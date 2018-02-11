 Мошенники "сдают" квартиры в Киеве под видом "бойцов АТО", - волонтер Берлинская. СКРИНШОТЫ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала волонтер Мария Берлинская.
"Квартирный мошенник в камуфляже. Ищу же я вот квартиру. Старательно хожу, смотрю варианты. Бюджет небольшой, но и роскоши я не люблю. Устраивает простой вариант в спальном районе. И часто попадаю на мошенничество. Но сегодняшний случай стоит отдельно описать. Объявление на OLX - двухкомнатная, у Золотых. Подозрительно дешево, но звоню", - написала она.
"В вайбере фото бойца, украинский флаг, все как должно быть.
А дальше начинается цирк:
- Да, сдаю. Мне дали квартиру, сам служу под Авдеевкой. Будете мне просто деньги каждый месяц на карту сбрасывать.
- Ок, - говорю. Приятно будет снимать у своего, тоже доброволец.
- Ну вот вам номер карты. Сбросьте тысячу гривен, и уже завтра я приеду отдам ключи.
Это на бензин до Киева, денег доехать нету.
- Ладно, говорю. А где именно служите?
- 93 бригада.
- А какой бат, позывной комбата?
- Ну как мы дальше с вами будем, если изначально нету доверия?
Начинает подгонять - я скоро сдам, берете или нет?
Настаиваю указать позывной комбата.
Со скрипом отправляет.
- Второй бат, позывной Батя. (ну очень редкий позывной)))
Я тем временем у Леры бурлаковой еще раз убеждаюсь что действующий комбат там совсем другой.
Я уже окончательно понимаю что перед мной боец мошеннического фронта.
- Первая половина денег пришла? - тролю.
- А еще я знаю Скифа из 72 бригады.
- До чего здесь 72?
- Чтоб вы убедились что я не вру и знаю людей.
Я смеюсь, чувак мгновенно сливается. Будьте внимательны, будьте осторожны с такими "знатоками" людей", - резюмировала Берлинская.
Присліів"я навіть таке є - про один раз....
И что дальше? К делу не подошьёшь...