 У Руслана Юрченко, убитого на остановке в Киеве, осталась жена и двое малолетних детей. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Facebook "Спортивный клуб Гермес. Клуб рукопашного боя".

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"Вчера был зверски убит добрый и порядочный человек – Юрченко Руслан, наш друг и часть нашего клуба! Обстоятельства его смерти ужасны – после словесной перепалки с неадекватно ведущим себя человеком, Руслан с женой пошёл к маршрутке, на которой планировал ехать, произошло всё на станции м Лесная, после словесного конфликта, убийца ушёл внутрь рынка, купил нож и когда Руслан заходил в маршрутку, подбежал сзади и ударил его со спины, попал в сердце, Руслан скончался на месте! Осталась жена и двое малолетних детей!!! Убийца - контрактник ВСУ, командовал танковым взводом на Приморском направлении. По неофициальной информации находился в самоволке, но вероятнее всего был отпущен в увольнение без надлежащего оформления", - говорится в сообщении.

"Помочь можно следующим образом: - прийти на санкцию (избрание меры пресечения убийце, которое будет завтра, время и место укажем завтра утром, так как назначено будет на завтра, ориентировочно после обеда). Присутствие здравых людей нужно для того, чтобы показать суду и СМИ волеизъявление людей и отношение к таким убийцам, которых тысячи к сожалению и они ходят рядом с нами; - перечислить деньги в помощь семье на карту: 5168 7555 2674 5605 Ткаленко К.В", - сообщили в спортивном клубе "Гермес".

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"Вчера убили Руса, первого шеф повара Купера, мы проработали больше трёх лет вместе. Ножом в спину, солдат 72 бригады в увольнении, на глазах у жены. Знаете за что? За замечание и просьбу соблюдать очередь! Рус был очень добрым и отзывчивым человеком, у него остались двое маленьких детей", - сообщил друг погибшего на своей странице в Facebook.

Ранее Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что убийцей оказался "младший лейтенант Б. (1990 г.р., контрактник в/ч с местом постоянной дислокации - Белая Церковь), который совсем недавно с частью вернулся из зоны АТО.

Кроме того Матиос подчеркнул, что за 4 года войны в стране так и не решен вопрос разработки программы для реабилитации тех, кто вернулся из зоны боевых действий на Донбассе. "Неужели наш вечно временный министр здравоохранения и народные избранники слепые к тому, что военные страдают посттравматическим синдромом в результате боевых действий? Неужели за 4 года войны нельзя найти средства и разработать программы для реабилитации тех, кто вернулся из АТО?" - отметил Матиос.

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Напомним, что патрульные в Киеве задержали мужчину, предположительно, причастного к убийству на остановке общественного транспорта в Днепровском районе Киева.









