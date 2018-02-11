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 Общество
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Все про:аренда (146) квартира (374) мошенничество (640) Берлинская (1)

 Мошенники "сдают" квартиры в Киеве под видом "бойцов АТО", - волонтер Берлинская. СКРИНШОТЫ

Мошенники, представляющиеся "атошниками", размещают объявления об аренде квартир в Киеве, требуя при этом предварительно перевести оплату на банковскую карту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала волонтер Мария Берлинская.

Читайте: Готовим закон, который определит правила в сфере арендного жилья, - Зубко

"Квартирный мошенник в камуфляже. Ищу же я вот квартиру. Старательно хожу, смотрю варианты. Бюджет небольшой, но и роскоши я не люблю. Устраивает простой вариант в спальном районе. И часто попадаю на мошенничество. Но сегодняшний случай стоит отдельно описать. Объявление на OLX - двухкомнатная, у Золотых. Подозрительно дешево, но звоню", - написала она.

"В вайбере фото бойца, украинский флаг, все как должно быть.
А дальше начинается цирк:
- Да, сдаю. Мне дали квартиру, сам служу под Авдеевкой. Будете мне просто деньги каждый месяц на карту сбрасывать.
- Ок, - говорю. Приятно будет снимать у своего, тоже доброволец.
- Ну вот вам номер карты. Сбросьте тысячу гривен, и уже завтра я приеду отдам ключи.
Это на бензин до Киева, денег доехать нету.
- Ладно, говорю. А где именно служите?
- 93 бригада.
- А какой бат, позывной комбата?
- Ну как мы дальше с вами будем, если изначально нету доверия?
Начинает подгонять - я скоро сдам, берете или нет?
Настаиваю указать позывной комбата.
Со скрипом отправляет.
- Второй бат, позывной Батя. (ну очень редкий позывной)))
Я тем временем у Леры бурлаковой еще раз убеждаюсь что действующий комбат там совсем другой.
Я уже окончательно понимаю что перед мной боец мошеннического фронта.
- Первая половина денег пришла? - тролю.
- А еще я знаю Скифа из 72 бригады.
- До чего здесь 72?
- Чтоб вы убедились что я не вру и знаю людей.

Я смеюсь, чувак мгновенно сливается. Будьте внимательны, будьте осторожны с такими "знатоками" людей", - резюмировала Берлинская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более месяца в Киеве действовала банда, грабившая людей путем фиктивной аренды жилья. Граждан, опознавших мошенников, просят помочь следствию, - журналист. ФОТО

Мошенники сдают квартиры в Киеве под видом бойцов АТО, - волонтер Берлинская 01
Мошенники сдают квартиры в Киеве под видом бойцов АТО, - волонтер Берлинская 02
Мошенники сдают квартиры в Киеве под видом бойцов АТО, - волонтер Берлинская 03

Мошенники сдают квартиры в Киеве под видом бойцов АТО, - волонтер Берлинская 04

Источник: https://censor.net.ua/p3049822
 
 
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Семенченко ?
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А навіщо узагальнювати. Один випадок а роздмухують ніби це массово.
Присліів"я навіть таке є - про один раз.... Шахраї "здають" квартири в Києві під виглядом "бійців АТО", - волонтер Берлінська - Цензор.НЕТ 425
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ФИО разве что.
И что дальше? К делу не подошьёшь...
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НАДО ЧТОБЫ ПОЛИЦИЯ ТАКИЕ СЧЕТА МОМЕНТАЛЬНО БЛОКИРОВАЛА И НА ЭТО ИМЯ БАНКАМ НОВЫЕ СЧЕТА ЗАПРЕЩЁННО СОЗДАВАТЬ БЫЛО, А ПОТОМ РАЗБЕРАЛИСЬ !!!
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А правильно, что предупредила. Не будьте доверчивыми.
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ОЛХ сами мошенники. И они заблокировали моё объявление - сниму комнату. Хотя я за него заплатил. Они такие объявления блокируют, чтобы человек не мог снять комнату в Киеве в обход агентств. Вы представляете, какой геноцид творит это ОЛХ. А я как раз в прошлом году был в Киеве и у меня оставалось ровно 1500, чтобы снять комнату. И что делать? Как быть в таком случае? Скорее бы заработали все антикоррупционные органы и органы МВД, чтобы судить таких негодяев!
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Цензор.НЕТФотоОбществоМошенники "сдают" квартиры в Киеве под видом "бойцов АТО", - волонтер Берлинская. СКРИНШОТЫ
 
 
 
 
 
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