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 Российский военный преступник Габасов опять раскрыл разведданные, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Кадровый российский военный из 34-й горной бригады ВС РФ Арман Габасов, которого InformNapalm уже однажды разоблачил как участника вооруженной агрессии против Украины на Донбассе, снова попал в объектив исследователей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале международного волонтерского сообщества InformNapalm.

"Габасов удалил свой профиль, выдержал паузу, перевелся в другую воинскую часть и решил, что начал жизнь с чистого листа. Он создал новый аккаунт, но нечаянно раскрыл в нем новое место службы – это вновь сформированная 150-я мотострелковая дивизия (МСД) 8-й армии Южного военного округа РФ). Эта дивизия является также оперативным резервом 1-го и 2-го армейских корпусов на Донбассе, которые входят в первый эшелон российских оккупационных войск", - говорится в публикации.

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"Российский военнослужащий Арман Габасов, прикомандированный к НВФ "Призрак", был разоблачен в конце сентября 2017 года. Конечно, он был вынужден подчистить страничку (было – стало). Но уже в ноябре 2017 года Габасов создал новый профиль и начал там постить фотографии, которые позволяют связать его с российской армией и разоблачить как боевика, воевавшего на Донбассе. Предлагаем вашему вниманию его новый профиль и альбом.

Судя по свежим данным, в том числе по фотографиям с геолокацией в Ростовской области (н.п. Персиановский, место дислокации 150-й МСД) и новому шеврону (68-го танкового полка 150-й МСД), Габасов перевелся в недавно сформированную 150-ю мотострелковую дивизию 8-й армии Южного ВО, которая является оперативным резервом 1-го и 2-го армейских корпусов оккупационных войск России на Донбассе", - сообщают волонтеры.

Российский военный преступник Габасов опять раскрыл разведданные, - InformNapalm 01

В свежем профиле он также разместил ранее не публиковавшиеся снимки с Донбасса (см. 1 и 2).

Российский военный преступник Габасов опять раскрыл разведданные, - InformNapalm 02

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Российский военный преступник Габасов опять раскрыл разведданные, - InformNapalm 03

"Обобщенную информацию о 150-й МСД мы публиковали 15 августа 2017 года: "150-я дивизия XXI века ВС РФ. Мифы и реальность". Вы считаете поведение военнослужащего странным? Да, он решил, что "молния дважды в одно место не бьет"  как и многие другие солдаты и офицеры ВС РФ. Опыт OSINT-расследований свидетельствует, что психологическая зависимость от социальных сетей становится для российских военных сильнее любых инструктажей и запретов. Стремление получить "лайки" друзей, комменты знакомых и публичное одобрение соотечественников сильнее приказов командиров. Все, что нужно, чтобы поймать российских военных на Донбассе, – знание русского языка, выдержка заядлого рыбака и умение мониторить соцсети. И вы заметите, как часто разоблаченные в расследованиях InformNapalm фигуранты сначала удаляют свои профили, а потом возвращаются в сеть  причем иногда даже на прежний аккаунт", - говорится в материале.

Источник: https://censor.net.ua/p3049961
 
 
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TILKY BAGATO MERTVYX KACAPIV ZUPYNYT VIJNU NA DONBASI

RASSEJSKI SVYNOSOBAKY NE MAJUT PRAVA NA ZYTTJA
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Александр Сотник: Вранье и вранье

Три путинских «кита» - Страх, Невежество, Нищета - продолжают свое плавание в океане пост-советской обреченности
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Очень надежные балки.
Наверное лиственница.
)))
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И картинки "пол-барака" видно, что половина его обитателей уплотнилась, и освободившуюся часть здания порезала на дрова, чтобы топить заселенную часть. Русская смекалка, однако
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гробы с ватным говном начали прибывать на говняшку из Сирии

https://avmalgin.livejournal.com/7516471.html

Російський військовий злочинець Габасов знову розкрив дані розвідки, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 6074
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажРоссийский военный преступник Габасов опять раскрыл разведданные, - InformNapalm. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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