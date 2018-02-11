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 Общество
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Все про:опрос (1541) Донбасс (15424) военнослужащие (3455) деоккупация (283)

 Более 80% семей погибших бойцов ВСУ выступают за возврат оккупированной части Донбасса, - опрос

81% опрошенных родственников погибших украинских военных убеждены, что неподконтрольные Украине территории Донбасса должны быть возвращены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, таковы результаты открытого опроса более тысячи семей погибших, который провел Киевский международный институт социологии по заказу издания "Зеркало недели" и благотворительного проекта "Небесная гвардия".

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Лишь 9% выступают за безвозвратное отрезание ОРДЛО.

"Особого внимания заслуживает аргументация. 71% членов семей погибших считают, что воссоединение необходимо, поскольку "Украина должна быть восстановлена в своих законных границах" (больше всего сторонников этой версии в столице, меньше всего - на востоке). Лишь четверть участников опроса полагает, что ОРДЛО следует возвращать под контроль Киева потому, что "на этих территориях проживают наши люди". Чаще других этот аргумент в ответах прогнозируемо использовали жители востока (37%), реже остальных (21%) - опрошенные в западных областях", - уточняется в материале.

Более 80% семей погибших бойцов ВСУ выступают за возврат оккупированной части Донбасса, - опрос 01

При этом только 18% назвали возможным способом возвращения Донбасса военную операцию. 65% посчитали наиболее эффективным решением проблемы постепенное мирное урегулирование.

Более 80% семей погибших бойцов ВСУ выступают за возврат оккупированной части Донбасса, - опрос 02

Две трети опрошенных считают, что не заслуживают прощения (амнистии) те, кто воевал против украинских военных. Почти столько же не считают возможным прощать главарей боевиков.

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56% опрошенных родственников погибших в Донбассе военных считают вооруженный конфликт в Украине войной с Россией.

Более 80% семей погибших бойцов ВСУ выступают за возврат оккупированной части Донбасса, - опрос 03

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Исследование проводилось путем телефонного опроса в период с 18 по 27 декабря 2017 года. Номера случайным образом отбирались из базы данных, предоставленной "Небесной гвардией". Распределение опрошенных по макрорегионам (Запад, Юг, Восток, Центр, Киев) — пропорционально количеству погибших военнослужащих, ранее проживавших в соответствующей части страны. 59% опрошенных отвечали на украинском языке, 41% — на русском.

Источник: https://censor.net.ua/p3049789
 
 
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Навіщо ці опитування взагалі? Є Конституція - Основний Закон. Його треба виконувати. А не проводити опитування "чи потрібно виконувати Закон, чи ні?".
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Кацапы жестко ответили пиндосам на уничтожение ихтамнетов в Сирии, разбили свой самолет с пассажирами под мацквой😂
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объясните, нахшо на цензоре новось о сдохших казапах, которые тяжелее воздуха, если комменты закрыты?
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Похоже не одна Лолита расписку директору Фсб дала,что не будет гнать на расею,вот коменты и закрыты
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Пассажирский самолет Ан-148 с 71 человеком на борту разбился в Подмосковье

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вот что значит отказаться от регулярных тех осмотров "Антонова", а у самих руки их жопы растут, если 8летний самолет падает на землю
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Вроде-как столкнулся с вертолетом "Почта россии"
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Миротворец, надо быть реалистом - в Украине нет законов ограничивающих гражданину Украины как то его выборное право, вот
этот чемодан без ручки но с особым статусом "вернут" в Украину как стоп кран для еврлатлантической и интеграции и евроскептики ещё будут пальцем из Ес грозить если начнёте их выборные права ограничивать и свободу слова, да что там даже Захарченко и Плотницкого не в состоянии лишить украинского гражданства. Тоже самое будет кидалово с финансами на восстановление кае сейчас ООН прекратило финасирование гуманитарки в луганду так и Германия обещает но не факт что денег даст, разве что символически.
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Это ж кому так интересно в правительстве - хотят украинцы свои земли освобождать или нет ?
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Якби відповідно до Гаазької та Женевської конвенцій їм перекрили кисень ще у 2014 і обнесли все колючим дротом і змусили кремль забеспечувати цей лугандонівський анлав, то війна ВЖЕ припинилась би. І життя холпців загиблих зберегли б. Але торгаш Парашенко пішов на змову з хуйлом, втягнув Україну в цю в`ялотекучу війну, успішно заробляє на цьому і їздить по Мальдивах і Віднях, упир
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А тем временем коцапы разбили свой самолет, полный ватников и 13 февраля решили разбить богомерзкий прогресс😂
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Ан-148 перед падением столкнулся с вертолетом «Почты России»

Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», разбившийся в Подмосковье, перед падением столкнулся с вертолетом «Почты России». Об этом со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».
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Хуйло молодец, на зло пиндосам уничтожил вертолёт и самолетом с пассажирами😂
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Вот на фига задрачивать? Какая амнистия, у жителей впопусятины руССкий мир за спиной! Бескрайние просторы родины-матери под китайским протекторатом, счастливое будущее, о чем только может мечтать слопатыед!
Резюме: украинцы будут жить в Украине - малоотсосы в рашке.
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Я сам в 2014-2015 воевал против ублюдков рашистских в Донбассе , понимаю матерей жён погибших хлопцев ( я думаю освободим обязательно). Только если кто то из патриотов станет у руля тогда да , в этом однозначно будет смысл, да и ху.ло обделается от страха что ЗСУ не только выкинут сволоту оккупационную из Украины, а и добьют гниду московскую в кремле как Гитлера. А с такой властью как сейчас не стоит освобождать, это будут Илловайски Дебалы и т.п. а потом слив Украины. С этими добкиными шуфричами кернесами и им подобным не стоит освобождать, и давать троянскому коню зайти в Украину.
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jah jah, не надо освобождать, можно пока на диване посидеть, подождать пока НАТО и США за нас все сделают.
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Это получается часть донецкой области с особым статусом а часть нет так и с луганском,новые тер единицы.А не захотят другие регионы тоже какокго небудь статуса.Например я в 2014 всем говорил если в нашей облости будит руский мир и обьединение с Россией наш маленький городок вуступил бы за обьединение с Гандурасом даже флаг был приготовлен.но слава Богу обошлось.Возрощать надо но так чтоб никому не когда не хотелось этого повторять.
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100% ВЫСТУПАЮТ !!! ОСТАЛЬНЫЕ СЕПАРЫ - ВРАГИ НАРОДА !!!
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Йоп це все балакнина для зовнішніх країн.Ми своїм тер.громадам в законах ладу не дамо.Данбас надовго буде поза державними проектами,ніхто їм амністії не дасть.
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Следуя из того ,что происходит там,то про Донбасс можно забыть.
В крайнем случае,чтобы его вернуть, нужна хотя бы смелость , и не только
на поле битвы.
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Цензор.НЕТФотоОбществоБолее 80% семей погибших бойцов ВСУ выступают за возврат оккупированной части Донбасса, - опрос
 
 
 
 
 
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