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 Происшествия, За рубежом
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 Наемник из Рязани Алексей Ладыгин, воевавший за террористов на Донбассе, уничтожен в Сирии. ФОТО

Российский наемник из Рязани Алексей Ладыгин с позывным Хмурый, который воевал на стороне сепаратистов на Донбассе, был ликвидирован в результате боевых действий в районе сирийского города Дейр-эз-Зор.

Об этом рассказал на своей странице в Twitter пользователь Necro Mancer, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Ладыгин Алексей "Хмурый" (31/05/91(92), Рязань) воевал на Донбассе, погиб 07/02/18 в Дейр-эз-Зоре, Сирия", - написал он и опубликовал доказательства уничтожения российского наемника.

Наемник из Рязани Алексей Ладыгин, воевавший за террористов на Донбассе, уничтожен в Сирии 01
Наемник из Рязани Алексей Ладыгин, воевавший за террористов на Донбассе, уничтожен в Сирии 02

Смотрите также: "Пятерку всю уничтожили. Раскатали авиацией, вертушками, артиллерией", - свидетельства ликвидации колонны наемников РФ в Сирии. АУДИО

Наемник из Рязани Алексей Ладыгин, воевавший за террористов на Донбассе, уничтожен в Сирии 03

Источник: https://censor.net.ua/p3049792
 
 
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Верно. Но то была очень дурная. Лаяла на воробьев,на мух. Это можно день потерпеть.Но не изо дня в день.И ее никто не бил. Просто швырял ботинком,если спать не давала.Умерла своей смертью.
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"хмурий" зажмурився...отака тавтологія вийшла...
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"Работал под Дебальцево". Доработался падла.
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Ах і пруха сьогодні! Хоч би не зглазити. Тьху тьху.
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ой, знову бяда...бяда...хоч би баян не порвати від розпачу...
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В Украине по этому поводу хорошая поговорка есть: "Внадиться глечик по воду ходить - буде ходить, поки "вухо" не відірвуть...". Так и тут... С Украины голову целой унёс, так в Сирии оставил...
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""Леха" работал под Дебальцево" - теперь война у них называется работой.
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А хуйло сказал, что они в Сирии всех ПАБЕДИЛИ Найманця із Рязані Олексія Ладигіна, який воював за терористів на Донбасі, знищено в Сирії - Цензор.НЕТ 2872. Целых ПЯТЬ раз!
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Одно из редких прямых столкновений ватки с американцами в бою, много много : 0, дебилы давай на ток шоу рассказывать про тупых американцев, воевать русня не умеет.
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та чого ж? вміє! просто закидати трупами самальоти навіть у цапів не получається. ще не придумали як!
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Пизда Хана!
Очередной перегной на Сирийской земле!
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А мог бы на Мосфильме роль немецкого оккупанта играть
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Але ж так скрепно ласти склеїв - в барьбе с імперіалізмам за луччеє будушчеє.)))
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И вот самое интересное что гнилая душонка этой эрзянской свинособаки даже не попала в преисподнюю , которую прославляет секта гундяевского шайтаната. Она в аду правоверных. А там с руснявыми свиньями обращаются намного жестче плюс проклятие всем потомкам этой мордовской потворы на вечные времена.
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это точно. захотело эрзянское нищебродное чмо мир посмотреть. А в результате увидело только вспышку от пушки Гатлинга с борта Спектора.
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якби кізка не скакала -то б і ніжку не зламала...
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Менше місяця, швидко вата справляється.
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Зеленые человечки в Крыму, Донбассе и Сирии. Серые человечки на Олимпиаде. И всё это благодаря одному бесцветному , плешивому полковнику в Москве 😀
А ведь ещё в дрезденськом клубе обещал развалить срашку !
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Как-то не скрепно ватан "зажмурился".
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Норм зажмурился. В следующей жизни он снова окажеться в России! Найманця із Рязані Олексія Ладигіна, який воював за терористів на Донбасі, знищено в Сирії - Цензор.НЕТ 8464
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Все ТАМ будут,кого не смогли утилизировать в Украине,утилизируют в других местах.Зарабатывать на крови наказуемо.
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А это те самые переговоры "Вагнеровцев"

с Telegram-канала WarGonzo, который ведет военный корреспондент Семен Пегов

Голос 1: «Илья привет! Вот то, что новости показывают, да там по телевизору ,что там ,ну в сирии там 25 человек там раненых, там в сирийской там блять армии там ну и так далее короче, это нахуй разъебали наших, вот короче. В одной роте нахуй 200 человек нахуй даухсотых сразу же, в другой 10 человек и вот про третью не знаю, но тамтоже растрепали очень сильно вообще вот короче три роты пострадало, вот били пиндосы, сначала артой накрыли нахуй епыть вот а потом подняли нахуй 4 вертушки и в карусель запустили короче из крупнокалиберных пулеметов нахуй, короче всех хуячили у наших кроме автоматов нахуй небыло вообще ничего, вот ну не говоря там о каком то пзрк и так далее, короче растрепали там ваще ну устроили ад там и пиндосы конкретно и четко знали нахуй что это мы идем, русские вот наши шли завод отжимать а они на этом заводе короче сидели короче мы пизды получили ваще жестких нахуй вот щас мне пацаны отзвонились нахуй там сидят бухают короче, много очень нахуй блять пропавших без вести ну это короче пиздец ваще там блять еще одно унижение блять и ну короче с нами нахуй нуниктовообще нахуй не считается как с чертями поступили вообще думаючто наши сейчас заднюю блять врубят нахуй наше правительство и никто ничего никакую ответку ничего не сделает и никто никого не уничтожит. за это нахуй вот такие вот у нас потери!»

