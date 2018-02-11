 Наемник из Рязани Алексей Ладыгин, воевавший за террористов на Донбассе, уничтожен в Сирии. ФОТО

Об этом рассказал на своей странице в Twitter пользователь Necro Mancer, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Ладыгин Алексей "Хмурый" (31/05/91(92), Рязань) воевал на Донбассе, погиб 07/02/18 в Дейр-эз-Зоре, Сирия", - написал он и опубликовал доказательства уничтожения российского наемника.





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