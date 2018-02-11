 Более 80% семей погибших бойцов ВСУ выступают за возврат оккупированной части Донбасса, - опрос

Как сообщает Цензор.НЕТ, таковы результаты открытого опроса более тысячи семей погибших, который провел Киевский международный институт социологии по заказу издания "Зеркало недели" и благотворительного проекта "Небесная гвардия".

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Лишь 9% выступают за безвозвратное отрезание ОРДЛО.

"Особого внимания заслуживает аргументация. 71% членов семей погибших считают, что воссоединение необходимо, поскольку "Украина должна быть восстановлена в своих законных границах" (больше всего сторонников этой версии в столице, меньше всего - на востоке). Лишь четверть участников опроса полагает, что ОРДЛО следует возвращать под контроль Киева потому, что "на этих территориях проживают наши люди". Чаще других этот аргумент в ответах прогнозируемо использовали жители востока (37%), реже остальных (21%) - опрошенные в западных областях", - уточняется в материале.

При этом только 18% назвали возможным способом возвращения Донбасса военную операцию. 65% посчитали наиболее эффективным решением проблемы постепенное мирное урегулирование.

Две трети опрошенных считают, что не заслуживают прощения (амнистии) те, кто воевал против украинских военных. Почти столько же не считают возможным прощать главарей боевиков.

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56% опрошенных родственников погибших в Донбассе военных считают вооруженный конфликт в Украине войной с Россией.

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Исследование проводилось путем телефонного опроса в период с 18 по 27 декабря 2017 года. Номера случайным образом отбирались из базы данных, предоставленной "Небесной гвардией". Распределение опрошенных по макрорегионам (Запад, Юг, Восток, Центр, Киев) — пропорционально количеству погибших военнослужащих, ранее проживавших в соответствующей части страны. 59% опрошенных отвечали на украинском языке, 41% — на русском.