Голос 2: «Брат, ну смотри. Там 177 убитых - только 5-я рота. 2-ку практически не зацепило. Короче 5-ку всю уничтожили, их раскатали там авиацией, вертушками, артиллерией и курды с американцами на них поперли, у пацанов просто не было шансов, 5-ка легла почти вся. Вот остатки тяжелых, сейчас «Тюлпан» придет ночью сегодня, будем тогда встречать уже. Давай, на связи. Викторович тоже, по-моему, если наши, тоже минусовой».

Голос 3: «Короче парняга сейчас отзвонился, они в колонну выстроились, они не доехали до этих метров триста, блядь, семьсот, говорит, до позиций, один взвод вперед пошел, а эти, колонна, стояла. Они короче метров триста не доехали. Эти американский флаг подняли и по ним арта начала жестко хуячить, а потом вертушки подлетели и начали ебашить всех, вот и бегали… Сейчас парняга отзвонил - в общей сложности 215 «двухсотых», вроде так, короче раскатали просто жестко… Обозначили себя… Наши вообще на что надеялись? Типа сами съебутся? Напугаются? Хуй знает… Короче, такая хуйня… Кого-то вообще опознать не могут, там народу до фига. Они стоячую колонну похуячили просто артой даже, пехота даже не выдвигалась, чисто артой нахуячили, и все и пиздец».

Голос 4: «Из техники, говорит, уцелел один танк и один БРДМ, а все остальные «бардаки», все остальные танки были уничтожены в первые минуты боя сразу»

Семен Пегов обещает выложить еще один фрагмент радиообмена.

Дополнительная информация от Пегова
Найманця із Рязані Олексія Ладигіна, який воював за терористів на Донбасі, знищено в Сирії - Цензор.НЕТ 8474СРОЧНОНайманця із Рязані Олексія Ладигіна, який воював за терористів на Донбасі, знищено в Сирії - Цензор.НЕТ 8474 Артиллерия не смогла защитить «вагнеровцев» из-за атаки дроновНайманця із Рязані Олексія Ладигіна, який воював за терористів на Донбасі, знищено в Сирії - Цензор.НЕТ 8474. После публикации аудиопереговоров, наши военные источники «прорвало»: «Артиллерия не смогла поддержать уничтоженную колонну "вагнеровцев" не просто так - буквально сразу же она была атакована боевыми дронами американцев и выведена из строя. У ребят практически не было шансов - после артобстрела по остаткам колонны прошлись из вертолетов. Средств ПВО даже ручных не было. Немногие выжившие подтверждают - над окопами противника висели американские флаги», - сообщили нам в анонимном порядке участники той роковой бойни.
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Рашисты так гордо пишут погиб,,, к террористу такое слово не приемлемо - ликвидирован и бандеролькой домой отправлен для гумуса на корм червячкам
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я не думаю что русню там ктото по разным ящичкам паковал для отправки в удмуртию. После очереди шестиствольной пушки там все перемешивается в вонючий фарш. Подозреваю что русня вперемешку с песком по весу коробки с мордвой упаковывали.
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а что,их еще надо как-то разбирать на кучки? Это ж не сказка о Золушке,где мачеха водку с пивом в один стакан посливала и падчерица по разным емкостям это все разобрать должна... Эту гнусь пошкребли лопатой - и ладно.. Можно подумать,кому-то интересно,что там потом в коробочке лежит.. Нахреначатся на поминках ,вдове морду набьют,всей дярёвней поимеют - и праздник состоялся.
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Бармалеям на заметку. Если вдруг ихтамнеты превосходящими силами попрут на их позиции, то берешь американский флаг и такой херац его над окопом!, гордо рея и вселяя ужас на ихтамнетов. Пока те в растерянности, панике и ужасе, что нарвались на пиндосов, будут выяснять в чём дело и что ихтамнетам теперь делать, можно смыться или подтянуть помощь Найманця із Рязані Олексія Ладигіна, який воював за терористів на Донбасі, знищено в Сирії - Цензор.НЕТ 196
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хоть новую хворму - тильняшку и лапти перед тем как здохнуть успел обдрыстать...?
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Говном с битым стеклом земля этой падали. А суку евоную ашоты с вазгенами утешат.
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Давно я так не радовался за старшего брата
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А что там царь владимир говорит о непорядках в сирийском федеральном округе.?
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Шота он на бурята похож....
Вы бурят? Как я рад ! (с)
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Моя такса сегодня тоже крысу в снегу откопала.
Тоже дохлую...
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Был Хмурый, теперь- Жмурый. Земля стекловатой.
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Какие сегодня хорошие новости, начиная с вагнеров и кончая самолётиком. Расисяне одна только просьба продолжайте в том же духе. Найманця із Рязані Олексія Ладигіна, який воював за терористів на Донбасі, знищено в Сирії - Цензор.НЕТ 9739
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНаемник из Рязани Алексей Ладыгин, воевавший за террористов на Донбассе, уничтожен в Сирии. ФОТО
 
 
 
 
 
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