежедневно курить гашиш).
Если у вас есть дети или вы имеете отношение к педагогике - заставьте их твердо вызубрить, что героин, морфин, опиум и все, что может им оказаться - ВООБЩЕ НЕЛЬЗЯ ПРОБОВАТЬ НИ РАЗУ В ЖИЗНИ. Зато все остальное, дети, - это ваши личные проблемы с законом и здоровьем. Только такая честная пропаганда может решить проблему наркомании. И иногда мне кажется, что так не делается не потому, что социальщики некомпетентны, а потому, что это действительно огромные деньги, и кому-то это выгодно.
Тогда как словосочетание "накуренная драка" - само по себе ржач.
И что-то не слышал о случаях в духе "пацаны вечером накурились, и им захотелось выйти на улицу и первому встречному проломить голову".