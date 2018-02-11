 Наемник из Рязани Алексей Ладыгин, воевавший за террористов на Донбассе, уничтожен в Сирии. ФОТО

Об этом рассказал на своей странице в Twitter пользователь Necro Mancer, сообщает Цензор.НЕТ.
"Ладыгин Алексей "Хмурый" (31/05/91(92), Рязань) воевал на Донбассе, погиб 07/02/18 в Дейр-эз-Зоре, Сирия", - написал он и опубликовал доказательства уничтожения российского наемника.
Очередной перегной на Сирийской земле!
А ведь ещё в дрезденськом клубе обещал развалить срашку !
с Telegram-канала WarGonzo, который ведет военный корреспондент Семен Пегов
Голос 1: «Илья привет! Вот то, что новости показывают, да там по телевизору ,что там ,ну в сирии там 25 человек там раненых, там в сирийской там блять армии там ну и так далее короче, это нахуй разъебали наших, вот короче. В одной роте нахуй 200 человек нахуй даухсотых сразу же, в другой 10 человек и вот про третью не знаю, но тамтоже растрепали очень сильно вообще вот короче три роты пострадало, вот били пиндосы, сначала артой накрыли нахуй епыть вот а потом подняли нахуй 4 вертушки и в карусель запустили короче из крупнокалиберных пулеметов нахуй, короче всех хуячили у наших кроме автоматов нахуй небыло вообще ничего, вот ну не говоря там о каком то пзрк и так далее, короче растрепали там ваще ну устроили ад там и пиндосы конкретно и четко знали нахуй что это мы идем, русские вот наши шли завод отжимать а они на этом заводе короче сидели короче мы пизды получили ваще жестких нахуй вот щас мне пацаны отзвонились нахуй там сидят бухают короче, много очень нахуй блять пропавших без вести ну это короче пиздец ваще там блять еще одно унижение блять и ну короче с нами нахуй нуниктовообще нахуй не считается как с чертями поступили вообще думаючто наши сейчас заднюю блять врубят нахуй наше правительство и никто ничего никакую ответку ничего не сделает и никто никого не уничтожит. за это нахуй вот такие вот у нас потери!»
Голос 2: «Брат, ну смотри. Там 177 убитых - только 5-я рота. 2-ку практически не зацепило. Короче 5-ку всю уничтожили, их раскатали там авиацией, вертушками, артиллерией и курды с американцами на них поперли, у пацанов просто не было шансов, 5-ка легла почти вся. Вот остатки тяжелых, сейчас «Тюлпан» придет ночью сегодня, будем тогда встречать уже. Давай, на связи. Викторович тоже, по-моему, если наши, тоже минусовой».
Голос 3: «Короче парняга сейчас отзвонился, они в колонну выстроились, они не доехали до этих метров триста, блядь, семьсот, говорит, до позиций, один взвод вперед пошел, а эти, колонна, стояла. Они короче метров триста не доехали. Эти американский флаг подняли и по ним арта начала жестко хуячить, а потом вертушки подлетели и начали ебашить всех, вот и бегали… Сейчас парняга отзвонил - в общей сложности 215 «двухсотых», вроде так, короче раскатали просто жестко… Обозначили себя… Наши вообще на что надеялись? Типа сами съебутся? Напугаются? Хуй знает… Короче, такая хуйня… Кого-то вообще опознать не могут, там народу до фига. Они стоячую колонну похуячили просто артой даже, пехота даже не выдвигалась, чисто артой нахуячили, и все и пиздец».
Голос 4: «Из техники, говорит, уцелел один танк и один БРДМ, а все остальные «бардаки», все остальные танки были уничтожены в первые минуты боя сразу»
Семен Пегов обещает выложить еще один фрагмент радиообмена.
Дополнительная информация от Пегова
СРОЧНО Артиллерия не смогла защитить «вагнеровцев» из-за атаки дронов. После публикации аудиопереговоров, наши военные источники «прорвало»: «Артиллерия не смогла поддержать уничтоженную колонну "вагнеровцев" не просто так - буквально сразу же она была атакована боевыми дронами американцев и выведена из строя. У ребят практически не было шансов - после артобстрела по остаткам колонны прошлись из вертолетов. Средств ПВО даже ручных не было. Немногие выжившие подтверждают - над окопами противника висели американские флаги», - сообщили нам в анонимном порядке участники той роковой бойни.
Вы бурят? Как я рад ! (с)
Тоже дохлую...