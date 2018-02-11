 Мошенники "сдают" квартиры в Киеве под видом "бойцов АТО", - волонтер Берлинская. СКРИНШОТЫ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала волонтер Мария Берлинская.

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"Квартирный мошенник в камуфляже. Ищу же я вот квартиру. Старательно хожу, смотрю варианты. Бюджет небольшой, но и роскоши я не люблю. Устраивает простой вариант в спальном районе. И часто попадаю на мошенничество. Но сегодняшний случай стоит отдельно описать. Объявление на OLX - двухкомнатная, у Золотых. Подозрительно дешево, но звоню", - написала она.

"В вайбере фото бойца, украинский флаг, все как должно быть.

А дальше начинается цирк:

- Да, сдаю. Мне дали квартиру, сам служу под Авдеевкой. Будете мне просто деньги каждый месяц на карту сбрасывать.

- Ок, - говорю. Приятно будет снимать у своего, тоже доброволец.

- Ну вот вам номер карты. Сбросьте тысячу гривен, и уже завтра я приеду отдам ключи.

Это на бензин до Киева, денег доехать нету.

- Ладно, говорю. А где именно служите?

- 93 бригада.

- А какой бат, позывной комбата?

- Ну как мы дальше с вами будем, если изначально нету доверия?

Начинает подгонять - я скоро сдам, берете или нет?

Настаиваю указать позывной комбата.

Со скрипом отправляет.

- Второй бат, позывной Батя. (ну очень редкий позывной)))

Я тем временем у Леры бурлаковой еще раз убеждаюсь что действующий комбат там совсем другой.

Я уже окончательно понимаю что перед мной боец мошеннического фронта.

- Первая половина денег пришла? - тролю.

- А еще я знаю Скифа из 72 бригады.

- До чего здесь 72?

- Чтоб вы убедились что я не вру и знаю людей.



Я смеюсь, чувак мгновенно сливается. Будьте внимательны, будьте осторожны с такими "знатоками" людей", - резюмировала Берлинская.

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